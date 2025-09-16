Live Radio
NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

September 16, 2025, 11:14 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
Southern Cal 3 188 1812 604.0
Texas Tech 3 222 1808 602.7
Indiana 3 223 1775 591.7
Missouri 3 241 1761 587.0
Arkansas 3 206 1708 569.3
Tennessee 3 238 1706 568.7
Washington 2 151 1137 568.5
Virginia 3 241 1668 556.0
Florida St. 2 134 1111 555.5
Nebraska 3 218 1635 545.0
Mississippi 3 223 1625 541.7
Uconn 3 220 1575 525.0
Appalachian St. 3 245 1558 519.3
Baylor 3 253 1552 517.3
Utah 3 239 1551 517.0
TCU 2 132 1031 515.5
Boise St. 2 154 1015 507.5
Oregon 3 182 1510 503.3
Georgia Tech 3 195 1501 500.3
Navy 3 202 1480 493.3
UCF 2 126 982 491.0
Syracuse 3 238 1458 486.0
East Carolina 3 241 1445 481.7
Miami 3 203 1443 481.0
Texas A&M 3 207 1441 480.3
Duke 3 197 1438 479.3
Ohio St. 3 183 1426 475.3
Oklahoma 3 222 1418 472.7
Georgia 3 239 1411 470.3
BYU 2 134 938 469.0
W. Kentucky 3 225 1402 467.3
Boston College 3 215 1401 467.0
Toledo 3 216 1394 464.7
FAU 3 255 1385 461.7
Old Dominion 3 170 1385 461.7
Rutgers 3 218 1383 461.0
Alabama 3 193 1378 459.3
Texas State 3 210 1363 454.3
Michigan 3 199 1356 452.0
UAB 3 194 1355 451.7
Delaware 3 215 1336 445.3
Mississippi St. 3 195 1324 441.3
Cincinnati 3 157 1315 438.3
Arizona 3 202 1312 437.3
Penn St. 3 204 1312 437.3
West Virginia 3 222 1308 436.0
Air Force 2 144 871 435.5
SMU 3 199 1306 435.3
Vanderbilt 3 179 1294 431.3
UNLV 3 177 1287 429.0
UTSA 3 214 1279 426.3
North Texas 3 201 1278 426.0
Pittsburgh 3 195 1273 424.3
Memphis 3 193 1263 421.0
Minnesota 3 211 1262 420.7
Liberty 3 202 1257 419.0
Tulane 3 209 1253 417.7
Auburn 3 199 1247 415.7
NC State 3 204 1245 415.0
Kansas 3 185 1243 414.3
Arizona St. 3 202 1224 408.0
Illinois 3 195 1217 405.7
Louisville 2 120 806 403.0
Tulsa 3 227 1204 401.3
Wake Forest 3 189 1201 400.3
Fresno St. 4 247 1568 392.0
Purdue 3 202 1175 391.7
Florida 3 214 1172 390.7
Houston 3 210 1166 388.7
California 3 198 1163 387.7
E. Michigan 3 194 1163 387.7
Michigan St. 3 194 1160 386.7
Arkansas St. 3 219 1159 386.3
Kentucky 3 203 1156 385.3
FIU 3 209 1154 384.7
Iowa St. 4 257 1532 383.0
Maryland 3 212 1148 382.7
Texas 3 213 1148 382.7
Temple 3 186 1131 377.0
Oregon St. 3 212 1130 376.7
Buffalo 3 198 1121 373.7
Army 2 164 743 371.5
Notre Dame 2 129 743 371.5
Jacksonville St. 3 198 1104 368.0
Georgia St. 3 190 1103 367.7
South Alabama 3 189 1098 366.0
South Florida 3 186 1095 365.0
New Mexico 3 200 1088 362.7
Utah St. 3 183 1083 361.0
James Madison 2 149 721 360.5
Northwestern 3 192 1076 358.7
Southern Miss. 3 198 1053 351.0
Charlotte 3 197 1052 350.7
Ohio 3 196 1050 350.0
LSU 3 197 1037 345.7
Wyoming 3 195 1034 344.7
Georgia Southern 3 193 1029 343.0
Hawaii 4 291 1370 342.5
Missouri St. 3 192 1026 342.0
San Diego St. 2 143 679 339.5
Virginia Tech 3 205 1017 339.0
UTEP 3 185 1015 338.3
Iowa 3 203 1007 335.7
Colorado 3 188 1003 334.3
Wisconsin 3 184 998 332.7
Louisiana Tech 3 196 989 329.7
Nevada 3 181 985 328.3
San Jose St. 2 141 656 328.0
UCLA 3 178 974 324.7
Kansas St. 4 225 1283 320.8
Sam Houston St. 3 190 962 320.7
Clemson 3 174 958 319.3
Kent St. 3 192 957 319.0
Colorado St. 2 132 636 318.0
Kennesaw St. 3 192 947 315.7
Bowling Green 3 200 942 314.0
Rice 3 209 940 313.3
South Carolina 3 175 909 303.0
New Mexico St. 3 184 899 299.7
Washington St. 3 195 882 294.0
Coastal Carolina 3 210 877 292.3
Louisiana-Monroe 2 119 582 291.0
Marshall 3 180 858 286.0
Oklahoma St. 2 133 570 285.0
Stanford 3 188 846 282.0
Akron 3 203 844 281.3
N. Illinois 2 142 558 279.0
North Carolina 3 157 837 279.0
Troy 3 186 829 276.3
Umass 3 178 779 259.7
Louisiana-Lafayette 3 162 761 253.7
Middle Tennessee 3 194 746 248.7
Miami (Ohio) 2 84 485 242.5
W. Michigan 3 186 724 241.3
Cent. Michigan 3 185 707 235.7
Ball St. 3 152 684 228.0

