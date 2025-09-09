NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|Southern Cal
|2
|2
|132
|66.0
|Texas Tech
|2
|4
|129
|64.5
|Oregon
|2
|1
|128
|64.0
|Tennessee
|2
|4
|117
|58.5
|Arkansas
|2
|1
|108
|54.0
|Florida St.
|2
|1
|108
|54.0
|Washington
|2
|1
|108
|54.0
|Boston College
|2
|3
|106
|53.0
|Pittsburgh
|2
|3
|106
|53.0
|Utah
|2
|1
|106
|53.0
|Missouri
|2
|4
|103
|51.5
|Air Force
|1
|0
|49
|49.0
|Illinois
|2
|2
|97
|48.5
|Temple
|2
|2
|97
|48.5
|BYU
|2
|6
|96
|48.0
|TCU
|1
|2
|48
|48.0
|Texas State
|2
|3
|95
|47.5
|Mississippi
|2
|5
|93
|46.5
|Alabama
|2
|2
|90
|45.0
|Navy
|2
|2
|90
|45.0
|Vanderbilt
|2
|2
|89
|44.5
|Arizona
|2
|4
|88
|44.0
|Nebraska
|2
|3
|88
|44.0
|SMU
|2
|1
|87
|43.5
|Georgia Tech
|2
|3
|86
|43.0
|Texas A&M
|2
|1
|86
|43.0
|UCF
|2
|3
|85
|42.5
|North Texas
|2
|3
|84
|42.0
|Ohio St.
|2
|0
|84
|42.0
|Indiana
|2
|2
|83
|41.5
|Memphis
|2
|2
|83
|41.5
|Auburn
|2
|1
|80
|40.0
|Penn St.
|2
|6
|80
|40.0
|Louisville
|2
|3
|79
|39.5
|Rutgers
|2
|3
|79
|39.5
|Uconn
|2
|3
|79
|39.5
|Virginia
|2
|3
|79
|39.5
|W. Kentucky
|3
|4
|117
|39.0
|UAB
|2
|2
|76
|38.0
|East Carolina
|2
|1
|73
|36.5
|Georgia
|2
|1
|73
|36.5
|Baylor
|2
|3
|72
|36.0
|Kansas
|3
|3
|108
|36.0
|Miami
|2
|3
|72
|36.0
|Florida
|2
|5
|71
|35.5
|UNLV
|3
|3
|106
|35.3
|California
|2
|4
|69
|34.5
|South Alabama
|2
|2
|69
|34.5
|Old Dominion
|2
|1
|68
|34.0
|Michigan St.
|2
|2
|65
|32.5
|Purdue
|2
|3
|65
|32.5
|Duke
|2
|3
|64
|32.0
|Iowa St.
|3
|6
|95
|31.7
|FAU
|2
|2
|63
|31.5
|Houston
|2
|2
|62
|31.0
|Toledo
|2
|1
|61
|30.5
|UTSA
|2
|1
|60
|30.0
|James Madison
|2
|1
|59
|29.5
|Maryland
|2
|5
|59
|29.5
|NC State
|2
|1
|59
|29.5
|Oklahoma
|2
|1
|59
|29.5
|Wisconsin
|2
|1
|59
|29.5
|Arizona St.
|2
|3
|58
|29.0
|Boise St.
|2
|1
|58
|29.0
|Mississippi St.
|2
|3
|58
|29.0
|UTEP
|2
|1
|58
|29.0
|Fresno St.
|3
|5
|85
|28.3
|Arkansas St.
|2
|0
|56
|28.0
|Tulane
|2
|5
|56
|28.0
|Buffalo
|2
|2
|55
|27.5
|San Diego St.
|2
|2
|55
|27.5
|Southern Miss.
|2
|2
|55
|27.5
|West Virginia
|2
|2
|55
|27.5
|Appalachian St.
|2
|4
|54
|27.0
|Troy
|2
|2
|54
|27.0
|Kansas St.
|3
|3
|80
|26.7
|Syracuse
|2
|2
|53
|26.5
|Liberty
|2
|1
|52
|26.0
|South Florida
|2
|5
|52
|26.0
|Wake Forest
|2
|1
|52
|26.0
|Army
|2
|3
|51
|25.5
|Cincinnati
|2
|3
|51
|25.5
|Colorado
|2
|3
|51
|25.5
|E. Michigan
|2
|3
|50
|25.0
|Utah St.
|2
|2
|50
|25.0
|New Mexico
|2
|2
|49
|24.5
|Tulsa
|2
|2
|49
|24.5
|Washington St.
|2
|4
|49
|24.5
|Notre Dame
|1
|1
|24
|24.0
|Ohio
|2
|2
|48
|24.0
|South Carolina
|1
|1
|24
|24.0
|Iowa
|2
|4
|47
|23.5
|Kentucky
|2
|4
|47
|23.5
|Michigan
|2
|4
|47
|23.5
|Bowling Green
|2
|6
|46
|23.0
|Louisiana-Lafayette
|2
|4
|46
|23.0
|Minnesota
|1
|3
|23
|23.0
|Northwestern
|2
|3
|45
|22.5
|Texas
|2
|1
|45
|22.5
|Hawaii
|3
|8
|66
|22.0
|Jacksonville St.
|2
|3
|44
|22.0
|Sam Houston St.
|3
|3
|65
|21.7
|Colorado St.
|2
|0
|42
|21.0
|Delaware
|2
|0
|42
|21.0
|FIU
|2
|0
|42
|21.0
|Oregon St.
|2
|2
|42
|21.0
|Wyoming
|2
|2
|41
|20.5
|LSU
|2
|4
|40
|20.0
|New Mexico St.
|2
|4
|40
|20.0
|Clemson
|2
|3
|37
|18.5
|Umass
|2
|3
|36
|18.0
|W. Michigan
|2
|3
|36
|18.0
|Kent St.
|2
|0
|35
|17.5
|Georgia Southern
|2
|0
|34
|17.0
|Missouri St.
|2
|2
|34
|17.0
|North Carolina
|2
|2
|34
|17.0
|Cent. Michigan
|2
|4
|33
|16.5
|UCLA
|2
|4
|33
|16.5
|Louisiana Tech
|2
|1
|31
|15.5
|Nevada
|2
|3
|31
|15.5
|Virginia Tech
|2
|5
|31
|15.5
|Oklahoma St.
|2
|3
|30
|15.0
|Louisiana-Monroe
|2
|1
|29
|14.5
|N. Illinois
|2
|3
|28
|14.0
|Marshall
|2
|2
|27
|13.5
|Middle Tennessee
|2
|1
|24
|12.0
|Georgia St.
|2
|0
|23
|11.5
|Rice
|2
|1
|23
|11.5
|Stanford
|2
|3
|23
|11.5
|San Jose St.
|2
|0
|21
|10.5
|Coastal Carolina
|2
|2
|20
|10.0
|Kennesaw St.
|2
|4
|18
|9.0
|Miami (Ohio)
|2
|1
|17
|8.5
|Charlotte
|2
|2
|14
|7.0
|Ball St.
|2
|1
|3
|1.5
|Akron
|2
|0
|0
|0.0
