NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Florida St.
|4
|293
|2400
|600.0
|Texas Tech
|4
|294
|2292
|573.0
|Southern Cal
|5
|331
|2825
|565.0
|Missouri
|5
|400
|2738
|547.6
|Virginia
|5
|399
|2698
|539.6
|Indiana
|5
|357
|2691
|538.2
|Tennessee
|5
|383
|2682
|536.4
|Mississippi
|5
|376
|2653
|530.6
|Boise St.
|4
|294
|2080
|520.0
|Arkansas
|5
|334
|2573
|514.6
|Baylor
|5
|389
|2521
|504.2
|Oregon
|5
|337
|2519
|503.8
|Nebraska
|4
|290
|1986
|496.5
|Vanderbilt
|5
|315
|2472
|494.4
|Navy
|4
|263
|1935
|483.8
|Notre Dame
|4
|264
|1919
|479.8
|Cincinnati
|4
|238
|1918
|479.5
|Georgia Tech
|5
|328
|2380
|476.0
|Duke
|5
|325
|2359
|471.8
|Air Force
|4
|266
|1882
|470.5
|Utah
|5
|385
|2346
|469.2
|Old Dominion
|4
|241
|1873
|468.2
|Texas A&M
|4
|276
|1855
|463.8
|Washington
|4
|256
|1842
|460.5
|Uconn
|5
|350
|2293
|458.6
|East Carolina
|5
|390
|2280
|456.0
|TCU
|4
|267
|1817
|454.2
|Kansas
|5
|307
|2253
|450.6
|UNLV
|4
|263
|1802
|450.5
|Memphis
|5
|330
|2239
|447.8
|W. Kentucky
|5
|359
|2239
|447.8
|Miami
|4
|279
|1787
|446.8
|Ohio St.
|4
|245
|1783
|445.8
|FAU
|4
|335
|1782
|445.5
|Boston College
|4
|273
|1776
|444.0
|Toledo
|5
|349
|2219
|443.8
|Alabama
|4
|270
|1775
|443.8
|Georgia
|4
|292
|1768
|442.0
|Syracuse
|5
|379
|2205
|441.0
|Texas State
|4
|279
|1764
|441.0
|Texas
|4
|282
|1755
|438.8
|UCF
|4
|251
|1750
|437.5
|North Texas
|5
|344
|2185
|437.0
|UAB
|4
|265
|1748
|437.0
|Michigan
|4
|255
|1747
|436.8
|Appalachian St.
|4
|302
|1743
|435.8
|BYU
|4
|259
|1743
|435.8
|Rutgers
|5
|364
|2170
|434.0
|Mississippi St.
|5
|350
|2154
|430.8
|Oklahoma
|4
|284
|1723
|430.8
|Arizona St.
|5
|365
|2122
|424.4
|Delaware
|4
|281
|1694
|423.5
|SMU
|4
|264
|1690
|422.5
|Utah St.
|5
|321
|2103
|420.6
|Ohio
|5
|335
|2097
|419.4
|Arizona
|4
|274
|1672
|418.0
|NC State
|5
|344
|2079
|415.8
|Wake Forest
|4
|260
|1644
|411.0
|James Madison
|4
|291
|1640
|410.0
|Louisville
|4
|267
|1637
|409.2
|UTSA
|4
|274
|1624
|406.0
|Jacksonville St.
|5
|356
|2029
|405.8
|Minnesota
|4
|270
|1621
|405.2
|Pittsburgh
|4
|250
|1612
|403.0
|San Jose St.
|4
|260
|1602
|400.5
|South Florida
|4
|240
|1599
|399.8
|Penn St.
|4
|264
|1588
|397.0
|West Virginia
|5
|355
|1977
|395.4
|Tulane
|5
|352
|1972
|394.4
|Tulsa
|5
|380
|1964
|392.8
|New Mexico
|4
|269
|1564
|391.0
|Southern Miss.
|5
|352
|1944
|388.8
|Purdue
|4
|270
|1553
|388.2
|Iowa St.
|5
|326
|1931
|386.2
|South Alabama
|5
|349
|1914
|382.8
|Army
|4
|311
|1521
|380.2
|Houston
|4
|276
|1518
|379.5
|FIU
|4
|278
|1517
|379.2
|Virginia Tech
|5
|341
|1884
|376.8
|Illinois
|5
|302
|1880
|376.0
|Michigan St.
|4
|249
|1497
|374.2
|E. Michigan
|5
|318
|1870
|374.0
|Fresno St.
|5
|307
|1862
|372.4
|Missouri St.
|5
|319
|1857
|371.4
|Hawaii
|6
|443
|2213
|368.8
|Maryland
|4
|269
|1474
|368.5
|Clemson
|4
|257
|1461
|365.2
|California
|5
|341
|1824
|364.8
|Temple
|4
|267
|1459
|364.8
|LSU
|5
|331
|1821
|364.2
|Marshall
|5
|330
|1810
|362.0
|Colorado
|5
|300
|1791
|358.2
|Arkansas St.
|5
|361
|1782
|356.4
|Kennesaw St.
|5
|326
|1778
|355.6
|Oklahoma St.
|4
|286
|1421
|355.2
|Georgia St.
|4
|258
|1393
|348.2
|Northwestern
|4
|252
|1390
|347.5
|Georgia Southern
|5
|320
|1737
|347.4
|Kentucky
|4
|263
|1388
|347.0
|Charlotte
|4
|273
|1386
|346.5
|UTEP
|5
|336
|1730
|346.0
|Wyoming
|4
|262
|1381
|345.2
|Colorado St.
|4
|272
|1377
|344.2
|Buffalo
|5
|331
|1718
|343.6
|Kansas St.
|5
|295
|1717
|343.4
|Louisiana-Monroe
|4
|234
|1373
|343.2
|Liberty
|5
|322
|1714
|342.8
|Auburn
|5
|324
|1711
|342.2
|Nevada
|4
|253
|1357
|339.2
|Miami (Ohio)
|4
|210
|1353
|338.2
|Oregon St.
|5
|342
|1667
|333.4
|Louisiana-Lafayette
|5
|303
|1663
|332.6
|Cent. Michigan
|5
|321
|1658
|331.6
|Stanford
|5
|317
|1648
|329.6
|Florida
|4
|266
|1313
|328.2
|Iowa
|5
|328
|1637
|327.4
|Wisconsin
|4
|261
|1294
|323.5
|Bowling Green
|5
|315
|1613
|322.6
|UCLA
|4
|235
|1285
|321.2
|San Diego St.
|4
|260
|1266
|316.5
|Louisiana Tech
|5
|319
|1561
|312.2
|Middle Tennessee
|5
|321
|1559
|311.8
|South Carolina
|5
|288
|1543
|308.6
|Washington St.
|5
|320
|1533
|306.6
|Rice
|5
|327
|1527
|305.4
|New Mexico St.
|4
|252
|1203
|300.8
|Akron
|5
|330
|1503
|300.6
|Troy
|4
|269
|1194
|298.5
|Coastal Carolina
|4
|266
|1171
|292.8
|Kent St.
|4
|247
|1162
|290.5
|W. Michigan
|5
|333
|1387
|277.4
|Ball St.
|4
|214
|1088
|272.0
|Sam Houston St.
|4
|241
|1075
|268.8
|North Carolina
|4
|215
|1054
|263.5
|N. Illinois
|4
|251
|1004
|251.0
|Umass
|4
|233
|903
|225.8
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.