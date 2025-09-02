Live Radio
NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

September 2, 2025, 11:16 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
BYU 1 44 51 51.0
Florida 1 43 86 86.0
San Diego St. 1 52 95 95.0
Wisconsin 1 40 117 117.0
North Texas 1 54 119 119.0
West Virginia 1 59 123 123.0
Louisiana-Monroe 1 47 131 131.0
Vanderbilt 1 46 135 135.0
Houston 1 58 144 144.0
James Madison 1 57 148 148.0
Louisville 1 53 150 150.0
Minnesota 1 44 151 151.0
Oklahoma 1 46 151 151.0
Illinois 1 55 163 163.0
Boston College 1 66 168 168.0
Texas Tech 1 59 175 175.0
Bowling Green 1 58 177 177.0
Iowa 1 47 177 177.0
Kansas 2 106 359 179.5
Penn St. 1 52 203 203.0
Purdue 1 52 203 203.0
Texas 1 54 203 203.0
Georgia 1 52 207 207.0
Pittsburgh 1 58 208 208.0
Navy 1 50 212 212.0
Michigan St. 1 57 217 217.0
N. Illinois 1 55 217 217.0
Appalachian St. 1 54 218 218.0
Utah 1 50 220 220.0
Washington St. 1 65 221 221.0
TCU 1 49 222 222.0
Southern Cal 1 57 224 224.0
Oklahoma St. 1 55 225 225.0
Missouri 1 62 227 227.0
Wyoming 1 66 228 228.0
Memphis 1 56 232 232.0
Arkansas 1 55 235 235.0
Tulane 1 63 237 237.0
Rice 1 59 239 239.0
Oregon 1 58 244 244.0
Troy 1 52 249 249.0
Louisiana-Lafayette 1 64 251 251.0
Virginia 1 67 254 254.0
New Mexico St. 1 68 255 255.0
Uconn 1 63 257 257.0
Mississippi 1 60 260 260.0
Tulsa 1 59 260 260.0
LSU 1 58 261 261.0
Washington 1 60 265 265.0
Air Force 1 62 266 266.0
Michigan 1 76 267 267.0
Nebraska 1 55 271 271.0
Louisiana Tech 1 75 273 273.0
Duke 1 62 275 275.0
Utah St. 1 72 284 284.0
Arizona 1 76 290 290.0
Iowa St. 2 108 592 296.0
Mississippi St. 1 74 301 301.0
Temple 1 62 302 302.0
Georgia Tech 1 60 305 305.0
Toledo 1 66 305 305.0
Stanford 1 64 306 306.0
Wake Forest 1 76 307 307.0
Fresno St. 2 107 625 312.5
California 1 61 313 313.0
Indiana 1 45 314 314.0
Miami 1 58 314 314.0
Hawaii 2 129 630 315.0
Liberty 1 63 316 316.0
W. Kentucky 2 135 640 320.0
UCF 1 69 322 322.0
Notre Dame 1 68 324 324.0
Virginia Tech 1 56 328 328.0
Kentucky 1 69 329 329.0
Arizona St. 1 71 331 331.0
Kansas St. 2 146 667 333.5
Ohio St. 1 67 336 336.0
South Carolina 1 72 336 336.0
W. Michigan 1 68 336 336.0
Kent St. 1 66 340 340.0
South Alabama 1 65 340 340.0
Florida St. 1 72 341 341.0
Middle Tennessee 1 74 343 343.0
Army 1 72 344 344.0
FIU 1 69 346 346.0
Kennesaw St. 1 75 348 348.0
Delaware 1 67 349 349.0
SMU 1 78 351 351.0
San Jose St. 1 64 351 351.0
Cincinnati 1 78 353 353.0
Miami (Ohio) 1 75 353 353.0
Clemson 1 70 354 354.0
Maryland 1 94 354 354.0
Oregon St. 1 62 356 356.0
UTEP 1 61 360 360.0
Arkansas St. 1 69 364 364.0
Boise St. 1 53 372 372.0
Texas A&M 1 67 373 373.0
Tennessee 1 84 377 377.0
South Florida 1 86 378 378.0
FAU 1 77 380 380.0
Alabama 1 63 382 382.0
Cent. Michigan 1 69 383 383.0
Texas State 1 67 391 391.0
Ohio 1 60 399 399.0
UTSA 1 59 399 399.0
NC State 1 74 413 413.0
Baylor 1 69 415 415.0
Northwestern 1 74 419 419.0
Jacksonville St. 1 70 422 422.0
East Carolina 1 70 423 423.0
Akron 1 75 426 426.0
Ball St. 1 59 433 433.0
Nevada 1 71 438 438.0
Rutgers 1 62 440 440.0
Buffalo 1 79 443 443.0
UNLV 2 147 887 443.5
New Mexico 1 63 452 452.0
Coastal Carolina 1 79 454 454.0
Sam Houston St. 2 142 910 455.0
Colorado 1 68 463 463.0
Southern Miss. 1 79 465 465.0
Umass 1 66 467 467.0
Auburn 1 72 483 483.0
Marshall 1 76 488 488.0
UCLA 1 80 492 492.0
Syracuse 1 68 493 493.0
Old Dominion 1 89 502 502.0
Colorado St. 1 75 509 509.0
UAB 1 65 514 514.0
Georgia Southern 1 72 527 527.0
North Carolina 1 72 542 542.0
Charlotte 1 88 586 586.0
Missouri St. 1 57 597 597.0
E. Michigan 1 66 606 606.0
Georgia St. 1 81 695 695.0

