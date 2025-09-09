Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

September 9, 2025, 11:14 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
Southern Cal 2 2 132 66.0
Texas Tech 2 4 129 64.5
Oregon 2 1 128 64.0
Tennessee 2 4 117 58.5
Arkansas 2 1 108 54.0
Florida St. 2 1 108 54.0
Washington 2 1 108 54.0
Boston College 2 3 106 53.0
Pittsburgh 2 3 106 53.0
Utah 2 1 106 53.0
Missouri 2 4 103 51.5
Air Force 1 0 49 49.0
Illinois 2 2 97 48.5
Temple 2 2 97 48.5
BYU 2 6 96 48.0
TCU 1 2 48 48.0
Texas State 2 3 95 47.5
Mississippi 2 5 93 46.5
Alabama 2 2 90 45.0
Navy 2 2 90 45.0
Vanderbilt 2 2 89 44.5
Arizona 2 4 88 44.0
Nebraska 2 3 88 44.0
SMU 2 1 87 43.5
Georgia Tech 2 3 86 43.0
Texas A&M 2 1 86 43.0
UCF 2 3 85 42.5
North Texas 2 3 84 42.0
Ohio St. 2 0 84 42.0
Indiana 2 2 83 41.5
Memphis 2 2 83 41.5
Auburn 2 1 80 40.0
Penn St. 2 6 80 40.0
Louisville 2 3 79 39.5
Rutgers 2 3 79 39.5
Uconn 2 3 79 39.5
Virginia 2 3 79 39.5
W. Kentucky 3 4 117 39.0
UAB 2 2 76 38.0
East Carolina 2 1 73 36.5
Georgia 2 1 73 36.5
Baylor 2 3 72 36.0
Kansas 3 3 108 36.0
Miami 2 3 72 36.0
Florida 2 5 71 35.5
UNLV 3 3 106 35.3
California 2 4 69 34.5
South Alabama 2 2 69 34.5
Old Dominion 2 1 68 34.0
Michigan St. 2 2 65 32.5
Purdue 2 3 65 32.5
Duke 2 3 64 32.0
Iowa St. 3 6 95 31.7
FAU 2 2 63 31.5
Houston 2 2 62 31.0
Toledo 2 1 61 30.5
UTSA 2 1 60 30.0
James Madison 2 1 59 29.5
Maryland 2 5 59 29.5
NC State 2 1 59 29.5
Oklahoma 2 1 59 29.5
Wisconsin 2 1 59 29.5
Arizona St. 2 3 58 29.0
Boise St. 2 1 58 29.0
Mississippi St. 2 3 58 29.0
UTEP 2 1 58 29.0
Fresno St. 3 5 85 28.3
Arkansas St. 2 0 56 28.0
Tulane 2 5 56 28.0
Buffalo 2 2 55 27.5
San Diego St. 2 2 55 27.5
Southern Miss. 2 2 55 27.5
West Virginia 2 2 55 27.5
Appalachian St. 2 4 54 27.0
Troy 2 2 54 27.0
Kansas St. 3 3 80 26.7
Syracuse 2 2 53 26.5
Liberty 2 1 52 26.0
South Florida 2 5 52 26.0
Wake Forest 2 1 52 26.0
Army 2 3 51 25.5
Cincinnati 2 3 51 25.5
Colorado 2 3 51 25.5
E. Michigan 2 3 50 25.0
Utah St. 2 2 50 25.0
New Mexico 2 2 49 24.5
Tulsa 2 2 49 24.5
Washington St. 2 4 49 24.5
Notre Dame 1 1 24 24.0
Ohio 2 2 48 24.0
South Carolina 1 1 24 24.0
Iowa 2 4 47 23.5
Kentucky 2 4 47 23.5
Michigan 2 4 47 23.5
Bowling Green 2 6 46 23.0
Louisiana-Lafayette 2 4 46 23.0
Minnesota 1 3 23 23.0
Northwestern 2 3 45 22.5
Texas 2 1 45 22.5
Hawaii 3 8 66 22.0
Jacksonville St. 2 3 44 22.0
Sam Houston St. 3 3 65 21.7
Colorado St. 2 0 42 21.0
Delaware 2 0 42 21.0
FIU 2 0 42 21.0
Oregon St. 2 2 42 21.0
Wyoming 2 2 41 20.5
LSU 2 4 40 20.0
New Mexico St. 2 4 40 20.0
Clemson 2 3 37 18.5
Umass 2 3 36 18.0
W. Michigan 2 3 36 18.0
Kent St. 2 0 35 17.5
Georgia Southern 2 0 34 17.0
Missouri St. 2 2 34 17.0
North Carolina 2 2 34 17.0
Cent. Michigan 2 4 33 16.5
UCLA 2 4 33 16.5
Louisiana Tech 2 1 31 15.5
Nevada 2 3 31 15.5
Virginia Tech 2 5 31 15.5
Oklahoma St. 2 3 30 15.0
Louisiana-Monroe 2 1 29 14.5
N. Illinois 2 3 28 14.0
Marshall 2 2 27 13.5
Middle Tennessee 2 1 24 12.0
Georgia St. 2 0 23 11.5
Rice 2 1 23 11.5
Stanford 2 3 23 11.5
San Jose St. 2 0 21 10.5
Coastal Carolina 2 2 20 10.0
Kennesaw St. 2 4 18 9.0
Miami (Ohio) 2 1 17 8.5
Charlotte 2 2 14 7.0
Ball St. 2 1 3 1.5
Akron 2 0 0 0.0

