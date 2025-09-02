NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|San Diego St.
|1
|25
|9
|0
|46
|0
|51.46
|Rice
|1
|28
|10
|1
|88
|0
|54.97
|James Madison
|1
|26
|10
|3
|84
|1
|55.22
|West Virginia
|1
|22
|7
|0
|70
|0
|58.55
|Indiana
|1
|22
|11
|3
|96
|0
|59.38
|Oklahoma
|1
|20
|10
|0
|34
|0
|64.28
|Toledo
|1
|23
|10
|1
|85
|0
|65.83
|Houston
|1
|33
|17
|2
|105
|0
|66.12
|Wisconsin
|1
|18
|9
|2
|83
|0
|66.51
|Nebraska
|1
|25
|13
|1
|69
|0
|67.18
|Wyoming
|1
|38
|16
|1
|139
|0
|67.57
|North Texas
|1
|27
|13
|1
|88
|0
|68.12
|Tulane
|1
|36
|19
|4
|161
|0
|68.12
|Louisiana-Monroe
|1
|20
|12
|1
|50
|0
|71.00
|Liberty
|1
|31
|13
|1
|132
|0
|71.25
|BYU
|1
|20
|10
|0
|56
|0
|73.52
|Florida
|1
|11
|4
|0
|49
|0
|73.78
|Washington St.
|1
|20
|12
|0
|33
|0
|73.86
|Wake Forest
|1
|33
|12
|0
|149
|0
|74.29
|Louisiana Tech
|1
|31
|15
|2
|145
|0
|74.77
|Mississippi
|1
|25
|12
|1
|69
|1
|76.38
|Boston College
|1
|39
|20
|1
|152
|0
|78.89
|Vanderbilt
|1
|19
|10
|1
|88
|0
|81.01
|Louisville
|1
|14
|5
|0
|76
|0
|81.31
|Maryland
|1
|62
|36
|6
|277
|1
|81.56
|Arizona
|1
|47
|26
|3
|223
|0
|82.41
|South Carolina
|1
|35
|15
|2
|221
|0
|84.47
|SMU
|1
|43
|20
|2
|244
|0
|84.87
|Virginia
|1
|37
|20
|1
|163
|0
|85.65
|Uconn
|1
|23
|9
|0
|129
|0
|86.24
|Texas Tech
|1
|33
|17
|1
|123
|1
|86.76
|Illinois
|1
|29
|14
|0
|134
|0
|87.09
|W. Kentucky
|2
|67
|35
|1
|314
|0
|88.62
|Missouri
|1
|23
|13
|1
|73
|1
|88.83
|Michigan St.
|1
|33
|16
|1
|188
|0
|90.28
|UCF
|1
|30
|16
|1
|157
|0
|90.63
|Delaware
|1
|26
|13
|2
|149
|1
|95.45
|LSU
|1
|38
|19
|1
|230
|0
|95.58
|Hawaii
|2
|53
|28
|1
|270
|1
|98.08
|Temple
|1
|40
|25
|1
|199
|0
|99.29
|Arkansas
|1
|29
|15
|0
|166
|0
|99.81
|Bowling Green
|1
|28
|15
|0
|118
|1
|100.76
|Washington
|1
|33
|17
|1
|180
|1
|101.27
|New Mexico St.
|1
|33
|20
|1
|187
|0
|102.15
|Georgia
|1
|21
|11
|0
|129
|0
|103.98
|Appalachian St.
|1
|25
|13
|1
|142
|1
|104.91
|South Alabama
|1
|25
|15
|1
|159
|0
|105.42
|Michigan
|1
|48
|32
|3
|217
|2
|105.89
|Northwestern
|1
|32
|18
|0
|150
|1
|105.94
|Iowa
|1
|26
|13
|0
|134
|1
|105.98
|Kent St.
|1
|31
|15
|0
|176
|1
|106.72
|Utah St.
|1
|37
|23
|1
|181
|1
|106.77
|Army
|1
|30
|16
|0
|152
|1
|106.89
|Old Dominion
|1
|32
|18
|0
|193
|0
|106.91
|Utah
|1
|22
|11
|1
|136
|1
|107.84
|South Florida
|1
|48
|27
|0
|256
|1
|107.92
|Kansas
|2
|49
|31
|2
|269
|1
|107.95
|N. Illinois
|1
|29
|17
|1
|155
|1
|108.00
|Purdue
|1
|16
|10
|0
|87
|0
|108.18
|Penn St.
|1
|21
|11
|1
|125
|1
|108.57
|Ohio St.
|1
|30
|17
|1
|170
|1
|108.60
|Colorado
|1
|21
|13
|1
|143
|0
|109.58
|Miami (Ohio)
|1
|32
|18
|1
|188
|1
|109.66
|Memphis
|1
|19
|12
|2
|114
|1
|109.87
|FIU
|1
|39
|23
|0
|241
|0
|110.88
|Duke
|1
|18
|11
|0
|112
|0
|113.38
|Arizona St.
