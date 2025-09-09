Live Radio
NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

September 9, 2025, 11:14 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Nebraska 2 48 22 1 131 0 64.59
Wyoming 2 67 32 3 250 0 70.15
Arizona 2 71 36 5 291 0 71.05
Liberty 2 43 19 1 184 0 75.48
BYU 2 52 27 2 198 0 76.22
Houston 2 46 28 3 156 0 76.31
Oklahoma 2 44 19 0 176 0 76.78
UCF 2 41 21 2 197 0 81.82
South Carolina 1 35 15 2 221 0 84.47
Maryland 2 84 50 6 368 1 85.97
Wake Forest 2 76 38 1 353 0 86.38
Temple 2 60 33 2 238 1 87.15
Mississippi 2 58 28 1 256 1 87.59
Old Dominion 2 59 31 2 294 0 87.62
North Texas 2 41 20 1 175 1 87.80
James Madison 2 49 23 3 235 2 88.45
Washington St. 2 50 27 0 166 1 88.49
Indiana 2 43 24 4 278 0 91.52
Ohio St. 2 52 28 2 242 1 91.59
Utah 2 52 26 3 294 1 92.30
Louisville 2 45 23 1 213 1 93.76
Arkansas 2 65 37 2 298 1 94.36
Texas Tech 2 58 28 2 288 2 94.47
Penn St. 2 54 29 2 274 1 95.03
Northwestern 2 59 30 1 262 2 95.95
Oregon 2 50 30 2 265 0 96.52
Louisiana Tech 2 72 41 3 382 1 97.76
Vanderbilt 2 48 27 1 222 1 97.81
Texas 2 63 34 1 314 1 97.90
LSU 2 64 34 1 326 1 97.94
Rice 2 50 25 1 276 1 98.97
Washington 2 61 31 2 322 2 99.42
West Virginia 2 53 29 3 317 1 99.86
California 2 70 42 2 388 0 100.85
Mississippi St. 2 62 36 3 281 3 102.43
Wisconsin 2 50 30 3 291 1 103.49
Hawaii 3 81 46 2 429 2 104.49
Appalachian St. 2 61 33 3 359 2 104.52
Alabama 2 32 19 1 207 0 107.46
Toledo 2 62 34 2 359 2 107.67
San Diego St. 2 67 37 0 303 3 107.99
New Mexico St. 2 72 46 3 416 1 108.67
W. Kentucky 3 88 47 2 515 3 109.27
Florida St. 2 56 30 2 346 2 110.11
Georgia 2 44 27 1 280 0 110.27
Southern Miss. 2 65 41 3 408 1 111.65
Louisiana-Lafayette 2 39 26 1 236 0 112.37
Iowa St. 3 83 49 3 482 3 112.52
Tulane 2 60 36 4 392 2 112.55
Virginia 2 60 36 1 363 1 112.99
Coastal Carolina 2 58 32 1 345 2 113.07
Iowa 2 53 31 0 268 2 113.42
Army 2 55 31 1 324 2 114.21
South Alabama 2 52 31 1 324 1 114.45
Buffalo 2 66 37 1 405 2 114.58
Purdue 2 50 30 0 289 1 115.15
Southern Cal 2 73 44 3 394 4 115.47
Missouri 2 53 31 2 296 3 116.54
UNLV 3 129 79 6 837 4 116.67
Michigan 2 82 53 4 487 3 116.84
South Florida 2 81 50 1 478 2 116.98
Tennessee 2 71 42 1 441 2 117.81
Kentucky 2 64 36 3 505 1 118.31
Boise St. 2 62 36 1 431 1 118.55
FIU 2 72 42 0 441 2 118.95
Colorado 2 57 31 2 455 1 120.21
Florida 2 47 27 0 312 1 120.23
N. Illinois 2 65 36 1 409 3 120.39
Boston College 2 68 39 1 383 4 121.14
Texas A&M 2 65 37 0 342 4 121.43
Minnesota 1 20 12 0 107 1 121.44
Uconn 2 76 42 1 546 2 121.66
Tulsa 2 64 41 1 392 2 122.70
North Carolina 2 79 52 3 534 2 123.36
East Carolina 2 70 46 1 465 1 123.37
Texas State 2 77 46 0 467 3 123.54
Stanford 2 67 44 0 385 2 123.79
Illinois 2 68 39 1 490 2 124.65
Clemson 2 70 48 3 471 2 125.95
FAU 2 82 47 0 495 5 128.15
SMU 2 93 54 2 684 4 129.74
Miami 2 48 33 2 320 2 130.17
W. Michigan 2 57 35 1 379 3 131.12
Air Force 1 24 16 1 169 1 131.23
Kansas St. 3 79 46 0 530 4 131.29
Georgia Tech 2 59 37 0 368 3 131.88
Colorado St. 2 52 35 1 386 1 132.16
Memphis 2 60 41 3 454 2 132.89
Delaware 2 57 35 2 416 3 133.06
Arizona St. 2 75 45 1 521 4 133.29
Pittsburgh 2 54 37 0 348 2 134.87
NC State 2 88 61 1 640 2 135.64
Syracuse 2 72 41 0 521 4 136.06
TCU 1 21 13 1 172 1 136.90
Kansas 3 88 61 2 603 4 137.33
Auburn 2 64 37 0 490 3 137.59
New Mexico 2 70 49 1 516 2 138.49
Utah St. 2 71 45 2 500 5 140.14
Michigan St. 2 78 50 1 578 4 140.71
Miami (Ohio) 2 68 44 1 447 5 141.25
Notre Dame 1 31 20 0 205 2 141.35
Ohio 2 51 33 1 430 2 144.55
Navy 2 61 39 2 518 3 144.94
Cincinnati 2 79 62 0 517 3 145.98
UTEP 2 64 43 0 528 2 146.80
Charlotte 2 75 50 0 559 4 146.87
Oregon St. 2 48 33 1 355 3 147.33
Troy 2 51 39 2 380 3 150.63
Cent. Michigan 2 77 48 3 648 6 150.95
Kent St. 2 69 42 0 547 5 151.37
Sam Houston St. 3 117 79 2 944 8 154.44
Fresno St. 3 97 67 3 722 9 156.03
Duke 2 49 33 0 408 3 157.49
Rutgers 2 53 35 1 490 3 158.60
Bowling Green 2 52 32 0 451 4 159.78
Umass 2 74 44 2 594 9 161.62
Missouri St. 2 51 37 1 447 3 161.66
San Jose St. 2 46 29 1 432 4 166.28
E. Michigan 2 51 33 0 462 4 166.68
Jacksonville St. 2 62 41 1 629 4 169.41
Middle Tennessee 2 54 37 1 476 5 169.41
Akron 2 76 51 1 754 5 169.52
Arkansas St. 2 65 46 2 581 6 170.16
Nevada 2 53 42 1 520 2 170.34
Georgia St. 2 57 40 2 596 4 174.15
UTSA 2 56 35 1 577 5 174.94
Marshall 2 64 41 1 637 6 175.48
Baylor 2 39 27 1 403 3 176.29
Kennesaw St. 2 56 41 0 498 5 177.38
Georgia Southern 2 57 40 2 622 4 177.98
Oklahoma St. 2 42 28 1 428 4 178.93
Ball St. 2 62 46 0 611 5 183.59
Louisiana-Monroe 2 53 41 1 421 7 183.89
UCLA 2 47 36 0 409 5 184.80
Virginia Tech 2 39 26 1 437 4 189.51
UAB 2 32 24 0 480 5 252.56

Sports
