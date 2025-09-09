NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|Nebraska
|2
|48
|22
|1
|131
|0
|64.59
|Wyoming
|2
|67
|32
|3
|250
|0
|70.15
|Arizona
|2
|71
|36
|5
|291
|0
|71.05
|Liberty
|2
|43
|19
|1
|184
|0
|75.48
|BYU
|2
|52
|27
|2
|198
|0
|76.22
|Houston
|2
|46
|28
|3
|156
|0
|76.31
|Oklahoma
|2
|44
|19
|0
|176
|0
|76.78
|UCF
|2
|41
|21
|2
|197
|0
|81.82
|South Carolina
|1
|35
|15
|2
|221
|0
|84.47
|Maryland
|2
|84
|50
|6
|368
|1
|85.97
|Wake Forest
|2
|76
|38
|1
|353
|0
|86.38
|Temple
|2
|60
|33
|2
|238
|1
|87.15
|Mississippi
|2
|58
|28
|1
|256
|1
|87.59
|Old Dominion
|2
|59
|31
|2
|294
|0
|87.62
|North Texas
|2
|41
|20
|1
|175
|1
|87.80
|James Madison
|2
|49
|23
|3
|235
|2
|88.45
|Washington St.
|2
|50
|27
|0
|166
|1
|88.49
|Indiana
|2
|43
|24
|4
|278
|0
|91.52
|Ohio St.
|2
|52
|28
|2
|242
|1
|91.59
|Utah
|2
|52
|26
|3
|294
|1
|92.30
|Louisville
|2
|45
|23
|1
|213
|1
|93.76
|Arkansas
|2
|65
|37
|2
|298
|1
|94.36
|Texas Tech
|2
|58
|28
|2
|288
|2
|94.47
|Penn St.
|2
|54
|29
|2
|274
|1
|95.03
|Northwestern
|2
|59
|30
|1
|262
|2
|95.95
|Oregon
|2
|50
|30
|2
|265
|0
|96.52
|Louisiana Tech
|2
|72
|41
|3
|382
|1
|97.76
|Vanderbilt
|2
|48
|27
|1
|222
|1
|97.81
|Texas
|2
|63
|34
|1
|314
|1
|97.90
|LSU
|2
|64
|34
|1
|326
|1
|97.94
|Rice
|2
|50
|25
|1
|276
|1
|98.97
|Washington
|2
|61
|31
|2
|322
|2
|99.42
|West Virginia
|2
|53
|29
|3
|317
|1
|99.86
|California
|2
|70
|42
|2
|388
|0
|100.85
|Mississippi St.
|2
|62
|36
|3
|281
|3
|102.43
|Wisconsin
|2
|50
|30
|3
|291
|1
|103.49
|Hawaii
|3
|81
|46
|2
|429
|2
|104.49
|Appalachian St.
|2
|61
|33
|3
|359
|2
|104.52
|Alabama
|2
|32
|19
|1
|207
|0
|107.46
|Toledo
|2
|62
|34
|2
|359
|2
|107.67
|San Diego St.
|2
|67
|37
|0
|303
|3
|107.99
|New Mexico St.
|2
|72
|46
|3
|416
|1
|108.67
|W. Kentucky
|3
|88
|47
|2
|515
|3
|109.27
|Florida St.
|2
|56
|30
|2
|346
|2
|110.11
|Georgia
|2
|44
|27
|1
|280
|0
|110.27
|Southern Miss.
|2
|65
|41
|3
|408
|1
|111.65
|Louisiana-Lafayette
|2
|39
|26
|1
|236
|0
|112.37
|Iowa St.
|3
|83
|49
|3
|482
|3
|112.52
|Tulane
|2
|60
|36
|4
|392
|2
|112.55
|Virginia
|2
|60
|36
|1
|363
|1
|112.99
|Coastal Carolina
|2
|58
|32
|1
|345
|2
|113.07
|Iowa
|2
|53
|31
|0
|268
|2
|113.42
|Army
|2
|55
|31
|1
|324
|2
|114.21
|South Alabama
|2
|52
|31
|1
|324
|1
|114.45
|Buffalo
|2
|66
|37
|1
|405
|2
|114.58
|Purdue
|2
|50
|30
|0
|289
|1
|115.15
|Southern Cal
|2
|73
|44
|3
|394
|4
|115.47
|Missouri
|2
|53
|31
|2
|296
|3
|116.54
|UNLV
|3
|129
|79
|6
|837
|4
|116.67
|Michigan
|2
|82
|53
|4
|487
|3
|116.84
|South Florida
|2
|81
|50
|1
|478
|2
|116.98
|Tennessee
|2
|71
|42
|1
|441
|2
|117.81
|Kentucky
|2
|64
|36
|3
|505
|1
|118.31
|Boise St.
