NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

September 9, 2025, 11:15 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
BYU 2 100 212 106.0
Minnesota 1 44 151 151.0
Wisconsin 2 100 358 179.0
Houston 2 124 372 186.0
Vanderbilt 2 106 383 191.5
Wyoming 2 124 398 199.0
Georgia 2 103 403 201.5
Texas Tech 2 118 404 202.0
James Madison 2 110 412 206.0
Louisville 2 131 413 206.5
Iowa 2 104 415 207.5
LSU 2 111 415 207.5
North Texas 2 125 422 211.0
Temple 2 110 423 211.5
Pittsburgh 2 126 425 212.5
Appalachian St. 2 123 434 217.0
Washington St. 2 125 436 218.0
Oklahoma 2 102 439 219.5
Utah 2 108 443 221.5
TCU 1 49 222 222.0
Nebraska 2 114 446 223.0
Missouri 2 111 453 226.5
Oregon 2 119 455 227.5
Arizona 2 131 474 237.0
Texas 2 126 476 238.0
Florida 2 108 477 238.5
Washington 2 112 483 241.5
Purdue 2 112 486 243.0
Louisiana-Lafayette 2 120 489 244.5
San Diego St. 2 131 491 245.5
Penn St. 2 124 493 246.5
Ohio St. 2 122 502 251.0
California 2 119 505 252.5
Miami 2 109 505 252.5
Arkansas 2 133 520 260.0
UCF 2 131 522 261.0
Alabama 2 113 530 265.0
Air Force 1 62 266 266.0
Iowa St. 3 171 806 268.7
Florida St. 2 121 538 269.0
Wake Forest 2 152 545 272.5
Boston College 2 130 548 274.0
Auburn 2 121 551 275.5
Tulsa 2 130 551 275.5
West Virginia 2 138 552 276.0
N. Illinois 2 119 557 278.5
Troy 2 107 565 282.5
Buffalo 2 130 569 284.5
East Carolina 2 133 574 287.0
Indiana 2 98 585 292.5
Hawaii 3 188 878 292.7
Army 2 115 590 295.0
Tennessee 2 143 593 296.5
Illinois 2 118 601 300.5
Southern Cal 2 135 601 300.5
Northwestern 2 124 602 301.0
Coastal Carolina 2 127 607 303.5
Bowling Green 2 111 616 308.0
Mississippi 2 130 619 309.5
Memphis 2 124 621 310.5
Texas A&M 2 133 623 311.5
Maryland 2 164 625 312.5
Navy 2 110 625 312.5
Georgia Tech 2 137 631 315.5
New Mexico St. 2 145 631 315.5
Rice 2 119 631 315.5
Mississippi St. 2 148 634 317.0
Kansas 3 192 954 318.0
Louisiana Tech 2 150 636 318.0
Stanford 2 132 638 319.0
Toledo 2 133 638 319.0
Notre Dame 1 69 324 324.0
Ohio 2 116 649 324.5
Clemson 2 133 657 328.5
Tulane 2 128 658 329.0
Boise St. 2 121 665 332.5
Kansas St. 3 228 999 333.0
Virginia 2 125 670 335.0
South Carolina 1 72 336 336.0
Michigan St. 2 127 674 337.0
Oregon St. 2 108 674 337.0
Michigan 2 150 675 337.5
Arizona St. 2 134 676 338.0
FAU 2 142 676 338.0
Duke 2 135 694 347.0
South Florida 2 151 702 351.0
Liberty 2 125 706 353.0
Louisiana-Monroe 2 116 714 357.0
Uconn 2 145 718 359.0
Cincinnati 2 149 725 362.5
UTEP 2 137 731 365.5
Colorado St. 2 137 732 366.0
Old Dominion 2 154 739 369.5
W. Michigan 2 131 742 371.0
South Alabama 2 137 746 373.0
Delaware 2 137 747 373.5
FIU 2 133 755 377.5
W. Kentucky 3 198 1148 382.7
Fresno St. 3 190 1153 384.3
Miami (Ohio) 2 152 774 387.0
Middle Tennessee 2 132 779 389.5
Kentucky 2 141 784 392.0
Southern Miss. 2 149 787 393.5
Rutgers 2 106 808 404.0
Nevada 2 131 810 405.0
North Carolina 2 143 813 406.5
Virginia Tech 2 113 818 409.0
San Jose St. 2 129 823 411.5
New Mexico 2 133 838 419.0
Utah St. 2 151 838 419.0
UCLA 2 133 843 421.5
Cent. Michigan 2 127 847 423.5
UTSA 2 125 853 426.5
Texas State 2 144 855 427.5
Oklahoma St. 2 117 856 428.0
Colorado 2 134 859 429.5
Umass 2 136 866 433.0
Missouri St. 2 114 871 435.5
Baylor 2 135 873 436.5
UNLV 3 219 1315 438.3
Sam Houston St. 3 219 1327 442.3
Charlotte 2 146 889 444.5
Syracuse 2 146 909 454.5
NC State 2 149 927 463.5
Ball St. 2 126 928 464.0
Jacksonville St. 2 136 936 468.0
Kennesaw St. 2 142 941 470.5
Kent St. 2 146 941 470.5
SMU 2 172 952 476.0
Marshall 2 146 962 481.0
UAB 2 124 977 488.5
Arkansas St. 2 127 994 497.0
E. Michigan 2 135 1085 542.5
Georgia St. 2 141 1096 548.0
Akron 2 148 1154 577.0
Georgia Southern 2 135 1282 641.0

