NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|North Texas
|4
|6
|5
|10
|2
|0
|2
|8
|2.00
|Alabama
|3
|4
|3
|6
|0
|0
|0
|6
|2.00
|Arizona
|3
|4
|5
|8
|1
|1
|2
|6
|2.00
|Houston
|3
|4
|5
|6
|0
|0
|0
|6
|2.00
|Penn St.
|3
|4
|4
|7
|0
|1
|1
|6
|2.00
|Louisiana Tech
|4
|2
|6
|8
|0
|1
|1
|7
|1.75
|Maryland
|4
|1
|8
|9
|1
|1
|2
|7
|1.75
|BYU
|3
|2
|4
|6
|1
|0
|1
|5
|1.67
|UCF
|3
|5
|4
|6
|1
|0
|1
|5
|1.67
|Tulane
|4
|5
|5
|9
|2
|1
|3
|6
|1.50
|UNLV
|4
|3
|8
|10
|1
|3
|4
|6
|1.50
|Washington
|3
|1
|4
|5
|1
|0
|1
|4
|1.33
|East Carolina
|4
|6
|3
|8
|0
|3
|3
|5
|1.25
|Illinois
|4
|6
|1
|6
|0
|1
|1
|5
|1.25
|Indiana
|4
|2
|5
|6
|1
|0
|1
|5
|1.25
|Michigan
|4
|3
|6
|8
|2
|1
|3
|5
|1.25
|Mississippi St.
|4
|3
|5
|7
|0
|2
|2
|5
|1.25
|Temple
|4
|5
|3
|5
|0
|0
|0
|5
|1.25
|Vanderbilt
|4
|6
|3
|8
|1
|2
|3
|5
|1.25
|Bowling Green
|4
|5
|2
|6
|0
|2
|2
|4
|1.00
|Nebraska
|4
|6
|1
|6
|1
|1
|2
|4
|1.00
|Oregon
|4
|2
|4
|5
|0
|1
|1
|4
|1.00
|South Florida
|4
|4
|4
|7
|1
|2
|3
|4
|1.00
|Southern Cal
|4
|1
|6
|7
|3
|0
|3
|4
|1.00
|Texas Tech
|4
|6
|6
|9
|1
|4
|5
|4
|1.00
|San Diego St.
|3
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|3
|1.00
|Akron
|4
|4
|3
|6
|1
|2
|3
|3
|.75
|Arizona St.
|4
|6
|2
|6
|0
|3
|3
|3
|.75
|Auburn
|4
|8
|1
|4
|1
|0
|1
|3
|.75
|Jacksonville St.
|4
|4
|3
|6
|1
|2
|3
|3
|.75
|Kansas
|4
|8
|3
|6
|1
|2
|3
|3
|.75
|Memphis
|4
|3
|6
|7
|1
|3
|4
|3
|.75
|Miami
|4
|5
|3
|6
|0
|3
|3
|3
|.75
|Southern Miss.
|4
|1
|6
|6
|0
|3
|3
|3
|.75
|Texas
|4
|5
|4
|7
|1
|3
|4
|3
|.75
|Toledo
|4
|8
|3
|8
|1
|4
|5
|3
|.75
|UTSA
|4
|5
|3
|5
|0
|2
|2
|3
|.75
|Uconn
|4
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|3
|.75
|Kentucky
|3
|2
|4
|4
|1
|1
|2
|2
|.67
|Navy
|3
|6
|3
|5
|1
|2
|3
|2
|.67
|Old Dominion
|3
|6
|3
|7
|2
|3
|5
|2
|.67
|TCU
|3
|3
|3
|5
|0
|3
|3
|2
|.67
|Arkansas St.
|4
|8
|3
|7
|2
|3
|5
|2
|.50
|Cent. Michigan
|4
|5
|5
|7
|4
|1
|5
|2
|.50
|Colorado
|4
|5
|2
|5
|1
|2
|3
|2
|.50
|Georgia Southern
|4
|5
|4
|7
|2
|3
|5
|2
|.50
|Iowa St.
