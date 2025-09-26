NHRA Midwest Nationals Qualifying

Friday
At World Wide Technology Raceway
Madison, Ill.
Qualifying after two rounds
Top Fuel
1. Doug Kalitta, 3.675 seconds, 335.73 mph; 2. Antron Brown, 3.688, 337.41; 3. Tony Stewart, 3.690, 335.15; 4. Shawn Reed, 3.703, 332.10; 5. Brittany Force, 3.709, 340.47; 6. Kyle Wurtzel, 3.711, 329.10; 7. Clay Millican, 3.721, 334.82; 8. T.J. Zizzo, 3.724, 336.23; 9. Steve Torrence, 3.727, 331.53; 10. Tony Schumacher, 3.744, 332.34; 11. Josh Hart, 3.746, 336.07; 12. Justin Ashley, 3.754, 334.40; 13. Ida Zetterstrom, 3.788, 328.78; 14. Cameron Ferre, 3.912, 298.93; 15. Will Smith, 4.046, 249.90; 16. Shawn Langdon, 5.050, 138.58.
Funny Car
1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.845, 337.16; 2. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.868, 329.91; 3. Daniel Wilkerson, Ford Mustang, 3.871, 332.10; 4. Bob Tasca III, Mustang, 3.877, 337.33; 5. Chad Green, Mustang, 3.886, 334.07; 6. Alexis DeJoria, Charger, 3.900, 332.84; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.902, 326.40; 8. Spencer Hyde, Mustang, 3.903, 325.61; 9. Jack Beckman, Camaro, 3.906, 328.54; 10. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.919, 330.55; 11. Blake Alexander, Charger, 3.980, 324.98; 12. Ron Capps, GR Supra, 3.983, 276.75; 13. Alex Laughlin, Charger, 4.049, 315.86; 14. Dave Richards, Mustang, 4.112, 268.87; 15. Paul Lee, Charger, 4.133, 229.78; 16. Bobby Bode, Mustang, 9.290, 80.18.
Pro Stock
1. Eric Latino, Chevy Camaro, 6.515, 209.75; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.516, 210.24; 3. Cory Reed, Camaro, 6.523, 209.10; 4. Matt Hartford, Camaro, 6.529, 209.72; 5. Erica Enders, Camaro, 6.538, 210.87; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.538, 209.85; 7. Greg Anderson, Camaro, 6.541, 208.88; 8. Cody Coughlin, Camaro, 6.541, 208.49; 9. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.549, 208.91; 10. Mason McGaha, Camaro, 6.558, 209.62; 11. Greg Stanfield, Camaro, 6.562, 208.65; 12. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.563, 209.72; 13. Chris Vang, Camaro, 6.564, 208.78; 14. Jeg Coughlin, Camaro, 6.566, 209.17; 15. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.568, 209.85; 16. Matt Latino, Camaro, 6.577, 209.72. Not Qualified: 17. Kenny Delco, 6.586, 210.14; 18. Stephen Bell, 6.594, 209.79; 19. Chris McGaha, 6.596, 209.49; 20. Deric Kramer, 6.620, 208.30.
Pro Stock Motorcycle
1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.741, 200.41; 2. Richard Gadson, Suzuki, 6.759, 200.08; 3. Brayden Davis, Suzuki, 6.767, 200.20; 4. Matt Smith, Buell, 6.776, 200.41; 5. Angie Smith, Buell, 6.783, 201.04; 6. John Hall, Beull, 6.786, 200.53; 7. Kelly Clontz, Suzuki, 6.830, 198.82; 8. Jianna Evaristo, Buell, 6.834, 200.44; 9. Ryan Oehler, EBR, 6.840, 196.85; 10. Chase Van Sant, Suzuki, 6.856, 197.08; 11. Steve Johnson, Suzuki, 6.861, 193.13; 12. Marc Ingwersen, EBR, 6.886, 196.64; 13. Wesley Wells, Suzuki, 7.161, 188.23; 14. Chris Bostick, Suzuki, 7.422, 140.81; 15. Lance Bonham, Buell, 8.156, 182.45.
