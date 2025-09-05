Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Florida International at Penn State — BTN, Fox Sports App, Fubo Sports US
Sacred Heart at Lehigh — ESPN+, ESPN app
Lincoln (PA) at Duquesne — ESPN+, ESPN app, NEC Front Row
Central Michigan at Pittsburgh — ESPNU, ESPN app, Fubo Sports US
Bucknell at Marist — ESPN+, ESPN app
Howard at Temple — ESPN+, ESPN app
Philadelphia at Miami — FDSN Florida, MLBN, NBCS Philadelphia, Fanatiz, Fubo Sports US, MLB.TV
Milwaukee at Pittsburgh — FDSN MW Extra Iowa, FDSN Wisconsin, SportsNet Pittsburgh, Fubo Sports US, MLB.TV
