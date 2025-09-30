Live Radio
NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

September 30, 2025, 11:15 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Nebraska 4 89 45 1 303 0 76.91
Arizona 4 122 64 6 667 0 88.55
San Diego St. 4 124 62 3 584 3 92.71
Oregon 5 119 62 5 617 2 92.80
Oklahoma 4 104 54 0 474 1 93.38
James Madison 4 94 44 3 475 3 93.40
Texas 4 124 71 4 605 1 94.45
Toledo 5 136 73 3 659 2 94.82
Indiana 5 126 75 7 667 1 95.50
Houston 4 114 67 5 561 2 97.13
BYU 4 110 63 5 602 1 97.15
Texas Tech 4 142 78 6 730 4 98.96
North Texas 5 125 67 6 679 4 100.19
W. Kentucky 5 153 78 4 880 4 102.69
Mississippi 5 156 81 3 862 4 102.95
Missouri 5 134 65 3 707 6 103.13
Maryland 4 148 86 8 833 4 103.49
UCF 4 100 61 5 519 3 104.50
Louisville 4 98 51 6 603 4 104.95
Louisiana Tech 5 196 108 11 1202 6 105.49
Ohio St. 4 96 56 2 528 2 107.24
Old Dominion 4 110 63 4 637 3 107.64
LSU 5 173 101 7 1043 4 108.56
Rice 5 135 69 2 858 3 108.87
Mississippi St. 5 148 88 7 851 5 109.45
Penn St. 4 120 71 4 618 5 109.51
Utah 5 123 69 6 798 4 111.57
Wake Forest 4 151 90 1 802 4 111.63
California 5 157 97 5 979 2 112.00
Memphis 5 177 103 6 1173 3 112.67
Iowa St. 5 164 100 6 957 5 112.74
Wyoming 4 136 77 3 784 5 112.76
Florida St. 4 119 69 6 738 5 113.86
South Carolina 5 135 77 6 901 4 113.99
East Carolina 5 147 89 3 932 2 114.21
Temple 4 115 67 3 686 4 114.63
Florida 4 104 59 2 692 2 115.12
Boise St. 4 110 61 5 744 4 115.18
Miami 4 112 69 3 673 3 115.56
Northwestern 4 113 68 2 639 4 115.82
Kansas St. 5 139 75 3 905 5 116.20
Southern Miss. 5 162 100 8 1150 3 117.59
Texas A&M 4 130 75 1 760 5 117.95
Georgia Tech 5 153 83 1 952 6 118.15
Liberty 5 126 70 3 814 5 118.16
N. Illinois 4 107 62 3 684 4 118.37
Tulsa 5 148 91 3 956 3 118.38
Alabama 4 69 43 3 454 2 118.46
Buffalo 5 167 97 2 1041 6 119.91
Coastal Carolina 4 131 82 4 835 4 120.11
Miami (Ohio) 4 136 82 5 827 7 121.01
South Alabama 5 127 71 1 812 5 121.03
UNLV 4 160 94 8 1102 7 121.04
Michigan 4 143 94 6 855 6 121.41
Iowa 5 138 81 2 924 4 121.61
Texas State 4 124 76 1 752 5 123.93
W. Michigan 5 141 86 4 920 6 124.17
FIU 4 158 98 4 1002 7 124.85
Minnesota 4 108 66 3 658 6 125.07
North Carolina 4 126 86 4 832 3 125.23
Washington 4 125 78 4 807 6 126.07
Colorado St. 4 107 65 3 748 4 126.20
Tulane 5 174 101 6 1257 8 127.00
Kentucky 4 122 73 4 998 2 127.40
Navy 4 119 73 3 821 5 128.12
Arizona St. 5 183 116 4 1214 8 129.17
