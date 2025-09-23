Live Radio
NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

September 23, 2025, 11:14 AM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
North Texas 4 6 5 10 2 0 2 8 2.00
Alabama 3 4 3 6 0 0 0 6 2.00
Arizona 3 4 5 8 1 1 2 6 2.00
Houston 3 4 5 6 0 0 0 6 2.00
Penn St. 3 4 4 7 0 1 1 6 2.00
Louisiana Tech 4 2 6 8 0 1 1 7 1.75
Maryland 4 1 8 9 1 1 2 7 1.75
BYU 3 2 4 6 1 0 1 5 1.67
UCF 3 5 4 6 1 0 1 5 1.67
Tulane 4 5 5 9 2 1 3 6 1.50
UNLV 4 3 8 10 1 3 4 6 1.50
Washington 3 1 4 5 1 0 1 4 1.33
East Carolina 4 6 3 8 0 3 3 5 1.25
Illinois 4 6 1 6 0 1 1 5 1.25
Indiana 4 2 5 6 1 0 1 5 1.25
Michigan 4 3 6 8 2 1 3 5 1.25
Mississippi St. 4 3 5 7 0 2 2 5 1.25
Temple 4 5 3 5 0 0 0 5 1.25
Vanderbilt 4 6 3 8 1 2 3 5 1.25
Bowling Green 4 5 2 6 0 2 2 4 1.00
Nebraska 4 6 1 6 1 1 2 4 1.00
Oregon 4 2 4 5 0 1 1 4 1.00
South Florida 4 4 4 7 1 2 3 4 1.00
Southern Cal 4 1 6 7 3 0 3 4 1.00
Texas Tech 4 6 6 9 1 4 5 4 1.00
San Diego St. 3 1 2 3 0 0 0 3 1.00
Akron 4 4 3 6 1 2 3 3 .75
Arizona St. 4 6 2 6 0 3 3 3 .75
Auburn 4 8 1 4 1 0 1 3 .75
Jacksonville St. 4 4 3 6 1 2 3 3 .75
Kansas 4 8 3 6 1 2 3 3 .75
Memphis 4 3 6 7 1 3 4 3 .75
Miami 4 5 3 6 0 3 3 3 .75
Southern Miss. 4 1 6 6 0 3 3 3 .75
Texas 4 5 4 7 1 3 4 3 .75
Toledo 4 8 3 8 1 4 5 3 .75
UTSA 4 5 3 5 0 2 2 3 .75
Uconn 4 1 2 3 0 0 0 3 .75
Kentucky 3 2 4 4 1 1 2 2 .67
Navy 3 6 3 5 1 2 3 2 .67
Old Dominion 3 6 3 7 2 3 5 2 .67
TCU 3 3 3 5 0 3 3 2 .67
Arkansas St. 4 8 3 7 2 3 5 2 .50
Cent. Michigan 4 5 5 7 4 1 5 2 .50
Colorado 4 5 2 5 1 2 3 2 .50
Georgia Southern 4 5 4 7 2 3 5 2 .50
Iowa St. 4 3 4 6 3 1 4 2 .50
LSU 4 1 6 6 2 2 4 2 .50
Middle Tennessee 4 3 3 5 0 3 3 2 .50
Rutgers 4 1 2 3 0 1 1 2 .50
Utah 4 4 6 7 3 2 5 2 .50
Utah St. 4 2 4 5 2 1 3 2 .50
Minnesota 3 3 2 5 1 3 4 1 .33
Ohio St. 3 4 2 4 0 3 3 1 .33
Ohio 4 1 4 4 0 3 3 1 .25
Rice 4 4 1 3 1 1 2 1 .25
SMU 4 3 6 9 3 5 8 1 .25
Sam Houston St. 4 5 2 5 0 4 4 1 .25
South Carolina 4 4 4 5 2 2 4 1 .25
Wyoming 4 3 3 5 2 2 4 1 .25
Arkansas 4 3 4 6 2 4 6 0 .00
Buffalo 4 5 2 5 2 3 5 0 .00
California 4 5 3 5 2 3 5 0 .00
Delaware 4 1 4 4 2 2 4 0 .00
E. Michigan 4 1 2 2 0 2 2 0 .00
Florida St. 3 1 3 3 2 1 3 0 .00
Iowa 4 2 1 2 1 1 2 0 .00
