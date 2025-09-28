NHRA Midwest Nationals Results

Sunday
At World Wide Technology Raceway
Madison, Ill.
Results
Final finish order
TOP FUEL:
1. Doug Kalitta; 2. Ida Zetterstrom; 3. Justin Ashley; 4. Antron Brown; 5. Shawn Langdon; 6. Kyle Wurtzel; 7. Tony Schumacher; 8. Steve Torrence; 9. Shawn Reed; 10. T.J. Zizzo; 11. Josh Hart; 12. Clay Millican; 13. Tony Stewart; 14. Brittany Force; 15. Will Smith; 16. Cameron Ferre.
FUNNY CAR:
1. Matt Hagan; 2. Jack Beckman; 3. Chad Green; 4. Daniel Wilkerson; 5. Bob Tasca III; 6. Alexis DeJoria; 7. Austin Prock; 8. Cruz Pedregon; 9. Bobby Bode; 10. J.R. Todd; 11. Dave Richards; 12. Alex Laughlin; 13. Paul Lee; 14. Spencer Hyde; 15. Blake Alexander; 16. Ron Capps.
PRO STOCK:
1. Greg Anderson; 2. Matt Hartford; 3. Matt Latino; 4. Troy Coughlin Jr.; 5. Dallas Glenn; 6. Erica Enders; 7. Chris Vang; 8. Fernando Cuadra Jr.; 9. Eric Latino; 10. Cory Reed; 11. Aaron Stanfield; 12. Jeg Coughlin; 13. Greg Stanfield; 14. Cristian Cuadra; 15. Mason McGaha; 16. Cody Coughlin.
PRO STOCK MOTORCYCLE:
1. Gaige Herrera; 2. Brayden Davis; 3. Angie Smith; 4. Richard Gadson; 5. Steve Johnson; 6. Chase Van Sant; 7. Jianna Evaristo; 8. Marc Ingwersen; 9. John Hall; 10. Kelly Clontz; 11. Ryan Oehler; 12. Matt Smith; 13. Lance Bonham; 14. Wesley Wells; 15. Chris Bostick.
Final results
Top Fuel — Doug Kalitta, 3.796 seconds, 327.98 mph def. Ida Zetterstrom, 4.036 seconds, 247.79 mph.
Funny Car — Matt Hagan, Dodge Charger, 3.979, 329.34 def. Jack Beckman, Chevy Camaro, 4.032, 314.83.
Pro Stock — Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.531, 209.33 def. Matt Hartford, Camaro, 6.543, 209.49.
Pro Stock Motorcycle — Gaige Herrera, Suzuki, 6.791, 199.61 def. Brayden Davis, Suzuki, Foul – Red Light.
Competition Eliminator — Matthew Alvey, Chevy Cobalt, 8.614, 155.67 def. Scott Chamness, Dragster, 6.690, 204.01.
Stock Eliminator — Jimmy Hidalgo Jr., Pontiac GTO, 10.901, 119.33 def. Dennis Lund, Chevy Camaro, 8.704, 154.30.
Super Stock — Kevin Helms, Plymouth Barracuda, 9.204, 126.30 def. Brett Speer, Chevy Camaro, Foul – Red Light.
Super Comp — Alison Prose, Dragster, 8.891, 182.97 def. Doug Miller, Dragster, 8.887, 178.21.
Super Gas — Phil Unruh, Chevy Camaro, 9.908, 171.08 def. Nathan Prose, Camaro, 9.891, 164.41.
Top Sportsman — Dan Lafferty, Chevy Camaro, 6.845, 198.88 def. Curt Fredrich, Camaro, 6.638, 211.46.
Pro Modified — Derek Menholt, Chevy Camaro, 6.468, 137.01 def. Mike Castellana, Camaro, 8.650, 103.79.
Factory Stock Showdown — Ricky Hord, Chevy Camaro, 7.767, 178.17 def. Scott Libersher, Camaro, Foul – Red Light.
Factory X — Chris Holbrook, Ford Mustang, 6.946, 199.26 def. Jesse Alexandra, Chevy Camaro, 7.199, 167.43.
