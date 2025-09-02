Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

September 2, 2025, 11:15 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
Southern Cal 1 1 73 73.0
BYU 1 2 69 69.0
Texas Tech 1 2 67 67.0
Boston College 1 1 66 66.0
Mississippi 1 2 63 63.0
Missouri 1 2 61 61.0
Pittsburgh 1 2 61 61.0
Oregon 1 1 59 59.0
Uconn 1 1 59 59.0
Florida 1 2 55 55.0
Arkansas 1 1 52 52.0
Illinois 1 1 52 52.0
Navy 1 1 52 52.0
Texas State 1 1 52 52.0
UAB 1 1 52 52.0
Louisville 1 1 51 51.0
North Texas 1 1 51 51.0
Air Force 1 0 49 49.0
TCU 1 2 48 48.0
Virginia 1 2 48 48.0
W. Kentucky 2 4 96 48.0
Penn St. 1 4 46 46.0
Duke 1 1 45 45.0
Georgia 1 1 45 45.0
James Madison 1 1 45 45.0
Memphis 1 1 45 45.0
Tennessee 1 1 45 45.0
Vanderbilt 1 1 45 45.0
West Virginia 1 1 45 45.0
Utah 1 1 43 43.0
Arkansas St. 1 0 42 42.0
FIU 1 0 42 42.0
SMU 1 0 42 42.0
San Diego St. 1 2 42 42.0
Temple 1 0 42 42.0
Texas A&M 1 0 42 42.0
Arizona 1 2 40 40.0
Iowa St. 2 3 79 39.5
Maryland 1 3 39 39.0
Kansas 2 2 77 38.5
Arizona St. 1 1 38 38.0
Auburn 1 1 38 38.0
South Alabama 1 1 38 38.0
Troy 1 1 38 38.0
UNLV 2 2 76 38.0
Washington 1 1 38 38.0
Delaware 1 0 35 35.0
Oklahoma 1 0 35 35.0
Tulsa 1 2 35 35.0
Appalachian St. 1 2 34 34.0
California 1 2 34 34.0
Iowa 1 2 34 34.0
Michigan 1 2 34 34.0
Mississippi St. 1 2 34 34.0
Rutgers 1 2 34 34.0
South Florida 1 2 34 34.0
Florida St. 1 1 31 31.0
Ohio 1 1 31 31.0
Purdue 1 1 31 31.0
Kansas St. 2 1 59 29.5
Louisiana-Monroe 1 1 29 29.0
Liberty 1 0 28 28.0
Utah St. 1 2 28 28.0
Army 1 2 27 27.0
E. Michigan 1 2 27 27.0
Georgia Tech 1 2 27 27.0
Houston 1 2 27 27.0
Indiana 1 2 27 27.0
Miami 1 2 27 27.0
Oklahoma St. 1 2 27 27.0
Bowling Green 1 4 26 26.0
Syracuse 1 0 26 26.0
Fresno St. 2 2 49 24.5
Baylor 1 1 24 24.0
Kentucky 1 1 24 24.0
Louisiana Tech 1 1 24 24.0
NC State 1 1 24 24.0
Notre Dame 1 1 24 24.0
South Carolina 1 1 24 24.0
UTSA 1 1 24 24.0
Michigan St. 1 0 23 23.0
Minnesota 1 3 23 23.0
Tulane 1 3 23 23.0
Sam Houston St. 2 1 45 22.5
Colorado St. 1 0 21 21.0
Kent St. 1 0 21 21.0
Colorado 1 2 20 20.0
Nebraska 1 2 20 20.0
Stanford 1 2 20 20.0
N. Illinois 1 2 19 19.0
New Mexico St. 1 2 19 19.0
Alabama 1 1 17 17.0
Cincinnati 1 1 17 17.0
East Carolina 1 1 17 17.0
LSU 1 1 17 17.0
New Mexico 1 1 17 17.0
Southern Miss. 1 1 17 17.0
UCF 1 1 17 17.0
Wisconsin 1 1 17 17.0
Cent. Michigan 1 3 16 16.0
Toledo 1 0 16 16.0
UTEP 1 1 16 16.0
Oregon St. 1 1 15 15.0
Hawaii 2 5 29 14.5
Georgia Southern 1 0 14 14.0
Middle Tennessee 1 0 14 14.0
North Carolina 1 0 14 14.0
Ohio St. 1 0 14 14.0
Old Dominion 1 0 14 14.0
Rice 1 0 14 14.0
San Jose St. 1 0 14 14.0
Missouri St. 1 2 13 13.0
Washington St. 1 2 13 13.0
Louisiana-Lafayette 1 2 12 12.0
Charlotte 1 1 11 11.0
Nevada 1 1 11 11.0
Virginia Tech 1 3 11 11.0
Buffalo 1 1 10 10.0
Clemson 1 1 10 10.0
Jacksonville St. 1 1 10 10.0
UCLA 1 1 10 10.0
Umass 1 1 10 10.0
Wake Forest 1 1 10 10.0
Wyoming 1 1 10 10.0
Kennesaw St. 1 1 9 9.0
Boise St. 1 0 7 7.0
Coastal Carolina 1 0 7 7.0
FAU 1 0 7 7.0
Georgia St. 1 0 7 7.0
Marshall 1 0 7 7.0
Texas 1 0 7 7.0
W. Michigan 1 0 6 6.0
Northwestern 1 1 3 3.0
Akron 1 0 0 0.0
Ball St. 1 0 0 0.0
Miami (Ohio) 1 0 0 0.0

Sports
