NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|Arizona
|3
|100
|49
|5
|379
|0
|70.84
|Nebraska
|4
|89
|45
|1
|303
|0
|76.91
|James Madison
|3
|70
|30
|3
|310
|2
|80.91
|Oregon
|4
|94
|48
|4
|480
|0
|85.45
|Houston
|3
|81
|47
|5
|360
|1
|87.09
|Penn St.
|3
|81
|42
|4
|370
|2
|88.49
|BYU
|3
|94
|52
|4
|483
|0
|89.97
|UCF
|3
|74
|43
|4
|351
|1
|91.60
|Oklahoma
|4
|104
|54
|0
|474
|1
|93.38
|Texas
|4
|124
|71
|4
|609
|1
|94.72
|Indiana
|4
|88
|51
|5
|475
|1
|95.68
|Louisville
|3
|66
|34
|3
|344
|2
|96.21
|Ohio St.
|3
|73
|38
|2
|355
|2
|96.47
|San Diego St.
|3
|108
|55
|2
|527
|3
|97.38
|Toledo
|4
|111
|59
|3
|580
|2
|97.59
|Texas Tech
|4
|142
|78
|6
|730
|4
|98.96
|North Texas
|4
|90
|49
|5
|487
|3
|99.79
|Mississippi
|4
|122
|60
|2
|665
|3
|99.80
|Liberty
|4
|100
|52
|2
|543
|2
|100.21
|W. Kentucky
|4
|121
|63
|4
|680
|3
|100.84
|LSU
|4
|134
|78
|6
|729
|3
|102.34
|Mississippi St.
|4
|108
|64
|5
|516
|4
|102.36
|Maryland
|4
|148
|86
|8
|833
|4
|103.49
|Rice
|4
|122
|61
|1
|686
|3
|103.71
|Wake Forest
|3
|108
|61
|1
|554
|3
|106.89
|Florida St.
|3
|83
|43
|3
|509
|3
|108.02
|Utah
|4
|110
|63
|6
|713
|3
|109.81
|Northwestern
|3
|85
|49
|2
|459
|3
|109.95
|Old Dominion
|3
|98
|57
|3
|560
|3
|110.14
|Iowa St.
|4
|116
|68
|4
|704
|3
|111.24
|Alabama
|3
|49
|30
|3
|324
|1
|111.26
|Memphis
|4
|126
|71
|6
|851
|3
|111.42
|Wyoming
|4
|136
|77
|3
|784
|5
|112.76
|Iowa
|4
|115
|68
|1
|691
|2
|113.60
|Hawaii
|5
|145
|91
|3
|848
|3
|114.57
|Temple
|4
|115
|67
|3
|686
|4
|114.63
|Washington
|3
|97
|56
|4
|599
|4
|114.96
|Florida
|4
|104
|59
|2
|692
|2
|115.12
|Vanderbilt
|4
|130
|82
|3
|722
|4
|115.27
|Miami
|4
|112
|69
|3
|673
|3
|115.56
|South Alabama
|4
|101
|57
|1
|578
|4
|115.60
|East Carolina
|4
|135
|83
|3
|883
|2
|116.87
|West Virginia
|4
|117
|64
|4
|766
|5
|116.96
|Tulsa
|4
|116
|73
|3
|704
|3
|117.27
|Kansas St.
|4
|113
|62
|1
|708
|4
|117.41
|Louisiana Tech
|4
|152
|86
|6
|1055
|5
|117.84
|W. Michigan
|4
|113
|67
|3
|664
|5
|117.94
|South Carolina
|4
|116
|67
|4
|777
|4
|118.51
|California
|4
|120
|76
|3
|782
|2
|118.57
|Minnesota
|3
|74
|45
|2
|409
|4
|119.67
|Arkansas
|4
|126
|74
|4
|854
|4
|119.79
|Missouri
|4
|95
|51
|2
|602
|5
|120.07
|Coastal Carolina
|4
|131
|82
|4
|835
|4
|120.11
|Utah St.
|4
|122
|67
|4
|809
|6
|120.29
|Georgia Tech
|4
|122
|69
|1
|719
|6
|120.65
|UNLV
|4
|160
|94
|8
|1102
|7
|121.04
|Kentucky
|3
|107
|61
|4
|835
|2
|121.25
|New Mexico St.
|3
|93
|59
|4
|619
|3
|121.39
|Michigan
|4
|143
|94
|6
|855
|6
|121.41
|Buffalo
|4
|135
|78
|2
|886
|5
|122.17
|Colorado St.
|3
|79
|49
|3
|559
|2
|122.22
|Southern Miss.
|4
|137
|87
|6
|1022
|2
|122.22
|Syracuse
|4
|187
|108
|3
|1185
|9
|123.66
|Appalachian St.
