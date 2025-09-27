NHRA Midwest Nationals Pairings

Saturday
At World Wide Technology Raceway
Madison, Ill.Pairings
Top Fuel
1. Doug Kalitta, 3.675 seconds, 335.73 mph vs. 16. Will Smith, 4.046, 249.90; 2. Antron Brown, 3.688, 337.41 vs. 15. Cameron Ferre, 3.912, 298.93; 3. Tony Stewart, 3.690, 335.15 vs. 14. Ida Zetterstrom, 3.788, 328.78; 4. Shawn Reed, 3.703, 332.10 vs. 13. Shawn Langdon, 3.768, 324.59; 5. Brittany Force, 3.709, 340.47 vs. 12. Justin Ashley, 3.754, 334.40; 6. Kyle Wurtzel, 3.711, 329.10 vs. 11. Josh Hart, 3.746, 336.07; 7. Clay Millican, 3.721, 334.82 vs. 10. Tony Schumacher, 3.744, 332.34; 8. T.J. Zizzo, 3.724, 336.23 vs. 9. Steve Torrence, 3.727, 331.53.
Funny Car
1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.845, 337.16 vs. 16. Bobby Bode, Ford Mustang, 4.531, 192.49; 2. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.868, 329.91 vs. 15. Alex Laughlin, Charger, 4.049, 315.86; 3. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.871, 332.10 vs. 14. Dave Richards, Mustang, 4.025, 316.97; 4. Bob Tasca III, Mustang, 3.877, 337.33 vs. 13. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.982, 324.05; 5. Chad Green, Mustang, 3.886, 334.07 vs. 12. Blake Alexander, Charger, 3.980, 324.98; 6. Alexis DeJoria, Charger, 3.900, 332.84 vs. 11. Paul Lee, Charger, 3.962, 323.74; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.902, 326.40 vs. 10. J.R. Todd, GR Supra, 3.919, 330.55; 8. Spencer Hyde, Mustang, 3.903, 325.61 vs. 9. Jack Beckman, Camaro, 3.906, 328.54.
Pro Stock
1. Eric Latino, Chevy Camaro, 6.515, 209.75 vs. 16. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.568, 209.85; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.516, 210.24 vs. 15. Jeg Coughlin, Camaro, 6.566, 209.17; 3. Cory Reed, Camaro, 6.523, 209.33 vs. 14. Chris Vang, Camaro, 6.564, 208.78; 4. Matt Hartford, Camaro, 6.529, 209.72 vs. 13. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.563, 209.72; 5. Erica Enders, Camaro, 6.538, 210.87 vs. 12. Greg Stanfield, Camaro, 6.562, 208.65; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.538, 209.85 vs. 11. Matt Latino, Camaro, 6.559, 209.72; 7. Greg Anderson, Camaro, 6.541, 208.94 vs. 10. Mason McGaha, Camaro, 6.558, 209.62; 8. Cody Coughlin, Camaro, 6.541, 208.91 vs. 9. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.549, 208.91.
Did Not Qualify: 17. Deric Kramer, 6.577, 208.30; 18. Kenny Delco, 6.586, 210.14; 19. Stephen Bell, 6.594, 209.79; 20. Chris McGaha, 6.596, 209.49.
Pro Stock Motorcycle
1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.741, 200.41 vs. Bye; 2. Richard Gadson, Suzuki, 6.759, 200.08 vs. 15. Lance Bonham, Buell, 7.523, 183.42; 3. Brayden Davis, Suzuki, 6.767, 200.20 vs. 14. Chris Bostick, Suzuki, 7.422, 140.81; 4. Angie Smith, Buell, 6.776, 202.09 vs. 13. Wesley Wells, Suzuki, 7.161, 188.23; 5. Matt Smith, Buell, 6.776, 200.86 vs. 12. Marc Ingwersen, EBR, 6.886, 196.64; 6. John Hall, Beull, 6.786, 200.53 vs. 11. Chase Van Sant, Suzuki, 6.847, 198.79; 7. Steve Johnson, Suzuki, 6.804, 197.48 vs. 10. Ryan Oehler, EBR, 6.840, 196.96; 8. Jianna Evaristo, Buell, 6.811, 200.44 vs. 9. Kelly Clontz, Suzuki, 6.830, 198.85.
