NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|Texas Tech
|3
|5
|174
|58.0
|Southern Cal
|3
|6
|165
|55.0
|Florida St.
|2
|1
|108
|54.0
|Oregon
|3
|3
|162
|54.0
|Washington
|2
|1
|108
|54.0
|Tennessee
|3
|6
|158
|52.7
|Indiana
|3
|3
|156
|52.0
|Missouri
|3
|5
|155
|51.7
|Nebraska
|3
|4
|147
|49.0
|BYU
|2
|6
|96
|48.0
|Arkansas
|3
|1
|143
|47.7
|North Texas
|3
|4
|143
|47.7
|Rutgers
|3
|5
|139
|46.3
|Utah
|3
|2
|137
|45.7
|Illinois
|3
|3
|135
|45.0
|TCU
|2
|2
|90
|45.0
|Mississippi
|3
|7
|134
|44.7
|Virginia
|3
|5
|134
|44.7
|Navy
|3
|2
|132
|44.0
|Penn St.
|3
|9
|132
|44.0
|Pittsburgh
|3
|6
|130
|43.3
|Alabama
|3
|3
|128
|42.7
|UCF
|2
|3
|85
|42.5
|Texas A&M
|3
|3
|127
|42.3
|Boston College
|3
|5
|126
|42.0
|Cincinnati
|3
|3
|121
|40.3
|Miami
|3
|3
|121
|40.3
|Mississippi St.
|3
|3
|121
|40.3
|Ohio St.
|3
|3
|121
|40.3
|Toledo
|3
|2
|121
|40.3
|Uconn
|3
|5
|120
|40.0
|Vanderbilt
|3
|3
|120
|40.0
|Syracuse
|3
|3
|119
|39.7
|Air Force
|2
|1
|79
|39.5
|Louisville
|2
|3
|79
|39.5
|Georgia
|3
|4
|117
|39.0
|W. Kentucky
|3
|4
|117
|39.0
|SMU
|3
|1
|115
|38.3
|Baylor
|3
|3
|114
|38.0
|Old Dominion
|3
|2
|113
|37.7
|Arizona
|3
|7
|111
|37.0
|Auburn
|3
|2
|111
|37.0
|East Carolina
|3
|2
|111
|37.0
|Memphis
|3
|2
|111
|37.0
|Georgia Tech
|3
|6
|110
|36.7
|Michigan
|3
|4
|110
|36.7
|Texas State
|3
|4
|110
|36.7
|Kansas
|3
|3
|108
|36.0
|UTSA
|3
|3
|108
|36.0
|UAB
|3
|3
|107
|35.7
|Michigan St.
|3
|4
|106
|35.3
|UNLV
|3
|3
|106
|35.3
|Fresno St.
|4
|5
|141
|35.2
|Maryland
|3
|8
|103
|34.3
|Minnesota
|3
|4
|103
|34.3
|Oklahoma
|3
|3
|101
|33.7
|Temple
|3
|3
|100
|33.3
|Utah St.
|3
|2
|99
|33.0
|Houston
|3
|7
|98
|32.7
|California
|3
|6
|96
|32.0
|Notre Dame
|2
|3
|64
|32.0
|Kentucky
|3
|6
|95
|31.7
|Iowa
|3
|6
|94
|31.3
|NC State
|3
|3
|93
|31.0
|Southern Miss.
|3
|3
|93
|31.0
|Arizona St.
|3
|5
|92
|30.7
|Duke
|3
|5
|91
|30.3
|FAU
|3
|2
|91
|30.3
|Tulane
|3
|7
|90
|30.0
|Iowa St.
|4
|7
|119
|29.8
|James Madison
|2
|1
|59
|29.5
|Boise St.
|2
|1
|58
|29.0
|Buffalo
|3
|3
|86
|28.7
|Delaware
|3
|1
|86
|28.7
|West Virginia
|3
|3
|86
|28.7
|New Mexico
|3
|2
|84
|28.0
|South Alabama
|3
|3
|84
|28.0
|San Diego St.
|2
|2
|55
|27.5
|Purdue
|3
|4
|82
|27.3
|Florida
|3
|6
|81
|27.0
|FIU
|3
|1
|80
|26.7
|Louisiana Tech
|3
|3
|80
|26.7
|Jacksonville St.
|3
|5
|78
|26.0
|Army
|2
|3
|51
|25.5
|Appalachian St.
|3
|4
|76
|25.3
|Wake Forest
|3
|2
|76
|25.3
|Georgia Southern
|3
|2
|75
|25.0
|North Carolina
|3
|4
|75
|25.0
|E. Michigan
|3
|6
|73
|24.3
|Wisconsin
|3
|1
|73
|24.3
|Kansas St.
|4
|4
|97
|24.2
|Arkansas St.
|3
|3
|72
|24.0
|Texas
|3
|3
|72
|24.0
|Tulsa
|3
|3
|72
|24.0
|Colorado
|3
|3
|71
|23.7
|Bowling Green
|3
|9
|69
|23.0
|South Carolina
|3
|2
|69
|23.0
|UTEP
|3
|2
|68
|22.7
|Hawaii
|4
|11
|89
|22.2
|Liberty
|3
|1
|65
|21.7
|Marshall
|3
|3
|65
|21.7
|Sam Houston St.
|3
|3
|65
|21.7
|South Florida
|3
|7
|64
|21.3
|Colorado St.
|2
|0
|42
|21.0
|Kent St.
|3
|0
|63
|21.0
|Rice
|3
|2
|61
|20.3
|Troy
|3
|2
|61
|20.3
|Georgia St.
|3
|0
|60
|20.0
|LSU
|3
|6
|60
|20.0
|Northwestern
|3
|3
|59
|19.7
|Washington St.
|3
|5
|59
|19.7
|Clemson
|3
|3
|58
|19.3
|Ohio
|3
|3
|57
|19.0
|Virginia Tech
|3
|5
|57
|19.0
|Charlotte
|3
|2
|56
|18.7
|Louisiana-Lafayette
|3
|5
|56
|18.7
|Oregon St.
|3
|2
|56
|18.7
|New Mexico St.
|3
|4
|54
|18.0
|Stanford
|3
|6
|53
|17.7
|Wyoming
|3
|2
|47
|15.7
|Kennesaw St.
|3
|6
|45
|15.0
|Oklahoma St.
|2
|3
|30
|15.0
|Missouri St.
|3
|3
|44
|14.7
|Nevada
|3
|5
|44
|14.7
|Louisiana-Monroe
|2
|1
|29
|14.5
|UCLA
|3
|5
|43
|14.3
|Umass
|3
|3
|43
|14.3
|N. Illinois
|2
|3
|28
|14.0
|Middle Tennessee
|3
|1
|38
|12.7
|Ball St.
|3
|1
|37
|12.3
|Cent. Michigan
|3
|5
|36
|12.0
|W. Michigan
|3
|3
|36
|12.0
|San Jose St.
|2
|0
|21
|10.5
|Akron
|3
|2
|28
|9.3
|Miami (Ohio)
|2
|1
|17
|8.5
|Coastal Carolina
|3
|2
|20
|6.7