Kansas St. 4 5 1 5 4 1 5 0 .00
Louisiana-Lafayette 4 2 3 4 1 3 4 0 .00
Marshall 4 2 4 4 3 1 4 0 .00
Michigan St. 4 3 2 4 2 2 4 0 .00
Missouri 4 4 2 3 1 2 3 0 .00
N. Illinois 3 4 1 2 0 2 2 0 .00
New Mexico St. 3 2 4 5 2 3 5 0 .00
North Carolina 4 3 4 6 2 4 6 0 .00
Oklahoma St. 3 1 1 2 0 2 2 0 .00
Pittsburgh 3 2 2 3 0 3 3 0 .00
Syracuse 4 4 3 6 3 3 6 0 .00
Tennessee 4 6 3 6 3 3 6 0 .00
Texas A&M 3 1 1 2 0 2 2 0 .00
Virginia 4 5 1 2 0 2 2 0 .00
W. Kentucky 4 2 4 6 4 2 6 0 .00
W. Michigan 4 6 3 4 2 2 4 0 .00
FIU 4 4 4 5 3 3 6 -1 -0.25
Kent St. 4 3 2 4 3 2 5 -1 -0.25
Missouri St. 4 8 3 7 2 6 8 -1 -0.25
Stanford 4 4 1 4 2 3 5 -1 -0.25
Tulsa 4 4 3 5 3 3 6 -1 -0.25
Air Force 3 2 2 3 1 3 4 -1 -0.33
Boise St. 3 4 2 3 3 1 4 -1 -0.33
Colorado St. 3 4 3 5 4 2 6 -1 -0.33
Georgia 3 1 3 3 3 1 4 -1 -0.33
James Madison 3 1 3 4 2 3 5 -1 -0.33
Louisiana-Monroe 3 3 3 3 2 2 4 -1 -0.33
Louisville 3 2 3 4 2 3 5 -1 -0.33
Notre Dame 3 2 3 3 2 2 4 -1 -0.33
Umass 3 0 2 2 1 2 3 -1 -0.33
Fresno St. 5 5 6 7 4 5 9 -2 -0.40
Baylor 4 1 4 5 4 3 7 -2 -0.50
Clemson 4 2 3 5 3 4 7 -2 -0.50
Duke 4 4 3 5 5 2 7 -2 -0.50
Florida 4 4 2 4 0 6 6 -2 -0.50
Mississippi 4 2 2 3 1 4 5 -2 -0.50
NC State 4 0 3 3 1 4 5 -2 -0.50
Troy 4 3 2 4 1 5 6 -2 -0.50
Boston College 3 1 1 2 3 1 4 -2 -0.67
Cincinnati 3 2 0 1 2 1 3 -2 -0.67
UCLA 3 2 0 2 1 3 4 -2 -0.67
Ball St. 4 2 0 1 2 2 4 -3 -0.75
Georgia St. 4 1 2 3 2 4 6 -3 -0.75
Georgia Tech 4 5 1 3 4 2 6 -3 -0.75
Liberty 4 2 2 3 3 3 6 -3 -0.75
South Alabama 4 8 1 5 5 3 8 -3 -0.75
Texas State 4 2 1 1 3 1 4 -3 -0.75
Virginia Tech 4 2 2 4 4 3 7 -3 -0.75
West Virginia 4 4 4 6 5 4 9 -3 -0.75
Wisconsin 4 1 3 3 1 5 6 -3 -0.75
Appalachian St. 3 1 4 5 4 4 8 -3 -1.00
Miami (Ohio) 3 0 3 3 1 5 6 -3 -1.00
New Mexico 3 2 2 3 3 3 6 -3 -1.00
Wake Forest 3 1 1 2 2 3 5 -3 -1.00
Coastal Carolina 4 5 4 5 3 6 9 -4 -1.00
Oregon St. 4 1 3 3 2 5 7 -4 -1.00
UAB 4 5 1 2 3 3 6 -4 -1.00
UTEP 4 1 1 2 1 5 6 -4 -1.00
Kennesaw St. 4 3 0 1 4 2 6 -5 -1.25
Purdue 4 3 0 1 0 6 6 -5 -1.25
Army 3 2 1 2 3 3 6 -4 -1.33
Nevada 4 1 3 4 3 7 10 -6 -1.50
Oklahoma 4 3 0 0 3 3 6 -6 -1.50
Hawaii 5 2 3 4 5 7 12 -8 -1.60
San Jose St. 3 3 1 3 5 3 8 -5 -1.67
Charlotte 4 2 0 1 4 4 8 -7 -1.75
Washington St. 4 3 0 2 4 5 9 -7 -1.75
Northwestern 3 3 2 2 2 6 8 -6 -2.00
FAU 3 4 0 1 0 9 9 -8 -2.67