|3
|92
|55
|4
|638
|4
|123.69
|Texas State
|4
|124
|76
|1
|752
|5
|123.93
|Kansas
|4
|119
|78
|3
|745
|4
|124.18
|Army
|3
|91
|57
|1
|573
|3
|124.21
|FIU
|4
|158
|98
|4
|1002
|7
|124.85
|North Carolina
|4
|126
|86
|4
|832
|3
|125.23
|N. Illinois
|3
|85
|48
|1
|569
|4
|125.88
|Boston College
|3
|90
|52
|1
|569
|5
|127.00
|Colorado
|4
|107
|58
|2
|859
|3
|127.16
|Southern Cal
|4
|135
|81
|6
|924
|8
|128.16
|Texas A&M
|3
|97
|57
|1
|635
|5
|128.70
|Louisiana-Lafayette
|4
|94
|64
|3
|641
|3
|129.51
|Navy
|3
|98
|61
|3
|707
|4
|130.19
|South Florida
|4
|153
|100
|4
|1084
|5
|130.43
|Tulane
|4
|138
|83
|5
|1012
|7
|131.24
|Clemson
|4
|137
|89
|3
|960
|5
|131.49
|Arizona St.
|4
|150
|95
|2
|955
|8
|131.75
|New Mexico
|3
|104
|71
|2
|733
|3
|133.15
|Virginia
|4
|114
|69
|1
|853
|4
|133.20
|Fresno St.
|5
|162
|105
|6
|1072
|10
|133.36
|FAU
|3
|106
|65
|0
|679
|6
|133.81
|Troy
|4
|106
|70
|2
|746
|4
|133.83
|Rutgers
|4
|94
|56
|2
|768
|3
|134.48
|Pittsburgh
|3
|86
|59
|2
|608
|3
|134.85
|Cincinnati
|3
|95
|72
|0
|551
|3
|134.93
|Uconn
|4
|136
|84
|2
|1038
|5
|135.07
|Nevada
|4
|131
|91
|3
|983
|3
|135.47
|Delaware
|4
|131
|85
|4
|966
|6
|135.84
|SMU
|4
|171
|99
|6
|1338
|10
|135.90
|Miami (Ohio)
|3
|112
|73
|3
|740
|7
|135.95
|Tennessee
|4
|155
|104
|3
|1116
|6
|136.48
|Boise St.
|3
|82
|49
|2
|679
|3
|136.51
|Cent. Michigan
|4
|122
|76
|5
|924
|7
|136.65
|Baylor
|4
|96
|62
|4
|724
|5
|136.79
|UTEP
|4
|104
|63
|1
|791
|5
|138.41
|NC State
|4
|151
|101
|3
|1161
|5
|138.43
|Missouri St.
|4
|119
|84
|3
|878
|4
|138.62
|Auburn
|4
|126
|79
|1
|931
|6
|138.89
|Akron
|4
|145
|90
|3
|1147
|7
|140.31
|Notre Dame
|3
|108
|62
|3
|868
|7
|140.75
|Georgia
|3
|80
|51
|3
|651
|4
|141.10
|Georgia Southern
|4
|116
|76
|4
|944
|5
|141.20
|Jacksonville St.
|4
|119
|78
|3
|981
|5
|143.62
|Illinois
|4
|115
|73
|1
|848
|7
|143.77
|Marshall
|4
|121
|68
|4
|1027
|9
|145.43
|Kennesaw St.
|4
|121
|78
|0
|906
|7
|146.45
|Bowling Green
|4
|111
|70
|2
|958
|5
|146.82
|Wisconsin
|4
|114
|72
|3
|938
|7
|147.27
|Ball St.
|4
|137
|91
|0
|1051
|7
|147.73
|Purdue
|4
|98
|64
|0
|852
|3
|148.44
|E. Michigan
|4
|107
|66
|2
|929
|6
|149.38
|Michigan St.
|4
|139
|94
|2
|1054
|9
|149.81
|Stanford
|4
|143
|98
|1
|1102
|8
|150.33
|UTSA
|4
|139
|90
|3
|1155
|9
|151.60
|TCU
|3
|88
|59
|3
|738
|6
|153.17
|Oklahoma St.
|3
|78
|51
|1
|647
|5
|153.65
|San Jose St.
|3
|78
|47
|1
|664
|6
|154.58
|Louisiana-Monroe
|3
|103
|64
|3
|830
|10
|156.04
|Kent St.
|4
|133
|86
|2
|1142
|9
|156.11
|Duke
|4
|113
|79
|3
|1042
|5
|156.66
|Washington St.
|4
|103
|72
|0
|711
|9
|156.72
|Georgia St.
|4
|121
|82
|2
|1104
|6
|157.47
|Charlotte
|4
|136
|95
|0
|1067
|9
|157.59
|Ohio
|4
|113
|77
|4
|1066
|7
|160.75
|Umass
|3
|105
|65
|2
|828
|12
|162.05
|Arkansas St.
|4
|124
|85
|3
|1154
|8
|163.17
|Virginia Tech
|4
|88
|58
|2
|855
|6
|165.48
|Sam Houston St.
|4
|145
|102
|2
|1287
|11
|167.18
|Middle Tennessee
|4
|101
|69
|3
|903
|10
|170.15
|Air Force
|3
|73
|49
|2
|766
|5
|172.39
|Oregon St.
|4
|120
|81
|3
|1138
|11
|172.41
|UAB
|4
|97
|61
|1
|1037
|10
|184.65
|UCLA
|3
|64
|48
|0
|561
|7
|184.72