|4
|3
|4
|6
|3
|1
|4
|2
|.50
|LSU
|4
|1
|6
|6
|2
|2
|4
|2
|.50
|Middle Tennessee
|4
|3
|3
|5
|0
|3
|3
|2
|.50
|Rutgers
|4
|1
|2
|3
|0
|1
|1
|2
|.50
|Utah
|4
|4
|6
|7
|3
|2
|5
|2
|.50
|Utah St.
|4
|2
|4
|5
|2
|1
|3
|2
|.50
|Minnesota
|3
|3
|2
|5
|1
|3
|4
|1
|.33
|Ohio St.
|3
|4
|2
|4
|0
|3
|3
|1
|.33
|Ohio
|4
|1
|4
|4
|0
|3
|3
|1
|.25
|Rice
|4
|4
|1
|3
|1
|1
|2
|1
|.25
|SMU
|4
|3
|6
|9
|3
|5
|8
|1
|.25
|Sam Houston St.
|4
|5
|2
|5
|0
|4
|4
|1
|.25
|South Carolina
|4
|4
|4
|5
|2
|2
|4
|1
|.25
|Wyoming
|4
|3
|3
|5
|2
|2
|4
|1
|.25
|Arkansas
|4
|3
|4
|6
|2
|4
|6
|0
|.00
|Buffalo
|4
|5
|2
|5
|2
|3
|5
|0
|.00
|California
|4
|5
|3
|5
|2
|3
|5
|0
|.00
|Delaware
|4
|1
|4
|4
|2
|2
|4
|0
|.00
|E. Michigan
|4
|1
|2
|2
|0
|2
|2
|0
|.00
|Florida St.
|3
|1
|3
|3
|2
|1
|3
|0
|.00
|Iowa
|4
|2
|1
|2
|1
|1
|2
|0
|.00
|Kansas St.
|4
|5
|1
|5
|4
|1
|5
|0
|.00
|Louisiana-Lafayette
|4
|2
|3
|4
|1
|3
|4
|0
|.00
|Marshall
|4
|2
|4
|4
|3
|1
|4
|0
|.00
|Michigan St.
|4
|3
|2
|4
|2
|2
|4
|0
|.00
|Missouri
|4
|4
|2
|3
|1
|2
|3
|0
|.00
|N. Illinois
|3
|4
|1
|2
|0
|2
|2
|0
|.00
|New Mexico St.
|3
|2
|4
|5
|2
|3
|5
|0
|.00
|North Carolina
|4
|3
|4
|6
|2
|4
|6
|0
|.00
|Oklahoma St.
|3
|1
|1
|2
|0
|2
|2
|0
|.00
|Pittsburgh
|3
|2
|2
|3
|0
|3
|3
|0
|.00
|Syracuse
|4
|4
|3
|6
|3
|3
|6
|0
|.00
|Tennessee
|4
|6
|3
|6
|3
|3
|6
|0
|.00
|Texas A&M
|3
|1
|1
|2
|0
|2
|2
|0
|.00
|Virginia
|4
|5
|1
|2
|0
|2
|2
|0
|.00
|W. Kentucky
|4
|2
|4
|6
|4
|2
|6
|0
|.00
|W. Michigan
|4
|6
|3
|4
|2
|2
|4
|0
|.00
|FIU
|4
|4
|4
|5
|3
|3
|6
|-1
|-0.25
|Kent St.
|4
|3
|2
|4
|3
|2
|5
|-1
|-0.25
|Missouri St.
|4
|8
|3
|7
|2
|6
|8
|-1
|-0.25
|Stanford
|4
|4
|1
|4
|2
|3
|5
|-1
|-0.25
|Tulsa
|4
|4
|3
|5
|3
|3
|6
|-1
|-0.25
|Air Force
|3
|2
|2
|3
|1
|3
|4
|-1
|-0.33
|Boise St.
|3
|4
|2
|3
|3
|1
|4
|-1
|-0.33
|Colorado St.
