NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|East Carolina
|3
|5
|3
|8
|0
|1
|1
|7
|2.33
|North Texas
|3
|3
|4
|7
|0
|0
|0
|7
|2.33
|Alabama
|3
|4
|3
|6
|0
|0
|0
|6
|2.00
|Arizona
|3
|4
|5
|8
|1
|1
|2
|6
|2.00
|Houston
|3
|4
|5
|6
|0
|0
|0
|6
|2.00
|Illinois
|3
|6
|1
|6
|0
|0
|0
|6
|2.00
|Louisiana Tech
|3
|2
|5
|7
|0
|1
|1
|6
|2.00
|Maryland
|3
|1
|7
|8
|1
|1
|2
|6
|2.00
|Penn St.
|3
|4
|4
|7
|0
|1
|1
|6
|2.00
|Tulane
|3
|3
|5
|8
|2
|0
|2
|6
|2.00
|Bowling Green
|3
|4
|2
|5
|0
|0
|0
|5
|1.67
|Michigan
|3
|3
|5
|7
|1
|1
|2
|5
|1.67
|Southern Cal
|3
|1
|6
|7
|2
|0
|2
|5
|1.67
|UNLV
|3
|2
|6
|7
|1
|1
|2
|5
|1.67
|UTSA
|3
|4
|3
|5
|0
|0
|0
|5
|1.67
|BYU
|2
|2
|2
|4
|1
|0
|1
|3
|1.50
|UCF
|2
|4
|2
|4
|1
|0
|1
|3
|1.50
|Indiana
|3
|2
|4
|5
|1
|0
|1
|4
|1.33
|Miami
|3
|5
|3
|6
|0
|2
|2
|4
|1.33
|Mississippi St.
|3
|3
|4
|6
|0
|2
|2
|4
|1.33
|Nebraska
|3
|5
|1
|5
|1
|0
|1
|4
|1.33
|South Florida
|3
|4
|3
|6
|1
|1
|2
|4
|1.33
|Southern Miss.
|3
|1
|6
|6
|0
|2
|2
|4
|1.33
|Temple
|3
|3
|3
|4
|0
|0
|0
|4
|1.33
|Utah
|3
|3
|4
|5
|1
|0
|1
|4
|1.33
|Utah St.
|3
|2
|4
|5
|1
|0
|1
|4
|1.33
|Vanderbilt
|3
|5
|3
|7
|1
|2
|3
|4
|1.33
|California
|3
|5
|3
|5
|1
|1
|2
|3
|1.00
|Colorado
|3
|5
|2
|5
|0
|2
|2
|3
|1.00
|Oregon
|3
|0
|4
|4
|0
|1
|1
|3
|1.00
|Rutgers
|3
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|3
|1.00
|Auburn
|3
|7
|1
|3
|1
|0
|1
|2
|.67
|Cent. Michigan
|3
|4
|4
|5
|2
|1
|3
|2
|.67
|Georgia Southern
|3
|3
|3
|5
|1
|2
|3
|2
|.67
|Jacksonville St.
|3
|4
|1
|4
|0
|2
|2
|2
|.67
|Kentucky
|3
|2
|4
|4
|1
|1
|2
|2
|.67
|LSU
|3
|1
|6
|6
|2
|2
|4
|2
|.67
|Memphis
|3
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|2
|.67
|Middle Tennessee
|3
|1
|3
|4
|0
|2
|2
|2
|.67
|NC State
|3
|0
|3
|3
|0
|1
|1
|2
|.67
|Navy
|3
|6
|3
|5
|1
|2
|3
|2
|.67
|North Carolina
|3
|3
|4
|6
|2
|2
|4
|2
|.67
|Old Dominion
|3
|6
|3
|7
|2
|3
|5
|2
|.67
|SMU
|3
|3
|5
|8
|3
|3
|6
|2
|.67
|Sam Houston St.
|3
|4
|2
|5
|0
|3
|3
|2
|.67
|Texas
|3
|5
|3
|6
|1
|3
|4
|2
|.67
|Texas Tech
|3
|2
|4
|5
|1
|2
|3
|2
|.67
|Toledo
|3
|5
|2
|5
|1
|2
|3
|2
|.67
|Uconn
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|.67
|Iowa St.
|4
|3
|4
|6
|3
|1
|4
|2
|.50
|N. Illinois
|2
|3
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|.50
|TCU
|2
|2
|1
|3
|0
|2
|2
|1
|.50
|Washington
|2
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|1
|.50
|Akron
|3
|2
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|.33
|Arkansas
|3
|3
|2
|4
|1
|2
|3
|1
|.33
|Baylor
|3
|1
|4
|5
|2
|2
|4
|1
|.33
|Kansas
|3
|5
|2
|4
|1
|2
|3
|1
|.33
|Louisiana-Lafayette
|3
|2
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|.33
|Minnesota
|3
|3
|2
|5
|1
|3
|4
|1
|.33
|Missouri
|3
|4
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|.33
|Ohio St.
|3
|4
|2
|4
|0
|3
|3
|1
|.33
|Tulsa
|3
|3
|3
|5
|1
|3
|4
|1
|.33
|W. Michigan
|3
|5
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|.33
|Arizona St.
|3
|3
|1
|3
|0
|3
|3
|0
|.00
|Arkansas St.
|3
|5
|3
|4
|1
|3
|4
|0
|.00
|Clemson
|3
|2
|3
|5
|2
|3
|5
|0
|.00
|FIU
|3
|4
|3
|4
|3
|1
|4
|0
|.00
|Florida St.
|2
|1
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|.00
|James Madison
|2
|1
|3
|4
|2
|2
|4
|0
|.00
|Kansas St.
|4
|5
|1
|5
|4
|1
|5
|0
|.00
|Marshall
|3
|0
|3
|3
|2
|1
|3
|0
|.00
|Ohio
|3
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|0
|.00
|Pittsburgh
|3
|2
|2
|3
|0
|3
|3
|0
|.00
|Rice
|3
|3
|1
|2
|1
|1
|2
|0
|.00
|San Diego St.
