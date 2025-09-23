Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

September 23, 2025, 11:14 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
Florida St. 3 2 174 58.0
Washington 3 2 167 55.7
Indiana 4 3 219 54.8
Tennessee 4 6 214 53.5
Southern Cal 4 7 210 52.5
Texas Tech 4 7 208 52.0
Oregon 4 5 203 50.8
Vanderbilt 4 3 190 47.5
North Texas 4 5 188 47.0
Missouri 4 8 184 46.0
Virginia 4 7 182 45.5
Mississippi 4 10 179 44.8
Navy 3 2 132 44.0
Penn St. 3 9 132 44.0
Arkansas 4 2 174 43.5
Nebraska 4 6 174 43.5
BYU 3 8 130 43.3
Pittsburgh 3 6 130 43.3
Alabama 3 3 128 42.7
Texas A&M 3 3 127 42.3
Boston College 3 5 126 42.0
Rutgers 4 5 167 41.8
TCU 3 2 125 41.7
Cincinnati 3 3 121 40.3
Ohio St. 3 3 121 40.3
Notre Dame 3 3 120 40.0
Mississippi St. 4 4 159 39.8
Louisville 3 7 119 39.7
UCF 3 5 119 39.7
Georgia 3 4 117 39.0
Georgia Tech 4 7 155 38.8
Air Force 3 2 116 38.7
Syracuse 4 5 153 38.2
Uconn 4 6 151 37.8
Old Dominion 3 2 113 37.7
Kansas 4 5 149 37.2
Arizona 3 7 111 37.0
W. Kentucky 4 5 148 37.0
Miami 4 5 147 36.8
UNLV 4 5 147 36.8
Utah 4 3 147 36.8
Utah St. 4 2 147 36.8
Illinois 4 4 145 36.2
Texas State 4 4 145 36.2
Memphis 4 4 143 35.8
Boise St. 3 1 107 35.7
Michigan 4 7 140 35.0
SMU 4 2 139 34.8
Baylor 4 4 138 34.5
Minnesota 3 4 103 34.3
Michigan St. 4 5 137 34.2
Duke 4 6 136 34.0
Toledo 4 4 134 33.5
Iowa 4 7 132 33.0
Fresno St. 5 6 164 32.8
UAB 4 4 131 32.8
Houston 3 7 98 32.7
Maryland 4 10 130 32.5
Auburn 4 3 128 32.0
South Florida 4 7 127 31.8
Texas 4 5 127 31.8
Kentucky 3 6 95 31.7
NC State 4 3 126 31.5
Oklahoma 4 6 125 31.2
UTSA 4 4 125 31.2
Delaware 4 2 124 31.0
East Carolina 4 4 124 31.0
Temple 4 4 124 31.0
Jacksonville St. 4 6 123 30.8
FAU 3 2 91 30.3
Georgia Southern 4 3 120 30.0
James Madison 3 2 90 30.0
Arizona St. 4 9 119 29.8
Iowa St. 4 7 119 29.8
Army 3 4 89 29.7
San Diego St. 3 4 89 29.7
LSU 4 6 116 29.0
Southern Miss. 4 5 113 28.2
New Mexico 3 2 84 28.0
Purdue 4 7 112 28.0
Louisiana Tech 4 4 110 27.5
Ohio 4 4 109 27.2
Colorado 4 3 108 27.0
E. Michigan 4 8 107 26.8
Marshall 4 3 107 26.8
South Alabama 4 5 104 26.0
Buffalo 4 4 103 25.8
Appalachian St. 3 4 76 25.3
Wake Forest 3 2 76 25.3
Tulane 4 8 100 25.0
Kansas St. 4 4 97 24.2
California 4 6 96 24.0
FIU 4 2 96 24.0
West Virginia 4 4 96 24.0
Virginia Tech 4 6 95 23.8
Arkansas St. 4 3 93 23.2
UTEP 4 3 93 23.2
Tulsa 4 7 91 22.8
Rice 4 2 89 22.2
South Carolina 4 4 89 22.2
Florida 4 6 88 22.0
Hawaii 5 13 110 22.0
Louisiana-Lafayette 4 6 87 21.8
Bowling Green 4 10 86 21.5
Missouri St. 4 3 86 21.5
Cent. Michigan 4 5 85 21.2
North Carolina 4 5 84 21.0
Washington St. 4 6 83 20.8
Wisconsin 4 2 83 20.8
Troy 4 2 82 20.5
Georgia St. 4 1 81 20.2
Louisiana-Monroe 3 2 60 20.0
Akron 4 5 79 19.8
Clemson 4 3 79 19.8
Northwestern 3 3 59 19.7
Liberty 4 3 78 19.5
Colorado St. 3 1 58 19.3
Miami (Ohio) 3 2 55 18.3
Charlotte 4 5 73 18.2
Kennesaw St. 4 6 73 18.2
Kent St. 4 1 73 18.2
Stanford 4 6 73 18.2
New Mexico St. 3 4 54 18.0
San Jose St. 3 1 52 17.3
Wyoming 4 4 67 16.8
Middle Tennessee 4 3 66 16.5
Sam Houston St. 4 3 65 16.2
Oregon St. 4 2 63 15.8
Ball St. 4 2 62 15.5
Nevada 4 8 60 15.0
Coastal Carolina 4 3 58 14.5
UCLA 3 5 43 14.3
Umass 3 3 43 14.3
Oklahoma St. 3 5 42 14.0
N. Illinois 3 4 38 12.7
W. Michigan 4 3 50 12.5