|2
|62
|36
|1
|431
|1
|118.55
|FIU
|2
|72
|42
|0
|441
|2
|118.95
|Colorado
|2
|57
|31
|2
|455
|1
|120.21
|Florida
|2
|47
|27
|0
|312
|1
|120.23
|N. Illinois
|2
|65
|36
|1
|409
|3
|120.39
|Boston College
|2
|68
|39
|1
|383
|4
|121.14
|Texas A&M
|2
|65
|37
|0
|342
|4
|121.43
|Minnesota
|1
|20
|12
|0
|107
|1
|121.44
|Uconn
|2
|76
|42
|1
|546
|2
|121.66
|Tulsa
|2
|64
|41
|1
|392
|2
|122.70
|North Carolina
|2
|79
|52
|3
|534
|2
|123.36
|East Carolina
|2
|70
|46
|1
|465
|1
|123.37
|Texas State
|2
|77
|46
|0
|467
|3
|123.54
|Stanford
|2
|67
|44
|0
|385
|2
|123.79
|Illinois
|2
|68
|39
|1
|490
|2
|124.65
|Clemson
|2
|70
|48
|3
|471
|2
|125.95
|FAU
|2
|82
|47
|0
|495
|5
|128.15
|SMU
|2
|93
|54
|2
|684
|4
|129.74
|Miami
|2
|48
|33
|2
|320
|2
|130.17
|W. Michigan
|2
|57
|35
|1
|379
|3
|131.12
|Air Force
|1
|24
|16
|1
|169
|1
|131.23
|Kansas St.
|3
|79
|46
|0
|530
|4
|131.29
|Georgia Tech
|2
|59
|37
|0
|368
|3
|131.88
|Colorado St.
|2
|52
|35
|1
|386
|1
|132.16
|Memphis
|2
|60
|41
|3
|454
|2
|132.89
|Delaware
|2
|57
|35
|2
|416
|3
|133.06
|Arizona St.
|2
|75
|45
|1
|521
|4
|133.29
|Pittsburgh
|2
|54
|37
|0
|348
|2
|134.87
|NC State
|2
|88
|61
|1
|640
|2
|135.64
|Syracuse
|2
|72
|41
|0
|521
|4
|136.06
|TCU
|1
|21
|13
|1
|172
|1
|136.90
|Kansas
|3
|88
|61
|2
|603
|4
|137.33
|Auburn
|2
|64
|37
|0
|490
|3
|137.59
|New Mexico
|2
|70
|49
|1
|516
|2
|138.49
|Utah St.
|2
|71
|45
|2
|500
|5
|140.14
|Michigan St.
|2
|78
|50
|1
|578
|4
|140.71
|Miami (Ohio)
|2
|68
|44
|1
|447
|5
|141.25
|Notre Dame
|1
|31
|20
|0
|205
|2
|141.35
|Ohio
|2
|51
|33
|1
|430
|2
|144.55
|Navy
|2
|61
|39
|2
|518
|3
|144.94
|Cincinnati
|2
|79
|62
|0
|517
|3
|145.98
|UTEP
|2
|64
|43
|0
|528
|2
|146.80
|Charlotte
|2
|75
|50
|0
|559
|4
|146.87
|Oregon St.
|2
|48
|33
|1
|355
|3
|147.33
|Troy
|2
|51
|39
|2
|380
|3
|150.63
|Cent. Michigan
|2
|77
|48
|3
|648
|6
|150.95
|Kent St.
|2
|69
|42
|0
|547
|5
|151.37
|Sam Houston St.
|3
|117
|79
|2
|944
|8
|154.44
|Fresno St.
|3
|97
|67
|3
|722
|9
|156.03
|Duke
|2
|49
|33
|0
|408
|3
|157.49
|Rutgers
|2
|53
|35
|1
|490
|3
|158.60
|Bowling Green
|2
|52
|32
|0
|451
|4
|159.78
|Umass
|2
|74
|44
|2
|594
|9
|161.62
|Missouri St.
|2
|51
|37
|1
|447
|3
|161.66
|San Jose St.
|2
|46
|29
|1
|432
|4
|166.28
|E. Michigan
|2
|51
|33
|0
|462
|4
|166.68
|Jacksonville St.
|2
|62
|41
|1
|629
|4
|169.41
|Middle Tennessee
|2
|54
|37
|1
|476
|5
|169.41
|Akron
|2
|76
|51
|1
|754
|5
|169.52
|Arkansas St.
|2
|65
|46
|2
|581
|6
|170.16
|Nevada
|2
|53
|42
|1
|520
|2
|170.34
|Georgia St.
|2
|57
|40
|2
|596
|4
|174.15
|UTSA
|2
|56
|35
|1
|577
|5
|174.94
|Marshall
|2
|64
|41
|1
|637
|6
|175.48
|Baylor
|2
|39
|27
|1
|403
|3
|176.29
|Kennesaw St.
|2
|56
|41
|0
|498
|5
|177.38
|Georgia Southern
|2
|57
|40
|2
|622
|4
|177.98
|Oklahoma St.
|2
|42
|28
|1
|428
|4
|178.93
|Ball St.
|2
|62
|46
|0
|611
|5
|183.59
|Louisiana-Monroe
|2
|53
|41
|1
|421
|7
|183.89
|UCLA
|2
|47
|36
|0
|409
|5
|184.80
|Virginia Tech
|2
|39
|26
|1
|437
|4
|189.51
|UAB
|2
|32
|24
|0
|480
|5
|252.56
