NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Missouri
|5
|252
|1019
|203.8
|Oklahoma
|4
|224
|830
|207.5
|James Madison
|4
|223
|837
|209.2
|Texas
|4
|236
|850
|212.5
|Indiana
|5
|263
|1107
|221.4
|Toledo
|5
|311
|1130
|226.0
|BYU
|4
|230
|907
|226.8
|Ohio St.
|4
|230
|917
|229.2
|Minnesota
|4
|220
|920
|230.0
|Oregon
|5
|286
|1191
|238.2
|Texas Tech
|4
|255
|955
|238.8
|San Diego St.
|4
|260
|959
|239.8
|Miami
|4
|229
|978
|244.5
|Nebraska
|4
|223
|997
|249.2
|Iowa
|5
|285
|1271
|254.2
|Houston
|4
|264
|1062
|265.5
|Arizona
|4
|253
|1066
|266.5
|Louisville
|4
|236
|1073
|268.2
|Alabama
|4
|217
|1096
|274.0
|Penn St.
|4
|265
|1096
|274.0
|Vanderbilt
|5
|300
|1394
|278.8
|Florida
|4
|236
|1137
|284.2
|Wisconsin
|4
|209
|1138
|284.5
|Washington
|4
|238
|1144
|286.0
|Michigan
|4
|275
|1167
|291.8
|LSU
|5
|318
|1465
|293.0
|UCF
|4
|259
|1173
|293.2
|Florida St.
|4
|260
|1184
|296.0
|Navy
|4
|240
|1188
|297.0
|Utah
|5
|298
|1502
|300.4
|Maryland
|4
|296
|1202
|300.5
|East Carolina
|5
|323
|1521
|304.2
|Mississippi St.
|5
|320
|1528
|305.6
|California
|5
|297
|1536
|307.2
|Texas A&M
|4
|261
|1229
|307.2
|Iowa St.
|5
|316
|1548
|309.6
|Pittsburgh
|4
|301
|1251
|312.8
|Auburn
|5
|320
|1578
|315.6
|Hawaii
|6
|354
|1896
|316.0
|North Texas
|5
|350
|1581
|316.2
|Troy
|4
|241
|1273
|318.2
|N. Illinois
|4
|254
|1275
|318.8
|Fresno St.
|5
|309
|1603
|320.6
|Arizona St.
|5
|332
|1605
|321.0
|Northwestern
|4
|237
|1286
|321.5
|South Carolina
|5
|332
|1617
|323.4
|Appalachian St.
|4
|261
|1296
|324.0
|Georgia
|4
|250
|1296
|324.0
|Memphis
|5
|325
|1630
|326.0
|W. Michigan
|5
|317
|1631
|326.2
|Boston College
|4
|260
|1319
|329.8
|Washington St.
|5
|305
|1651
|330.2
|Rice
|5
|316
|1671
|334.2
|Buffalo
|5
|353
|1677
|335.4
|Mississippi
|5
|326
|1681
|336.2
|UTEP
|5
|343
|1702
|340.4
|Wake Forest
|4
|313
|1362
|340.5
|Boise St.
|4
|253
|1366
|341.5
|North Carolina
|4
|272
|1378
|344.5
|Old Dominion
|4
|283
|1382
|345.5
|Louisiana Tech
|5
|355
|1731
|346.2
|Rutgers
|5
|272
|1733
|346.6
|Temple
|4
|237
|1406
|351.5
|Virginia
|5
|315
|1768
|353.6
|Cincinnati
|4
|255
|1424
|356.0
|Colorado St.
|4
|258
|1424
|356.0
|Georgia Tech
|5
|350
|1783
|356.6
|Virginia Tech
|5
|291
|1784
|356.8
|South Alabama
|5
|321
|1792
|358.4
|Miami (Ohio)
|4
|292
|1435
|358.8
|Wyoming
|4
|269
|1436
|359.0
|Southern Cal
|5
|319
|1797
|359.4
|Clemson
|4
|280
|1448
|362.0
|Kansas St.
|5
|366
|1813
|362.6
|West Virginia
|5
|354
|1821
|364.2
|Louisiana-Monroe
|4
|267
|1461
|365.2
|New Mexico
|4
|257
|1468
|367.0
|Bowling Green
|5
|302
|1840
|368.0
|Purdue
|4
|243
|1481
|370.2
|Tulsa
|5
|353
|1852
|370.4
|Tennessee
|5
|387
|1867
|373.4
|Army
|4
|265
|1499
|374.8
|Cent. Michigan
|5
|319
|1874
|374.8
|Illinois
|5
|325
|1874
|374.8
|Kansas
|5
|345
|1880
|376.0
|Texas State
|4
|275
|1512
|378.0
|Marshall
|5
|320
|1898
|379.6
|Nevada
|4
|272
|1523
|380.8
|Coastal Carolina
|4
|293
|1524
|381.0
|Baylor
|5
|351
|1916
|383.2
|Michigan St.
|4
|254
|1536
|384.0
|Middle Tennessee
|5
|314
|1931
|386.2
|W. Kentucky
|5
|336
|1934
|386.8
|Liberty
|5
|331
|1939
|387.8
|Notre Dame
|4
|268
|1556
|389.0
|TCU
|4
|272
|1557
|389.2
|Uconn
|5
|357
|1963
|392.6
|FAU
|4
|271
|1571
|392.8
|Duke
|5
|336
|1969
|393.8
|Jacksonville St.
|5
|342
|1976
|395.2
|Kentucky
|4
|277
|1586
|396.5
|Southern Miss.
|5
|376
|1987
|397.4
|FIU
|4
|281
|1591
|397.8
|Tulane
|5
|346
|1995
|399.0
|Kennesaw St.
|5
|353
|1996
|399.2
|Louisiana-Lafayette
|5
|352
|2007
|401.4
|UCLA
|4
|256
|1607
|401.8
|Missouri St.
|5
|309
|2016
|403.2
|South Florida
|4
|298
|1614
|403.5
|UTSA
|4
|272
|1617
|404.2
|Colorado
|5
|343
|2024
|404.8
|Delaware
|4
|277
|1631
|407.8
|Ohio
|5
|305
|2051
|410.2
|NC State
|5
|334
|2062
|412.4
|Utah St.
|5
|368
|2065
|413.0
|New Mexico St.
|4
|299
|1679
|419.8
|San Jose St.
|4
|273
|1688
|422.0
|Arkansas
|5
|347
|2125
|425.0
|Charlotte
|4
|276
|1700
|425.0
|UNLV
|4
|272
|1711
|427.8
|Stanford
|5
|345
|2141
|428.2
|Ball St.
|4
|272
|1717
|429.2
|Oregon St.
|5
|332
|2210
|442.0
|SMU
|4
|314
|1797
|449.2
|Umass
|4
|291
|1822
|455.5
|Syracuse
|5
|377
|2323
|464.6
|Air Force
|4
|254
|1866
|466.5
|Arkansas St.
|5
|327
|2335
|467.0
|Akron
|5
|350
|2350
|470.0
|Oklahoma St.
|4
|270
|1892
|473.0
|Georgia Southern
|5
|341
|2405
|481.0
|UAB
|4
|275
|1928
|482.0
|Sam Houston St.
|4
|288
|1934
|483.5
|E. Michigan
|5
|339
|2463
|492.6
|Georgia St.
|4
|284
|2013
|503.2
|Kent St.
|4
|293
|2173
|543.2
