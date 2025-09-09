NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Southern Cal
|2
|120
|1352
|676.0
|Tennessee
|2
|168
|1210
|605.0
|Texas Tech
|2
|141
|1209
|604.5
|Arkansas
|2
|134
|1182
|591.0
|Missouri
|2
|155
|1155
|577.5
|Mississippi
|2
|153
|1150
|575.0
|Georgia Tech
|2
|125
|1143
|571.5
|Oregon
|2
|126
|1137
|568.5
|Washington
|2
|151
|1137
|568.5
|Florida St.
|2
|134
|1111
|555.5
|Indiana
|2
|156
|1095
|547.5
|Appalachian St.
|2
|155
|1088
|544.0
|Baylor
|2
|166
|1084
|542.0
|TCU
|1
|72
|542
|542.0
|Nebraska
|2
|151
|1081
|540.5
|Texas State
|2
|132
|1060
|530.0
|Uconn
|2
|149
|1054
|527.0
|Temple
|2
|132
|1027
|513.5
|Navy
|2
|129
|1019
|509.5
|Boise St.
|2
|154
|1015
|507.5
|Boston College
|2
|148
|1012
|506.0
|Utah
|2
|153
|1010
|505.0
|Duke
|2
|122
|986
|493.0
|UCF
|2
|126
|982
|491.0
|Vanderbilt
|2
|116
|971
|485.5
|Virginia
|2
|154
|968
|484.0
|Texas A&M
|2
|138
|953
|476.5
|East Carolina
|2
|155
|948
|474.0
|BYU
|2
|134
|938
|469.0
|W. Kentucky
|3
|225
|1402
|467.3
|UAB
|2
|118
|933
|466.5
|Liberty
|2
|139
|925
|462.5
|Alabama
|2
|141
|924
|462.0
|Pittsburgh
|2
|123
|924
|462.0
|Auburn
|2
|136
|910
|455.0
|Georgia
|2
|152
|909
|454.5
|FAU
|2
|173
|907
|453.5
|Oklahoma
|2
|143
|903
|451.5
|Arizona
|2
|123
|900
|450.0
|Wake Forest
|2
|132
|890
|445.0
|Minnesota
|1
|79
|443
|443.0
|Tulsa
|2
|157
|875
|437.5
|West Virginia
|2
|132
|874
|437.0
|Ohio
|2
|141
|869
|434.5
|North Texas
|2
|138
|868
|434.0
|Miami
|2
|135
|862
|431.0
|Illinois
|2
|132
|859
|429.5
|Old Dominion
|2
|108
|859
|429.5
|SMU
|2
|129
|858
|429.0
|UNLV
|3
|177
|1287
|429.0
|Ohio St.
|2
|120
|854
|427.0
|Air Force
|1
|60
|426
|426.0
|Penn St.
|2
|135
|847
|423.5
|Oregon St.
|2
|144
|841
|420.5
|NC State
|2
|128
|839
|419.5
|Syracuse
|2
|166
|838
|419.0
|Toledo
|2
|132
|837
|418.5
|UTSA
|2
|144
|837
|418.5
|Memphis
|2
|121
|833
|416.5
|Tulane
|2
|146
|827
|413.5
|Kansas
|3
|185
|1240
|413.3
|Delaware
|2
|136
|824
|412.0
|California
|2
|135
|823
|411.5
|Rutgers
|2
|137
|820
|410.0
|Purdue
|2
|135
|818
|409.0
|Mississippi St.
|2
|142
|810
|405.0
|Texas
|2
|132
|808
|404.0
|Louisville
|2
|120
|806
|403.0
|Wyoming
|2
|138
|805
|402.5
|Arizona St.
|2
|135
|791
|395.5
|Wisconsin
|2
|133
|789
|394.5
|South Alabama
|2
|121
|788
|394.0
|Arkansas St.
|2
|146
|777
|388.5
|Florida
|2
|139
|775
|387.5
|Northwestern
|2
|133
|763
|381.5
|South Florida
|2
|118
|763
|381.5
|UTEP
|2
|126
|756
|378.0
|FIU
|2
|145
|746
|373.0
|Army
|2
|164
|743
|371.5
|Michigan
|2
|119
|740
|370.0
|Houston
|2
|133
|735
|367.5
|Kansas St.
|3
|172
|1090
|363.3
|James Madison
|2
|149
|721
|360.5
|LSU
|2
|145
|721
|360.5
|Iowa St.
|3
|198
|1080
|360.0
|Maryland
|2
|141
|720
|360.0
|Troy
|2
|131
|717
|358.5
|Michigan St.
|2
|132
|716
|358.0
|Jacksonville St.
|2
|131
|712
|356.0
|Cincinnati
|2
|108
|710
|355.0
|Fresno St.
|3
|176
|1061
|353.7
|Colorado
|2
|130
|703
|351.5
|E. Michigan
|2
|121
|702
|351.0
|Missouri St.
|2
|127
|698
|349.0
|San Diego St.
|2
|143
|679
|339.5
|Hawaii
|3
|217
|1013
|337.7
|Kentucky
|2
|136
|664
|332.0
|Southern Miss.
|2
|142
|664
|332.0
|Umass
|2
|129
|660
|330.0
|San Jose St.
|2
|141
|656
|328.0
|South Carolina
|1
|56
|328
|328.0
|Buffalo
|2
|129
|654
|327.0
|Georgia St.
|2
|128
|649
|324.5
|UCLA
|2
|122
|648
|324.0
|Sam Houston St.
|3
|190
|962
|320.7
|Louisiana-Lafayette
|2
|126
|640
|320.0
|Coastal Carolina
|2
|145
|638
|319.0
|New Mexico
|2
|137
|638
|319.0
|Bowling Green
|2
|133
|637
|318.5
|Colorado St.
|2
|132
|636
|318.0
|Nevada
|2
|123
|635
|317.5
|Notre Dame
|1
|58
|314
|314.0
|Georgia Southern
|2
|127
|619
|309.5
|Utah St.
|2
|127
|610
|305.0
|Washington St.
|2
|132
|607
|303.5
|New Mexico St.
|2
|134
|596
|298.0
|Virginia Tech
|2
|132
|584
|292.0
|Louisiana-Monroe
|2
|119
|582
|291.0
|Kennesaw St.
|2
|129
|578
|289.0
|Clemson
|2
|113
|577
|288.5
|Iowa
|2
|132
|572
|286.0
|Oklahoma St.
|2
|133
|570
|285.0
|Cent. Michigan
|2
|132
|568
|284.0
|N. Illinois
|2
|142
|558
|279.0
|Kent St.
|2
|115
|534
|267.0
|North Carolina
|2
|107
|525
|262.5
|W. Michigan
|2
|128
|520
|260.0
|Charlotte
|2
|125
|489
|244.5
|Miami (Ohio)
|2
|84
|485
|242.5
|Marshall
|2
|109
|481
|240.5
|Rice
|2
|130
|479
|239.5
|Stanford
|2
|129
|447
|223.5
|Louisiana Tech
|2
|107
|416
|208.0
|Akron
|2
|125
|403
|201.5
|Middle Tennessee
|2
|119
|394
|197.0
|Ball St.
|2
|101
|271
|135.5
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.