Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

September 5, 2025, 1:17 AM

Florida International at Penn State — BTN, Fox Sports App, Fubo Sports US

Sacred Heart at Lehigh — ESPN+, ESPN app

Lincoln (PA) at Duquesne — ESPN+, ESPN app, NEC Front Row

Central Michigan at Pittsburgh — ESPNU, ESPN app, Fubo Sports US

Bucknell at Marist — ESPN+, ESPN app

Howard at Temple — ESPN+, ESPN app

Philadelphia at Miami — FDSN Florida, MLBN, NBCS Philadelphia, Fanatiz, Fubo Sports US, MLB.TV

Milwaukee at Pittsburgh — FDSN MW Extra Iowa, FDSN Wisconsin, SportsNet Pittsburgh, Fubo Sports US, MLB.TV

Sports
