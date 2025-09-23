Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Total Defense

NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

September 23, 2025, 11:15 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Minnesota 3 144 533 177.7
BYU 3 177 616 205.3
Indiana 4 194 823 205.8
Oklahoma 4 225 830 207.5
Texas 4 236 848 212.0
James Madison 3 173 645 215.0
Arizona 3 184 667 222.3
Missouri 4 197 895 223.8
Houston 3 182 672 224.0
Penn St. 3 187 672 224.0
Ohio St. 3 177 683 227.7
Oregon 4 226 915 228.8
Iowa 4 223 934 233.5
Texas Tech 4 255 955 238.8
Miami 4 229 978 244.5
Louisville 3 181 734 244.7
LSU 4 234 985 246.2
Toledo 4 251 985 246.2
Alabama 3 164 739 246.3
UCF 3 189 739 246.3
Florida St. 3 176 744 248.0
Nebraska 4 223 997 249.2
Vanderbilt 4 237 1001 250.2
San Diego St. 3 203 780 260.0
Washington 3 176 787 262.3
Mississippi St. 4 248 1062 265.5
Appalachian St. 3 179 823 274.3
Cincinnati 3 200 827 275.7
Hawaii 5 307 1402 280.4
Florida 4 236 1137 284.2
Wisconsin 4 209 1138 284.5
Pittsburgh 3 216 859 286.3
Utah 4 237 1156 289.0
California 4 239 1161 290.2
Auburn 4 251 1164 291.0
Michigan 4 275 1167 291.8
North Texas 4 270 1185 296.2
Iowa St. 4 244 1188 297.0
Georgia 3 173 899 299.7
Maryland 4 296 1202 300.5
Rice 4 255 1216 304.0
East Carolina 4 258 1231 307.8
Memphis 4 245 1233 308.2
Virginia 4 234 1254 313.5
Boston College 3 189 947 315.7
Wake Forest 3 228 951 317.0
Navy 3 180 954 318.0
Troy 4 241 1273 318.2
Kansas 4 264 1278 319.5
Fresno St. 5 309 1603 320.6
West Virginia 4 277 1289 322.2
Southern Cal 4 257 1295 323.8
Northwestern 3 180 975 325.0
Washington St. 4 240 1317 329.2
Arizona St. 4 274 1336 334.0
Georgia Tech 4 279 1340 335.0
N. Illinois 3 188 1009 336.3
Buffalo 4 290 1357 339.2
South Alabama 4 256 1363 340.8
Rutgers 4 212 1374 343.5
North Carolina 4 272 1378 344.5
W. Michigan 4 266 1380 345.0
Illinois 4 248 1384 346.0
South Carolina 4 272 1385 346.2
Bowling Green 4 238 1401 350.2
Texas A&M 3 204 1052 350.7
Temple 4 237 1406 351.5
Kansas St. 4 307 1411 352.8
TCU 3 189 1059 353.0
Tulsa 4 278 1415 353.8
Army 3 193 1068 356.0
Mississippi 4 270 1427 356.8
Colorado St. 3 197 1077 359.0
Wyoming 4 269 1436 359.0
Marshall 4 246 1437 359.2
FAU 3 206 1084 361.3
Clemson 4 280 1448 362.0
Liberty 4 260 1450 362.5
Louisiana Tech 4 282 1458 364.5
Baylor 4 273 1468 367.0
UTEP 4 275 1470 367.5
Purdue 4 243 1481 370.2
Arkansas 4 275 1484 371.0
Virginia Tech 4 225 1485 371.2
Tennessee 4 301 1489 372.2
Louisiana-Lafayette 4 273 1504 376.0
Texas State 4 275 1512 378.0
W. Kentucky 4 270 1520 380.0
Utah St. 4 303 1522 380.5
Nevada 4 272 1523 380.8
Coastal Carolina 4 293 1524 381.0
Michigan St. 4 254 1536 384.0
Missouri St. 4 241 1540 385.0
Louisiana-Monroe 3 194 1156 385.3
New Mexico 3 189 1164 388.0
Kennesaw St. 4 274 1556 389.0
Old Dominion 3 227 1172 390.7
Boise St. 3 196 1182 394.0
Cent. Michigan 4 262 1576 394.0
Notre Dame 3 206 1191 397.0
FIU 4 281 1591 397.8
Middle Tennessee 4 263 1597 399.2
Southern Miss. 4 297 1597 399.2
Jacksonville St. 4 270 1599 399.8
New Mexico St. 3 234 1203 401.0
San Jose St. 3 204 1207 402.3
South Florida 4 298 1614 403.5
Stanford 4 273 1617 404.2
UTSA 4 272 1617 404.2
Delaware 4 277 1631 407.8
Uconn 4 286 1634 408.5
Colorado 4 278 1637 409.2
Duke 4 272 1655 413.8
NC State 4 269 1656 414.0
Tulane 4 272 1658 414.5
Kentucky 3 214 1245 415.0
Charlotte 4 276 1700 425.0
Ohio 4 240 1701 425.2
Oklahoma St. 3 196 1280 426.7
UNLV 4 272 1711 427.8
Miami (Ohio) 3 239 1287 429.0
Ball St. 4 272 1717 429.2
UCLA 3 196 1293 431.0
Umass 3 207 1301 433.7
Air Force 3 176 1331 443.7
SMU 4 314 1797 449.2
Akron 4 289 1805 451.2
Syracuse 4 312 1820 455.0
Oregon St. 4 266 1858 464.5
Georgia Southern 4 266 1926 481.5
UAB 4 275 1928 482.0
Sam Houston St. 4 288 1934 483.5
Arkansas St. 4 269 1943 485.8
Georgia St. 4 284 2013 503.2
E. Michigan 4 269 2018 504.5
Kent St. 4 293 2173 543.2

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up