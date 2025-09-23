Live Radio
NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

September 23, 2025, 11:14 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
Florida St. 3 212 1886 628.7
Indiana 4 295 2354 588.5
Southern Cal 4 254 2335 583.8
Texas Tech 4 294 2292 573.0
Virginia 4 315 2258 564.5
Missouri 4 316 2217 554.2
Tennessee 4 311 2216 554.0
Arkansas 4 272 2208 552.0
Mississippi 4 292 2173 543.2
Washington 3 203 1608 536.0
Boise St. 3 212 1607 535.7
Oregon 4 259 2095 523.8
Appalachian St. 3 245 1559 519.7
TCU 3 209 1548 516.0
Nebraska 4 290 1986 496.5
Navy 3 202 1480 493.3
Uconn 4 287 1973 493.2
Georgia Tech 4 243 1969 492.2
Vanderbilt 4 250 1929 482.2
Texas A&M 3 207 1441 480.3
Baylor 4 315 1909 477.2
Ohio St. 3 183 1426 475.3
Syracuse 4 315 1891 472.8
Georgia 3 239 1411 470.3
Boston College 3 215 1401 467.0
Duke 4 260 1856 464.0
Air Force 3 219 1388 462.7
East Carolina 4 318 1849 462.2
FAU 3 255 1385 461.7
Old Dominion 3 170 1384 461.3
Alabama 3 193 1378 459.3
Utah 4 308 1814 453.5
BYU 3 194 1356 452.0
UNLV 4 264 1800 450.0
UCF 3 192 1348 449.3
Miami 4 279 1787 446.8
Rutgers 4 288 1783 445.8
NC State 4 278 1780 445.0
Mississippi St. 4 264 1776 444.0
Texas State 4 279 1764 441.0
W. Kentucky 4 291 1763 440.8
North Texas 4 279 1756 439.0
Texas 4 282 1755 438.8
Cincinnati 3 157 1315 438.3
Memphis 4 265 1752 438.0
Arizona 3 202 1312 437.3
Penn St. 3 204 1312 437.3
UAB 4 265 1748 437.0
Michigan 4 255 1747 436.8
Oklahoma 4 284 1723 430.8
Utah St. 4 258 1710 427.5
Notre Dame 3 192 1278 426.0
Pittsburgh 3 195 1273 424.3
Delaware 4 281 1694 423.5
SMU 4 264 1690 422.5
Minnesota 3 211 1262 420.7
Toledo 4 288 1674 418.5
Louisville 3 182 1245 415.0
Ohio 4 271 1658 414.5
Kansas 4 252 1656 414.0
Army 3 246 1231 410.3
Jacksonville St. 4 277 1639 409.8
West Virginia 4 294 1632 408.0
Tulsa 4 306 1627 406.8
Arizona St. 4 282 1624 406.0
UTSA 4 274 1624 406.0
Wake Forest 3 189 1201 400.3
South Florida 4 240 1599 399.8
E. Michigan 4 261 1572 393.0
LSU 4 275 1567 391.8
Southern Miss. 4 280 1567 391.8
Houston 3 210 1166 388.7
Purdue 4 270 1553 388.2
James Madison 3 216 1161 387.0
Georgia Southern 4 270 1545 386.2
Kentucky 3 203 1156 385.3
Tulane 4 277 1535 383.8
Auburn 4 268 1534 383.5
Iowa St. 4 257 1532 383.0
South Alabama 4 269 1518 379.5
FIU 4 278 1517 379.2
Liberty 4 266 1504 376.0
Colorado 4 247 1500 375.0
Michigan St. 4 249 1497 374.2
Fresno St. 5 307 1862 372.4
Virginia Tech 4 276 1478 369.5
Arkansas St. 4 288 1477 369.2
Maryland 4 269 1474 368.5
Clemson 4 257 1461 365.2
Temple 4 267 1459 364.8
UTEP 4 263 1457 364.2
California 4 270 1452 363.0
New Mexico 3 200 1088 362.7
Kennesaw St. 4 275 1444 361.0
Missouri St. 4 253 1443 360.8
Northwestern 3 192 1076 358.7
San Jose St. 3 188 1076 358.7
Georgia St. 4 258 1393 348.2
Colorado St. 3 207 1043 347.7
Buffalo 4 260 1389 347.2
Charlotte 4 273 1386 346.5
Wyoming 4 262 1381 345.2
Illinois 4 240 1378 344.5
Akron 4 270 1358 339.5
Nevada 4 253 1357 339.2
Iowa 4 259 1353 338.2
Hawaii 5 365 1678 335.6
San Diego St. 3 194 1000 333.3
Louisiana Tech 4 255 1329 332.2
Florida 4 266 1313 328.2
Louisiana-Monroe 3 176 981 327.0
Marshall 4 251 1307 326.8
UCLA 3 178 974 324.7
Oklahoma St. 3 208 973 324.3
Wisconsin 4 261 1294 323.5
Rice 4 267 1293 323.2
Kansas St. 4 225 1283 320.8
Oregon St. 4 260 1277 319.2
Bowling Green 4 250 1263 315.8
Cent. Michigan 4 251 1213 303.2
Louisiana-Lafayette 4 229 1202 300.5
South Carolina 4 225 1202 300.5
New Mexico St. 3 184 899 299.7
Troy 4 269 1194 298.5
Washington St. 4 259 1186 296.5
Miami (Ohio) 3 137 881 293.7
Coastal Carolina 4 266 1171 292.8
Stanford 4 248 1167 291.8
Kent St. 4 247 1162 290.5
Middle Tennessee 4 242 1119 279.8
N. Illinois 3 194 825 275.0
Ball St. 4 214 1088 272.0
Sam Houston St. 4 241 1075 268.8
North Carolina 4 215 1054 263.5
Umass 3 178 779 259.7
W. Michigan 4 256 1015 253.8

