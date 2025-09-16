Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

September 16, 2025, 11:14 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
Texas Tech 3 5 174 58.0
Southern Cal 3 6 165 55.0
Florida St. 2 1 108 54.0
Oregon 3 3 162 54.0
Washington 2 1 108 54.0
Tennessee 3 6 158 52.7
Indiana 3 3 156 52.0
Missouri 3 5 155 51.7
Nebraska 3 4 147 49.0
BYU 2 6 96 48.0
Arkansas 3 1 143 47.7
North Texas 3 4 143 47.7
Rutgers 3 5 139 46.3
Utah 3 2 137 45.7
Illinois 3 3 135 45.0
TCU 2 2 90 45.0
Mississippi 3 7 134 44.7
Virginia 3 5 134 44.7
Navy 3 2 132 44.0
Penn St. 3 9 132 44.0
Pittsburgh 3 6 130 43.3
Alabama 3 3 128 42.7
UCF 2 3 85 42.5
Texas A&M 3 3 127 42.3
Boston College 3 5 126 42.0
Cincinnati 3 3 121 40.3
Miami 3 3 121 40.3
Mississippi St. 3 3 121 40.3
Ohio St. 3 3 121 40.3
Toledo 3 2 121 40.3
Uconn 3 5 120 40.0
Vanderbilt 3 3 120 40.0
Syracuse 3 3 119 39.7
Air Force 2 1 79 39.5
Louisville 2 3 79 39.5
Georgia 3 4 117 39.0
W. Kentucky 3 4 117 39.0
SMU 3 1 115 38.3
Baylor 3 3 114 38.0
Old Dominion 3 2 113 37.7
Arizona 3 7 111 37.0
Auburn 3 2 111 37.0
East Carolina 3 2 111 37.0
Memphis 3 2 111 37.0
Georgia Tech 3 6 110 36.7
Michigan 3 4 110 36.7
Texas State 3 4 110 36.7
Kansas 3 3 108 36.0
UTSA 3 3 108 36.0
UAB 3 3 107 35.7
Michigan St. 3 4 106 35.3
UNLV 3 3 106 35.3
Fresno St. 4 5 141 35.2
Maryland 3 8 103 34.3
Minnesota 3 4 103 34.3
Oklahoma 3 3 101 33.7
Temple 3 3 100 33.3
Utah St. 3 2 99 33.0
Houston 3 7 98 32.7
California 3 6 96 32.0
Notre Dame 2 3 64 32.0
Kentucky 3 6 95 31.7
Iowa 3 6 94 31.3
NC State 3 3 93 31.0
Southern Miss. 3 3 93 31.0
Arizona St. 3 5 92 30.7
Duke 3 5 91 30.3
FAU 3 2 91 30.3
Tulane 3 7 90 30.0
Iowa St. 4 7 119 29.8
James Madison 2 1 59 29.5
Boise St. 2 1 58 29.0
Buffalo 3 3 86 28.7
Delaware 3 1 86 28.7
West Virginia 3 3 86 28.7
New Mexico 3 2 84 28.0
South Alabama 3 3 84 28.0
San Diego St. 2 2 55 27.5
Purdue 3 4 82 27.3
Florida 3 6 81 27.0
FIU 3 1 80 26.7
Louisiana Tech 3 3 80 26.7
Jacksonville St. 3 5 78 26.0
Army 2 3 51 25.5
Appalachian St. 3 4 76 25.3
Wake Forest 3 2 76 25.3
Georgia Southern 3 2 75 25.0
North Carolina 3 4 75 25.0
E. Michigan 3 6 73 24.3
Wisconsin 3 1 73 24.3
Kansas St. 4 4 97 24.2
Arkansas St. 3 3 72 24.0
Texas 3 3 72 24.0
Tulsa 3 3 72 24.0
Colorado 3 3 71 23.7
Bowling Green 3 9 69 23.0
South Carolina 3 2 69 23.0
UTEP 3 2 68 22.7
Hawaii 4 11 89 22.2
Liberty 3 1 65 21.7
Marshall 3 3 65 21.7
Sam Houston St. 3 3 65 21.7
South Florida 3 7 64 21.3
Colorado St. 2 0 42 21.0
Kent St. 3 0 63 21.0
Rice 3 2 61 20.3
Troy 3 2 61 20.3
Georgia St. 3 0 60 20.0
LSU 3 6 60 20.0
Northwestern 3 3 59 19.7
Washington St. 3 5 59 19.7
Clemson 3 3 58 19.3
Ohio 3 3 57 19.0
Virginia Tech 3 5 57 19.0
Charlotte 3 2 56 18.7
Louisiana-Lafayette 3 5 56 18.7
Oregon St. 3 2 56 18.7
New Mexico St. 3 4 54 18.0
Stanford 3 6 53 17.7
Wyoming 3 2 47 15.7
Kennesaw St. 3 6 45 15.0
Oklahoma St. 2 3 30 15.0
Missouri St. 3 3 44 14.7
Nevada 3 5 44 14.7
Louisiana-Monroe 2 1 29 14.5
UCLA 3 5 43 14.3
Umass 3 3 43 14.3
N. Illinois 2 3 28 14.0
Middle Tennessee 3 1 38 12.7
Ball St. 3 1 37 12.3
Cent. Michigan 3 5 36 12.0
W. Michigan 3 3 36 12.0
San Jose St. 2 0 21 10.5
Akron 3 2 28 9.3
Miami (Ohio) 2 1 17 8.5
Coastal Carolina 3 2 20 6.7

Sports