|1
|42
|26
|1
|242
|1
|113.40
|Texas A&M
|1
|34
|21
|0
|170
|1
|113.47
|UNLV
|2
|87
|50
|5
|582
|3
|113.55
|Georgia Southern
|1
|27
|20
|2
|176
|0
|114.01
|Georgia Tech
|1
|29
|17
|0
|159
|1
|116.06
|Cent. Michigan
|1
|45
|24
|2
|308
|2
|116.60
|Southern Cal
|1
|28
|20
|2
|159
|1
|116.63
|Akron
|1
|36
|19
|1
|260
|1
|117.06
|Kentucky
|1
|40
|23
|1
|270
|1
|117.45
|Baylor
|1
|17
|11
|0
|108
|0
|118.07
|Tennessee
|1
|40
|23
|1
|274
|1
|118.29
|Florida St.
|1
|43
|23
|0
|254
|2
|118.46
|Louisiana-Lafayette
|1
|9
|7
|0
|45
|0
|119.78
|Tulsa
|1
|19
|13
|1
|140
|0
|119.79
|California
|1
|34
|22
|1
|248
|0
|120.09
|Oklahoma St.
|1
|17
|10
|1
|109
|1
|120.33
|Mississippi St.
|1
|39
|26
|1
|199
|2
|121.32
|Minnesota
|1
|20
|12
|0
|107
|1
|121.44
|Kansas St.
|2
|67
|38
|0
|435
|3
|126.03
|Iowa St.
|2
|59
|36
|2
|399
|3
|127.82
|Oregon
|1
|31
|23
|0
|198
|0
|127.85
|Navy
|1
|28
|16
|0
|197
|1
|128.03
|Stanford
|1
|40
|27
|0
|210
|2
|128.10
|Pittsburgh
|1
|27
|17
|0
|171
|1
|128.39
|FAU
|1
|47
|28
|0
|268
|3
|128.54
|W. Michigan
|1
|24
|17
|1
|155
|1
|130.50
|Air Force
|1
|24
|16
|1
|169
|1
|131.23
|Texas
|1
|20
|13
|0
|126
|1
|134.42
|Clemson
|1
|39
|29
|0
|246
|1
|135.81
|San Jose St.
|1
|13
|8
|0
|115
|0
|135.85
|Middle Tennessee
|1
|27
|14
|0
|193
|2
|136.34
|Kennesaw St.
|1
|28
|20
|0
|218
|0
|136.83
|TCU
|1
|21
|13
|1
|172
|1
|136.90
|Buffalo
|1
|35
|19
|1
|290
|2
|137.03
|Texas State
|1
|34
|23
|0
|248
|1
|138.62
|Southern Miss.
|1
|37
|27
|1
|277
|1
|139.37
|Troy
|1
|27
|21
|1
|184
|1
|139.84
|Miami
|1
|30
|19
|1
|221
|2
|140.55
|Cincinnati
|1
|42
|33
|0
|243
|2
|142.89
|Notre Dame
|1
|30
|20
|0
|205
|2
|146.07
|New Mexico
|1
|31
|21
|0
|251
|1
|146.40
|Coastal Carolina
|1
|36
|22
|0
|290
|2
|147.11
|NC State
|1
|45
|31
|0
|383
|1
|147.72
|UTEP
|1
|28
|19
|0
|233
|1
|149.54
|North Carolina
|1
|37
|27
|1
|284
|2
|149.88
|Auburn
|1
|48
|27
|0
|419
|3
|150.20
|East Carolina
|1
|34
|24
|1
|318
|1
|152.98
|Charlotte
|1
|50
|33
|0
|404
|3
|153.67
|Arkansas St.
|1
|36
|26
|0
|272
|2
|154.02
|Alabama
|1
|14
|9
|0
|152
|0
|155.49
|Marshall
|1
|32
|19
|0
|249
|3
|155.68
|Fresno St.
|2
|48
|35
|1
|334
|5
|161.58
|Sam Houston St.
|2
|74
|52
|1
|650
|5
|163.65
|Rutgers
|1
|31
|21
|0
|239
|3
|164.44
|Nevada
|1
|35
|29
|0
|303
|1
|165.01
|Oregon St.
|1
|30
|20
|0
|234
|3
|165.19
|Jacksonville St.
|1
|33
|22
|0
|314
|2
|166.59
|Syracuse
|1
|28
|16
|0
|247
|3
|166.60
|Boise St.
|1
|25
|17
|0
|255
|1
|166.88
|Colorado St.
|1
|24
|18
|0
|226
|1
|167.85
|UTSA
|1
|36
|23
|0
|291
|4
|168.46
|UCLA
|1
|26
|21
|0
|206
|2
|172.71
|Virginia Tech
|1
|19
|12
|0
|209
|1
|172.93
|Georgia St.
|1
|37
|24
|2
|400
|4
|180.54
|E. Michigan
|1
|27
|18
|0
|214
|4
|182.13
|Ball St.
|1
|29
|20
|0
|340
|2
|190.21
|Ohio
|1
|23
|18
|0
|252
|2
|198.99
|Umass
|1
|29
|22
|0
|276
|6
|224.08
|Missouri St.
|1
|27
|24
|0
|364
|3
|238.80
|UAB
|1
|24
|18
|0
|312
|4
|239.20
