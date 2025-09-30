Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

September 30, 2025, 11:15 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
Florida St. 4 3 212 53.0
Texas Tech 4 7 208 52.0
Tennessee 5 8 255 51.0
Vanderbilt 5 5 245 49.0
Southern Cal 5 8 242 48.4
Indiana 5 5 239 47.8
Oregon 5 6 233 46.6
Virginia 5 8 228 45.6
Missouri 5 8 226 45.2
North Texas 5 5 224 44.8
Notre Dame 4 3 176 44.0
Nebraska 4 6 174 43.5
Washington 4 4 173 43.2
Mississippi 5 11 203 40.6
Memphis 5 6 198 39.6
Cincinnati 4 6 158 39.5
Pittsburgh 4 8 157 39.2
Penn St. 4 10 156 39.0
Rutgers 5 5 195 39.0
Utah 5 5 195 39.0
Mississippi St. 5 6 193 38.6
BYU 4 9 154 38.5
Boise St. 4 3 154 38.5
Louisville 4 9 153 38.2
Navy 4 2 153 38.2
Alabama 4 4 152 38.0
Air Force 4 2 151 37.8
Boston College 4 6 150 37.5
Arkansas 5 4 187 37.4
TCU 4 3 149 37.2
Georgia Tech 5 10 185 37.0
Miami 4 5 147 36.8
UNLV 4 5 147 36.8
Baylor 5 5 183 36.6
Kansas 5 7 183 36.6
Utah St. 5 2 182 36.4
Ohio St. 4 4 145 36.2
Texas State 4 4 145 36.2
Illinois 5 6 179 35.8
Toledo 5 5 179 35.8
Texas A&M 4 6 143 35.8
Michigan 4 7 140 35.0
W. Kentucky 5 7 175 35.0
Duke 5 7 174 34.8
SMU 4 2 139 34.8
UCF 4 7 139 34.8
Georgia 4 4 138 34.5
Michigan St. 4 5 137 34.2
Uconn 5 8 171 34.2
Minnesota 4 5 134 33.5
Old Dominion 4 2 134 33.5
Fresno St. 5 6 164 32.8
UAB 4 4 131 32.8
Maryland 4 10 130 32.5
South Florida 4 7 127 31.8
Texas 4 5 127 31.8
Iowa St. 5 8 158 31.6
Marshall 5 6 158 31.6
Arizona 4 7 125 31.2
Houston 4 9 125 31.2
James Madison 4 2 125 31.2
Oklahoma 4 6 125 31.2
UTSA 4 4 125 31.2
Syracuse 5 6 156 31.2
Delaware 4 2 124 31.0
Southern Miss. 5 5 155 31.0
Temple 4 4 124 31.0
New Mexico 4 3 122 30.5
East Carolina 5 4 152 30.4
Jacksonville St. 5 7 148 29.6
Iowa 5 9 147 29.4
NC State 5 3 147 29.4
FAU 4 4 117 29.2
Arizona St. 5 11 146 29.2
Ohio 5 4 144 28.8
Louisiana-Lafayette 5 8 141 28.2
Louisiana Tech 5 5 140 28.0
Purdue 4 7 112 28.0
Auburn 5 4 138 27.6
Kentucky 4 8 108 27.0
LSU 5 8 135 27.0
Wake Forest 4 5 105 26.2
Kansas St. 5 6 131 26.2
Tulane 5 9 131 26.2
Georgia Southern 5 4 130 26.0
Colorado 5 3 129 25.8
Hawaii 6 16 154 25.7
South Alabama 5 5 126 25.2
California 5 6 124 24.8
South Carolina 5 4 124 24.8
Buffalo 5 5 120 24.0
E. Michigan 5 10 120 24.0
FIU 4 2 96 24.0
Army 4 4 95 23.8
San Diego St. 4 6 95 23.8
Virginia Tech 5 9 118 23.6
Miami (Ohio) 4 3 93 23.2
Appalachian St. 4 4 90 22.5
Florida 4 6 88 22.0
Louisiana-Monroe 4 2 88 22.0
West Virginia 5 4 110 22.0
Arkansas St. 5 6 109 21.8
Cent. Michigan 5 6 109 21.8
Missouri St. 5 6 108 21.6
Bowling Green 5 12 106 21.2
North Carolina 4 5 84 21.0
Tulsa 5 7 105 21.0
UTEP 5 4 104 20.8
Wisconsin 4 2 83 20.8
Stanford 5 7 103 20.6
Washington St. 5 8 103 20.6
Troy 4 2 82 20.5
Rice 5 4 102 20.4
Georgia St. 4 1 81 20.2
San Jose St. 4 4 81 20.2
Clemson 4 3 79 19.8
Kennesaw St. 5 7 97 19.4
W. Michigan 5 7 97 19.4
Northwestern 4 4 76 19.0
New Mexico St. 4 6 74 18.5
Charlotte 4 5 73 18.2
Kent St. 4 1 73 18.2
Oregon St. 5 3 87 17.4
Oklahoma St. 4 7 69 17.2
Liberty 5 3 85 17.0
Wyoming 4 4 67 16.8
Akron 5 6 82 16.4
Middle Tennessee 5 4 82 16.4
Sam Houston St. 4 3 65 16.2
Ball St. 4 2 62 15.5
Colorado St. 4 2 61 15.2
Nevada 4 8 60 15.0
Coastal Carolina 4 3 58 14.5
UCLA 4 7 57 14.2
Umass 4 3 49 12.2
N. Illinois 4 5 41 10.2

Sports