|3
|4
|3
|5
|4
|2
|6
|-1
|-0.33
|Georgia
|3
|1
|3
|3
|3
|1
|4
|-1
|-0.33
|James Madison
|3
|1
|3
|4
|2
|3
|5
|-1
|-0.33
|Louisiana-Monroe
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|4
|-1
|-0.33
|Louisville
|3
|2
|3
|4
|2
|3
|5
|-1
|-0.33
|Notre Dame
|3
|2
|3
|3
|2
|2
|4
|-1
|-0.33
|Umass
|3
|0
|2
|2
|1
|2
|3
|-1
|-0.33
|Fresno St.
|5
|5
|6
|7
|4
|5
|9
|-2
|-0.40
|Baylor
|4
|1
|4
|5
|4
|3
|7
|-2
|-0.50
|Clemson
|4
|2
|3
|5
|3
|4
|7
|-2
|-0.50
|Duke
|4
|4
|3
|5
|5
|2
|7
|-2
|-0.50
|Florida
|4
|4
|2
|4
|0
|6
|6
|-2
|-0.50
|Mississippi
|4
|2
|2
|3
|1
|4
|5
|-2
|-0.50
|NC State
|4
|0
|3
|3
|1
|4
|5
|-2
|-0.50
|Troy
|4
|3
|2
|4
|1
|5
|6
|-2
|-0.50
|Boston College
|3
|1
|1
|2
|3
|1
|4
|-2
|-0.67
|Cincinnati
|3
|2
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|-0.67
|UCLA
|3
|2
|0
|2
|1
|3
|4
|-2
|-0.67
|Ball St.
|4
|2
|0
|1
|2
|2
|4
|-3
|-0.75
|Georgia St.
|4
|1
|2
|3
|2
|4
|6
|-3
|-0.75
|Georgia Tech
|4
|5
|1
|3
|4
|2
|6
|-3
|-0.75
|Liberty
|4
|2
|2
|3
|3
|3
|6
|-3
|-0.75
|South Alabama
|4
|8
|1
|5
|5
|3
|8
|-3
|-0.75
|Texas State
|4
|2
|1
|1
|3
|1
|4
|-3
|-0.75
|Virginia Tech
|4
|2
|2
|4
|4
|3
|7
|-3
|-0.75
|West Virginia
|4
|4
|4
|6
|5
|4
|9
|-3
|-0.75
|Wisconsin
|4
|1
|3
|3
|1
|5
|6
|-3
|-0.75
|Appalachian St.
|3
|1
|4
|5
|4
|4
|8
|-3
|-1.00
|Miami (Ohio)
|3
|0
|3
|3
|1
|5
|6
|-3
|-1.00
|New Mexico
|3
|2
|2
|3
|3
|3
|6
|-3
|-1.00
|Wake Forest
|3
|1
|1
|2
|2
|3
|5
|-3
|-1.00
|Coastal Carolina
|4
|5
|4
|5
|3
|6
|9
|-4
|-1.00
|Oregon St.
|4
|1
|3
|3
|2
|5
|7
|-4
|-1.00
|UAB
|4
|5
|1
|2
|3
|3
|6
|-4
|-1.00
|UTEP
|4
|1
|1
|2
|1
|5
|6
|-4
|-1.00
|Kennesaw St.
|4
|3
|0
|1
|4
|2
|6
|-5
|-1.25
|Purdue
|4
|3
|0
|1
|0
|6
|6
|-5
|-1.25
|Army
|3
|2
|1
|2
|3
|3
|6
|-4
|-1.33
|Nevada
|4
|1
|3
|4
|3
|7
|10
|-6
|-1.50
|Oklahoma
|4
|3
|0
|0
|3
|3
|6
|-6
|-1.50
|Hawaii
|5
|2
|3
|4
|5
|7
|12
|-8
|-1.60
|San Jose St.
|3
|3
|1
|3
|5
|3
|8
|-5
|-1.67
|Charlotte
|4
|2
|0
|1
|4
|4
|8
|-7
|-1.75
|Washington St.
|4
|3
|0
|2
|4
|5
|9
|-7
|-1.75
|Northwestern
|3
|3
|2
|2
|2
|6
|8
|-6
|-2.00
|FAU
|3
|4
|0
|1
|0
|9
|9
|-8
|-2.67
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.