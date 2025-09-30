Live Radio
NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

September 30, 2025, 11:14 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
Florida St. 4 293 2400 600.0
Texas Tech 4 294 2292 573.0
Southern Cal 5 331 2825 565.0
Missouri 5 400 2738 547.6
Virginia 5 399 2698 539.6
Indiana 5 357 2691 538.2
Tennessee 5 383 2682 536.4
Mississippi 5 376 2653 530.6
Boise St. 4 294 2080 520.0
Arkansas 5 334 2573 514.6
Baylor 5 389 2521 504.2
Oregon 5 337 2519 503.8
Nebraska 4 290 1986 496.5
Vanderbilt 5 315 2472 494.4
Navy 4 263 1935 483.8
Notre Dame 4 264 1919 479.8
Cincinnati 4 238 1918 479.5
Georgia Tech 5 328 2380 476.0
Duke 5 325 2359 471.8
Air Force 4 266 1882 470.5
Utah 5 385 2346 469.2
Old Dominion 4 241 1873 468.2
Texas A&M 4 276 1855 463.8
Washington 4 256 1842 460.5
Uconn 5 350 2293 458.6
East Carolina 5 390 2280 456.0
TCU 4 267 1817 454.2
Kansas 5 307 2253 450.6
UNLV 4 263 1802 450.5
Memphis 5 330 2239 447.8
W. Kentucky 5 359 2239 447.8
Miami 4 279 1787 446.8
Ohio St. 4 245 1783 445.8
FAU 4 335 1782 445.5
Boston College 4 273 1776 444.0
Toledo 5 349 2219 443.8
Alabama 4 270 1775 443.8
Georgia 4 292 1768 442.0
Syracuse 5 379 2205 441.0
Texas State 4 279 1764 441.0
Texas 4 282 1755 438.8
UCF 4 251 1750 437.5
North Texas 5 344 2185 437.0
UAB 4 265 1748 437.0
Michigan 4 255 1747 436.8
Appalachian St. 4 302 1743 435.8
BYU 4 259 1743 435.8
Rutgers 5 364 2170 434.0
Mississippi St. 5 350 2154 430.8
Oklahoma 4 284 1723 430.8
Arizona St. 5 365 2122 424.4
Delaware 4 281 1694 423.5
SMU 4 264 1690 422.5
Utah St. 5 321 2103 420.6
Ohio 5 335 2097 419.4
Arizona 4 274 1672 418.0
NC State 5 344 2079 415.8
Wake Forest 4 260 1644 411.0
James Madison 4 291 1640 410.0
Louisville 4 267 1637 409.2
UTSA 4 274 1624 406.0
Jacksonville St. 5 356 2029 405.8
Minnesota 4 270 1621 405.2
Pittsburgh 4 250 1612 403.0
San Jose St. 4 260 1602 400.5
South Florida 4 240 1599 399.8
Penn St. 4 264 1588 397.0
West Virginia 5 355 1977 395.4
Tulane 5 352 1972 394.4
Tulsa 5 380 1964 392.8
New Mexico 4 269 1564 391.0
Southern Miss. 5 352 1944 388.8
Purdue 4 270 1553 388.2
Iowa St. 5 326 1931 386.2
South Alabama 5 349 1914 382.8
Army 4 311 1521 380.2
Houston 4 276 1518 379.5
FIU 4 278 1517 379.2
Virginia Tech 5 341 1884 376.8
Illinois 5 302 1880 376.0
Michigan St. 4 249 1497 374.2
E. Michigan 5 318 1870 374.0
Fresno St. 5 307 1862 372.4
Missouri St. 5 319 1857 371.4
Hawaii 6 443 2213 368.8
Maryland 4 269 1474 368.5
Clemson 4 257 1461 365.2
California 5 341 1824 364.8
Temple 4 267 1459 364.8
LSU 5 331 1821 364.2
Marshall 5 330 1810 362.0
Colorado 5 300 1791 358.2
Arkansas St. 5 361 1782 356.4
Kennesaw St. 5 326 1778 355.6
Oklahoma St. 4 286 1421 355.2
Georgia St. 4 258 1393 348.2
Northwestern 4 252 1390 347.5
Georgia Southern 5 320 1737 347.4
Kentucky 4 263 1388 347.0
Charlotte 4 273 1386 346.5
UTEP 5 336 1730 346.0
Wyoming 4 262 1381 345.2
Colorado St. 4 272 1377 344.2
Buffalo 5 331 1718 343.6
Kansas St. 5 295 1717 343.4
Louisiana-Monroe 4 234 1373 343.2
Liberty 5 322 1714 342.8
Auburn 5 324 1711 342.2
Nevada 4 253 1357 339.2
Miami (Ohio) 4 210 1353 338.2
Oregon St. 5 342 1667 333.4
Louisiana-Lafayette 5 303 1663 332.6
Cent. Michigan 5 321 1658 331.6
Stanford 5 317 1648 329.6
Florida 4 266 1313 328.2
Iowa 5 328 1637 327.4
Wisconsin 4 261 1294 323.5
Bowling Green 5 315 1613 322.6
UCLA 4 235 1285 321.2
San Diego St. 4 260 1266 316.5
Louisiana Tech 5 319 1561 312.2
Middle Tennessee 5 321 1559 311.8
South Carolina 5 288 1543 308.6
Washington St. 5 320 1533 306.6
Rice 5 327 1527 305.4
New Mexico St. 4 252 1203 300.8
Akron 5 330 1503 300.6
Troy 4 269 1194 298.5
Coastal Carolina 4 266 1171 292.8
Kent St. 4 247 1162 290.5
W. Michigan 5 333 1387 277.4
Ball St. 4 214 1088 272.0
Sam Houston St. 4 241 1075 268.8
North Carolina 4 215 1054 263.5
N. Illinois 4 251 1004 251.0
Umass 4 233 903 225.8

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

