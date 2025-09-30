NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|Nebraska
|4
|89
|45
|1
|303
|0
|76.91
|Arizona
|4
|122
|64
|6
|667
|0
|88.55
|San Diego St.
|4
|124
|62
|3
|584
|3
|92.71
|Oregon
|5
|119
|62
|5
|617
|2
|92.80
|Oklahoma
|4
|104
|54
|0
|474
|1
|93.38
|James Madison
|4
|94
|44
|3
|475
|3
|93.40
|Texas
|4
|124
|71
|4
|605
|1
|94.45
|Toledo
|5
|136
|73
|3
|659
|2
|94.82
|Indiana
|5
|126
|75
|7
|667
|1
|95.50
|Houston
|4
|114
|67
|5
|561
|2
|97.13
|BYU
|4
|110
|63
|5
|602
|1
|97.15
|Texas Tech
|4
|142
|78
|6
|730
|4
|98.96
|North Texas
|5
|125
|67
|6
|679
|4
|100.19
|W. Kentucky
|5
|153
|78
|4
|880
|4
|102.69
|Mississippi
|5
|156
|81
|3
|862
|4
|102.95
|Missouri
|5
|134
|65
|3
|707
|6
|103.13
|Maryland
|4
|148
|86
|8
|833
|4
|103.49
|UCF
|4
|100
|61
|5
|519
|3
|104.50
|Louisville
|4
|98
|51
|6
|603
|4
|104.95
|Louisiana Tech
|5
|196
|108
|11
|1202
|6
|105.49
|Ohio St.
|4
|96
|56
|2
|528
|2
|107.24
|Old Dominion
|4
|110
|63
|4
|637
|3
|107.64
|LSU
|5
|173
|101
|7
|1043
|4
|108.56
|Rice
|5
|135
|69
|2
|858
|3
|108.87
|Mississippi St.
|5
|148
|88
|7
|851
|5
|109.45
|Penn St.
|4
|120
|71
|4
|618
|5
|109.51
|Utah
|5
|123
|69
|6
|798
|4
|111.57
|Wake Forest
|4
|151
|90
|1
|802
|4
|111.63
|California
|5
|157
|97
|5
|979
|2
|112.00
|Memphis
|5
|177
|103
|6
|1173
|3
|112.67
|Iowa St.
|5
|164
|100
|6
|957
|5
|112.74
|Wyoming
|4
|136
|77
|3
|784
|5
|112.76
|Florida St.
|4
|119
|69
|6
|738
|5
|113.86
|South Carolina
|5
|135
|77
|6
|901
|4
|113.99
|East Carolina
|5
|147
|89
|3
|932
|2
|114.21
|Temple
|4
|115
|67
|3
|686
|4
|114.63
|Florida
|4
|104
|59
|2
|692
|2
|115.12
|Boise St.
|4
|110
|61
|5
|744
|4
|115.18
|Miami
|4
|112
|69
|3
|673
|3
|115.56
|Northwestern
|4
|113
|68
|2
|639
|4
|115.82
|Kansas St.
|5
|139
|75
|3
|905
|5
|116.20
|Southern Miss.
|5
|162
|100
|8
|1150
|3
|117.59
|Texas A&M
|4
|130
|75
|1
|760
|5
|117.95
|Georgia Tech
|5
|153
|83
|1
|952
|6
|118.15
|Liberty
|5
|126
|70
|3
|814
|5
|118.16
|N. Illinois
|4
|107
|62
|3
|684
|4
|118.37
|Tulsa
|5
|148
|91
|3
|956
|3
|118.38
|Alabama
|4
|69
|43
|3
|454
|2
|118.46
|Buffalo
|5
|167
|97
|2
|1041
|6
|119.91
|Coastal Carolina
|4
|131
|82
|4
|835
|4
|120.11
|Miami (Ohio)
|4
|136
|82
|5
|827
|7
|121.01
|South Alabama
|5
|127
|71
|1
|812
|5
|121.03
|UNLV
|4
|160
|94
|8
|1102
|7
|121.04
|Michigan
|4
|143
|94
|6
|855
|6
|121.41
|Iowa
|5
|138
|81
|2
|924
|4
|121.61
|Texas State
|4
|124
|76
|1
|752
|5
|123.93
|W. Michigan
|5
|141
|86
|4
|920
|6
|124.17
|FIU
|4
|158
|98
|4
|1002
|7
|124.85
|Minnesota
|4
|108
|66
|3
|658
|6
|125.07
|North Carolina
|4
|126
|86
|4
|832
|3
|125.23
|Washington
|4
|125
|78
|4
|807
|6
|126.07
|Colorado St.
|4
|107
|65
|3
|748
|4
|126.20
|Tulane
|5
|174
|101
|6
|1257
|8
|127.00
|Kentucky
|4
|122
|73
|4
|998
|2
|127.40
|Navy
|4
|119
|73
|3
|821
|5
|128.12
|Arizona St.
