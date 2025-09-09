Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Turnover Margin

NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

September 9, 2025, 11:14 AM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
Arizona 2 3 5 7 0 0 0 7 3.50
Illinois 2 6 1 6 0 0 0 6 3.00
Tulane 2 3 4 7 1 0 1 6 3.00
Colorado 2 3 2 5 0 0 0 5 2.50
Maryland 2 0 6 6 1 0 1 5 2.50
Penn St. 2 4 2 5 0 0 0 5 2.50
Alabama 2 4 1 4 0 0 0 4 2.00
Houston 2 3 3 4 0 0 0 4 2.00
Indiana 2 1 4 5 1 0 1 4 2.00
Louisiana Tech 2 1 3 4 0 0 0 4 2.00
Miami 2 4 2 4 0 0 0 4 2.00
Michigan 2 2 4 5 1 0 1 4 2.00
South Florida 2 4 1 4 0 0 0 4 2.00
Air Force 1 1 1 2 0 0 0 2 2.00
South Carolina 1 2 2 2 0 0 0 2 2.00
TCU 1 2 1 3 0 1 1 2 2.00
UNLV 3 2 6 7 1 1 2 5 1.67
BYU 2 2 2 4 1 0 1 3 1.50
Cent. Michigan 2 4 3 4 1 0 1 3 1.50
East Carolina 2 2 1 3 0 0 0 3 1.50
Navy 2 4 2 3 0 0 0 3 1.50
Ohio St. 2 3 2 4 0 1 1 3 1.50
Temple 2 2 2 3 0 0 0 3 1.50
UCF 2 4 2 4 1 0 1 3 1.50
Utah 2 2 3 3 0 0 0 3 1.50
Arkansas 2 3 2 4 0 2 2 2 1.00
Clemson 2 2 3 5 1 2 3 2 1.00
Georgia Southern 2 3 2 4 0 2 2 2 1.00
Jacksonville St. 2 2 1 3 0 1 1 2 1.00
Memphis 2 0 3 3 0 1 1 2 1.00
Mississippi St. 2 1 3 3 0 1 1 2 1.00
Missouri 2 3 2 3 1 0 1 2 1.00
Nebraska 2 3 1 3 1 0 1 2 1.00
North Texas 2 1 1 2 0 0 0 2 1.00
Oregon 2 0 2 2 0 0 0 2 1.00
South Alabama 2 6 1 5 3 0 3 2 1.00
Southern Cal 2 1 3 4 2 0 2 2 1.00
Southern Miss. 2 0 3 3 0 1 1 2 1.00
Texas Tech 2 2 2 3 1 0 1 2 1.00
Toledo 2 4 2 4 0 2 2 2 1.00
Uconn 2 1 1 2 0 0 0 2 1.00
Iowa St. 3 3 3 5 3 0 3 2 .67
Sam Houston St. 3 4 2 5 0 3 3 2 .67
Boston College 2 1 1 2 1 0 1 1 .50
Bowling Green 2 2 0 1 0 0 0 1 .50
California 2 4 2 3 1 1 2 1 .50
Florida 2 4 0 2 0 1 1 1 .50
Kentucky 2 1 3 3 1 1 2 1 .50
Middle Tennessee 2 1 1 2 0 1 1 1 .50
N. Illinois 2 3 1 2 0 1 1 1 .50
New Mexico St. 2 1 3 3 1 1 2 1 .50
Rutgers 2 0 1 1 0 0 0 1 .50
SMU 2 3 2 5 2 2 4 1 .50
Texas 2 4 1 4 1 2 3 1 .50
UTSA 2 2 1 1 0 0 0 1 .50
Utah St. 2 1 2 2 1 0 1 1 .50
Vanderbilt 2 3 1 3 1 1 2 1 .50
W. Michigan 2 5 1 2 0 1 1 1 .50
Washington 2 0 2 2 1 0 1 1 .50
Washington St. 2 3 0 2 1 0 1 1 .50
Wyoming 2 0 3 3 1 1 2 1 .50
Kansas 3 5 2 4 1 2 3 1 .33
Akron 2 2 1 2 1 1 2 0 .00
Arkansas St. 2 3 2 3 1 2 3 0 .00
Auburn 2 6 0 1 1 0 1 0 .00
Ball St. 2 2 0 1 1 0 1 0 .00
