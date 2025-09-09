NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|BYU
|2
|100
|212
|106.0
|Minnesota
|1
|44
|151
|151.0
|Wisconsin
|2
|100
|358
|179.0
|Houston
|2
|124
|372
|186.0
|Vanderbilt
|2
|106
|383
|191.5
|Wyoming
|2
|124
|398
|199.0
|Georgia
|2
|103
|403
|201.5
|Texas Tech
|2
|118
|404
|202.0
|James Madison
|2
|110
|412
|206.0
|Louisville
|2
|131
|413
|206.5
|Iowa
|2
|104
|415
|207.5
|LSU
|2
|111
|415
|207.5
|North Texas
|2
|125
|422
|211.0
|Temple
|2
|110
|423
|211.5
|Pittsburgh
|2
|126
|425
|212.5
|Appalachian St.
|2
|123
|434
|217.0
|Washington St.
|2
|125
|436
|218.0
|Oklahoma
|2
|102
|439
|219.5
|Utah
|2
|108
|443
|221.5
|TCU
|1
|49
|222
|222.0
|Nebraska
|2
|114
|446
|223.0
|Missouri
|2
|111
|453
|226.5
|Oregon
|2
|119
|455
|227.5
|Arizona
|2
|131
|474
|237.0
|Texas
|2
|126
|476
|238.0
|Florida
|2
|108
|477
|238.5
|Washington
|2
|112
|483
|241.5
|Purdue
|2
|112
|486
|243.0
|Louisiana-Lafayette
|2
|120
|489
|244.5
|San Diego St.
|2
|131
|491
|245.5
|Penn St.
|2
|124
|493
|246.5
|Ohio St.
|2
|122
|502
|251.0
|California
|2
|119
|505
|252.5
|Miami
|2
|109
|505
|252.5
|Arkansas
|2
|133
|520
|260.0
|UCF
|2
|131
|522
|261.0
|Alabama
|2
|113
|530
|265.0
|Air Force
|1
|62
|266
|266.0
|Iowa St.
|3
|171
|806
|268.7
|Florida St.
|2
|121
|538
|269.0
|Wake Forest
|2
|152
|545
|272.5
|Boston College
|2
|130
|548
|274.0
|Auburn
|2
|121
|551
|275.5
|Tulsa
|2
|130
|551
|275.5
|West Virginia
|2
|138
|552
|276.0
|N. Illinois
|2
|119
|557
|278.5
|Troy
|2
|107
|565
|282.5
|Buffalo
|2
|130
|569
|284.5
|East Carolina
|2
|133
|574
|287.0
|Indiana
|2
|98
|585
|292.5
|Hawaii
|3
|188
|878
|292.7
|Army
|2
|115
|590
|295.0
|Tennessee
|2
|143
|593
|296.5
|Illinois
|2
|118
|601
|300.5
|Southern Cal
|2
|135
|601
|300.5
|Northwestern
|2
|124
|602
|301.0
|Coastal Carolina
|2
|127
|607
|303.5
|Bowling Green
|2
|111
|616
|308.0
|Mississippi
|2
|130
|619
|309.5
|Memphis
|2
|124
|621
|310.5
|Texas A&M
|2
|133
|623
|311.5
|Maryland
|2
|164
|625
|312.5
|Navy
|2
|110
|625
|312.5
|Georgia Tech
|2
|137
|631
|315.5
|New Mexico St.
|2
|145
|631
|315.5
|Rice
|2
|119
|631
|315.5
|Mississippi St.
|2
|148
|634
|317.0
|Kansas
|3
|192
|954
|318.0
|Louisiana Tech
|2
|150
|636
|318.0
|Stanford
|2
|132
|638
|319.0
|Toledo
|2
|133
|638
|319.0
|Notre Dame
|1
|69
|324
|324.0
|Ohio
|2
|116
|649
|324.5
|Clemson
|2
|133
|657
|328.5
|Tulane
|2
|128
|658
|329.0
|Boise St.
|2
|121
|665
|332.5
|Kansas St.
|3
|228
|999
|333.0
|Virginia
|2
|125
|670
|335.0
|South Carolina
|1
|72
|336
|336.0
|Michigan St.
|2
|127
|674
|337.0
|Oregon St.
|2
|108
|674
|337.0
|Michigan
|2
|150
|675
|337.5
|Arizona St.
|2
|134
|676
|338.0
|FAU
|2
|142
|676
|338.0
|Duke
|2
|135
|694
|347.0
|South Florida
|2
|151
|702
|351.0
|Liberty
|2
|125
|706
|353.0
|Louisiana-Monroe
|2
|116
|714
|357.0
|Uconn
|2
|145
|718
|359.0
|Cincinnati
|2
|149
|725
|362.5
|UTEP
|2
|137
|731
|365.5
|Colorado St.
|2
|137
|732
|366.0
|Old Dominion
|2
|154
|739
|369.5
|W. Michigan
|2
|131
|742
|371.0
|South Alabama
|2
|137
|746
|373.0
|Delaware
|2
|137
|747
|373.5
|FIU
|2
|133
|755
|377.5
|W. Kentucky
|3
|198
|1148
|382.7
|Fresno St.
|3
|190
|1153
|384.3
|Miami (Ohio)
|2
|152
|774
|387.0
|Middle Tennessee
|2
|132
|779
|389.5
|Kentucky
|2
|141
|784
|392.0
|Southern Miss.
|2
|149
|787
|393.5
|Rutgers
|2
|106
|808
|404.0
|Nevada
|2
|131
|810
|405.0
|North Carolina
|2
|143
|813
|406.5
|Virginia Tech
|2
|113
|818
|409.0
|San Jose St.
|2
|129
|823
|411.5
|New Mexico
|2
|133
|838
|419.0
|Utah St.
|2
|151
|838
|419.0
|UCLA
|2
|133
|843
|421.5
|Cent. Michigan
|2
|127
|847
|423.5
|UTSA
|2
|125
|853
|426.5
|Texas State
|2
|144
|855
|427.5
|Oklahoma St.
|2
|117
|856
|428.0
|Colorado
|2
|134
|859
|429.5
|Umass
|2
|136
|866
|433.0
|Missouri St.
|2
|114
|871
|435.5
|Baylor
|2
|135
|873
|436.5
|UNLV
|3
|219
|1315
|438.3
|Sam Houston St.
|3
|219
|1327
|442.3
|Charlotte
|2
|146
|889
|444.5
|Syracuse
|2
|146
|909
|454.5
|NC State
|2
|149
|927
|463.5
|Ball St.
|2
|126
|928
|464.0
|Jacksonville St.
|2
|136
|936
|468.0
|Kennesaw St.
|2
|142
|941
|470.5
|Kent St.
|2
|146
|941
|470.5
|SMU
|2
|172
|952
|476.0
|Marshall
|2
|146
|962
|481.0
|UAB
|2
|124
|977
|488.5
|Arkansas St.
|2
|127
|994
|497.0
|E. Michigan
|2
|135
|1085
|542.5
|Georgia St.
|2
|141
|1096
|548.0
|Akron
|2
|148
|1154
|577.0
|Georgia Southern
|2
|135
|1282
|641.0
