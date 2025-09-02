NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|Southern Cal
|1
|1
|73
|73.0
|BYU
|1
|2
|69
|69.0
|Texas Tech
|1
|2
|67
|67.0
|Boston College
|1
|1
|66
|66.0
|Mississippi
|1
|2
|63
|63.0
|Missouri
|1
|2
|61
|61.0
|Pittsburgh
|1
|2
|61
|61.0
|Oregon
|1
|1
|59
|59.0
|Uconn
|1
|1
|59
|59.0
|Florida
|1
|2
|55
|55.0
|Arkansas
|1
|1
|52
|52.0
|Illinois
|1
|1
|52
|52.0
|Navy
|1
|1
|52
|52.0
|Texas State
|1
|1
|52
|52.0
|UAB
|1
|1
|52
|52.0
|Louisville
|1
|1
|51
|51.0
|North Texas
|1
|1
|51
|51.0
|Air Force
|1
|0
|49
|49.0
|TCU
|1
|2
|48
|48.0
|Virginia
|1
|2
|48
|48.0
|W. Kentucky
|2
|4
|96
|48.0
|Penn St.
|1
|4
|46
|46.0
|Duke
|1
|1
|45
|45.0
|Georgia
|1
|1
|45
|45.0
|James Madison
|1
|1
|45
|45.0
|Memphis
|1
|1
|45
|45.0
|Tennessee
|1
|1
|45
|45.0
|Vanderbilt
|1
|1
|45
|45.0
|West Virginia
|1
|1
|45
|45.0
|Utah
|1
|1
|43
|43.0
|Arkansas St.
|1
|0
|42
|42.0
|FIU
|1
|0
|42
|42.0
|SMU
|1
|0
|42
|42.0
|San Diego St.
|1
|2
|42
|42.0
|Temple
|1
|0
|42
|42.0
|Texas A&M
|1
|0
|42
|42.0
|Arizona
|1
|2
|40
|40.0
|Iowa St.
|2
|3
|79
|39.5
|Maryland
|1
|3
|39
|39.0
|Kansas
|2
|2
|77
|38.5
|Arizona St.
|1
|1
|38
|38.0
|Auburn
|1
|1
|38
|38.0
|South Alabama
|1
|1
|38
|38.0
|Troy
|1
|1
|38
|38.0
|UNLV
|2
|2
|76
|38.0
|Washington
|1
|1
|38
|38.0
|Delaware
|1
|0
|35
|35.0
|Oklahoma
|1
|0
|35
|35.0
|Tulsa
|1
|2
|35
|35.0
|Appalachian St.
|1
|2
|34
|34.0
|California
|1
|2
|34
|34.0
|Iowa
|1
|2
|34
|34.0
|Michigan
|1
|2
|34
|34.0
|Mississippi St.
|1
|2
|34
|34.0
|Rutgers
|1
|2
|34
|34.0
|South Florida
|1
|2
|34
|34.0
|Florida St.
|1
|1
|31
|31.0
|Ohio
|1
|1
|31
|31.0
|Purdue
|1
|1
|31
|31.0
|Kansas St.
|2
|1
|59
|29.5
|Louisiana-Monroe
|1
|1
|29
|29.0
|Liberty
|1
|0
|28
|28.0
|Utah St.
|1
|2
|28
|28.0
|Army
|1
|2
|27
|27.0
|E. Michigan
|1
|2
|27
|27.0
|Georgia Tech
|1
|2
|27
|27.0
|Houston
|1
|2
|27
|27.0
|Indiana
|1
|2
|27
|27.0
|Miami
|1
|2
|27
|27.0
|Oklahoma St.
|1
|2
|27
|27.0
|Bowling Green
|1
|4
|26
|26.0
|Syracuse
|1
|0
|26
|26.0
|Fresno St.
|2
|2
|49
|24.5
|Baylor
|1
|1
|24
|24.0
|Kentucky
|1
|1
|24
|24.0
|Louisiana Tech
|1
|1
|24
|24.0
|NC State
|1
|1
|24
|24.0
|Notre Dame
|1
|1
|24
|24.0
|South Carolina
|1
|1
|24
|24.0
|UTSA
|1
|1
|24
|24.0
|Michigan St.
|1
|0
|23
|23.0
|Minnesota
|1
|3
|23
|23.0
|Tulane
|1
|3
|23
|23.0
|Sam Houston St.
|2
|1
|45
|22.5
|Colorado St.
|1
|0
|21
|21.0
|Kent St.
|1
|0
|21
|21.0
|Colorado
|1
|2
|20
|20.0
|Nebraska
|1
|2
|20
|20.0
|Stanford
|1
|2
|20
|20.0
|N. Illinois
|1
|2
|19
|19.0
|New Mexico St.
|1
|2
|19
|19.0
|Alabama
|1
|1
|17
|17.0
|Cincinnati
|1
|1
|17
|17.0
|East Carolina
|1
|1
|17
|17.0
|LSU
|1
|1
|17
|17.0
|New Mexico
|1
|1
|17
|17.0
|Southern Miss.
|1
|1
|17
|17.0
|UCF
|1
|1
|17
|17.0
|Wisconsin
|1
|1
|17
|17.0
|Cent. Michigan
|1
|3
|16
|16.0
|Toledo
|1
|0
|16
|16.0
|UTEP
|1
|1
|16
|16.0
|Oregon St.
|1
|1
|15
|15.0
|Hawaii
|2
|5
|29
|14.5
|Georgia Southern
|1
|0
|14
|14.0
|Middle Tennessee
|1
|0
|14
|14.0
|North Carolina
|1
|0
|14
|14.0
|Ohio St.
|1
|0
|14
|14.0
|Old Dominion
|1
|0
|14
|14.0
|Rice
|1
|0
|14
|14.0
|San Jose St.
|1
|0
|14
|14.0
|Missouri St.
|1
|2
|13
|13.0
|Washington St.
|1
|2
|13
|13.0
|Louisiana-Lafayette
|1
|2
|12
|12.0
|Charlotte
|1
|1
|11
|11.0
|Nevada
|1
|1
|11
|11.0
|Virginia Tech
|1
|3
|11
|11.0
|Buffalo
|1
|1
|10
|10.0
|Clemson
|1
|1
|10
|10.0
|Jacksonville St.
|1
|1
|10
|10.0
|UCLA
|1
|1
|10
|10.0
|Umass
|1
|1
|10
|10.0
|Wake Forest
|1
|1
|10
|10.0
|Wyoming
|1
|1
|10
|10.0
|Kennesaw St.
|1
|1
|9
|9.0
|Boise St.
|1
|0
|7
|7.0
|Coastal Carolina
|1
|0
|7
|7.0
|FAU
|1
|0
|7
|7.0
|Georgia St.
|1
|0
|7
|7.0
|Marshall
|1
|0
|7
|7.0
|Texas
|1
|0
|7
|7.0
|W. Michigan
|1
|0
|6
|6.0
|Northwestern
|1
|1
|3
|3.0
|Akron
|1
|0
|0
|0.0
|Ball St.
|1
|0
|0
|0.0
|Miami (Ohio)
|1
|0
|0
|0.0
