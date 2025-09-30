NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|Florida St.
|4
|3
|212
|53.0
|Texas Tech
|4
|7
|208
|52.0
|Tennessee
|5
|8
|255
|51.0
|Vanderbilt
|5
|5
|245
|49.0
|Southern Cal
|5
|8
|242
|48.4
|Indiana
|5
|5
|239
|47.8
|Oregon
|5
|6
|233
|46.6
|Virginia
|5
|8
|228
|45.6
|Missouri
|5
|8
|226
|45.2
|North Texas
|5
|5
|224
|44.8
|Notre Dame
|4
|3
|176
|44.0
|Nebraska
|4
|6
|174
|43.5
|Washington
|4
|4
|173
|43.2
|Mississippi
|5
|11
|203
|40.6
|Memphis
|5
|6
|198
|39.6
|Cincinnati
|4
|6
|158
|39.5
|Pittsburgh
|4
|8
|157
|39.2
|Penn St.
|4
|10
|156
|39.0
|Rutgers
|5
|5
|195
|39.0
|Utah
|5
|5
|195
|39.0
|Mississippi St.
|5
|6
|193
|38.6
|BYU
|4
|9
|154
|38.5
|Boise St.
|4
|3
|154
|38.5
|Louisville
|4
|9
|153
|38.2
|Navy
|4
|2
|153
|38.2
|Alabama
|4
|4
|152
|38.0
|Air Force
|4
|2
|151
|37.8
|Boston College
|4
|6
|150
|37.5
|Arkansas
|5
|4
|187
|37.4
|TCU
|4
|3
|149
|37.2
|Georgia Tech
|5
|10
|185
|37.0
|Miami
|4
|5
|147
|36.8
|UNLV
|4
|5
|147
|36.8
|Baylor
|5
|5
|183
|36.6
|Kansas
|5
|7
|183
|36.6
|Utah St.
|5
|2
|182
|36.4
|Ohio St.
|4
|4
|145
|36.2
|Texas State
|4
|4
|145
|36.2
|Illinois
|5
|6
|179
|35.8
|Toledo
|5
|5
|179
|35.8
|Texas A&M
|4
|6
|143
|35.8
|Michigan
|4
|7
|140
|35.0
|W. Kentucky
|5
|7
|175
|35.0
|Duke
|5
|7
|174
|34.8
|SMU
|4
|2
|139
|34.8
|UCF
|4
|7
|139
|34.8
|Georgia
|4
|4
|138
|34.5
|Michigan St.
|4
|5
|137
|34.2
|Uconn
|5
|8
|171
|34.2
|Minnesota
|4
|5
|134
|33.5
|Old Dominion
|4
|2
|134
|33.5
|Fresno St.
|5
|6
|164
|32.8
|UAB
|4
|4
|131
|32.8
|Maryland
|4
|10
|130
|32.5
|South Florida
|4
|7
|127
|31.8
|Texas
|4
|5
|127
|31.8
|Iowa St.
|5
|8
|158
|31.6
|Marshall
|5
|6
|158
|31.6
|Arizona
|4
|7
|125
|31.2
|Houston
|4
|9
|125
|31.2
|James Madison
|4
|2
|125
|31.2
|Oklahoma
|4
|6
|125
|31.2
|UTSA
|4
|4
|125
|31.2
|Syracuse
|5
|6
|156
|31.2
|Delaware
|4
|2
|124
|31.0
|Southern Miss.
|5
|5
|155
|31.0
|Temple
|4
|4
|124
|31.0
|New Mexico
|4
|3
|122
|30.5
|East Carolina
|5
|4
|152
|30.4
|Jacksonville St.
|5
|7
|148
|29.6
|Iowa
|5
|9
|147
|29.4
|NC State
|5
|3
|147
|29.4
|FAU
|4
|4
|117
|29.2
|Arizona St.
|5
|11
|146
|29.2
|Ohio
|5
|4
|144
|28.8
|Louisiana-Lafayette
|5
|8
|141
|28.2
|Louisiana Tech
|5
|5
|140
|28.0
|Purdue
|4
|7
|112
|28.0
|Auburn
|5
|4
|138
|27.6
|Kentucky
|4
|8
|108
|27.0
|LSU
|5
|8
|135
|27.0
|Wake Forest
|4
|5
|105
|26.2
|Kansas St.
|5
|6
|131
|26.2
|Tulane
|5
|9
|131
|26.2
|Georgia Southern
|5
|4
|130
|26.0
|Colorado
|5
|3
|129
|25.8
|Hawaii
|6
|16
|154
|25.7
|South Alabama
|5
|5
|126
|25.2
|California
|5
|6
|124
|24.8
|South Carolina
|5
|4
|124
|24.8
|Buffalo
|5
|5
|120
|24.0
|E. Michigan
|5
|10
|120
|24.0
|FIU
|4
|2
|96
|24.0
|Army
|4
|4
|95
|23.8
|San Diego St.
|4
|6
|95
|23.8
|Virginia Tech
|5
|9
|118
|23.6
|Miami (Ohio)
|4
|3
|93
|23.2
|Appalachian St.
|4
|4
|90
|22.5
|Florida
|4
|6
|88
|22.0
|Louisiana-Monroe
|4
|2
|88
|22.0
|West Virginia
|5
|4
|110
|22.0
|Arkansas St.
|5
|6
|109
|21.8
|Cent. Michigan
|5
|6
|109
|21.8
|Missouri St.
|5
|6
|108
|21.6
|Bowling Green
|5
|12
|106
|21.2
|North Carolina
|4
|5
|84
|21.0
|Tulsa
|5
|7
|105
|21.0
|UTEP
|5
|4
|104
|20.8
|Wisconsin
|4
|2
|83
|20.8
|Stanford
|5
|7
|103
|20.6
|Washington St.
|5
|8
|103
|20.6
|Troy
|4
|2
|82
|20.5
|Rice
|5
|4
|102
|20.4
|Georgia St.
|4
|1
|81
|20.2
|San Jose St.
|4
|4
|81
|20.2
|Clemson
|4
|3
|79
|19.8
|Kennesaw St.
|5
|7
|97
|19.4
|W. Michigan
|5
|7
|97
|19.4
|Northwestern
|4
|4
|76
|19.0
|New Mexico St.
|4
|6
|74
|18.5
|Charlotte
|4
|5
|73
|18.2
|Kent St.
|4
|1
|73
|18.2
|Oregon St.
|5
|3
|87
|17.4
|Oklahoma St.
|4
|7
|69
|17.2
|Liberty
|5
|3
|85
|17.0
|Wyoming
|4
|4
|67
|16.8
|Akron
|5
|6
|82
|16.4
|Middle Tennessee
|5
|4
|82
|16.4
|Sam Houston St.
|4
|3
|65
|16.2
|Ball St.
|4
|2
|62
|15.5
|Colorado St.
|4
|2
|61
|15.2
|Nevada
|4
|8
|60
|15.0
|Coastal Carolina
|4
|3
|58
|14.5
|UCLA
|4
|7
|57
|14.2
|Umass
|4
|3
|49
|12.2
|N. Illinois
|4
|5
|41
|10.2