Mountain Motor Pro Stock — John DeFlorian Jr., Chevy Camaro, 6.342, 221.85 def. Vincent Nobile, Camaro, 6.396, 221.27.
Junior Dragster Shootout — Hailey Antonioni, Halfscale, 7.950, 77.31 def. Sarah Stewart, Dragster, 7.945, 80.23.
Final round-by-round results
TOP FUEL:
ROUND ONE — Kyle Wurtzel, 3.789, 320.58 def. Josh Hart, 3.809, 330.96; Justin Ashley, 3.753, 331.94 def. Brittany Force, 5.328, 137.90; Antron Brown, 3.752, 333.16 def. Cameron Ferre, 24.267, 52.78; Doug Kalitta, 3.740, 334.82 def. Will Smith, 10.361, 85.16; Ida Zetterstrom, 3.801, 323.66 def. Tony Stewart, 3.927, 298.93; Tony Schumacher, 3.787, 318.47 def. Clay Millican, 3.850, 305.08; Steve Torrence, 4.426, 180.91 def. T.J. Zizzo, Foul – Red Light; Shawn Langdon, 3.772, 336.82 def. Shawn Reed, 3.788, 330.80;
QUARTERFINALS — Zetterstrom, 3.802, 326.87 def. Wurtzel, 3.889, 321.04; Ashley, 3.794, 330.55 def. Langdon, 3.817, 329.42; Brown, 3.807, 331.61 def. Schumacher, 4.852, 151.75; Kalitta, 3.813, 331.94 def. Torrence, 5.703, 119.57;
SEMIFINALS — Zetterstrom, 3.925, 292.08 def. Brown, 5.663, 132.41; Kalitta, 3.805, 332.59 def. Ashley, 3.931, 310.41;
FINAL — Kalitta, 3.796, 327.98 def. Zetterstrom, 4.036, 247.79.
FUNNY CAR:
ROUND ONE — Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.933, 329.67 def. Ron Capps, Toyota GR Supra, 10.014, 73.35; Daniel Wilkerson, Mustang, 11.893, 76.97 def. Dave Richards, Mustang, Foul – Red Light; Matt Hagan, Dodge Charger, 3.964, 328.54 def. Alex Laughlin, Charger, 4.261, 234.90; Austin Prock, Chevy Camaro, 3.924, 328.46 def. Bobby Bode, Mustang, 3.940, 323.12; Chad Green, Mustang, 3.954, 326.71 def. Blake Alexander, Charger, 6.798, 87.91; Alexis DeJoria, Charger, 4.281, 219.19 def. Paul Lee, Charger, 4.524, 191.38; Cruz Pedregon, Charger, 3.954, 329.42 def. J.R. Todd, GR Supra, 3.962, 327.59; Jack Beckman, Camaro, 4.350, 206.95 def. Spencer Hyde, Mustang, 5.959, 113.12;
QUARTERFINALS — Green, 4.007, 326.56 def. Tasca III, 3.966, 328.62; Beckman, 4.018, 318.02 def. Prock, 4.352, 273.16; Hagan, 3.988, 321.19 def. Pedregon, 10.770, 83.06; Wilkerson, 3.947, 323.43 def. DeJoria, 3.966, 329.83;
SEMIFINALS — Beckman, 4.014, 322.73 def. Green, 7.063, 96.17; Hagan, 3.990, 319.90 def. Wilkerson, 7.256, 106.33;
FINAL — Hagan, 3.979, 329.34 def. Beckman, 4.032, 314.83.
