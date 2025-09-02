Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Total Offense

NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

September 2, 2025, 11:15 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
Mississippi 1 81 695 695.0
Uconn 1 71 638 638.0
West Virginia 1 76 624 624.0
Texas Tech 1 59 608 608.0
BYU 1 66 606 606.0
Texas State 1 66 606 606.0
Southern Cal 1 57 597 597.0
Appalachian St. 1 88 586 586.0
Missouri 1 69 560 560.0
Navy 1 70 556 556.0
Boston College 1 78 555 555.0
Arkansas 1 76 552 552.0
Duke 1 59 548 548.0
Louisville 1 67 542 542.0
TCU 1 72 542 542.0
W. Kentucky 2 158 1069 534.5
UAB 1 58 520 520.0
Washington 1 75 509 509.0
Kansas 2 136 1014 507.0
Oregon 1 64 506 506.0
Indiana 1 89 502 502.0
Tulsa 1 80 499 499.0
Oklahoma 1 69 495 495.0
Tennessee 1 68 493 493.0
Arkansas St. 1 68 492 492.0
Utah 1 80 492 492.0
Georgia 1 76 488 488.0
Baylor 1 72 483 483.0
Vanderbilt 1 59 481 481.0
UNLV 2 124 936 468.0
Temple 1 66 467 467.0
Mississippi St. 1 79 465 465.0
Georgia Tech 1 68 463 463.0
North Texas 1 75 462 462.0
Pittsburgh 1 65 460 460.0
Arizona St. 1 61 458 458.0
James Madison 1 71 458 458.0
FIU 1 73 456 456.0
Virginia 1 79 454 454.0
San Diego St. 1 82 453 453.0
Michigan 1 63 452 452.0
Florida 1 74 451 451.0
Minnesota 1 79 443 443.0
Illinois 1 59 440 440.0
Ohio 1 62 440 440.0
Penn St. 1 71 438 438.0
Louisiana-Monroe 1 69 434 434.0
Purdue 1 59 433 433.0
Memphis 1 61 432 432.0
Air Force 1 60 426 426.0
Wyoming 1 75 426 426.0
NC State 1 70 423 423.0
Kansas St. 2 129 844 422.0
UCF 1 70 422 422.0
Iowa St. 2 141 842 421.0
Tulane 1 74 419 419.0
Troy 1 68 416 416.0
Auburn 1 69 415 415.0
East Carolina 1 74 413 413.0
Army 1 82 411 411.0
Delaware 1 70 409 409.0
SMU 1 63 400 400.0
Rutgers 1 60 399 399.0
Texas A&M 1 59 399 399.0
E. Michigan 1 67 391 391.0
Liberty 1 73 391 391.0
San Jose St. 1 69 383 383.0
Florida St. 1 63 382 382.0
Maryland 1 77 380 380.0
Boise St. 1 86 378 378.0
Syracuse 1 84 377 377.0
UTSA 1 67 373 373.0
South Florida 1 53 372 372.0
Fresno St. 2 130 743 371.5
South Alabama 1 56 367 367.0
Utah St. 1 61 360 360.0
Oklahoma St. 1 72 359 359.0
Iowa 1 69 358 358.0
Sam Houston St. 2 131 714 357.0
California 1 62 356 356.0
FAU 1 94 354 354.0
LSU 1 70 354 354.0
Nebraska 1 78 353 353.0
Wisconsin 1 75 353 353.0
Cent. Michigan 1 64 351 351.0
Wake Forest 1 75 348 348.0
Arizona 1 56 344 344.0
Houston 1 73 343 343.0
Alabama 1 72 341 341.0
Michigan St. 1 68 336 336.0
Texas 1 67 336 336.0
Virginia Tech 1 72 336 336.0
Toledo 1 69 329 329.0
South Carolina 1 56 328 328.0
Miami 1 68 324 324.0
Jacksonville St. 1 69 322 322.0
Notre Dame 1 58 314 314.0
Old Dominion 1 45 314 314.0
Oregon St. 1 61 313 313.0
Kennesaw St. 1 76 307 307.0
Colorado 1 60 305 305.0
Kent St. 1 56 305 305.0
Kentucky 1 66 305 305.0
New Mexico St. 1 63 305 305.0
Umass 1 62 302 302.0
Southern Miss. 1 74 301 301.0
Hawaii 2 140 596 298.0
N. Illinois 1 72 287 287.0
Stanford 1 73 286 286.0
UTEP 1 72 284 284.0
Cincinnati 1 55 271 271.0
New Mexico 1 76 267 267.0
Bowling Green 1 62 265 265.0
Colorado St. 1 60 265 265.0
Louisiana Tech 1 55 262 262.0
Clemson 1 58 261 261.0
Georgia St. 1 60 260 260.0
Coastal Carolina 1 67 254 254.0
Rice 1 64 251 251.0
Georgia Southern 1 49 242 242.0
Louisiana-Lafayette 1 59 239 239.0
Northwestern 1 63 237 237.0
Akron 1 66 228 228.0
Missouri St. 1 57 224 224.0
North Carolina 1 49 222 222.0
UCLA 1 50 220 220.0
Charlotte 1 54 218 218.0
W. Michigan 1 57 217 217.0
Washington St. 1 54 211 211.0
Marshall 1 52 207 207.0
Ball St. 1 52 203 203.0
Nevada 1 52 203 203.0
Ohio St. 1 54 203 203.0
Middle Tennessee 1 59 153 153.0
Buffalo 1 44 151 151.0
Miami (Ohio) 1 40 117 117.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up