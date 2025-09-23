NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|Florida St.
|3
|2
|174
|58.0
|Washington
|3
|2
|167
|55.7
|Indiana
|4
|3
|219
|54.8
|Tennessee
|4
|6
|214
|53.5
|Southern Cal
|4
|7
|210
|52.5
|Texas Tech
|4
|7
|208
|52.0
|Oregon
|4
|5
|203
|50.8
|Vanderbilt
|4
|3
|190
|47.5
|North Texas
|4
|5
|188
|47.0
|Missouri
|4
|8
|184
|46.0
|Virginia
|4
|7
|182
|45.5
|Mississippi
|4
|10
|179
|44.8
|Navy
|3
|2
|132
|44.0
|Penn St.
|3
|9
|132
|44.0
|Arkansas
|4
|2
|174
|43.5
|Nebraska
|4
|6
|174
|43.5
|BYU
|3
|8
|130
|43.3
|Pittsburgh
|3
|6
|130
|43.3
|Alabama
|3
|3
|128
|42.7
|Texas A&M
|3
|3
|127
|42.3
|Boston College
|3
|5
|126
|42.0
|Rutgers
|4
|5
|167
|41.8
|TCU
|3
|2
|125
|41.7
|Cincinnati
|3
|3
|121
|40.3
|Ohio St.
|3
|3
|121
|40.3
|Notre Dame
|3
|3
|120
|40.0
|Mississippi St.
|4
|4
|159
|39.8
|Louisville
|3
|7
|119
|39.7
|UCF
|3
|5
|119
|39.7
|Georgia
|3
|4
|117
|39.0
|Georgia Tech
|4
|7
|155
|38.8
|Air Force
|3
|2
|116
|38.7
|Syracuse
|4
|5
|153
|38.2
|Uconn
|4
|6
|151
|37.8
|Old Dominion
|3
|2
|113
|37.7
|Kansas
|4
|5
|149
|37.2
|Arizona
|3
|7
|111
|37.0
|W. Kentucky
|4
|5
|148
|37.0
|Miami
|4
|5
|147
|36.8
|UNLV
|4
|5
|147
|36.8
|Utah
|4
|3
|147
|36.8
|Utah St.
|4
|2
|147
|36.8
|Illinois
|4
|4
|145
|36.2
|Texas State
|4
|4
|145
|36.2
|Memphis
|4
|4
|143
|35.8
|Boise St.
|3
|1
|107
|35.7
|Michigan
|4
|7
|140
|35.0
|SMU
|4
|2
|139
|34.8
|Baylor
|4
|4
|138
|34.5
|Minnesota
|3
|4
|103
|34.3
|Michigan St.
|4
|5
|137
|34.2
|Duke
|4
|6
|136
|34.0
|Toledo
|4
|4
|134
|33.5
|Iowa
|4
|7
|132
|33.0
|Fresno St.
|5
|6
|164
|32.8
|UAB
|4
|4
|131
|32.8
|Houston
|3
|7
|98
|32.7
|Maryland
|4
|10
|130
|32.5
|Auburn
|4
|3
|128
|32.0
|South Florida
|4
|7
|127
|31.8
|Texas
|4
|5
|127
|31.8
|Kentucky
|3
|6
|95
|31.7
|NC State
|4
|3
|126
|31.5
|Oklahoma
|4
|6
|125
|31.2
|UTSA
|4
|4
|125
|31.2
|Delaware
|4
|2
|124
|31.0
|East Carolina
|4
|4
|124
|31.0
|Temple
|4
|4
|124
|31.0
|Jacksonville St.
|4
|6
|123
|30.8
|FAU
|3
|2
|91
|30.3
|Georgia Southern
|4
|3
|120
|30.0
|James Madison
|3
|2
|90
|30.0
|Arizona St.
|4
|9
|119
|29.8
|Iowa St.
|4
|7
|119
|29.8
|Army
|3
|4
|89
|29.7
|San Diego St.
|3
|4
|89
|29.7
|LSU
|4
|6
|116
|29.0
|Southern Miss.
|4
|5
|113
|28.2
|New Mexico
|3
|2
|84
|28.0
|Purdue
|4
|7
|112
|28.0
|Louisiana Tech
|4
|4
|110
|27.5
|Ohio
|4
|4
|109
|27.2
|Colorado
|4
|3
|108
|27.0
|E. Michigan
|4
|8
|107
|26.8
|Marshall
|4
|3
|107
|26.8
|South Alabama
|4
|5
|104
|26.0
|Buffalo
|4
|4
|103
|25.8
|Appalachian St.
|3
|4
|76
|25.3
|Wake Forest
|3
|2
|76
|25.3
|Tulane
|4
|8
|100
|25.0
|Kansas St.
|4
|4
|97
|24.2
|California
|4
|6
|96
|24.0
|FIU
|4
|2
|96
|24.0
|West Virginia
|4
|4
|96
|24.0
|Virginia Tech
|4
|6
|95
|23.8
|Arkansas St.
|4
|3
|93
|23.2
|UTEP
|4
|3
|93
|23.2
|Tulsa
|4
|7
|91
|22.8
|Rice
|4
|2
|89
|22.2
|South Carolina
|4
|4
|89
|22.2
|Florida
|4
|6
|88
|22.0
|Hawaii
|5
|13
|110
|22.0
|Louisiana-Lafayette
|4
|6
|87
|21.8
|Bowling Green
|4
|10
|86
|21.5
|Missouri St.
|4
|3
|86
|21.5
|Cent. Michigan
|4
|5
|85
|21.2
|North Carolina
|4
|5
|84
|21.0
|Washington St.
|4
|6
|83
|20.8
|Wisconsin
|4
|2
|83
|20.8
|Troy
|4
|2
|82
|20.5
|Georgia St.
|4
|1
|81
|20.2
|Louisiana-Monroe
|3
|2
|60
|20.0
|Akron
|4
|5
|79
|19.8
|Clemson
|4
|3
|79
|19.8
|Northwestern
|3
|3
|59
|19.7
|Liberty
|4
|3
|78
|19.5
|Colorado St.
|3
|1
|58
|19.3
|Miami (Ohio)
|3
|2
|55
|18.3
|Charlotte
|4
|5
|73
|18.2
|Kennesaw St.
|4
|6
|73
|18.2
|Kent St.
|4
|1
|73
|18.2
|Stanford
|4
|6
|73
|18.2
|New Mexico St.
|3
|4
|54
|18.0
|San Jose St.
|3
|1
|52
|17.3
|Wyoming
|4
|4
|67
|16.8
|Middle Tennessee
|4
|3
|66
|16.5
|Sam Houston St.
|4
|3
|65
|16.2
|Oregon St.
|4
|2
|63
|15.8
|Ball St.
|4
|2
|62
|15.5
|Nevada
|4
|8
|60
|15.0
|Coastal Carolina
|4
|3
|58
|14.5
|UCLA
|3
|5
|43
|14.3
|Umass
|3
|3
|43
|14.3
|Oklahoma St.
|3
|5
|42
|14.0
|N. Illinois
|3
|4
|38
|12.7
|W. Michigan
|4
|3
|50
|12.5