PRO STOCK:
ROUND ONE — Fernando Cuadra Jr., Chevy Camaro, 6.586, 208.04 def. Cody Coughlin, Camaro, 9.784, 98.06; Greg Anderson, Camaro, 6.527, 209.10 def. Mason McGaha, Camaro, 9.770, 96.28; Matt Latino, Camaro, 6.560, 206.95 def. Aaron Stanfield, Camaro, 6.547, 210.08; Matt Hartford, Camaro, 6.545, 210.05 def. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.585, 207.21; Chris Vang, Camaro, 6.601, 207.72 def. Cory Reed, Camaro, 6.538, 207.02; Dallas Glenn, Camaro, 6.538, 209.52 def. Jeg Coughlin, Camaro, 6.549, 210.37; Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.581, 208.88 def. Eric Latino, Camaro, 6.536, 209.59; Erica Enders, Camaro, 6.545, 210.44 def. Greg Stanfield, Camaro, 6.580, 208.36;
QUARTERFINALS — Coughlin Jr., 6.626, 208.42 def. Cuadra Jr., 6.634, 207.66; M. Latino, 6.569, 207.50 def. Vang, 6.612, 206.70; Hartford, 6.557, 209.43 def. Enders, 6.570, 209.92; Anderson, 6.548, 208.71 def. Glenn, 6.568, 208.42;
SEMIFINALS — Hartford, 6.562, 209.85 def. Coughlin Jr., 14.396, 57.84; Anderson, 6.551, 208.71 def. M. Latino, 6.601, 207.53;
FINAL — Anderson, 6.531, 209.33 def. Hartford, 6.543, 209.49.
PRO STOCK MOTORCYCLE:
ROUND ONE — Jianna Evaristo, Buell, 6.848, 198.76 def. Kelly Clontz, Suzuki, 6.864, 198.03; Angie Smith, Buell, 6.822, 198.82 def. Wesley Wells, Suzuki, 7.164, 187.73; Steve Johnson, Suzuki, 6.774, 197.71 def. Ryan Oehler, Foul – Red Light; Chase Van Sant, Suzuki, 6.866, 196.76 def. John Hall, 6.842, 198.93; Marc Ingwersen, 6.910, 194.63 def. Matt Smith, Buell, 6.997, 194.27; Brayden Davis, Suzuki, 6.802, 200.00 def. Chris Bostick, Suzuki, Broke – No Show; Richard Gadson, Suzuki, 6.789, 200.05 def. Lance Bonham, Buell, 7.121, 187.96; Gaige Herrera, Suzuki, 6.766, 199.58 was unopposed;
QUARTERFINALS — A. Smith, 6.821, 198.35 def. Ingwersen, Broke; Davis, 6.821, 198.76 def. Van Sant, 6.900, 195.65; Gadson, 6.855, 196.99 def. Johnson, 6.853, 195.48; Herrera, 6.782, 199.40 def. Evaristo, 6.923, 196.02;
SEMIFINALS — Davis, 6.809, 199.14 def. Gadson, 6.830, 197.65; Herrera, 6.798, 200.17 def. A. Smith, Foul – Red Light;
FINAL — Herrera, 6.791, 199.61 def. Davis, Foul – Red Light.
Point standings
Top Fuel
1. Doug Kalitta, 2,409; 2. Justin Ashley, 2,323; 3. Shawn Langdon, 2,282; 4. Tony Stewart, 2,257; 5. Clay Millican, 2,227; 6. Brittany Force, 2,216; 7. Antron Brown, 2,207; 8. Steve Torrence, 2,203; 9. Shawn Reed, 2,194; 10. Josh Hart, 2,117.
Funny Car
1. Austin Prock, 2,361; 2. Matt Hagan, 2,341; 3. Jack Beckman, 2,296; 4. Ron Capps, 2,236; 5. Daniel Wilkerson, 2,224; 6. Paul Lee, 2,203; 7. Cruz Pedregon, 2,199; 8. Spencer Hyde, 2,165; 9. Alexis DeJoria, 2,161; 10. Chad Green, 2,159.
Pro Stock
1. Dallas Glenn, 2,426; 2. Greg Anderson, 2,401; 3. Matt Hartford, 2,266; 4. Aaron Stanfield, 2,226; 5. Cory Reed, 2,212; 6. Erica Enders, 2,208; 7. Eric Latino, 2,196; 8. Cody Coughlin, 2,190; 9. Jeg Coughlin, 2,131; 10. Troy Coughlin Jr., 2,114.
Pro Stock Motorcycle
1. Richard Gadson, 2,379; 2. Gaige Herrera, 2,350; 3. Matt Smith, 2,326; 4. John Hall, 2,264; 5. Angie Smith, 2,263; 6. Brayden Davis, 2,222; 7. Jianna Evaristo, 2,210; 8. Chase Van Sant, 2,178; 9. Steve Johnson, 2,120; 10. Chris Bostick, 2,116.
