NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

September 30, 2025, 11:14 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Missouri 5 252 1019 203.8
Oklahoma 4 224 830 207.5
James Madison 4 223 837 209.2
Texas 4 236 850 212.5
Indiana 5 263 1107 221.4
Toledo 5 311 1130 226.0
BYU 4 230 907 226.8
Ohio St. 4 230 917 229.2
Minnesota 4 220 920 230.0
Oregon 5 286 1191 238.2
Texas Tech 4 255 955 238.8
San Diego St. 4 260 959 239.8
Miami 4 229 978 244.5
Nebraska 4 223 997 249.2
Iowa 5 285 1271 254.2
Houston 4 264 1062 265.5
Arizona 4 253 1066 266.5
Louisville 4 236 1073 268.2
Alabama 4 217 1096 274.0
Penn St. 4 265 1096 274.0
Vanderbilt 5 300 1394 278.8
Florida 4 236 1137 284.2
Wisconsin 4 209 1138 284.5
Washington 4 238 1144 286.0
Michigan 4 275 1167 291.8
LSU 5 318 1465 293.0
UCF 4 259 1173 293.2
Florida St. 4 260 1184 296.0
Navy 4 240 1188 297.0
Utah 5 298 1502 300.4
Maryland 4 296 1202 300.5
East Carolina 5 323 1521 304.2
Mississippi St. 5 320 1528 305.6
California 5 297 1536 307.2
Texas A&M 4 261 1229 307.2
Iowa St. 5 316 1548 309.6
Pittsburgh 4 301 1251 312.8
Auburn 5 320 1578 315.6
Hawaii 6 354 1896 316.0
North Texas 5 350 1581 316.2
Troy 4 241 1273 318.2
N. Illinois 4 254 1275 318.8
Fresno St. 5 309 1603 320.6
Arizona St. 5 332 1605 321.0
Northwestern 4 237 1286 321.5
South Carolina 5 332 1617 323.4
Appalachian St. 4 261 1296 324.0
Georgia 4 250 1296 324.0
Memphis 5 325 1630 326.0
W. Michigan 5 317 1631 326.2
Boston College 4 260 1319 329.8
Washington St. 5 305 1651 330.2
Rice 5 316 1671 334.2
Buffalo 5 353 1677 335.4
Mississippi 5 326 1681 336.2
UTEP 5 343 1702 340.4
Wake Forest 4 313 1362 340.5
Boise St. 4 253 1366 341.5
North Carolina 4 272 1378 344.5
Old Dominion 4 283 1382 345.5
Louisiana Tech 5 355 1731 346.2
Rutgers 5 272 1733 346.6
Temple 4 237 1406 351.5
Virginia 5 315 1768 353.6
Cincinnati 4 255 1424 356.0
Colorado St. 4 258 1424 356.0
Georgia Tech 5 350 1783 356.6
Virginia Tech 5 291 1784 356.8
South Alabama 5 321 1792 358.4
Miami (Ohio) 4 292 1435 358.8
Wyoming 4 269 1436 359.0
Southern Cal 5 319 1797 359.4
Clemson 4 280 1448 362.0
Kansas St. 5 366 1813 362.6
West Virginia 5 354 1821 364.2
Louisiana-Monroe 4 267 1461 365.2
New Mexico 4 257 1468 367.0
Bowling Green 5 302 1840 368.0
Purdue 4 243 1481 370.2
Tulsa 5 353 1852 370.4
Tennessee 5 387 1867 373.4
Army 4 265 1499 374.8
Cent. Michigan 5 319 1874 374.8
Illinois 5 325 1874 374.8
Kansas 5 345 1880 376.0
Texas State 4 275 1512 378.0
Marshall 5 320 1898 379.6
Nevada 4 272 1523 380.8
Coastal Carolina 4 293 1524 381.0
Baylor 5 351 1916 383.2
Michigan St. 4 254 1536 384.0
Middle Tennessee 5 314 1931 386.2
W. Kentucky 5 336 1934 386.8
Liberty 5 331 1939 387.8
Notre Dame 4 268 1556 389.0
TCU 4 272 1557 389.2
Uconn 5 357 1963 392.6
FAU 4 271 1571 392.8
Duke 5 336 1969 393.8
Jacksonville St. 5 342 1976 395.2
Kentucky 4 277 1586 396.5
Southern Miss. 5 376 1987 397.4
FIU 4 281 1591 397.8
Tulane 5 346 1995 399.0
Kennesaw St. 5 353 1996 399.2
Louisiana-Lafayette 5 352 2007 401.4
UCLA 4 256 1607 401.8
Missouri St. 5 309 2016 403.2
South Florida 4 298 1614 403.5
UTSA 4 272 1617 404.2
Colorado 5 343 2024 404.8
Delaware 4 277 1631 407.8
Ohio 5 305 2051 410.2
NC State 5 334 2062 412.4
Utah St. 5 368 2065 413.0
New Mexico St. 4 299 1679 419.8
San Jose St. 4 273 1688 422.0
Arkansas 5 347 2125 425.0
Charlotte 4 276 1700 425.0
UNLV 4 272 1711 427.8
Stanford 5 345 2141 428.2
Ball St. 4 272 1717 429.2
Oregon St. 5 332 2210 442.0
SMU 4 314 1797 449.2
Umass 4 291 1822 455.5
Syracuse 5 377 2323 464.6
Air Force 4 254 1866 466.5
Arkansas St. 5 327 2335 467.0
Akron 5 350 2350 470.0
Oklahoma St. 4 270 1892 473.0
Georgia Southern 5 341 2405 481.0
UAB 4 275 1928 482.0
Sam Houston St. 4 288 1934 483.5
E. Michigan 5 339 2463 492.6
Georgia St. 4 284 2013 503.2
Kent St. 4 293 2173 543.2

Sports
