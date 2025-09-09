NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|Arizona
|2
|3
|5
|7
|0
|0
|0
|7
|3.50
|Illinois
|2
|6
|1
|6
|0
|0
|0
|6
|3.00
|Tulane
|2
|3
|4
|7
|1
|0
|1
|6
|3.00
|Colorado
|2
|3
|2
|5
|0
|0
|0
|5
|2.50
|Maryland
|2
|0
|6
|6
|1
|0
|1
|5
|2.50
|Penn St.
|2
|4
|2
|5
|0
|0
|0
|5
|2.50
|Alabama
|2
|4
|1
|4
|0
|0
|0
|4
|2.00
|Houston
|2
|3
|3
|4
|0
|0
|0
|4
|2.00
|Indiana
|2
|1
|4
|5
|1
|0
|1
|4
|2.00
|Louisiana Tech
|2
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|4
|2.00
|Miami
|2
|4
|2
|4
|0
|0
|0
|4
|2.00
|Michigan
|2
|2
|4
|5
|1
|0
|1
|4
|2.00
|South Florida
|2
|4
|1
|4
|0
|0
|0
|4
|2.00
|Air Force
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|South Carolina
|1
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|2
|2.00
|TCU
|1
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|2
|2.00
|UNLV
|3
|2
|6
|7
|1
|1
|2
|5
|1.67
|BYU
|2
|2
|2
|4
|1
|0
|1
|3
|1.50
|Cent. Michigan
|2
|4
|3
|4
|1
|0
|1
|3
|1.50
|East Carolina
|2
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|3
|1.50
|Navy
|2
|4
|2
|3
|0
|0
|0
|3
|1.50
|Ohio St.
|2
|3
|2
|4
|0
|1
|1
|3
|1.50
|Temple
|2
|2
|2
|3
|0
|0
|0
|3
|1.50
|UCF
|2
|4
|2
|4
|1
|0
|1
|3
|1.50
|Utah
|2
|2
|3
|3
|0
|0
|0
|3
|1.50
|Arkansas
|2
|3
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|1.00
|Clemson
|2
|2
|3
|5
|1
|2
|3
|2
|1.00
|Georgia Southern
|2
|3
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|1.00
|Jacksonville St.
|2
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|2
|1.00
|Memphis
|2
|0
|3
|3
|0
|1
|1
|2
|1.00
|Mississippi St.
|2
|1
|3
|3
|0
|1
|1
|2
|1.00
|Missouri
|2
|3
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|1.00
|Nebraska
|2
|3
|1
|3
|1
|0
|1
|2
|1.00
|North Texas
|2
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|1.00
|Oregon
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|2
|1.00
|South Alabama
|2
|6
|1
|5
|3
|0
|3
|2
|1.00
|Southern Cal
|2
|1
|3
|4
|2
|0
|2
|2
|1.00
|Southern Miss.
|2
|0
|3
|3
|0
|1
|1
|2
|1.00
|Texas Tech
|2
|2
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|1.00
|Toledo
|2
|4
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|1.00
|Uconn
|2
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|1.00
|Iowa St.
|3
|3
|3
|5
|3
|0
|3
|2
|.67
|Sam Houston St.
|3
|4
|2
|5
|0
|3
|3
|2
|.67
|Boston College
|2
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|1
|.50
|Bowling Green
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|.50
|California
|2
|4
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|.50
|Florida
|2
|4
|0
|2
|0
|1
|1
|1
|.50
|Kentucky
|2
|1
|3
|3
|1
|1
|2
|1
|.50
|Middle Tennessee
|2
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|.50
|N. Illinois
|2
|3
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|.50
|New Mexico St.
|2
|1
|3
|3
|1
|1
|2
|1
|.50
|Rutgers
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|.50
|SMU
|2
|3
|2
|5
|2
|2
|4
|1
|.50
|Texas
|2
|4
|1
|4
|1
|2
|3
|1
|.50
|UTSA
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|.50
|Utah St.
|2
|1
|2
|2
|1
|0
|1
|1
|.50
|Vanderbilt
|2
|3
|1
|3
|1
|1
|2
|1
|.50
|W. Michigan
|2
|5
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|.50
|Washington
|2
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|1
|.50
|Washington St.
|2
|3
|0
|2
|1
|0
|1
|1
|.50
|Wyoming
|2
|0
|3
|3
|1
|1
|2
|1
|.50
|Kansas
|3
|5
|2
|4
|1
|2
|3
|1
|.33
|Akron
|2
|2
|1
|2
|1
|1
|2
|0
|.00
|Arkansas St.
|2
|3
|2
|3
|1
|2
|3
|0
|.00
|Auburn
|2
|6
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|.00
|Ball St.
