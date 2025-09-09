Live Radio
NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

September 9, 2025, 11:14 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
Southern Cal 2 120 1352 676.0
Tennessee 2 168 1210 605.0
Texas Tech 2 141 1209 604.5
Arkansas 2 134 1182 591.0
Missouri 2 155 1155 577.5
Mississippi 2 153 1150 575.0
Georgia Tech 2 125 1143 571.5
Oregon 2 126 1137 568.5
Washington 2 151 1137 568.5
Florida St. 2 134 1111 555.5
Indiana 2 156 1095 547.5
Appalachian St. 2 155 1088 544.0
Baylor 2 166 1084 542.0
TCU 1 72 542 542.0
Nebraska 2 151 1081 540.5
Texas State 2 132 1060 530.0
Uconn 2 149 1054 527.0
Temple 2 132 1027 513.5
Navy 2 129 1019 509.5
Boise St. 2 154 1015 507.5
Boston College 2 148 1012 506.0
Utah 2 153 1010 505.0
Duke 2 122 986 493.0
UCF 2 126 982 491.0
Vanderbilt 2 116 971 485.5
Virginia 2 154 968 484.0
Texas A&M 2 138 953 476.5
East Carolina 2 155 948 474.0
BYU 2 134 938 469.0
W. Kentucky 3 225 1402 467.3
UAB 2 118 933 466.5
Liberty 2 139 925 462.5
Alabama 2 141 924 462.0
Pittsburgh 2 123 924 462.0
Auburn 2 136 910 455.0
Georgia 2 152 909 454.5
FAU 2 173 907 453.5
Oklahoma 2 143 903 451.5
Arizona 2 123 900 450.0
Wake Forest 2 132 890 445.0
Minnesota 1 79 443 443.0
Tulsa 2 157 875 437.5
West Virginia 2 132 874 437.0
Ohio 2 141 869 434.5
North Texas 2 138 868 434.0
Miami 2 135 862 431.0
Illinois 2 132 859 429.5
Old Dominion 2 108 859 429.5
SMU 2 129 858 429.0
UNLV 3 177 1287 429.0
Ohio St. 2 120 854 427.0
Air Force 1 60 426 426.0
Penn St. 2 135 847 423.5
Oregon St. 2 144 841 420.5
NC State 2 128 839 419.5
Syracuse 2 166 838 419.0
Toledo 2 132 837 418.5
UTSA 2 144 837 418.5
Memphis 2 121 833 416.5
Tulane 2 146 827 413.5
Kansas 3 185 1240 413.3
Delaware 2 136 824 412.0
California 2 135 823 411.5
Rutgers 2 137 820 410.0
Purdue 2 135 818 409.0
Mississippi St. 2 142 810 405.0
Texas 2 132 808 404.0
Louisville 2 120 806 403.0
Wyoming 2 138 805 402.5
Arizona St. 2 135 791 395.5
Wisconsin 2 133 789 394.5
South Alabama 2 121 788 394.0
Arkansas St. 2 146 777 388.5
Florida 2 139 775 387.5
Northwestern 2 133 763 381.5
South Florida 2 118 763 381.5
UTEP 2 126 756 378.0
FIU 2 145 746 373.0
Army 2 164 743 371.5
Michigan 2 119 740 370.0
Houston 2 133 735 367.5
Kansas St. 3 172 1090 363.3
James Madison 2 149 721 360.5
LSU 2 145 721 360.5
Iowa St. 3 198 1080 360.0
Maryland 2 141 720 360.0
Troy 2 131 717 358.5
Michigan St. 2 132 716 358.0
Jacksonville St. 2 131 712 356.0
Cincinnati 2 108 710 355.0
Fresno St. 3 176 1061 353.7
Colorado 2 130 703 351.5
E. Michigan 2 121 702 351.0
Missouri St. 2 127 698 349.0
San Diego St. 2 143 679 339.5
Hawaii 3 217 1013 337.7
Kentucky 2 136 664 332.0
Southern Miss. 2 142 664 332.0
Umass 2 129 660 330.0
San Jose St. 2 141 656 328.0
South Carolina 1 56 328 328.0
Buffalo 2 129 654 327.0
Georgia St. 2 128 649 324.5
UCLA 2 122 648 324.0
Sam Houston St. 3 190 962 320.7
Louisiana-Lafayette 2 126 640 320.0
Coastal Carolina 2 145 638 319.0
New Mexico 2 137 638 319.0
Bowling Green 2 133 637 318.5
Colorado St. 2 132 636 318.0
Nevada 2 123 635 317.5
Notre Dame 1 58 314 314.0
Georgia Southern 2 127 619 309.5
Utah St. 2 127 610 305.0
Washington St. 2 132 607 303.5
New Mexico St. 2 134 596 298.0
Virginia Tech 2 132 584 292.0
Louisiana-Monroe 2 119 582 291.0
Kennesaw St. 2 129 578 289.0
Clemson 2 113 577 288.5
Iowa 2 132 572 286.0
Oklahoma St. 2 133 570 285.0
Cent. Michigan 2 132 568 284.0
N. Illinois 2 142 558 279.0
Kent St. 2 115 534 267.0
North Carolina 2 107 525 262.5
W. Michigan 2 128 520 260.0
Charlotte 2 125 489 244.5
Miami (Ohio) 2 84 485 242.5
Marshall 2 109 481 240.5
Rice 2 130 479 239.5
Stanford 2 129 447 223.5
Louisiana Tech 2 107 416 208.0
Akron 2 125 403 201.5
Middle Tennessee 2 119 394 197.0
Ball St. 2 101 271 135.5

