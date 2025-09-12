NHRA Reading Nationals Qualifying

Friday
At Maple Grove Raceway
Mohnton, Pa.
Qualifying after two rounds
TOP FUEL
1. Clay Millican, 3.704 seconds, 336.32 mph; 2. Justin Ashley, 3.738, 331.69; 3. Doug Kalitta, 3.756, 335.40; 4. Shawn Reed, 3.758, 328.46; 5. Shawn Langdon, 3.762, 333.49; 6. Steve Torrence, 3.778, 332.34; 7. Tony Schumacher, 3.779, 334.24; 8. Dan Mercier, 3.796, 316.67; 9. Josh Hart, 3.811, 332.26; 10. Brittany Force, 3.816, 334.32; 11. Tony Stewart, 3.819, 329.10; 12. Kyle Satenstein, 3.917, 281.25; 13. Scott Farley, 4.136, 233.76; 14. Doug Foley, 4.831, 153.53; 15. Antron Brown, 5.010, 145.80.
FUNNY CAR
1. Spencer Hyde, Ford Mustang, 3.868, 330.07; 2. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.882, 333.74; 3. Paul Lee, Dodge Charger, 3.895, 290.57; 4. Jack Beckman, Camaro, 3.901, 330.72; 5. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.911, 334.24; 6. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.912, 329.34; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.912, 323.50; 8. Blake Alexander, Charger, 3.924, 328.38; 9. Matt Hagan, Charger, 3.932, 330.80; 10. Alexis DeJoria, Charger, 3.948, 329.26; 11. Bob Tasca III, Mustang, 3.962, 327.82; 12. Joe Morrison, Charger, 4.065, 310.41; 13. Phil Burkart, Mustang, 4.074, 309.63; 14. Terry Haddock, Mustang, 4.138, 300.73; 15. Alex Laughlin, Charger, 4.255, 292.90; 16. Ron Capps, GR Supra, 5.062, 151.44. Not Qualified: 17. Dave Richards, 5.180, 182.13; 18. Chad Green, 6.698, 95.23.
PRO STOCK
1. Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.502, 210.83; 2. Aaron Stanfield, Camaro, 6.505, 211.59; 3. Erica Enders, Camaro, 6.506, 211.36; 4. Cory Reed, Camaro, 6.519, 210.11; 5. Cody Coughlin, Camaro, 6.520, 209.33; 6. Greg Anderson, Camaro, 6.525, 208.17; 7. Jeg Coughlin, Camaro, 6.526, 210.24; 8. Deric Kramer, Camaro, 6.532, 210.37; 9. Matt Hartford, Camaro, 6.532, 209.33; 10. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.543, 210.41; 11. Matt Latino, Camaro, 6.546, 209.98; 12. Greg Stanfield, Camaro, 6.550, 209.62; 13. Kenny Delco, Camaro, 6.585, 208.46; 14. Brandon Miller, Dodge Dart, 6.613, 207.18; 15. Shane Tucker, Camaro, 6.623, 207.50; 16. Eric Latino, Camaro, 6.981, 200.50. Not Qualified: 17. Alan Prusiensky, 7.436, 124.38.
PRO STOCK MOTORCYCLE
1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.745, 200.20; 2. Matt Smith, Buell, 6.753, 200.98; 3. Richard Gadson, Suzuki, 6.763, 201.46; 4. Brayden Davis, Suzuki, 6.780, 201.49; 5. Angie Smith, Buell, 6.806, 198.41; 6. Chase Van Sant, Suzuki, 6.807, 197.13; 7. Ron Tornow, Victory, 6.843, 198.58; 8. Steve Johnson, Suzuki, 6.853, 194.10; 9. Kelly Clontz, Suzuki, 6.857, 198.26; 10. John Hall, Beull, 6.868, 199.17; 11. Marc Ingwersen, EBR, 6.870, 194.55; 12. Ryan Oehler, EBR, 6.871, 195.76; 13. Chris Bostick, Suzuki, 6.905, 195.25; 14. Brandon Litten, Suzuki, 6.922, 193.24; 15. Jianna Evaristo, Buell, 14.394, 52.09.
