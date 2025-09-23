NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Minnesota
|3
|144
|533
|177.7
|BYU
|3
|177
|616
|205.3
|Indiana
|4
|194
|823
|205.8
|Oklahoma
|4
|225
|830
|207.5
|Texas
|4
|236
|848
|212.0
|James Madison
|3
|173
|645
|215.0
|Arizona
|3
|184
|667
|222.3
|Missouri
|4
|197
|895
|223.8
|Houston
|3
|182
|672
|224.0
|Penn St.
|3
|187
|672
|224.0
|Ohio St.
|3
|177
|683
|227.7
|Oregon
|4
|226
|915
|228.8
|Iowa
|4
|223
|934
|233.5
|Texas Tech
|4
|255
|955
|238.8
|Miami
|4
|229
|978
|244.5
|Louisville
|3
|181
|734
|244.7
|LSU
|4
|234
|985
|246.2
|Toledo
|4
|251
|985
|246.2
|Alabama
|3
|164
|739
|246.3
|UCF
|3
|189
|739
|246.3
|Florida St.
|3
|176
|744
|248.0
|Nebraska
|4
|223
|997
|249.2
|Vanderbilt
|4
|237
|1001
|250.2
|San Diego St.
|3
|203
|780
|260.0
|Washington
|3
|176
|787
|262.3
|Mississippi St.
|4
|248
|1062
|265.5
|Appalachian St.
|3
|179
|823
|274.3
|Cincinnati
|3
|200
|827
|275.7
|Hawaii
|5
|307
|1402
|280.4
|Florida
|4
|236
|1137
|284.2
|Wisconsin
|4
|209
|1138
|284.5
|Pittsburgh
|3
|216
|859
|286.3
|Utah
|4
|237
|1156
|289.0
|California
|4
|239
|1161
|290.2
|Auburn
|4
|251
|1164
|291.0
|Michigan
|4
|275
|1167
|291.8
|North Texas
|4
|270
|1185
|296.2
|Iowa St.
|4
|244
|1188
|297.0
|Georgia
|3
|173
|899
|299.7
|Maryland
|4
|296
|1202
|300.5
|Rice
|4
|255
|1216
|304.0
|East Carolina
|4
|258
|1231
|307.8
|Memphis
|4
|245
|1233
|308.2
|Virginia
|4
|234
|1254
|313.5
|Boston College
|3
|189
|947
|315.7
|Wake Forest
|3
|228
|951
|317.0
|Navy
|3
|180
|954
|318.0
|Troy
|4
|241
|1273
|318.2
|Kansas
|4
|264
|1278
|319.5
|Fresno St.
|5
|309
|1603
|320.6
|West Virginia
|4
|277
|1289
|322.2
|Southern Cal
|4
|257
|1295
|323.8
|Northwestern
|3
|180
|975
|325.0
|Washington St.
|4
|240
|1317
|329.2
|Arizona St.
|4
|274
|1336
|334.0
|Georgia Tech
|4
|279
|1340
|335.0
|N. Illinois
|3
|188
|1009
|336.3
|Buffalo
|4
|290
|1357
|339.2
|South Alabama
|4
|256
|1363
|340.8
|Rutgers
|4
|212
|1374
|343.5
|North Carolina
|4
|272
|1378
|344.5
|W. Michigan
|4
|266
|1380
|345.0
|Illinois
|4
|248
|1384
|346.0
|South Carolina
|4
|272
|1385
|346.2
|Bowling Green
|4
|238
|1401
|350.2
|Texas A&M
|3
|204
|1052
|350.7
|Temple
|4
|237
|1406
|351.5
|Kansas St.
|4
|307
|1411
|352.8
|TCU
|3
|189
|1059
|353.0
|Tulsa
|4
|278
|1415
|353.8
|Army
|3
|193
|1068
|356.0
|Mississippi
|4
|270
|1427
|356.8
|Colorado St.
|3
|197
|1077
|359.0
|Wyoming
|4
|269
|1436
|359.0
|Marshall
|4
|246
|1437
|359.2
|FAU
|3
|206
|1084
|361.3
|Clemson
|4
|280
|1448
|362.0
|Liberty
|4
|260
|1450
|362.5
|Louisiana Tech
|4
|282
|1458
|364.5
|Baylor
|4
|273
|1468
|367.0
|UTEP
|4
|275
|1470
|367.5
|Purdue
|4
|243
|1481
|370.2
|Arkansas
|4
|275
|1484
|371.0
|Virginia Tech
|4
|225
|1485
|371.2
|Tennessee
|4
|301
|1489
|372.2
|Louisiana-Lafayette
|4
|273
|1504
|376.0
|Texas State
|4
|275
|1512
|378.0
|W. Kentucky
|4
|270
|1520
|380.0
|Utah St.
|4
|303
|1522
|380.5
|Nevada
|4
|272
|1523
|380.8
|Coastal Carolina
|4
|293
|1524
|381.0
|Michigan St.
|4
|254
|1536
|384.0
|Missouri St.
|4
|241
|1540
|385.0
|Louisiana-Monroe
|3
|194
|1156
|385.3
|New Mexico
|3
|189
|1164
|388.0
|Kennesaw St.
|4
|274
|1556
|389.0
|Old Dominion
|3
|227
|1172
|390.7
|Boise St.
|3
|196
|1182
|394.0
|Cent. Michigan
|4
|262
|1576
|394.0
|Notre Dame
|3
|206
|1191
|397.0
|FIU
|4
|281
|1591
|397.8
|Middle Tennessee
|4
|263
|1597
|399.2
|Southern Miss.
|4
|297
|1597
|399.2
|Jacksonville St.
|4
|270
|1599
|399.8
|New Mexico St.
|3
|234
|1203
|401.0
|San Jose St.
|3
|204
|1207
|402.3
|South Florida
|4
|298
|1614
|403.5
|Stanford
|4
|273
|1617
|404.2
|UTSA
|4
|272
|1617
|404.2
|Delaware
|4
|277
|1631
|407.8
|Uconn
|4
|286
|1634
|408.5
|Colorado
|4
|278
|1637
|409.2
|Duke
|4
|272
|1655
|413.8
|NC State
|4
|269
|1656
|414.0
|Tulane
|4
|272
|1658
|414.5
|Kentucky
|3
|214
|1245
|415.0
|Charlotte
|4
|276
|1700
|425.0
|Ohio
|4
|240
|1701
|425.2
|Oklahoma St.
|3
|196
|1280
|426.7
|UNLV
|4
|272
|1711
|427.8
|Miami (Ohio)
|3
|239
|1287
|429.0
|Ball St.
|4
|272
|1717
|429.2
|UCLA
|3
|196
|1293
|431.0
|Umass
|3
|207
|1301
|433.7
|Air Force
|3
|176
|1331
|443.7
|SMU
|4
|314
|1797
|449.2
|Akron
|4
|289
|1805
|451.2
|Syracuse
|4
|312
|1820
|455.0
|Oregon St.
|4
|266
|1858
|464.5
|Georgia Southern
|4
|266
|1926
|481.5
|UAB
|4
|275
|1928
|482.0
|Sam Houston St.
|4
|288
|1934
|483.5
|Arkansas St.
|4
|269
|1943
|485.8
|Georgia St.
|4
|284
|2013
|503.2
|E. Michigan
|4
|269
|2018
|504.5
|Kent St.
|4
|293
|2173
|543.2
