Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Team…

NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

September 2, 2025, 11:16 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
San Diego St. 1 25 9 0 46 0 51.46
Rice 1 28 10 1 88 0 54.97
James Madison 1 26 10 3 84 1 55.22
West Virginia 1 22 7 0 70 0 58.55
Indiana 1 22 11 3 96 0 59.38
Oklahoma 1 20 10 0 34 0 64.28
Toledo 1 23 10 1 85 0 65.83
Houston 1 33 17 2 105 0 66.12
Wisconsin 1 18 9 2 83 0 66.51
Nebraska 1 25 13 1 69 0 67.18
Wyoming 1 38 16 1 139 0 67.57
North Texas 1 27 13 1 88 0 68.12
Tulane 1 36 19 4 161 0 68.12
Louisiana-Monroe 1 20 12 1 50 0 71.00
Liberty 1 31 13 1 132 0 71.25
BYU 1 20 10 0 56 0 73.52
Florida 1 11 4 0 49 0 73.78
Washington St. 1 20 12 0 33 0 73.86
Wake Forest 1 33 12 0 149 0 74.29
Louisiana Tech 1 31 15 2 145 0 74.77
Mississippi 1 25 12 1 69 1 76.38
Boston College 1 39 20 1 152 0 78.89
Vanderbilt 1 19 10 1 88 0 81.01
Louisville 1 14 5 0 76 0 81.31
Maryland 1 62 36 6 277 1 81.56
Arizona 1 47 26 3 223 0 82.41
South Carolina 1 35 15 2 221 0 84.47
SMU 1 43 20 2 244 0 84.87
Virginia 1 37 20 1 163 0 85.65
Uconn 1 23 9 0 129 0 86.24
Texas Tech 1 33 17 1 123 1 86.76
Illinois 1 29 14 0 134 0 87.09
W. Kentucky 2 67 35 1 314 0 88.62
Missouri 1 23 13 1 73 1 88.83
Michigan St. 1 33 16 1 188 0 90.28
UCF 1 30 16 1 157 0 90.63
Delaware 1 26 13 2 149 1 95.45
LSU 1 38 19 1 230 0 95.58
Hawaii 2 53 28 1 270 1 98.08
Temple 1 40 25 1 199 0 99.29
Arkansas 1 29 15 0 166 0 99.81
Bowling Green 1 28 15 0 118 1 100.76
Washington 1 33 17 1 180 1 101.27
New Mexico St. 1 33 20 1 187 0 102.15
Georgia 1 21 11 0 129 0 103.98
Appalachian St. 1 25 13 1 142 1 104.91
South Alabama 1 25 15 1 159 0 105.42
Michigan 1 48 32 3 217 2 105.89
Northwestern 1 32 18 0 150 1 105.94
Iowa 1 26 13 0 134 1 105.98
Kent St. 1 31 15 0 176 1 106.72
Utah St. 1 37 23 1 181 1 106.77
Army 1 30 16 0 152 1 106.89
Old Dominion 1 32 18 0 193 0 106.91
Utah 1 22 11 1 136 1 107.84
South Florida 1 48 27 0 256 1 107.92
Kansas 2 49 31 2 269 1 107.95
N. Illinois 1 29 17 1 155 1 108.00
Purdue 1 16 10 0 87 0 108.18
Penn St. 1 21 11 1 125 1 108.57
Ohio St. 1 30 17 1 170 1 108.60
Colorado 1 21 13 1 143 0 109.58
Miami (Ohio) 1 32 18 1 188 1 109.66
Memphis 1 19 12 2 114 1 109.87
FIU 1 39 23 0 241 0 110.88
Duke 1 18 11 0 112 0 113.38
Arizona St. 1 42 26 1 242 1 113.40
Texas A&M 1 34 21 0 170 1 113.47
UNLV 2 87 50 5 582 3 113.55
Georgia Southern 1 27 20 2 176 0 114.01
Georgia Tech 1 29 17 0 159 1 116.06
Cent. Michigan 1 45 24 2 308 2 116.60
Southern Cal 1 28 20 2 159 1 116.63
Akron 1 36 19 1 260 1 117.06
Kentucky 1 40 23 1 270 1 117.45
Baylor 1 17 11 0 108 0 118.07
Tennessee 1 40 23 1 274 1 118.29
Florida St. 1 43 23 0 254 2 118.46
Louisiana-Lafayette 1 9 7 0 45 0 119.78
Tulsa 1 19 13 1 140 0 119.79
California 1 34 22 1 248 0 120.09
Oklahoma St. 1 17 10 1 109 1 120.33
Mississippi St. 1 39 26 1 199 2 121.32
Minnesota 1 20 12 0 107 1 121.44
Kansas St. 2 67 38 0 435 3 126.03
Iowa St. 2 59 36 2 399 3 127.82
Oregon 1 31 23 0 198 0 127.85
Navy 1 28 16 0 197 1 128.03
Stanford 1 40 27 0 210 2 128.10
Pittsburgh 1 27 17 0 171 1 128.39
FAU 1 47 28 0 268 3 128.54
W. Michigan 1 24 17 1 155 1 130.50
Air Force 1 24 16 1 169 1 131.23
Texas 1 20 13 0 126 1 134.42
Clemson 1 39 29 0 246 1 135.81
San Jose St. 1 13 8 0 115 0 135.85
Middle Tennessee 1 27 14 0 193 2 136.34
Kennesaw St. 1 28 20 0 218 0 136.83
TCU 1 21 13 1 172 1 136.90
Buffalo 1 35 19 1 290 2 137.03
Texas State 1 34 23 0 248 1 138.62
Southern Miss. 1 37 27 1 277 1 139.37
Troy 1 27 21 1 184 1 139.84
Miami 1 30 19 1 221 2 140.55
Cincinnati 1 42 33 0 243 2 142.89
Notre Dame 1 30 20 0 205 2 146.07
New Mexico 1 31 21 0 251 1 146.40
Coastal Carolina 1 36 22 0 290 2 147.11
NC State 1 45 31 0 383 1 147.72
UTEP 1 28 19 0 233 1 149.54
North Carolina 1 37 27 1 284 2 149.88
Auburn 1 48 27 0 419 3 150.20
East Carolina 1 34 24 1 318 1 152.98
Charlotte 1 50 33 0 404 3 153.67
Arkansas St. 1 36 26 0 272 2 154.02
Alabama 1 14 9 0 152 0 155.49
Marshall 1 32 19 0 249 3 155.68
Fresno St. 2 48 35 1 334 5 161.58
Sam Houston St. 2 74 52 1 650 5 163.65
Rutgers 1 31 21 0 239 3 164.44
Nevada 1 35 29 0 303 1 165.01
Oregon St. 1 30 20 0 234 3 165.19
Jacksonville St. 1 33 22 0 314 2 166.59
Syracuse 1 28 16 0 247 3 166.60
Boise St. 1 25 17 0 255 1 166.88
Colorado St. 1 24 18 0 226 1 167.85
UTSA 1 36 23 0 291 4 168.46
UCLA 1 26 21 0 206 2 172.71
Virginia Tech 1 19 12 0 209 1 172.93
Georgia St. 1 37 24 2 400 4 180.54
E. Michigan 1 27 18 0 214 4 182.13
Ball St. 1 29 20 0 340 2 190.21
Ohio 1 23 18 0 252 2 198.99
Umass 1 29 22 0 276 6 224.08
Missouri St. 1 27 24 0 364 3 238.80
UAB 1 24 18 0 312 4 239.20

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up