E. Michigan 2 1 0 0 0 0 0 0 .00
Florida St. 2 1 2 2 2 0 2 0 .00
Georgia St. 2 0 2 2 0 2 2 0 .00
James Madison 2 1 3 4 2 2 4 0 .00
Liberty 2 1 1 2 1 1 2 0 .00
Louisiana-Lafayette 2 2 1 2 1 1 2 0 .00
Marshall 2 0 1 1 0 1 1 0 .00
Minnesota 1 1 0 1 0 1 1 0 .00
NC State 2 0 1 1 0 1 1 0 .00
North Carolina 2 0 3 3 2 1 3 0 .00
Old Dominion 2 4 2 4 1 3 4 0 .00
Rice 2 1 1 2 1 1 2 0 .00
San Diego St. 2 0 0 0 0 0 0 0 .00
Tennessee 2 1 1 2 2 0 2 0 .00
Texas A&M 2 1 0 1 0 1 1 0 .00
Troy 2 1 2 3 0 3 3 0 .00
Tulsa 2 2 1 2 0 2 2 0 .00
Virginia 2 3 1 1 0 1 1 0 .00
West Virginia 2 3 3 5 4 1 5 0 .00
Wisconsin 2 0 3 3 1 2 3 0 .00
Kansas St. 3 4 0 3 3 1 4 -1 -0.33
W. Kentucky 3 1 2 3 3 1 4 -1 -0.33
Appalachian St. 2 1 3 4 4 1 5 -1 -0.50
Baylor 2 0 1 1 2 0 2 -1 -0.50
Boise St. 2 4 1 2 3 0 3 -1 -0.50
Buffalo 2 1 1 2 1 2 3 -1 -0.50
Delaware 2 1 2 2 2 1 3 -1 -0.50
Georgia 2 1 1 1 2 0 2 -1 -0.50
Iowa 2 1 0 1 1 1 2 -1 -0.50
Michigan St. 2 2 1 2 2 1 3 -1 -0.50
Oklahoma St. 2 0 1 1 0 2 2 -1 -0.50
Pittsburgh 2 1 0 1 0 2 2 -1 -0.50
Purdue 2 0 0 0 0 1 1 -1 -0.50
Texas State 2 1 0 0 0 1 1 -1 -0.50
UTEP 2 1 0 1 1 1 2 -1 -0.50
Umass 2 0 2 2 1 2 3 -1 -0.50
Virginia Tech 2 1 1 2 1 2 3 -1 -0.50
Wake Forest 2 1 1 2 2 1 3 -1 -0.50
Arizona St. 2 1 1 1 0 3 3 -2 -1.00
Army 2 1 1 1 1 2 3 -2 -1.00
Colorado St. 2 3 1 3 3 2 5 -2 -1.00
FIU 2 1 0 1 2 1 3 -2 -1.00
Kennesaw St. 2 1 0 0 1 1 2 -2 -1.00
Kent St. 2 2 0 1 2 1 3 -2 -1.00
LSU 2 0 1 1 2 1 3 -2 -1.00
Louisville 2 1 1 2 1 3 4 -2 -1.00
Miami (Ohio) 2 0 1 1 0 3 3 -2 -1.00
Missouri St. 2 3 1 2 1 3 4 -2 -1.00
New Mexico 2 1 1 2 1 3 4 -2 -1.00
Ohio 2 1 1 1 0 3 3 -2 -1.00
Fresno St. 3 1 3 3 2 5 7 -4 -1.33
Charlotte 2 1 0 1 1 3 4 -3 -1.50
Cincinnati 2 0 0 0 2 1 3 -3 -1.50
Coastal Carolina 2 3 1 1 0 4 4 -3 -1.50
Louisiana-Monroe 2 2 1 1 2 2 4 -3 -1.50
Mississippi 2 1 1 1 0 4 4 -3 -1.50
Oregon St. 2 1 1 1 1 3 4 -3 -1.50
Stanford 2 2 0 1 1 3 4 -3 -1.50
Syracuse 2 2 0 1 2 2 4 -3 -1.50
UAB 2 1 0 0 1 2 3 -3 -1.50
UCLA 2 0 0 0 1 2 3 -3 -1.50
Notre Dame 1 1 0 0 1 1 2 -2 -2.00
Georgia Tech 2 2 0 1 3 2 5 -4 -2.00
Nevada 2 0 1 1 2 3 5 -4 -2.00
Oklahoma 2 1 0 0 2 2 4 -4 -2.00
Hawaii 3 0 2 2 4 4 8 -6 -2.00
Northwestern 2 2 1 1 2 4 6 -5 -2.50
San Jose St. 2 1 1 2 4 3 7 -5 -2.50
Duke 2 1 0 0 5 1 6 -6 -3.00
FAU 2 2 0 0 0 6 6 -6 -3.00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up