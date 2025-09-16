NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|Arizona
|3
|100
|49
|5
|379
|0
|70.84
|Nebraska
|3
|66
|33
|1
|198
|0
|72.17
|BYU
|2
|52
|27
|2
|198
|0
|76.22
|Oklahoma
|3
|71
|33
|0
|254
|0
|76.53
|UCF
|2
|41
|21
|2
|197
|0
|81.82
|Indiana
|3
|63
|35
|4
|316
|0
|84.99
|Liberty
|3
|75
|35
|1
|330
|1
|85.36
|Houston
|3
|81
|47
|5
|360
|1
|87.09
|James Madison
|2
|49
|23
|3
|235
|2
|88.45
|Penn St.
|3
|81
|42
|4
|370
|2
|88.49
|Utah
|3
|75
|38
|4
|402
|1
|89.42
|Oregon
|3
|72
|41
|4
|400
|0
|92.50
|Wyoming
|3
|108
|59
|3
|480
|2
|92.52
|North Texas
|3
|76
|43
|4
|386
|1
|93.06
|Louisville
|2
|45
|23
|1
|213
|1
|93.76
|Missouri
|3
|67
|33
|2
|300
|3
|95.67
|Ohio St.
|3
|73
|38
|2
|355
|2
|96.47
|Maryland
|3
|113
|64
|7
|598
|3
|97.46
|Mississippi St.
|3
|83
|49
|4
|374
|3
|99.18
|Toledo
|3
|78
|43
|2
|379
|2
|99.28
|Washington
|2
|61
|31
|2
|322
|2
|99.42
|LSU
|3
|113
|67
|6
|613
|2
|100.08
|Texas
|3
|99
|58
|3
|523
|1
|100.23
|Rice
|3
|78
|38
|1
|427
|2
|100.60
|Temple
|3
|97
|54
|3
|525
|2
|101.75
|Texas Tech
|3
|104
|53
|4
|569
|4
|101.92
|Memphis
|3
|92
|53
|4
|526
|2
|104.11
|Hawaii
|4
|116
|69
|3
|618
|2
|104.75
|California
|3
|102
|61
|3
|593
|1
|105.99
|East Carolina
|3
|109
|65
|3
|637
|1
|106.25
|Vanderbilt
|3
|82
|51
|3
|464
|1
|106.43
|Wake Forest
|3
|108
|61
|1
|554
|3
|106.89
|Michigan
|3
|102
|64
|5
|547
|3
|107.69
|Iowa
|3
|75
|44
|0
|361
|2
|107.90
|San Diego St.
|2
|67
|37
|0
|303
|3
|107.99
|Louisiana Tech
|3
|105
|58
|5
|663
|3
|108.18
|W. Kentucky
|3
|88
|47
|2
|515
|3
|109.27
|Mississippi
|3
|93
|50
|1
|561
|2
|109.38
|Northwestern
|3
|85
|49
|2
|459
|3
|109.95
|Florida St.
|2
|56
|30
|2
|346
|2
|110.11
|Old Dominion
|3
|98
|57
|3
|560
|3
|110.14
|Iowa St.
|4
|116
|68
|4
|704
|3
|111.24
|Alabama
|3
|49
|30
|3
|324
|1
|111.26
|West Virginia
|3
|91
|51
|4
|620
|2
|111.74
|Southern Miss.
|3
|116
|72
|6
|783
|2
|114.11
|Army
|2
|55
|31
|1
|324
|2
|114.21
|Illinois
|3
|92
|52
|1
|581
|2
|114.57
|South Alabama
|3
|76
|44
|1
|466
|2
|115.45
|UNLV
|3
|129
|79
|6
|837
|4
|116.67
|Southern Cal
|3
|112
|68
|6
|699
|5
|117.16
|Kansas St.
|4
|113
|62
|1
|708
|4
|117.41
|North Carolina
|3
|94
|61
|4
|609
|2
|117.83
|Boise St.
|2
|62
|36
|1
|431
|1
|118.55
|Tulane
|3
|111
|66
|5
|705
|5
|118.67
|South Carolina
|3
|89
|51
|3
|606
|3
|118.88
|Virginia
|3
|85
|49
|1
|567
|2
|119.09
|Minnesota
|3
|74
|45
|2
|409
|4
|119.67
|FIU
|3
|123
|75
|3
|784
|4
|120.37
|N. Illinois
|2
|65
|36
|1
|409
|3
|120.39
|Kentucky
|3
|107
|61
|4
|835
|2
|121.25
|New Mexico St.
|3
|93
|59
|4
|620
|3
|121.48
|Florida
|3
|74
|42
|1
|532
|2
|123.36
|Appalachian St.
|3
|92
|55
|4
|638
|4
|123.69
|Syracuse
|3
|126
|71
|2
|822
|6
|123.69
|Tulsa
|3
|74
|47
|3
|486
|3
|123.95
|SMU
|3
|131
|77
|5
|959
|5
|125.23
|Purdue
|3
|78
|47
|0
|571
|1
|125.98
|Colorado
|3
|81
|46
|2
|677
|1
|126.13
|Miami
|3
|89
|57
|3
|612
|3
|126.19
|Arkansas
|3
|95
|59
|2
|655
|3
|126.23
|Boston College
|3
|90
|52
|1
|569
|5
|127.00
|Washington St.