Vanderbilt 5 168 110 3 995 9 129.33
Colorado 5 136 77 2 1038 5 129.92
Uconn 5 165 101 2 1163 6 130.00
New Mexico 4 142 92 3 1022 4 130.32
South Florida 4 153 100 4 1084 5 130.43
Boston College 4 124 74 2 823 7 130.83
Cent. Michigan 5 150 93 6 1099 7 130.94
Baylor 5 142 89 4 1015 6 131.03
Hawaii 6 158 101 4 1126 6 131.26
Syracuse 5 215 130 3 1453 11 131.33
Clemson 4 137 89 3 960 5 131.49
Notre Dame 4 140 79 4 1075 7 131.71
Kansas 5 163 107 3 1133 6 132.50
Virginia 5 147 88 3 1111 6 132.74
Fresno St. 5 162 105 6 1072 10 133.36
Tennessee 5 184 122 4 1296 7 133.68
Troy 4 106 70 2 746 4 133.83
UTEP 5 130 81 2 928 6 134.42
Pittsburgh 4 137 92 3 947 6 135.29
NC State 5 185 121 3 1338 7 135.40
Nevada 4 131 91 3 983 3 135.47
Delaware 4 131 85 4 966 6 135.84
SMU 4 171 99 6 1338 10 135.90
Army 4 113 72 2 824 5 136.03
Utah St. 5 157 93 5 1130 11 136.45
West Virginia 5 147 89 5 1056 10 136.53
Appalachian St. 4 130 80 4 959 8 137.66
Georgia Southern 5 138 87 4 1092 6 138.06
Auburn 5 148 94 2 1138 6 138.78
Kennesaw St. 5 163 106 1 1191 7 139.35
Missouri St. 5 158 110 3 1195 5 139.80
Marshall 5 149 82 6 1224 11 140.35
Georgia 4 119 76 3 931 6 141.18
Louisiana-Lafayette 5 125 88 3 899 6 141.85
Arkansas 5 158 98 4 1285 8 141.99
Louisiana-Monroe 4 149 93 4 1118 10 142.22
FAU 4 125 78 0 875 8 142.32
Rutgers 5 136 87 2 1092 6 143.04
Southern Cal 5 162 102 6 1255 11 143.04
Jacksonville St. 5 141 91 3 1133 7 144.16
Duke 5 150 103 4 1271 5 145.51
Illinois 5 158 103 2 1212 9 145.89
Wisconsin 4 114 72 3 938 7 147.27
Ball St. 4 137 91 0 1051 7 147.73
New Mexico St. 4 123 81 4 980 8 147.74
Purdue 4 98 64 0 852 3 148.44
Bowling Green 5 136 87 3 1166 7 148.56
Ohio 5 142 96 7 1236 8 149.45
Stanford 5 201 134 1 1575 11 149.55
Washington St. 5 131 91 0 899 9 149.78
Michigan St. 4 139 94 2 1054 9 149.81
UTSA 4 139 90 3 1155 9 151.60
TCU 4 127 86 3 1029 8 151.84
Akron 5 169 110 3 1440 10 152.64
E. Michigan 5 126 81 2 1069 8 153.33
Kent St. 4 133 86 2 1142 9 156.11
Georgia St. 4 121 82 2 1104 6 157.47
Charlotte 4 136 95 0 1067 9 157.59
Arkansas St. 5 149 101 4 1329 10 159.49
San Jose St. 4 121 76 1 1108 8 159.89
Umass 4 137 92 3 1081 13 160.37
Cincinnati 4 123 91 0 996 7 160.78
Virginia Tech 5 122 84 2 1095 8 162.61
Oregon St. 5 156 101 4 1408 13 162.93
Sam Houston St. 4 145 102 2 1287 11 167.18
Oklahoma St. 4 113 75 1 1040 9 168.19
Middle Tennessee 5 121 82 3 1080 13 173.24
Air Force 4 120 84 2 1223 8 174.28
UCLA 4 82 60 0 676 8 174.61
UAB 4 97 61 1 1037 10 184.65

