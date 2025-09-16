Live Radio
NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

September 16, 2025, 11:15 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
BYU 2 100 212 106.0
Minnesota 3 144 533 177.7
Iowa 3 153 534 178.0
Oklahoma 3 156 543 181.0
Missouri 3 147 577 192.3
Nebraska 3 167 606 202.0
James Madison 2 110 412 206.0
Louisville 2 131 413 206.5
Indiana 3 149 662 220.7
Arizona 3 184 667 222.3
Houston 3 182 672 224.0
Penn St. 3 187 672 224.0
Utah 3 165 672 224.0
Ohio St. 3 177 683 227.7
Texas Tech 3 186 693 231.0
Toledo 3 181 694 231.3
North Texas 3 188 697 232.3
Vanderbilt 3 169 711 237.0
Washington 2 112 483 241.5
Memphis 3 179 733 244.3
Texas 3 185 735 245.0
San Diego St. 2 131 491 245.5
Alabama 3 164 739 246.3
Oregon 3 178 768 256.0
LSU 3 187 781 260.3
UCF 2 131 522 261.0
Florida 3 160 793 264.3
Mississippi St. 3 196 795 265.0
Illinois 3 176 805 268.3
Florida St. 2 121 538 269.0
Wisconsin 3 152 812 270.7
East Carolina 3 198 813 271.0
Michigan 3 203 814 271.3
Appalachian St. 3 179 823 274.3
Cincinnati 3 200 827 275.7
Hawaii 4 246 1108 277.0
N. Illinois 2 119 557 278.5
Miami 3 177 837 279.0
California 3 188 840 280.0
Washington St. 3 188 846 282.0
Pittsburgh 3 216 859 286.3
Auburn 3 189 861 287.0
Rice 3 179 882 294.0
Army 2 115 590 295.0
Iowa St. 4 244 1188 297.0
Georgia 3 173 899 299.7
West Virginia 3 210 901 300.3
Maryland 3 219 906 302.0
South Carolina 3 197 929 309.7
Virginia 3 174 933 311.0
Temple 3 189 938 312.7
Wyoming 3 210 939 313.0
Louisiana Tech 3 200 944 314.7
Purdue 3 180 946 315.3
Boston College 3 189 947 315.7
Bowling Green 3 175 948 316.0
Wake Forest 3 228 951 317.0
Kansas 3 192 954 318.0
Navy 3 180 954 318.0
Southern Cal 3 202 958 319.3
Fresno St. 4 235 1295 323.8
Northwestern 3 180 975 325.0
Arizona St. 3 212 979 326.3
Buffalo 3 207 992 330.7
Arkansas 3 203 995 331.7
Troy 3 179 995 331.7
Boise St. 2 121 665 332.5
Liberty 3 193 1010 336.7
Georgia Tech 3 198 1012 337.3
North Carolina 3 206 1012 337.3
Tulsa 3 203 1012 337.3
TCU 2 124 675 337.5
Michigan St. 3 188 1013 337.7
Clemson 3 203 1015 338.3
Stanford 3 199 1027 342.3
Rutgers 3 156 1028 342.7
Texas A&M 3 204 1052 350.7
Kansas St. 4 307 1411 352.8
Marshall 3 198 1064 354.7
Baylor 3 193 1068 356.0
Louisiana-Monroe 2 116 714 357.0
UTEP 3 218 1071 357.0
South Alabama 3 200 1083 361.0
FAU 3 206 1084 361.3
Louisiana-Lafayette 3 206 1095 365.0
Tennessee 3 230 1095 365.0
Colorado St. 2 137 732 366.0
W. Michigan 3 194 1100 366.7
Coastal Carolina 3 213 1104 368.0
Air Force 2 118 739 369.5
Tulane 3 203 1110 370.0
Duke 3 198 1120 373.3
Mississippi 3 202 1145 381.7
Middle Tennessee 3 192 1148 382.7
W. Kentucky 3 198 1148 382.7
Miami (Ohio) 2 152 774 387.0
Nevada 3 206 1162 387.3
New Mexico 3 189 1164 388.0
Old Dominion 3 227 1172 390.7
New Mexico St. 3 234 1204 401.3
UTSA 3 197 1210 403.3
Notre Dame 2 138 812 406.0
Ohio 3 179 1221 407.0
Uconn 3 224 1230 410.0
FIU 3 215 1233 411.0
San Jose St. 2 129 823 411.5
Kennesaw St. 3 205 1238 412.7
NC State 3 206 1238 412.7
Kentucky 3 214 1245 415.0
Southern Miss. 3 238 1257 419.0
Delaware 3 208 1268 422.7
Oregon St. 3 189 1273 424.3
SMU 3 237 1280 426.7
Utah St. 3 235 1283 427.7
Oklahoma St. 2 117 856 428.0
Texas State 3 211 1288 429.3
Colorado 3 211 1290 430.0
UCLA 3 196 1293 431.0
Umass 3 207 1301 433.7
South Florida 3 218 1309 436.3
UNLV 3 219 1315 438.3
Syracuse 3 229 1317 439.0
Ball St. 3 205 1319 439.7
Missouri St. 3 184 1319 439.7
Sam Houston St. 3 219 1327 442.3
Virginia Tech 3 175 1344 448.0
Charlotte 3 218 1347 449.0
Jacksonville St. 3 202 1366 455.3
Georgia St. 3 213 1378 459.3
Kent St. 3 215 1408 469.3
UAB 3 202 1418 472.7
Arkansas St. 3 186 1446 482.0
Cent. Michigan 3 207 1463 487.7
Akron 3 224 1576 525.3
E. Michigan 3 202 1577 525.7
Georgia Southern 3 202 1676 558.7

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
