NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

September 16, 2025, 11:14 AM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
East Carolina 3 5 3 8 0 1 1 7 2.33
North Texas 3 3 4 7 0 0 0 7 2.33
Alabama 3 4 3 6 0 0 0 6 2.00
Arizona 3 4 5 8 1 1 2 6 2.00
Houston 3 4 5 6 0 0 0 6 2.00
Illinois 3 6 1 6 0 0 0 6 2.00
Louisiana Tech 3 2 5 7 0 1 1 6 2.00
Maryland 3 1 7 8 1 1 2 6 2.00
Penn St. 3 4 4 7 0 1 1 6 2.00
Tulane 3 3 5 8 2 0 2 6 2.00
Bowling Green 3 4 2 5 0 0 0 5 1.67
Michigan 3 3 5 7 1 1 2 5 1.67
Southern Cal 3 1 6 7 2 0 2 5 1.67
UNLV 3 2 6 7 1 1 2 5 1.67
UTSA 3 4 3 5 0 0 0 5 1.67
BYU 2 2 2 4 1 0 1 3 1.50
UCF 2 4 2 4 1 0 1 3 1.50
Indiana 3 2 4 5 1 0 1 4 1.33
Miami 3 5 3 6 0 2 2 4 1.33
Mississippi St. 3 3 4 6 0 2 2 4 1.33
Nebraska 3 5 1 5 1 0 1 4 1.33
South Florida 3 4 3 6 1 1 2 4 1.33
Southern Miss. 3 1 6 6 0 2 2 4 1.33
Temple 3 3 3 4 0 0 0 4 1.33
Utah 3 3 4 5 1 0 1 4 1.33
Utah St. 3 2 4 5 1 0 1 4 1.33
Vanderbilt 3 5 3 7 1 2 3 4 1.33
California 3 5 3 5 1 1 2 3 1.00
Colorado 3 5 2 5 0 2 2 3 1.00
Oregon 3 0 4 4 0 1 1 3 1.00
Rutgers 3 1 2 3 0 0 0 3 1.00
Auburn 3 7 1 3 1 0 1 2 .67
Cent. Michigan 3 4 4 5 2 1 3 2 .67
Georgia Southern 3 3 3 5 1 2 3 2 .67
Jacksonville St. 3 4 1 4 0 2 2 2 .67
Kentucky 3 2 4 4 1 1 2 2 .67
LSU 3 1 6 6 2 2 4 2 .67
Memphis 3 0 4 4 1 1 2 2 .67
Middle Tennessee 3 1 3 4 0 2 2 2 .67
NC State 3 0 3 3 0 1 1 2 .67
Navy 3 6 3 5 1 2 3 2 .67
North Carolina 3 3 4 6 2 2 4 2 .67
Old Dominion 3 6 3 7 2 3 5 2 .67
SMU 3 3 5 8 3 3 6 2 .67
Sam Houston St. 3 4 2 5 0 3 3 2 .67
Texas 3 5 3 6 1 3 4 2 .67
Texas Tech 3 2 4 5 1 2 3 2 .67
Toledo 3 5 2 5 1 2 3 2 .67
Uconn 3 1 1 2 0 0 0 2 .67
Iowa St. 4 3 4 6 3 1 4 2 .50
N. Illinois 2 3 1 2 0 1 1 1 .50
TCU 2 2 1 3 0 2 2 1 .50
Washington 2 0 2 2 1 0 1 1 .50
Akron 3 2 2 3 1 1 2 1 .33
Arkansas 3 3 2 4 1 2 3 1 .33
Baylor 3 1 4 5 2 2 4 1 .33
Kansas 3 5 2 4 1 2 3 1 .33
Louisiana-Lafayette 3 2 2 3 1 1 2 1 .33
Minnesota 3 3 2 5 1 3 4 1 .33
Missouri 3 4 2 3 1 1 2 1 .33
Ohio St. 3 4 2 4 0 3 3 1 .33
Tulsa 3 3 3 5 1 3 4 1 .33
W. Michigan 3 5 1 2 0 1 1 1 .33
Arizona St. 3 3 1 3 0 3 3 0 .00
Arkansas St. 3 5 3 4 1 3 4 0 .00
Clemson 3 2 3 5 2 3 5 0 .00
FIU 3 4 3 4 3 1 4 0 .00
Florida St. 2 1 2 2 2 0 2 0 .00
James Madison 2 1 3 4 2 2 4 0 .00