|3
|84
|56
|0
|413
|5
|127.61
|Louisiana-Lafayette
|3
|63
|43
|2
|415
|2
|127.71
|NC State
|3
|123
|82
|3
|892
|2
|128.07
|Stanford
|3
|111
|74
|1
|718
|3
|128.12
|Uconn
|3
|110
|65
|1
|811
|3
|128.20
|Clemson
|3
|98
|68
|3
|682
|2
|128.46
|Texas A&M
|3
|97
|57
|1
|635
|5
|128.70
|Buffalo
|3
|99
|59
|1
|684
|4
|128.95
|Coastal Carolina
|3
|95
|60
|2
|638
|4
|129.25
|Utah St.
|3
|94
|56
|4
|679
|5
|129.29
|Arizona St.
|3
|111
|70
|1
|705
|5
|129.48
|Texas State
|3
|102
|61
|0
|655
|5
|129.92
|Rutgers
|3
|76
|44
|2
|582
|3
|129.98
|UTEP
|3
|89
|54
|1
|642
|3
|130.14
|Navy
|3
|98
|61
|3
|707
|4
|130.19
|Georgia Tech
|3
|85
|52
|1
|575
|4
|131.18
|Colorado St.
|2
|52
|35
|1
|386
|1
|132.16
|Tennessee
|3
|103
|65
|2
|745
|4
|132.80
|New Mexico
|3
|104
|71
|2
|733
|3
|133.15
|FAU
|3
|106
|65
|0
|679
|6
|133.81
|Cincinnati
|3
|95
|72
|0
|550
|3
|134.84
|Pittsburgh
|3
|86
|59
|2
|608
|3
|134.85
|Baylor
|3
|64
|40
|4
|503
|4
|136.64
|Kansas
|3
|88
|61
|2
|603
|4
|137.33
|W. Michigan
|3
|83
|52
|1
|575
|5
|138.31
|Auburn
|3
|90
|55
|1
|660
|5
|138.82
|Michigan St.
|3
|113
|74
|2
|820
|6
|140.42
|Notre Dame
|2
|68
|37
|1
|565
|4
|140.68
|Georgia
|3
|80
|51
|3
|651
|4
|141.10
|Miami (Ohio)
|2
|68
|44
|1
|447
|5
|141.25
|South Florida
|3
|111
|75
|3
|849
|5
|141.28
|Nevada
|3
|98
|69
|2
|767
|3
|142.17
|Bowling Green
|3
|78
|46
|2
|645
|5
|144.46
|Marshall
|3
|88
|49
|3
|728
|7
|144.60
|Delaware
|3
|96
|63
|2
|763
|5
|145.41
|Troy
|3
|78
|56
|2
|593
|4
|147.45
|Fresno St.
|4
|115
|77
|3
|853
|9
|149.87
|Cent. Michigan
|3
|102
|64
|4
|883
|7
|150.27
|Middle Tennessee
|3
|79
|51
|3
|642
|6
|150.29
|Missouri St.
|3
|87
|61
|2
|728
|4
|150.98
|Wisconsin
|3
|80
|54
|3
|673
|5
|151.29
|Ball St.
|3
|107
|71
|0
|870
|6
|153.16
|Kent St.
|3
|109
|70
|1
|865
|8
|153.27
|Sam Houston St.
|3
|117
|79
|2
|944
|8
|154.44
|Georgia St.
|3
|87
|59
|2
|755
|5
|155.08
|Charlotte
|3
|124
|86
|0
|969
|8
|156.29
|Duke
|3
|74
|50
|0
|678
|3
|157.91
|Kennesaw St.
|3
|80
|53
|0
|680
|5
|158.28
|Akron
|3
|121
|81
|2
|1095
|7
|158.74
|UTSA
|3
|101
|66
|3
|901
|8
|160.48
|TCU
|2
|50
|35
|1
|448
|3
|161.06
|Ohio
|3
|83
|58
|3
|777
|5
|161.17
|Umass
|3
|105
|65
|2
|828
|12
|162.05
|Georgia Southern
|3
|82
|57
|3
|802
|5
|164.47
|Arkansas St.
|3
|90
|60
|3
|846
|7
|164.63
|Jacksonville St.
|3
|86
|57
|1
|840
|5
|165.19
|Oregon St.
|3
|89
|60
|3
|833
|7
|165.25
|San Jose St.
|2
|46
|29
|1
|432
|4
|166.28
|E. Michigan
|3
|72
|45
|0
|702
|6
|171.90
|Air Force
|2
|46
|33
|1
|456
|3
|172.18
|Oklahoma St.
|2
|42
|28
|1
|428
|4
|178.93
|Louisiana-Monroe
|2
|53
|41
|1
|421
|7
|183.89
|UCLA
|3
|64
|48
|0
|561
|7
|184.72
|UAB
|3
|67
|43
|0
|762
|7
|194.19
|Virginia Tech
|3
|61
|42
|1
|713
|6
|196.22
