NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

September 30, 2025, 11:15 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
Ohio St. 4 0 22 5.5
Texas 4 0 31 7.8
Oklahoma 4 1 36 9.0
BYU 4 1 37 9.2
Indiana 5 0 48 9.6
San Diego St. 4 0 39 9.8
Maryland 4 1 43 10.8
Texas Tech 4 0 45 11.2
Miami 4 0 46 11.5
Penn St. 4 0 47 11.8
LSU 5 0 61 12.2
Oregon 5 0 61 12.2
Toledo 5 1 62 12.4
Houston 4 0 53 13.2
East Carolina 5 0 67 13.4
Nebraska 4 1 54 13.5
Louisiana Tech 5 0 68 13.6
Iowa St. 5 0 71 14.2
Missouri 5 1 73 14.6
Utah 5 0 73 14.6
UCF 4 0 60 15.0
James Madison 4 0 61 15.2
Iowa 5 1 78 15.6
Florida 4 0 64 16.0
Arizona 4 0 65 16.2
Minnesota 4 0 65 16.2
Auburn 5 0 82 16.4
Alabama 4 0 66 16.5
Old Dominion 4 1 66 16.5
Navy 4 0 67 16.8
Vanderbilt 5 0 86 17.2
Mississippi St. 5 0 88 17.6
Michigan 4 0 71 17.8
California 5 0 90 18.0
Memphis 5 0 90 18.0
Cincinnati 4 0 74 18.5
Louisville 4 0 75 18.8
Wisconsin 4 0 75 18.8
Wyoming 4 0 75 18.8
Mississippi 5 0 94 18.8
South Carolina 5 0 94 18.8
Florida St. 4 0 76 19.0
Georgia 4 0 78 19.5
Northwestern 4 0 78 19.5
Buffalo 5 0 98 19.6
Washington 4 0 79 19.8
Fresno St. 5 0 100 20.0
North Texas 5 0 100 20.0
N. Illinois 4 0 81 20.2
Rice 5 0 102 20.4
Kansas 5 0 103 20.6
Wake Forest 4 1 83 20.8
Arizona St. 5 0 106 21.2
Georgia Tech 5 0 106 21.2
New Mexico 4 0 86 21.5
South Florida 4 1 86 21.5
TCU 4 0 86 21.5
Tulsa 5 0 113 22.6
W. Kentucky 5 0 113 22.6
Clemson 4 0 91 22.8
North Carolina 4 0 91 22.8
Pittsburgh 4 0 91 22.8
Colorado 5 1 114 22.8
Colorado St. 4 0 92 23.0
Southern Cal 5 0 115 23.0
Troy 4 0 92 23.0
Kennesaw St. 5 0 116 23.2
Liberty 5 0 116 23.2
Virginia 5 0 116 23.2
Illinois 5 0 117 23.4
Hawaii 6 1 141 23.5
Texas A&M 4 0 96 24.0
Tulane 5 0 120 24.0
W. Michigan 5 0 121 24.2
Boise St. 4 0 99 24.8
Texas State 4 1 100 25.0
Kansas St. 5 0 126 25.2
Uconn 5 0 126 25.2
Rutgers 5 0 127 25.4
Miami (Ohio) 4 0 103 25.8
Bowling Green 5 0 129 25.8
Kentucky 4 0 104 26.0
New Mexico St. 4 0 104 26.0
Temple 4 0 104 26.0
Southern Miss. 5 0 131 26.2
Delaware 4 0 105 26.2
Duke 5 0 132 26.4
Coastal Carolina 4 0 106 26.5
Purdue 4 0 106 26.5
SMU 4 0 106 26.5
UTEP 5 0 133 26.6
West Virginia 5 0 133 26.6
Jacksonville St. 5 0 134 26.8
Nevada 4 0 108 27.0
Ohio 5 0 136 27.2
Appalachian St. 4 0 109 27.2
FIU 4 0 109 27.2
Boston College 4 0 110 27.5
Notre Dame 4 0 111 27.8
NC State 5 0 140 28.0
San Jose St. 4 0 112 28.0
Virginia Tech 5 1 140 28.0
UNLV 4 0 113 28.2
Louisiana-Monroe 4 0 114 28.5
Michigan St. 4 1 115 28.8
Baylor 5 0 144 28.8
Washington St. 5 1 144 28.8
Cent. Michigan 5 0 145 29.0
Tennessee 5 0 145 29.0
Charlotte 4 0 117 29.2
Stanford 5 0 147 29.4
Syracuse 5 0 148 29.6
Arkansas 5 0 150 30.0
UTSA 4 0 121 30.2
Utah St. 5 0 152 30.4
Army 4 0 124 31.0
Marshall 5 0 155 31.0
Middle Tennessee 5 0 155 31.0
UCLA 4 0 125 31.2
Missouri St. 5 0 158 31.6
South Alabama 5 0 159 31.8
Arkansas St. 5 0 160 32.0
Akron 5 0 161 32.2
Louisiana-Lafayette 5 0 161 32.2
Ball St. 4 0 133 33.2
Oklahoma St. 4 0 140 35.0
FAU 4 0 146 36.5
E. Michigan 5 0 183 36.6
Oregon St. 5 0 183 36.6
Georgia Southern 5 0 187 37.4
Air Force 4 0 155 38.8
Umass 4 0 158 39.5
UAB 4 0 164 41.0
Sam Houston St. 4 0 171 42.8
Kent St. 4 0 176 44.0
Georgia St. 4 2 192 48.0