|5
|183
|116
|4
|1214
|8
|129.17
|Vanderbilt
|5
|168
|110
|3
|995
|9
|129.33
|Colorado
|5
|136
|77
|2
|1038
|5
|129.92
|Uconn
|5
|165
|101
|2
|1163
|6
|130.00
|New Mexico
|4
|142
|92
|3
|1022
|4
|130.32
|South Florida
|4
|153
|100
|4
|1084
|5
|130.43
|Boston College
|4
|124
|74
|2
|823
|7
|130.83
|Cent. Michigan
|5
|150
|93
|6
|1099
|7
|130.94
|Baylor
|5
|142
|89
|4
|1015
|6
|131.03
|Hawaii
|6
|158
|101
|4
|1126
|6
|131.26
|Syracuse
|5
|215
|130
|3
|1453
|11
|131.33
|Clemson
|4
|137
|89
|3
|960
|5
|131.49
|Notre Dame
|4
|140
|79
|4
|1075
|7
|131.71
|Kansas
|5
|163
|107
|3
|1133
|6
|132.50
|Virginia
|5
|147
|88
|3
|1111
|6
|132.74
|Fresno St.
|5
|162
|105
|6
|1072
|10
|133.36
|Tennessee
|5
|184
|122
|4
|1296
|7
|133.68
|Troy
|4
|106
|70
|2
|746
|4
|133.83
|UTEP
|5
|130
|81
|2
|928
|6
|134.42
|Pittsburgh
|4
|137
|92
|3
|947
|6
|135.29
|NC State
|5
|185
|121
|3
|1338
|7
|135.40
|Nevada
|4
|131
|91
|3
|983
|3
|135.47
|Delaware
|4
|131
|85
|4
|966
|6
|135.84
|SMU
|4
|171
|99
|6
|1338
|10
|135.90
|Army
|4
|113
|72
|2
|824
|5
|136.03
|Utah St.
|5
|157
|93
|5
|1130
|11
|136.45
|West Virginia
|5
|147
|89
|5
|1056
|10
|136.53
|Appalachian St.
|4
|130
|80
|4
|959
|8
|137.66
|Georgia Southern
|5
|138
|87
|4
|1092
|6
|138.06
|Auburn
|5
|148
|94
|2
|1138
|6
|138.78
|Kennesaw St.
|5
|163
|106
|1
|1191
|7
|139.35
|Missouri St.
|5
|158
|110
|3
|1195
|5
|139.80
|Marshall
|5
|149
|82
|6
|1224
|11
|140.35
|Georgia
|4
|119
|76
|3
|931
|6
|141.18
|Louisiana-Lafayette
|5
|125
|88
|3
|899
|6
|141.85
|Arkansas
|5
|158
|98
|4
|1285
|8
|141.99
|Louisiana-Monroe
|4
|149
|93
|4
|1118
|10
|142.22
|FAU
|4
|125
|78
|0
|875
|8
|142.32
|Rutgers
|5
|136
|87
|2
|1092
|6
|143.04
|Southern Cal
|5
|162
|102
|6
|1255
|11
|143.04
|Jacksonville St.
|5
|141
|91
|3
|1133
|7
|144.16
|Duke
|5
|150
|103
|4
|1271
|5
|145.51
|Illinois
|5
|158
|103
|2
|1212
|9
|145.89
|Wisconsin
|4
|114
|72
|3
|938
|7
|147.27
|Ball St.
|4
|137
|91
|0
|1051
|7
|147.73
|New Mexico St.
|4
|123
|81
|4
|980
|8
|147.74
|Purdue
|4
|98
|64
|0
|852
|3
|148.44
|Bowling Green
|5
|136
|87
|3
|1166
|7
|148.56
|Ohio
|5
|142
|96
|7
|1236
|8
|149.45
|Stanford
|5
|201
|134
|1
|1575
|11
|149.55
|Washington St.
|5
|131
|91
|0
|899
|9
|149.78
|Michigan St.
|4
|139
|94
|2
|1054
|9
|149.81
|UTSA
|4
|139
|90
|3
|1155
|9
|151.60
|TCU
|4
|127
|86
|3
|1029
|8
|151.84
|Akron
|5
|169
|110
|3
|1440
|10
|152.64
|E. Michigan
|5
|126
|81
|2
|1069
|8
|153.33
|Kent St.
|4
|133
|86
|2
|1142
|9
|156.11
|Georgia St.
|4
|121
|82
|2
|1104
|6
|157.47
|Charlotte
|4
|136
|95
|0
|1067
|9
|157.59
|Arkansas St.
|5
|149
|101
|4
|1329
|10
|159.49
|San Jose St.
|4
|121
|76
|1
|1108
|8
|159.89
|Umass
|4
|137
|92
|3
|1081
|13
|160.37
|Cincinnati
|4
|123
|91
|0
|996
|7
|160.78
|Virginia Tech
|5
|122
|84
|2
|1095
|8
|162.61
|Oregon St.
|5
|156
|101
|4
|1408
|13
|162.93
|Sam Houston St.
|4
|145
|102
|2
|1287
|11
|167.18
|Oklahoma St.
|4
|113
|75
|1
|1040
|9
|168.19
|Middle Tennessee
|5
|121
|82
|3
|1080
|13
|173.24
|Air Force
|4
|120
|84
|2
|1223
|8
|174.28
|UCLA
|4
|82
|60
|0
|676
|8
|174.61
|UAB
|4
|97
|61
|1
|1037
|10
|184.65
