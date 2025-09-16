Live Radio
NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

September 16, 2025, 11:14 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Arizona 3 100 49 5 379 0 70.84
Nebraska 3 66 33 1 198 0 72.17
BYU 2 52 27 2 198 0 76.22
Oklahoma 3 71 33 0 254 0 76.53
UCF 2 41 21 2 197 0 81.82
Indiana 3 63 35 4 316 0 84.99
Liberty 3 75 35 1 330 1 85.36
Houston 3 81 47 5 360 1 87.09
James Madison 2 49 23 3 235 2 88.45
Penn St. 3 81 42 4 370 2 88.49
Utah 3 75 38 4 402 1 89.42
Oregon 3 72 41 4 400 0 92.50
Wyoming 3 108 59 3 480 2 92.52
North Texas 3 76 43 4 386 1 93.06
Louisville 2 45 23 1 213 1 93.76
Missouri 3 67 33 2 300 3 95.67
Ohio St. 3 73 38 2 355 2 96.47
Maryland 3 113 64 7 598 3 97.46
Mississippi St. 3 83 49 4 374 3 99.18
Toledo 3 78 43 2 379 2 99.28
Washington 2 61 31 2 322 2 99.42
LSU 3 113 67 6 613 2 100.08
Texas 3 99 58 3 523 1 100.23
Rice 3 78 38 1 427 2 100.60
Temple 3 97 54 3 525 2 101.75
Texas Tech 3 104 53 4 569 4 101.92
Memphis 3 92 53 4 526 2 104.11
Hawaii 4 116 69 3 618 2 104.75
California 3 102 61 3 593 1 105.99
East Carolina 3 109 65 3 637 1 106.25
Vanderbilt 3 82 51 3 464 1 106.43
Wake Forest 3 108 61 1 554 3 106.89
Michigan 3 102 64 5 547 3 107.69
Iowa 3 75 44 0 361 2 107.90
San Diego St. 2 67 37 0 303 3 107.99
Louisiana Tech 3 105 58 5 663 3 108.18
W. Kentucky 3 88 47 2 515 3 109.27
Mississippi 3 93 50 1 561 2 109.38
Northwestern 3 85 49 2 459 3 109.95
Florida St. 2 56 30 2 346 2 110.11
Old Dominion 3 98 57 3 560 3 110.14
Iowa St. 4 116 68 4 704 3 111.24
Alabama 3 49 30 3 324 1 111.26
West Virginia 3 91 51 4 620 2 111.74
Southern Miss. 3 116 72 6 783 2 114.11
Army 2 55 31 1 324 2 114.21
Illinois 3 92 52 1 581 2 114.57
South Alabama 3 76 44 1 466 2 115.45
UNLV 3 129 79 6 837 4 116.67
Southern Cal 3 112 68 6 699 5 117.16
Kansas St. 4 113 62 1 708 4 117.41
North Carolina 3 94 61 4 609 2 117.83
Boise St. 2 62 36 1 431 1 118.55
Tulane 3 111 66 5 705 5 118.67
South Carolina 3 89 51 3 606 3 118.88
Virginia 3 85 49 1 567 2 119.09
Minnesota 3 74 45 2 409 4 119.67
FIU 3 123 75 3 784 4 120.37
N. Illinois 2 65 36 1 409 3 120.39
Kentucky 3 107 61 4 835 2 121.25
New Mexico St. 3 93 59 4 620 3 121.48
Florida 3 74 42 1 532 2 123.36
Appalachian St. 3 92 55 4 638 4 123.69
Syracuse 3 126 71 2 822 6 123.69
Tulsa 3 74 47 3 486 3 123.95
SMU 3 131 77 5 959 5 125.23
Purdue 3 78 47 0 571 1 125.98
Colorado 3 81 46 2 677 1 126.13
Miami 3 89 57 3 612 3 126.19
Arkansas 3 95 59 2 655 3 126.23
Boston College 3 90 52 1 569 5 127.00
Washington St. 3 84 56 0 413 5 127.61
Louisiana-Lafayette 3 63 43 2 415 2 127.71
NC State 3 123 82 3 892 2 128.07
Stanford 3 111 74 1 718 3 128.12
Uconn 3 110 65 1 811 3 128.20
Clemson 3 98 68 3 682 2 128.46
Texas A&M 3 97 57 1 635 5 128.70
Buffalo 3 99 59 1 684 4 128.95
Coastal Carolina 3 95 60 2 638 4 129.25
Utah St. 3 94 56 4 679 5 129.29
Arizona St. 3 111 70 1 705 5 129.48
Texas State 3 102 61 0 655 5 129.92
Rutgers 3 76 44 2 582 3 129.98
UTEP 3 89 54 1 642 3 130.14
Navy 3 98 61 3 707 4 130.19
Georgia Tech 3 85 52 1 575 4 131.18
Colorado St. 2 52 35 1 386 1 132.16
Tennessee 3 103 65 2 745 4 132.80
New Mexico 3 104 71 2 733 3 133.15
FAU 3 106 65 0 679 6 133.81
Cincinnati 3 95 72 0 550 3 134.84
Pittsburgh 3 86 59 2 608 3 134.85
Baylor 3 64 40 4 503 4 136.64
Kansas 3 88 61 2 603 4 137.33
W. Michigan 3 83 52 1 575 5 138.31
Auburn 3 90 55 1 660 5 138.82
Michigan St. 3 113 74 2 820 6 140.42
Notre Dame 2 68 37 1 565 4 140.68
Georgia 3 80 51 3 651 4 141.10
Miami (Ohio) 2 68 44 1 447 5 141.25
South Florida 3 111 75 3 849 5 141.28
Nevada 3 98 69 2 767 3 142.17
Bowling Green 3 78 46 2 645 5 144.46
Marshall 3 88 49 3 728 7 144.60
Delaware 3 96 63 2 763 5 145.41
Troy 3 78 56 2 593 4 147.45
Fresno St. 4 115 77 3 853 9 149.87
Cent. Michigan 3 102 64 4 883 7 150.27
Middle Tennessee 3 79 51 3 642 6 150.29
Missouri St. 3 87 61 2 728 4 150.98
Wisconsin 3 80 54 3 673 5 151.29
Ball St. 3 107 71 0 870 6 153.16
Kent St. 3 109 70 1 865 8 153.27
Sam Houston St. 3 117 79 2 944 8 154.44
Georgia St. 3 87 59 2 755 5 155.08
Charlotte 3 124 86 0 969 8 156.29
Duke 3 74 50 0 678 3 157.91
Kennesaw St. 3 80 53 0 680 5 158.28
Akron 3 121 81 2 1095 7 158.74
UTSA 3 101 66 3 901 8 160.48
TCU 2 50 35 1 448 3 161.06
Ohio 3 83 58 3 777 5 161.17
Umass 3 105 65 2 828 12 162.05
Georgia Southern 3 82 57 3 802 5 164.47
Arkansas St. 3 90 60 3 846 7 164.63
Jacksonville St. 3 86 57 1 840 5 165.19
Oregon St. 3 89 60 3 833 7 165.25
San Jose St. 2 46 29 1 432 4 166.28
E. Michigan 3 72 45 0 702 6 171.90
Air Force 2 46 33 1 456 3 172.18
Oklahoma St. 2 42 28 1 428 4 178.93
Louisiana-Monroe 2 53 41 1 421 7 183.89
UCLA 3 64 48 0 561 7 184.72
UAB 3 67 43 0 762 7 194.19
Virginia Tech 3 61 42 1 713 6 196.22

Sports