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|.00
|E. Michigan
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Florida St.
|2
|1
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|.00
|Georgia St.
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|2
|0
|.00
|James Madison
|2
|1
|3
|4
|2
|2
|4
|0
|.00
|Liberty
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|0
|.00
|Louisiana-Lafayette
|2
|2
|1
|2
|1
|1
|2
|0
|.00
|Marshall
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|Minnesota
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|NC State
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|North Carolina
|2
|0
|3
|3
|2
|1
|3
|0
|.00
|Old Dominion
|2
|4
|2
|4
|1
|3
|4
|0
|.00
|Rice
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|0
|.00
|San Diego St.
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|.00
|Tennessee
|2
|1
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|.00
|Texas A&M
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|Troy
|2
|1
|2
|3
|0
|3
|3
|0
|.00
|Tulsa
|2
|2
|1
|2
|0
|2
|2
|0
|.00
|Virginia
|2
|3
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|.00
|West Virginia
|2
|3
|3
|5
|4
|1
|5
|0
|.00
|Wisconsin
|2
|0
|3
|3
|1
|2
|3
|0
|.00
|Kansas St.
|3
|4
|0
|3
|3
|1
|4
|-1
|-0.33
|W. Kentucky
|3
|1
|2
|3
|3
|1
|4
|-1
|-0.33
|Appalachian St.
|2
|1
|3
|4
|4
|1
|5
|-1
|-0.50
|Baylor
|2
|0
|1
|1
|2
|0
|2
|-1
|-0.50
|Boise St.
|2
|4
|1
|2
|3
|0
|3
|-1
|-0.50
|Buffalo
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|3
|-1
|-0.50
|Delaware
|2
|1
|2
|2
|2
|1
|3
|-1
|-0.50
|Georgia
|2
|1
|1
|1
|2
|0
|2
|-1
|-0.50
|Iowa
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|-0.50
|Michigan St.
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|3
|-1
|-0.50
|Oklahoma St.
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|2
|-1
|-0.50
|Pittsburgh
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|-1
|-0.50
|Purdue
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-1
|-0.50
|Texas State
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|-1
|-0.50
|UTEP
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|-0.50
|Umass
|2
|0
|2
|2
|1
|2
|3
|-1
|-0.50
|Virginia Tech
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|3
|-1
|-0.50
|Wake Forest
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|3
|-1
|-0.50
|Arizona St.
|2
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|-2
|-1.00
|Army
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|3
|-2
|-1.00
|Colorado St.
|2
|3
|1
|3
|3
|2
|5
|-2
|-1.00
|FIU
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|-1.00
|Kennesaw St.
|2
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-2
|-1.00
|Kent St.
|2
|2
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|-1.00
|LSU
|2
|0
|1
|1
|2
|1
|3
|-2
|-1.00
|Louisville
|2
|1
|1
|2
|1
|3
|4
|-2
|-1.00
|Miami (Ohio)
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|3
|-2
|-1.00
|Missouri St.
|2
|3
|1
|2
|1
|3
|4
|-2
|-1.00
|New Mexico
|2
|1
|1
|2
|1
|3
|4
|-2
|-1.00
|Ohio
|2
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|-2
|-1.00
|Fresno St.
|3
|1
|3
|3
|2
|5
|7
|-4
|-1.33
|Charlotte
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|4
|-3
|-1.50
|Cincinnati
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|-3
|-1.50
|Coastal Carolina
|2
|3
|1
|1
|0
|4
|4
|-3
|-1.50
|Louisiana-Monroe
|2
|2
|1
|1
|2
|2
|4
|-3
|-1.50
|Mississippi
|2
|1
|1
|1
|0
|4
|4
|-3
|-1.50
|Oregon St.
|2
|1
|1
|1
|1
|3
|4
|-3
|-1.50
|Stanford
|2
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-3
|-1.50
|Syracuse
|2
|2
|0
|1
|2
|2
|4
|-3
|-1.50
|UAB
|2
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-3
|-1.50
|UCLA
|2
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|-3
|-1.50
|Notre Dame
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-2
|-2.00
|Georgia Tech
|2
|2
|0
|1
|3
|2
|5
|-4
|-2.00
|Nevada
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|5
|-4
|-2.00
|Oklahoma
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|4
|-4
|-2.00
|Hawaii
|3
|0
|2
|2
|4
|4
|8
|-6
|-2.00
|Northwestern
|2
|2
|1
|1
|2
|4
|6
|-5
|-2.50
|San Jose St.
|2
|1
|1
|2
|4
|3
|7
|-5
|-2.50
|Duke
|2
|1
|0
|0
|5
|1
|6
|-6
|-3.00
|FAU
|2
|2
|0
|0
|0
|6
|6
|-6
|-3.00
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.