NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Florida St.
|3
|212
|1886
|628.7
|Indiana
|4
|295
|2354
|588.5
|Southern Cal
|4
|254
|2335
|583.8
|Texas Tech
|4
|294
|2292
|573.0
|Virginia
|4
|315
|2258
|564.5
|Missouri
|4
|316
|2217
|554.2
|Tennessee
|4
|311
|2216
|554.0
|Arkansas
|4
|272
|2208
|552.0
|Mississippi
|4
|292
|2173
|543.2
|Washington
|3
|203
|1608
|536.0
|Boise St.
|3
|212
|1607
|535.7
|Oregon
|4
|259
|2095
|523.8
|Appalachian St.
|3
|245
|1559
|519.7
|TCU
|3
|209
|1548
|516.0
|Nebraska
|4
|290
|1986
|496.5
|Navy
|3
|202
|1480
|493.3
|Uconn
|4
|287
|1973
|493.2
|Georgia Tech
|4
|243
|1969
|492.2
|Vanderbilt
|4
|250
|1929
|482.2
|Texas A&M
|3
|207
|1441
|480.3
|Baylor
|4
|315
|1909
|477.2
|Ohio St.
|3
|183
|1426
|475.3
|Syracuse
|4
|315
|1891
|472.8
|Georgia
|3
|239
|1411
|470.3
|Boston College
|3
|215
|1401
|467.0
|Duke
|4
|260
|1856
|464.0
|Air Force
|3
|219
|1388
|462.7
|East Carolina
|4
|318
|1849
|462.2
|FAU
|3
|255
|1385
|461.7
|Old Dominion
|3
|170
|1384
|461.3
|Alabama
|3
|193
|1378
|459.3
|Utah
|4
|308
|1814
|453.5
|BYU
|3
|194
|1356
|452.0
|UNLV
|4
|264
|1800
|450.0
|UCF
|3
|192
|1348
|449.3
|Miami
|4
|279
|1787
|446.8
|Rutgers
|4
|288
|1783
|445.8
|NC State
|4
|278
|1780
|445.0
|Mississippi St.
|4
|264
|1776
|444.0
|Texas State
|4
|279
|1764
|441.0
|W. Kentucky
|4
|291
|1763
|440.8
|North Texas
|4
|279
|1756
|439.0
|Texas
|4
|282
|1755
|438.8
|Cincinnati
|3
|157
|1315
|438.3
|Memphis
|4
|265
|1752
|438.0
|Arizona
|3
|202
|1312
|437.3
|Penn St.
|3
|204
|1312
|437.3
|UAB
|4
|265
|1748
|437.0
|Michigan
|4
|255
|1747
|436.8
|Oklahoma
|4
|284
|1723
|430.8
|Utah St.
|4
|258
|1710
|427.5
|Notre Dame
|3
|192
|1278
|426.0
|Pittsburgh
|3
|195
|1273
|424.3
|Delaware
|4
|281
|1694
|423.5
|SMU
|4
|264
|1690
|422.5
|Minnesota
|3
|211
|1262
|420.7
|Toledo
|4
|288
|1674
|418.5
|Louisville
|3
|182
|1245
|415.0
|Ohio
|4
|271
|1658
|414.5
|Kansas
|4
|252
|1656
|414.0
|Army
|3
|246
|1231
|410.3
|Jacksonville St.
|4
|277
|1639
|409.8
|West Virginia
|4
|294
|1632
|408.0
|Tulsa
|4
|306
|1627
|406.8
|Arizona St.
|4
|282
|1624
|406.0
|UTSA
|4
|274
|1624
|406.0
|Wake Forest
|3
|189
|1201
|400.3
|South Florida
|4
|240
|1599
|399.8
|E. Michigan
|4
|261
|1572
|393.0
|LSU
|4
|275
|1567
|391.8
|Southern Miss.
|4
|280
|1567
|391.8
|Houston
|3
|210
|1166
|388.7
|Purdue
|4
|270
|1553
|388.2
|James Madison
|3
|216
|1161
|387.0
|Georgia Southern
|4
|270
|1545
|386.2
|Kentucky
|3
|203
|1156
|385.3
|Tulane
|4
|277
|1535
|383.8
|Auburn
|4
|268
|1534
|383.5
|Iowa St.
|4
|257
|1532
|383.0
|South Alabama
|4
|269
|1518
|379.5
|FIU
|4
|278
|1517
|379.2
|Liberty
|4
|266
|1504
|376.0
|Colorado
|4
|247
|1500
|375.0
|Michigan St.
|4
|249
|1497
|374.2
|Fresno St.
|5
|307
|1862
|372.4
|Virginia Tech
|4
|276
|1478
|369.5
|Arkansas St.
|4
|288
|1477
|369.2
|Maryland
|4
|269
|1474
|368.5
|Clemson
|4
|257
|1461
|365.2
|Temple
|4
|267
|1459
|364.8
|UTEP
|4
|263
|1457
|364.2
|California
|4
|270
|1452
|363.0
|New Mexico
|3
|200
|1088
|362.7
|Kennesaw St.
|4
|275
|1444
|361.0
|Missouri St.
|4
|253
|1443
|360.8
|Northwestern
|3
|192
|1076
|358.7
|San Jose St.
|3
|188
|1076
|358.7
|Georgia St.
|4
|258
|1393
|348.2
|Colorado St.
|3
|207
|1043
|347.7
|Buffalo
|4
|260
|1389
|347.2
|Charlotte
|4
|273
|1386
|346.5
|Wyoming
|4
|262
|1381
|345.2
|Illinois
|4
|240
|1378
|344.5
|Akron
|4
|270
|1358
|339.5
|Nevada
|4
|253
|1357
|339.2
|Iowa
|4
|259
|1353
|338.2
|Hawaii
|5
|365
|1678
|335.6
|San Diego St.
|3
|194
|1000
|333.3
|Louisiana Tech
|4
|255
|1329
|332.2
|Florida
|4
|266
|1313
|328.2
|Louisiana-Monroe
|3
|176
|981
|327.0
|Marshall
|4
|251
|1307
|326.8
|UCLA
|3
|178
|974
|324.7
|Oklahoma St.
|3
|208
|973
|324.3
|Wisconsin
|4
|261
|1294
|323.5
|Rice
|4
|267
|1293
|323.2
|Kansas St.
|4
|225
|1283
|320.8
|Oregon St.
|4
|260
|1277
|319.2
|Bowling Green
|4
|250
|1263
|315.8
|Cent. Michigan
|4
|251
|1213
|303.2
|Louisiana-Lafayette
|4
|229
|1202
|300.5
|South Carolina
|4
|225
|1202
|300.5
|New Mexico St.
|3
|184
|899
|299.7
|Troy
|4
|269
|1194
|298.5
|Washington St.
|4
|259
|1186
|296.5
|Miami (Ohio)
|3
|137
|881
|293.7
|Coastal Carolina
|4
|266
|1171
|292.8
|Stanford
|4
|248
|1167
|291.8
|Kent St.
|4
|247
|1162
|290.5
|Middle Tennessee
|4
|242
|1119
|279.8
|N. Illinois
|3
|194
|825
|275.0
|Ball St.
|4
|214
|1088
|272.0
|Sam Houston St.
|4
|241
|1075
|268.8
|North Carolina
|4
|215
|1054
|263.5
|Umass
|3
|178
|779
|259.7
|W. Michigan
|4
|256
|1015
|253.8
