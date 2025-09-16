NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|BYU
|2
|100
|212
|106.0
|Minnesota
|3
|144
|533
|177.7
|Iowa
|3
|153
|534
|178.0
|Oklahoma
|3
|156
|543
|181.0
|Missouri
|3
|147
|577
|192.3
|Nebraska
|3
|167
|606
|202.0
|James Madison
|2
|110
|412
|206.0
|Louisville
|2
|131
|413
|206.5
|Indiana
|3
|149
|662
|220.7
|Arizona
|3
|184
|667
|222.3
|Houston
|3
|182
|672
|224.0
|Penn St.
|3
|187
|672
|224.0
|Utah
|3
|165
|672
|224.0
|Ohio St.
|3
|177
|683
|227.7
|Texas Tech
|3
|186
|693
|231.0
|Toledo
|3
|181
|694
|231.3
|North Texas
|3
|188
|697
|232.3
|Vanderbilt
|3
|169
|711
|237.0
|Washington
|2
|112
|483
|241.5
|Memphis
|3
|179
|733
|244.3
|Texas
|3
|185
|735
|245.0
|San Diego St.
|2
|131
|491
|245.5
|Alabama
|3
|164
|739
|246.3
|Oregon
|3
|178
|768
|256.0
|LSU
|3
|187
|781
|260.3
|UCF
|2
|131
|522
|261.0
|Florida
|3
|160
|793
|264.3
|Mississippi St.
|3
|196
|795
|265.0
|Illinois
|3
|176
|805
|268.3
|Florida St.
|2
|121
|538
|269.0
|Wisconsin
|3
|152
|812
|270.7
|East Carolina
|3
|198
|813
|271.0
|Michigan
|3
|203
|814
|271.3
|Appalachian St.
|3
|179
|823
|274.3
|Cincinnati
|3
|200
|827
|275.7
|Hawaii
|4
|246
|1108
|277.0
|N. Illinois
|2
|119
|557
|278.5
|Miami
|3
|177
|837
|279.0
|California
|3
|188
|840
|280.0
|Washington St.
|3
|188
|846
|282.0
|Pittsburgh
|3
|216
|859
|286.3
|Auburn
|3
|189
|861
|287.0
|Rice
|3
|179
|882
|294.0
|Army
|2
|115
|590
|295.0
|Iowa St.
|4
|244
|1188
|297.0
|Georgia
|3
|173
|899
|299.7
|West Virginia
|3
|210
|901
|300.3
|Maryland
|3
|219
|906
|302.0
|South Carolina
|3
|197
|929
|309.7
|Virginia
|3
|174
|933
|311.0
|Temple
|3
|189
|938
|312.7
|Wyoming
|3
|210
|939
|313.0
|Louisiana Tech
|3
|200
|944
|314.7
|Purdue
|3
|180
|946
|315.3
|Boston College
|3
|189
|947
|315.7
|Bowling Green
|3
|175
|948
|316.0
|Wake Forest
|3
|228
|951
|317.0
|Kansas
|3
|192
|954
|318.0
|Navy
|3
|180
|954
|318.0
|Southern Cal
|3
|202
|958
|319.3
|Fresno St.
|4
|235
|1295
|323.8
|Northwestern
|3
|180
|975
|325.0
|Arizona St.
|3
|212
|979
|326.3
|Buffalo
|3
|207
|992
|330.7
|Arkansas
|3
|203
|995
|331.7
|Troy
|3
|179
|995
|331.7
|Boise St.
|2
|121
|665
|332.5
|Liberty
|3
|193
|1010
|336.7
|Georgia Tech
|3
|198
|1012
|337.3
|North Carolina
|3
|206
|1012
|337.3
|Tulsa
|3
|203
|1012
|337.3
|TCU
|2
|124
|675
|337.5
|Michigan St.
|3
|188
|1013
|337.7
|Clemson
|3
|203
|1015
|338.3
|Stanford
|3
|199
|1027
|342.3
|Rutgers
|3
|156
|1028
|342.7
|Texas A&M
|3
|204
|1052
|350.7
|Kansas St.
|4
|307
|1411
|352.8
|Marshall
|3
|198
|1064
|354.7
|Baylor
|3
|193
|1068
|356.0
|Louisiana-Monroe
|2
|116
|714
|357.0
|UTEP
|3
|218
|1071
|357.0
|South Alabama
|3
|200
|1083
|361.0
|FAU
|3
|206
|1084
|361.3
|Louisiana-Lafayette
|3
|206
|1095
|365.0
|Tennessee
|3
|230
|1095
|365.0
|Colorado St.
|2
|137
|732
|366.0
|W. Michigan
|3
|194
|1100
|366.7
|Coastal Carolina
|3
|213
|1104
|368.0
|Air Force
|2
|118
|739
|369.5
|Tulane
|3
|203
|1110
|370.0
|Duke
|3
|198
|1120
|373.3
|Mississippi
|3
|202
|1145
|381.7
|Middle Tennessee
|3
|192
|1148
|382.7
|W. Kentucky
|3
|198
|1148
|382.7
|Miami (Ohio)
|2
|152
|774
|387.0
|Nevada
|3
|206
|1162
|387.3
|New Mexico
|3
|189
|1164
|388.0
|Old Dominion
|3
|227
|1172
|390.7
|New Mexico St.
|3
|234
|1204
|401.3
|UTSA
|3
|197
|1210
|403.3
|Notre Dame
|2
|138
|812
|406.0
|Ohio
|3
|179
|1221
|407.0
|Uconn
|3
|224
|1230
|410.0
|FIU
|3
|215
|1233
|411.0
|San Jose St.
|2
|129
|823
|411.5
|Kennesaw St.
|3
|205
|1238
|412.7
|NC State
|3
|206
|1238
|412.7
|Kentucky
|3
|214
|1245
|415.0
|Southern Miss.
|3
|238
|1257
|419.0
|Delaware
|3
|208
|1268
|422.7
|Oregon St.
|3
|189
|1273
|424.3
|SMU
|3
|237
|1280
|426.7
|Utah St.
|3
|235
|1283
|427.7
|Oklahoma St.
|2
|117
|856
|428.0
|Texas State
|3
|211
|1288
|429.3
|Colorado
|3
|211
|1290
|430.0
|UCLA
|3
|196
|1293
|431.0
|Umass
|3
|207
|1301
|433.7
|South Florida
|3
|218
|1309
|436.3
|UNLV
|3
|219
|1315
|438.3
|Syracuse
|3
|229
|1317
|439.0
|Ball St.
|3
|205
|1319
|439.7
|Missouri St.
|3
|184
|1319
|439.7
|Sam Houston St.
|3
|219
|1327
|442.3
|Virginia Tech
|3
|175
|1344
|448.0
|Charlotte
|3
|218
|1347
|449.0
|Jacksonville St.
|3
|202
|1366
|455.3
|Georgia St.
|3
|213
|1378
|459.3
|Kent St.
|3
|215
|1408
|469.3
|UAB
|3
|202
|1418
|472.7
|Arkansas St.
|3
|186
|1446
|482.0
|Cent. Michigan
|3
|207
|1463
|487.7
|Akron
|3
|224
|1576
|525.3
|E. Michigan
|3
|202
|1577
|525.7
|Georgia Southern
|3
|202
|1676
|558.7
