NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

September 23, 2025, 11:15 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Arizona 3 100 49 5 379 0 70.84
Nebraska 4 89 45 1 303 0 76.91
James Madison 3 70 30 3 310 2 80.91
Oregon 4 94 48 4 480 0 85.45
Houston 3 81 47 5 360 1 87.09
Penn St. 3 81 42 4 370 2 88.49
BYU 3 94 52 4 483 0 89.97
UCF 3 74 43 4 351 1 91.60
Oklahoma 4 104 54 0 474 1 93.38
Texas 4 124 71 4 609 1 94.72
Indiana 4 88 51 5 475 1 95.68
Louisville 3 66 34 3 344 2 96.21
Ohio St. 3 73 38 2 355 2 96.47
San Diego St. 3 108 55 2 527 3 97.38
Toledo 4 111 59 3 580 2 97.59
Texas Tech 4 142 78 6 730 4 98.96
North Texas 4 90 49 5 487 3 99.79
Mississippi 4 122 60 2 665 3 99.80
Liberty 4 100 52 2 543 2 100.21
W. Kentucky 4 121 63 4 680 3 100.84
LSU 4 134 78 6 729 3 102.34
Mississippi St. 4 108 64 5 516 4 102.36
Maryland 4 148 86 8 833 4 103.49
Rice 4 122 61 1 686 3 103.71
Wake Forest 3 108 61 1 554 3 106.89
Florida St. 3 83 43 3 509 3 108.02
Utah 4 110 63 6 713 3 109.81
Northwestern 3 85 49 2 459 3 109.95
Old Dominion 3 98 57 3 560 3 110.14
Iowa St. 4 116 68 4 704 3 111.24
Alabama 3 49 30 3 324 1 111.26
Memphis 4 126 71 6 851 3 111.42
Wyoming 4 136 77 3 784 5 112.76
Iowa 4 115 68 1 691 2 113.60
Hawaii 5 145 91 3 848 3 114.57
Temple 4 115 67 3 686 4 114.63
Washington 3 97 56 4 599 4 114.96
Florida 4 104 59 2 692 2 115.12
Vanderbilt 4 130 82 3 722 4 115.27
Miami 4 112 69 3 673 3 115.56
South Alabama 4 101 57 1 578 4 115.60
East Carolina 4 135 83 3 883 2 116.87
West Virginia 4 117 64 4 766 5 116.96
Tulsa 4 116 73 3 704 3 117.27
Kansas St. 4 113 62 1 708 4 117.41
Louisiana Tech 4 152 86 6 1055 5 117.84
W. Michigan 4 113 67 3 664 5 117.94
South Carolina 4 116 67 4 777 4 118.51
California 4 120 76 3 782 2 118.57
Minnesota 3 74 45 2 409 4 119.67
Arkansas 4 126 74 4 854 4 119.79
Missouri 4 95 51 2 602 5 120.07
Coastal Carolina 4 131 82 4 835 4 120.11
Utah St. 4 122 67 4 809 6 120.29
Georgia Tech 4 122 69 1 719 6 120.65
UNLV 4 160 94 8 1102 7 121.04
Kentucky 3 107 61 4 835 2 121.25
New Mexico St. 3 93 59 4 619 3 121.39
Michigan 4 143 94 6 855 6 121.41
Buffalo 4 135 78 2 886 5 122.17
Colorado St. 3 79 49 3 559 2 122.22
Southern Miss. 4 137 87 6 1022 2 122.22
Syracuse 4 187 108 3 1185 9 123.66
Appalachian St. 3 92 55 4 638 4 123.69
Texas State 4 124 76 1 752 5 123.93
Kansas 4 119 78 3 745 4 124.18
Army 3 91 57 1 573 3 124.21
FIU 4 158 98 4 1002 7 124.85
North Carolina 4 126 86 4 832 3 125.23
N. Illinois 3 85 48 1 569 4 125.88
Boston College 3 90 52 1 569 5 127.00
Colorado 4 107 58 2 859 3 127.16
Southern Cal 4 135 81 6 924 8 128.16
Texas A&M 3 97 57 1 635 5 128.70
Louisiana-Lafayette 4 94 64 3 641 3 129.51
Navy 3 98 61 3 707 4 130.19
South Florida 4 153 100 4 1084 5 130.43
Tulane 4 138 83 5 1012 7 131.24
Clemson 4 137 89 3 960 5 131.49
Arizona St. 4 150 95 2 955 8 131.75
New Mexico 3 104 71 2 733 3 133.15
Virginia 4 114 69 1 853 4 133.20
Fresno St. 5 162 105 6 1072 10 133.36
FAU 3 106 65 0 679 6 133.81
Troy 4 106 70 2 746 4 133.83
Rutgers 4 94 56 2 768 3 134.48
Pittsburgh 3 86 59 2 608 3 134.85
Cincinnati 3 95 72 0 551 3 134.93
Uconn 4 136 84 2 1038 5 135.07
Nevada 4 131 91 3 983 3 135.47
Delaware 4 131 85 4 966 6 135.84
SMU 4 171 99 6 1338 10 135.90
Miami (Ohio) 3 112 73 3 740 7 135.95
Tennessee 4 155 104 3 1116 6 136.48
Boise St. 3 82 49 2 679 3 136.51
Cent. Michigan 4 122 76 5 924 7 136.65
Baylor 4 96 62 4 724 5 136.79
UTEP 4 104 63 1 791 5 138.41
NC State 4 151 101 3 1161 5 138.43
Missouri St. 4 119 84 3 878 4 138.62
Auburn 4 126 79 1 931 6 138.89
Akron 4 145 90 3 1147 7 140.31
Notre Dame 3 108 62 3 868 7 140.75
Georgia 3 80 51 3 651 4 141.10
Georgia Southern 4 116 76 4 944 5 141.20
Jacksonville St. 4 119 78 3 981 5 143.62
Illinois 4 115 73 1 848 7 143.77
Marshall 4 121 68 4 1027 9 145.43
Kennesaw St. 4 121 78 0 906 7 146.45
Bowling Green 4 111 70 2 958 5 146.82
Wisconsin 4 114 72 3 938 7 147.27
Ball St. 4 137 91 0 1051 7 147.73
Purdue 4 98 64 0 852 3 148.44
E. Michigan 4 107 66 2 929 6 149.38
Michigan St. 4 139 94 2 1054 9 149.81
Stanford 4 143 98 1 1102 8 150.33
UTSA 4 139 90 3 1155 9 151.60
TCU 3 88 59 3 738 6 153.17
Oklahoma St. 3 78 51 1 647 5 153.65
San Jose St. 3 78 47 1 664 6 154.58
Louisiana-Monroe 3 103 64 3 830 10 156.04
Kent St. 4 133 86 2 1142 9 156.11
Duke 4 113 79 3 1042 5 156.66
Washington St. 4 103 72 0 711 9 156.72
Georgia St. 4 121 82 2 1104 6 157.47
Charlotte 4 136 95 0 1067 9 157.59
Ohio 4 113 77 4 1066 7 160.75
Umass 3 105 65 2 828 12 162.05
Arkansas St. 4 124 85 3 1154 8 163.17
Virginia Tech 4 88 58 2 855 6 165.48
Sam Houston St. 4 145 102 2 1287 11 167.18
Middle Tennessee 4 101 69 3 903 10 170.15
Air Force 3 73 49 2 766 5 172.39
Oregon St. 4 120 81 3 1138 11 172.41
UAB 4 97 61 1 1037 10 184.65
UCLA 3 64 48 0 561 7 184.72