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|South Alabama
|3
|6
|1
|5
|4
|1
|5
|0
|.00
|South Carolina
|3
|4
|3
|4
|2
|2
|4
|0
|.00
|Stanford
|3
|4
|1
|4
|1
|3
|4
|0
|.00
|Tennessee
|3
|4
|2
|4
|2
|2
|4
|0
|.00
|Texas A&M
|3
|1
|1
|2
|0
|2
|2
|0
|.00
|Troy
|3
|2
|2
|4
|0
|4
|4
|0
|.00
|Wyoming
|3
|1
|3
|4
|2
|2
|4
|0
|.00
|Delaware
|3
|1
|2
|2
|2
|1
|3
|-1
|-0.33
|E. Michigan
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|-1
|-0.33
|Georgia
|3
|1
|3
|3
|3
|1
|4
|-1
|-0.33
|Iowa
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|-0.33
|Kent St.
|3
|3
|1
|3
|3
|1
|4
|-1
|-0.33
|Michigan St.
|3
|2
|2
|3
|2
|2
|4
|-1
|-0.33
|New Mexico St.
|3
|1
|4
|4
|2
|3
|5
|-1
|-0.33
|Umass
|3
|0
|2
|2
|1
|2
|3
|-1
|-0.33
|Virginia
|3
|4
|1
|1
|0
|2
|2
|-1
|-0.33
|W. Kentucky
|3
|1
|2
|3
|3
|1
|4
|-1
|-0.33
|West Virginia
|3
|4
|4
|6
|4
|3
|7
|-1
|-0.33
|Air Force
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|3
|-1
|-0.50
|Boise St.
|2
|4
|1
|2
|3
|0
|3
|-1
|-0.50
|Oklahoma St.
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|2
|-1
|-0.50
|Ball St.
|3
|2
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|-0.67
|Boston College
|3
|1
|1
|2
|3
|1
|4
|-2
|-0.67
|Buffalo
|3
|3
|1
|3
|2
|3
|5
|-2
|-0.67
|Cincinnati
|3
|2
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|-0.67
|Georgia St.
|3
|1
|2
|3
|1
|4
|5
|-2
|-0.67
|Georgia Tech
|3
|5
|1
|3
|3
|2
|5
|-2
|-0.67
|Mississippi
|3
|2
|1
|2
|0
|4
|4
|-2
|-0.67
|Syracuse
|3
|3
|2
|4
|3
|3
|6
|-2
|-0.67
|UCLA
|3
|2
|0
|2
|1
|3
|4
|-2
|-0.67
|UTEP
|3
|1
|1
|2
|1
|3
|4
|-2
|-0.67
|Wisconsin
|3
|0
|3
|3
|1
|4
|5
|-2
|-0.67
|Army
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|3
|-2
|-1.00
|Colorado St.
|2
|3
|1
|3
|3
|2
|5
|-2
|-1.00
|Louisville
|2
|1
|1
|2
|1
|3
|4
|-2
|-1.00
|Miami (Ohio)
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|3
|-2
|-1.00
|Notre Dame
|2
|2
|1
|1
|1
|2
|3
|-2
|-1.00
|Appalachian St.
|3
|1
|4
|5
|4
|4
|8
|-3
|-1.00
|Florida
|3
|4
|1
|3
|0
|6
|6
|-3
|-1.00
|Kennesaw St.
|3
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-3
|-1.00
|Missouri St.
|3
|4
|2
|4
|1
|6
|7
|-3
|-1.00
|New Mexico
|3
|2
|2
|3
|3
|3
|6
|-3
|-1.00
|Oregon St.
|3
|1
|3
|3
|1
|5
|6
|-3
|-1.00
|Texas State
|3
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-3
|-1.00
|Virginia Tech
|3
|2
|1
|3
|3
|3
|6
|-3
|-1.00
|Wake Forest
|3
|1
|1
|2
|2
|3
|5
|-3
|-1.00
|Fresno St.
|4
|2
|3
|3
|3
|5
|8
|-5
|-1.25
|Hawaii
|4
|1
|3
|3
|4
|4
|8
|-5
|-1.25
|Liberty
|3
|2
|1
|2
|3
|3
|6
|-4
|-1.33
|Purdue
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|4
|-4
|-1.33
|UAB
|3
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|-4
|-1.33
|Washington St.
|3
|3
|0
|2
|3
|3
|6
|-4
|-1.33
|Louisiana-Monroe
|2
|2
|1
|1
|2
|2
|4
|-3
|-1.50
|Nevada
|3
|0
|2
|2
|2
|5
|7
|-5
|-1.67
|Oklahoma
|3
|3
|0
|0
|2
|3
|5
|-5
|-1.67
|Charlotte
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|7
|-6
|-2.00
|Duke
|3
|3
|0
|1
|5
|2
|7
|-6
|-2.00
|Northwestern
|3
|3
|2
|2
|2
|6
|8
|-6
|-2.00
|Coastal Carolina
|3
|4
|2
|2
|3
|6
|9
|-7
|-2.33
|San Jose St.
|2
|1
|1
|2
|4
|3
|7
|-5
|-2.50
|FAU
|3
|4
|0
|1
|0
|9
|9
|-8
|-2.67
