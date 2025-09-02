NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|BYU
|1
|44
|51
|51.0
|Florida
|1
|43
|86
|86.0
|San Diego St.
|1
|52
|95
|95.0
|Wisconsin
|1
|40
|117
|117.0
|North Texas
|1
|54
|119
|119.0
|West Virginia
|1
|59
|123
|123.0
|Louisiana-Monroe
|1
|47
|131
|131.0
|Vanderbilt
|1
|46
|135
|135.0
|Houston
|1
|58
|144
|144.0
|James Madison
|1
|57
|148
|148.0
|Louisville
|1
|53
|150
|150.0
|Minnesota
|1
|44
|151
|151.0
|Oklahoma
|1
|46
|151
|151.0
|Illinois
|1
|55
|163
|163.0
|Boston College
|1
|66
|168
|168.0
|Texas Tech
|1
|59
|175
|175.0
|Bowling Green
|1
|58
|177
|177.0
|Iowa
|1
|47
|177
|177.0
|Kansas
|2
|106
|359
|179.5
|Penn St.
|1
|52
|203
|203.0
|Purdue
|1
|52
|203
|203.0
|Texas
|1
|54
|203
|203.0
|Georgia
|1
|52
|207
|207.0
|Pittsburgh
|1
|58
|208
|208.0
|Navy
|1
|50
|212
|212.0
|Michigan St.
|1
|57
|217
|217.0
|N. Illinois
|1
|55
|217
|217.0
|Appalachian St.
|1
|54
|218
|218.0
|Utah
|1
|50
|220
|220.0
|Washington St.
|1
|65
|221
|221.0
|TCU
|1
|49
|222
|222.0
|Southern Cal
|1
|57
|224
|224.0
|Oklahoma St.
|1
|55
|225
|225.0
|Missouri
|1
|62
|227
|227.0
|Wyoming
|1
|66
|228
|228.0
|Memphis
|1
|56
|232
|232.0
|Arkansas
|1
|55
|235
|235.0
|Tulane
|1
|63
|237
|237.0
|Rice
|1
|59
|239
|239.0
|Oregon
|1
|58
|244
|244.0
|Troy
|1
|52
|249
|249.0
|Louisiana-Lafayette
|1
|64
|251
|251.0
|Virginia
|1
|67
|254
|254.0
|New Mexico St.
|1
|68
|255
|255.0
|Uconn
|1
|63
|257
|257.0
|Mississippi
|1
|60
|260
|260.0
|Tulsa
|1
|59
|260
|260.0
|LSU
|1
|58
|261
|261.0
|Washington
|1
|60
|265
|265.0
|Air Force
|1
|62
|266
|266.0
|Michigan
|1
|76
|267
|267.0
|Nebraska
|1
|55
|271
|271.0
|Louisiana Tech
|1
|75
|273
|273.0
|Duke
|1
|62
|275
|275.0
|Utah St.
|1
|72
|284
|284.0
|Arizona
|1
|76
|290
|290.0
|Iowa St.
|2
|108
|592
|296.0
|Mississippi St.
|1
|74
|301
|301.0
|Temple
|1
|62
|302
|302.0
|Georgia Tech
|1
|60
|305
|305.0
|Toledo
|1
|66
|305
|305.0
|Stanford
|1
|64
|306
|306.0
|Wake Forest
|1
|76
|307
|307.0
|Fresno St.
|2
|107
|625
|312.5
|California
|1
|61
|313
|313.0
|Indiana
|1
|45
|314
|314.0
|Miami
|1
|58
|314
|314.0
|Hawaii
|2
|129
|630
|315.0
|Liberty
|1
|63
|316
|316.0
|W. Kentucky
|2
|135
|640
|320.0
|UCF
|1
|69
|322
|322.0
|Notre Dame
|1
|68
|324
|324.0
|Virginia Tech
|1
|56
|328
|328.0
|Kentucky
|1
|69
|329
|329.0
|Arizona St.
|1
|71
|331
|331.0
|Kansas St.
|2
|146
|667
|333.5
|Ohio St.
|1
|67
|336
|336.0
|South Carolina
|1
|72
|336
|336.0
|W. Michigan
|1
|68
|336
|336.0
|Kent St.
|1
|66
|340
|340.0
|South Alabama
|1
|65
|340
|340.0
|Florida St.
|1
|72
|341
|341.0
|Middle Tennessee
|1
|74
|343
|343.0
|Army
|1
|72
|344
|344.0
|FIU
|1
|69
|346
|346.0
|Kennesaw St.
|1
|75
|348
|348.0
|Delaware
|1
|67
|349
|349.0
|SMU
|1
|78
|351
|351.0
|San Jose St.
|1
|64
|351
|351.0
|Cincinnati
|1
|78
|353
|353.0
|Miami (Ohio)
|1
|75
|353
|353.0
|Clemson
|1
|70
|354
|354.0
|Maryland
|1
|94
|354
|354.0
|Oregon St.
|1
|62
|356
|356.0
|UTEP
|1
|61
|360
|360.0
|Arkansas St.
|1
|69
|364
|364.0
|Boise St.
|1
|53
|372
|372.0
|Texas A&M
|1
|67
|373
|373.0
|Tennessee
|1
|84
|377
|377.0
|South Florida
|1
|86
|378
|378.0
|FAU
|1
|77
|380
|380.0
|Alabama
|1
|63
|382
|382.0
|Cent. Michigan
|1
|69
|383
|383.0
|Texas State
|1
|67
|391
|391.0
|Ohio
|1
|60
|399
|399.0
|UTSA
|1
|59
|399
|399.0
|NC State
|1
|74
|413
|413.0
|Baylor
|1
|69
|415
|415.0
|Northwestern
|1
|74
|419
|419.0
|Jacksonville St.
|1
|70
|422
|422.0
|East Carolina
|1
|70
|423
|423.0
|Akron
|1
|75
|426
|426.0
|Ball St.
|1
|59
|433
|433.0
|Nevada
|1
|71
|438
|438.0
|Rutgers
|1
|62
|440
|440.0
|Buffalo
|1
|79
|443
|443.0
|UNLV
|2
|147
|887
|443.5
|New Mexico
|1
|63
|452
|452.0
|Coastal Carolina
|1
|79
|454
|454.0
|Sam Houston St.
|2
|142
|910
|455.0
|Colorado
|1
|68
|463
|463.0
|Southern Miss.
|1
|79
|465
|465.0
|Umass
|1
|66
|467
|467.0
|Auburn
|1
|72
|483
|483.0
|Marshall
|1
|76
|488
|488.0
|UCLA
|1
|80
|492
|492.0
|Syracuse
|1
|68
|493
|493.0
|Old Dominion
|1
|89
|502
|502.0
|Colorado St.
|1
|75
|509
|509.0
|UAB
|1
|65
|514
|514.0
|Georgia Southern
|1
|72
|527
|527.0
|North Carolina
|1
|72
|542
|542.0
|Charlotte
|1
|88
|586
|586.0
|Missouri St.
|1
|57
|597
|597.0
|E. Michigan
|1
|66
|606
|606.0
|Georgia St.
|1
|81
|695
|695.0