Kansas St. 4 5 1 5 4 1 5 0 .00
Marshall 3 0 3 3 2 1 3 0 .00
Ohio 3 1 3 3 0 3 3 0 .00
Pittsburgh 3 2 2 3 0 3 3 0 .00
Rice 3 3 1 2 1 1 2 0 .00
San Diego St. 2 0 0 0 0 0 0 0 .00
South Alabama 3 6 1 5 4 1 5 0 .00
South Carolina 3 4 3 4 2 2 4 0 .00
Stanford 3 4 1 4 1 3 4 0 .00
Tennessee 3 4 2 4 2 2 4 0 .00
Texas A&M 3 1 1 2 0 2 2 0 .00
Troy 3 2 2 4 0 4 4 0 .00
Wyoming 3 1 3 4 2 2 4 0 .00
Delaware 3 1 2 2 2 1 3 -1 -0.33
E. Michigan 3 1 0 0 0 1 1 -1 -0.33
Georgia 3 1 3 3 3 1 4 -1 -0.33
Iowa 3 1 0 1 1 1 2 -1 -0.33
Kent St. 3 3 1 3 3 1 4 -1 -0.33
Michigan St. 3 2 2 3 2 2 4 -1 -0.33
New Mexico St. 3 1 4 4 2 3 5 -1 -0.33
Umass 3 0 2 2 1 2 3 -1 -0.33
Virginia 3 4 1 1 0 2 2 -1 -0.33
W. Kentucky 3 1 2 3 3 1 4 -1 -0.33
West Virginia 3 4 4 6 4 3 7 -1 -0.33
Air Force 2 2 1 2 1 2 3 -1 -0.50
Boise St. 2 4 1 2 3 0 3 -1 -0.50
Oklahoma St. 2 0 1 1 0 2 2 -1 -0.50
Ball St. 3 2 0 1 2 1 3 -2 -0.67
Boston College 3 1 1 2 3 1 4 -2 -0.67
Buffalo 3 3 1 3 2 3 5 -2 -0.67
Cincinnati 3 2 0 1 2 1 3 -2 -0.67
Georgia St. 3 1 2 3 1 4 5 -2 -0.67
Georgia Tech 3 5 1 3 3 2 5 -2 -0.67
Mississippi 3 2 1 2 0 4 4 -2 -0.67
Syracuse 3 3 2 4 3 3 6 -2 -0.67
UCLA 3 2 0 2 1 3 4 -2 -0.67
UTEP 3 1 1 2 1 3 4 -2 -0.67
Wisconsin 3 0 3 3 1 4 5 -2 -0.67
Army 2 1 1 1 1 2 3 -2 -1.00
Colorado St. 2 3 1 3 3 2 5 -2 -1.00
Louisville 2 1 1 2 1 3 4 -2 -1.00
Miami (Ohio) 2 0 1 1 0 3 3 -2 -1.00
Notre Dame 2 2 1 1 1 2 3 -2 -1.00
Appalachian St. 3 1 4 5 4 4 8 -3 -1.00
Florida 3 4 1 3 0 6 6 -3 -1.00
Kennesaw St. 3 1 0 0 1 2 3 -3 -1.00
Missouri St. 3 4 2 4 1 6 7 -3 -1.00
New Mexico 3 2 2 3 3 3 6 -3 -1.00
Oregon St. 3 1 3 3 1 5 6 -3 -1.00
Texas State 3 2 0 0 2 1 3 -3 -1.00
Virginia Tech 3 2 1 3 3 3 6 -3 -1.00
Wake Forest 3 1 1 2 2 3 5 -3 -1.00
Fresno St. 4 2 3 3 3 5 8 -5 -1.25
Hawaii 4 1 3 3 4 4 8 -5 -1.25
Liberty 3 2 1 2 3 3 6 -4 -1.33
Purdue 3 1 0 0 0 4 4 -4 -1.33
UAB 3 3 0 0 1 3 4 -4 -1.33
Washington St. 3 3 0 2 3 3 6 -4 -1.33
Louisiana-Monroe 2 2 1 1 2 2 4 -3 -1.50
Nevada 3 0 2 2 2 5 7 -5 -1.67
Oklahoma 3 3 0 0 2 3 5 -5 -1.67
Charlotte 3 1 0 1 3 4 7 -6 -2.00
Duke 3 3 0 1 5 2 7 -6 -2.00
Northwestern 3 3 2 2 2 6 8 -6 -2.00
Coastal Carolina 3 4 2 2 3 6 9 -7 -2.33
San Jose St. 2 1 1 2 4 3 7 -5 -2.50
FAU 3 4 0 1 0 9 9 -8 -2.67

