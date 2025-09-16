NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Southern Cal
|3
|188
|1812
|604.0
|Texas Tech
|3
|222
|1808
|602.7
|Indiana
|3
|223
|1775
|591.7
|Missouri
|3
|241
|1761
|587.0
|Arkansas
|3
|206
|1708
|569.3
|Tennessee
|3
|238
|1706
|568.7
|Washington
|2
|151
|1137
|568.5
|Virginia
|3
|241
|1668
|556.0
|Florida St.
|2
|134
|1111
|555.5
|Nebraska
|3
|218
|1635
|545.0
|Mississippi
|3
|223
|1625
|541.7
|Uconn
|3
|220
|1575
|525.0
|Appalachian St.
|3
|245
|1558
|519.3
|Baylor
|3
|253
|1552
|517.3
|Utah
|3
|239
|1551
|517.0
|TCU
|2
|132
|1031
|515.5
|Boise St.
|2
|154
|1015
|507.5
|Oregon
|3
|182
|1510
|503.3
|Georgia Tech
|3
|195
|1501
|500.3
|Navy
|3
|202
|1480
|493.3
|UCF
|2
|126
|982
|491.0
|Syracuse
|3
|238
|1458
|486.0
|East Carolina
|3
|241
|1445
|481.7
|Miami
|3
|203
|1443
|481.0
|Texas A&M
|3
|207
|1441
|480.3
|Duke
|3
|197
|1438
|479.3
|Ohio St.
|3
|183
|1426
|475.3
|Oklahoma
|3
|222
|1418
|472.7
|Georgia
|3
|239
|1411
|470.3
|BYU
|2
|134
|938
|469.0
|W. Kentucky
|3
|225
|1402
|467.3
|Boston College
|3
|215
|1401
|467.0
|Toledo
|3
|216
|1394
|464.7
|FAU
|3
|255
|1385
|461.7
|Old Dominion
|3
|170
|1385
|461.7
|Rutgers
|3
|218
|1383
|461.0
|Alabama
|3
|193
|1378
|459.3
|Texas State
|3
|210
|1363
|454.3
|Michigan
|3
|199
|1356
|452.0
|UAB
|3
|194
|1355
|451.7
|Delaware
|3
|215
|1336
|445.3
|Mississippi St.
|3
|195
|1324
|441.3
|Cincinnati
|3
|157
|1315
|438.3
|Arizona
|3
|202
|1312
|437.3
|Penn St.
|3
|204
|1312
|437.3
|West Virginia
|3
|222
|1308
|436.0
|Air Force
|2
|144
|871
|435.5
|SMU
|3
|199
|1306
|435.3
|Vanderbilt
|3
|179
|1294
|431.3
|UNLV
|3
|177
|1287
|429.0
|UTSA
|3
|214
|1279
|426.3
|North Texas
|3
|201
|1278
|426.0
|Pittsburgh
|3
|195
|1273
|424.3
|Memphis
|3
|193
|1263
|421.0
|Minnesota
|3
|211
|1262
|420.7
|Liberty
|3
|202
|1257
|419.0
|Tulane
|3
|209
|1253
|417.7
|Auburn
|3
|199
|1247
|415.7
|NC State
|3
|204
|1245
|415.0
|Kansas
|3
|185
|1243
|414.3
|Arizona St.
|3
|202
|1224
|408.0
|Illinois
|3
|195
|1217
|405.7
|Louisville
|2
|120
|806
|403.0
|Tulsa
|3
|227
|1204
|401.3
|Wake Forest
|3
|189
|1201
|400.3
|Fresno St.
|4
|247
|1568
|392.0
|Purdue
|3
|202
|1175
|391.7
|Florida
|3
|214
|1172
|390.7
|Houston
|3
|210
|1166
|388.7
|California
|3
|198
|1163
|387.7
|E. Michigan
|3
|194
|1163
|387.7
|Michigan St.
|3
|194
|1160
|386.7
|Arkansas St.
|3
|219
|1159
|386.3
|Kentucky
|3
|203
|1156
|385.3
|FIU
|3
|209
|1154
|384.7
|Iowa St.
|4
|257
|1532
|383.0
|Maryland
|3
|212
|1148
|382.7
|Texas
|3
|213
|1148
|382.7
|Temple
|3
|186
|1131
|377.0
|Oregon St.
|3
|212
|1130
|376.7
|Buffalo
|3
|198
|1121
|373.7
|Army
|2
|164
|743
|371.5
|Notre Dame
|2
|129
|743
|371.5
|Jacksonville St.
|3
|198
|1104
|368.0
|Georgia St.
|3
|190
|1103
|367.7
|South Alabama
|3
|189
|1098
|366.0
|South Florida
|3
|186
|1095
|365.0
|New Mexico
|3
|200
|1088
|362.7
|Utah St.
|3
|183
|1083
|361.0
|James Madison
|2
|149
|721
|360.5
|Northwestern
|3
|192
|1076
|358.7
|Southern Miss.
|3
|198
|1053
|351.0
|Charlotte
|3
|197
|1052
|350.7
|Ohio
|3
|196
|1050
|350.0
|LSU
|3
|197
|1037
|345.7
|Wyoming
|3
|195
|1034
|344.7
|Georgia Southern
|3
|193
|1029
|343.0
|Hawaii
|4
|291
|1370
|342.5
|Missouri St.
|3
|192
|1026
|342.0
|San Diego St.
|2
|143
|679
|339.5
|Virginia Tech
|3
|205
|1017
|339.0
|UTEP
|3
|185
|1015
|338.3
|Iowa
|3
|203
|1007
|335.7
|Colorado
|3
|188
|1003
|334.3
|Wisconsin
|3
|184
|998
|332.7
|Louisiana Tech
|3
|196
|989
|329.7
|Nevada
|3
|181
|985
|328.3
|San Jose St.
|2
|141
|656
|328.0
|UCLA
|3
|178
|974
|324.7
|Kansas St.
|4
|225
|1283
|320.8
|Sam Houston St.
|3
|190
|962
|320.7
|Clemson
|3
|174
|958
|319.3
|Kent St.
|3
|192
|957
|319.0
|Colorado St.
|2
|132
|636
|318.0
|Kennesaw St.
|3
|192
|947
|315.7
|Bowling Green
|3
|200
|942
|314.0
|Rice
|3
|209
|940
|313.3
|South Carolina
|3
|175
|909
|303.0
|New Mexico St.
|3
|184
|899
|299.7
|Washington St.
|3
|195
|882
|294.0
|Coastal Carolina
|3
|210
|877
|292.3
|Louisiana-Monroe
|2
|119
|582
|291.0
|Marshall
|3
|180
|858
|286.0
|Oklahoma St.
|2
|133
|570
|285.0
|Stanford
|3
|188
|846
|282.0
|Akron
|3
|203
|844
|281.3
|N. Illinois
|2
|142
|558
|279.0
|North Carolina
|3
|157
|837
|279.0
|Troy
|3
|186
|829
|276.3
|Umass
|3
|178
|779
|259.7
|Louisiana-Lafayette
|3
|162
|761
|253.7
|Middle Tennessee
|3
|194
|746
|248.7
|Miami (Ohio)
|2
|84
|485
|242.5
|W. Michigan
|3
|186
|724
|241.3
|Cent. Michigan
|3
|185
|707
|235.7
|Ball St.
|3
|152
|684
|228.0
