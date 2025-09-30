NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|Ohio St.
|4
|0
|22
|5.5
|Texas
|4
|0
|31
|7.8
|Oklahoma
|4
|1
|36
|9.0
|BYU
|4
|1
|37
|9.2
|Indiana
|5
|0
|48
|9.6
|San Diego St.
|4
|0
|39
|9.8
|Maryland
|4
|1
|43
|10.8
|Texas Tech
|4
|0
|45
|11.2
|Miami
|4
|0
|46
|11.5
|Penn St.
|4
|0
|47
|11.8
|LSU
|5
|0
|61
|12.2
|Oregon
|5
|0
|61
|12.2
|Toledo
|5
|1
|62
|12.4
|Houston
|4
|0
|53
|13.2
|East Carolina
|5
|0
|67
|13.4
|Nebraska
|4
|1
|54
|13.5
|Louisiana Tech
|5
|0
|68
|13.6
|Iowa St.
|5
|0
|71
|14.2
|Missouri
|5
|1
|73
|14.6
|Utah
|5
|0
|73
|14.6
|UCF
|4
|0
|60
|15.0
|James Madison
|4
|0
|61
|15.2
|Iowa
|5
|1
|78
|15.6
|Florida
|4
|0
|64
|16.0
|Arizona
|4
|0
|65
|16.2
|Minnesota
|4
|0
|65
|16.2
|Auburn
|5
|0
|82
|16.4
|Alabama
|4
|0
|66
|16.5
|Old Dominion
|4
|1
|66
|16.5
|Navy
|4
|0
|67
|16.8
|Vanderbilt
|5
|0
|86
|17.2
|Mississippi St.
|5
|0
|88
|17.6
|Michigan
|4
|0
|71
|17.8
|California
|5
|0
|90
|18.0
|Memphis
|5
|0
|90
|18.0
|Cincinnati
|4
|0
|74
|18.5
|Louisville
|4
|0
|75
|18.8
|Wisconsin
|4
|0
|75
|18.8
|Wyoming
|4
|0
|75
|18.8
|Mississippi
|5
|0
|94
|18.8
|South Carolina
|5
|0
|94
|18.8
|Florida St.
|4
|0
|76
|19.0
|Georgia
|4
|0
|78
|19.5
|Northwestern
|4
|0
|78
|19.5
|Buffalo
|5
|0
|98
|19.6
|Washington
|4
|0
|79
|19.8
|Fresno St.
|5
|0
|100
|20.0
|North Texas
|5
|0
|100
|20.0
|N. Illinois
|4
|0
|81
|20.2
|Rice
|5
|0
|102
|20.4
|Kansas
|5
|0
|103
|20.6
|Wake Forest
|4
|1
|83
|20.8
|Arizona St.
|5
|0
|106
|21.2
|Georgia Tech
|5
|0
|106
|21.2
|New Mexico
|4
|0
|86
|21.5
|South Florida
|4
|1
|86
|21.5
|TCU
|4
|0
|86
|21.5
|Tulsa
|5
|0
|113
|22.6
|W. Kentucky
|5
|0
|113
|22.6
|Clemson
|4
|0
|91
|22.8
|North Carolina
|4
|0
|91
|22.8
|Pittsburgh
|4
|0
|91
|22.8
|Colorado
|5
|1
|114
|22.8
|Colorado St.
|4
|0
|92
|23.0
|Southern Cal
|5
|0
|115
|23.0
|Troy
|4
|0
|92
|23.0
|Kennesaw St.
|5
|0
|116
|23.2
|Liberty
|5
|0
|116
|23.2
|Virginia
|5
|0
|116
|23.2
|Illinois
|5
|0
|117
|23.4
|Hawaii
|6
|1
|141
|23.5
|Texas A&M
|4
|0
|96
|24.0
|Tulane
|5
|0
|120
|24.0
|W. Michigan
|5
|0
|121
|24.2
|Boise St.
|4
|0
|99
|24.8
|Texas State
|4
|1
|100
|25.0
|Kansas St.
|5
|0
|126
|25.2
|Uconn
|5
|0
|126
|25.2
|Rutgers
|5
|0
|127
|25.4
|Miami (Ohio)
|4
|0
|103
|25.8
|Bowling Green
|5
|0
|129
|25.8
|Kentucky
|4
|0
|104
|26.0
|New Mexico St.
|4
|0
|104
|26.0
|Temple
|4
|0
|104
|26.0
|Southern Miss.
|5
|0
|131
|26.2
|Delaware
|4
|0
|105
|26.2
|Duke
|5
|0
|132
|26.4
|Coastal Carolina
|4
|0
|106
|26.5
|Purdue
|4
|0
|106
|26.5
|SMU
|4
|0
|106
|26.5
|UTEP
|5
|0
|133
|26.6
|West Virginia
|5
|0
|133
|26.6
|Jacksonville St.
|5
|0
|134
|26.8
|Nevada
|4
|0
|108
|27.0
|Ohio
|5
|0
|136
|27.2
|Appalachian St.
|4
|0
|109
|27.2
|FIU
|4
|0
|109
|27.2
|Boston College
|4
|0
|110
|27.5
|Notre Dame
|4
|0
|111
|27.8
|NC State
|5
|0
|140
|28.0
|San Jose St.
|4
|0
|112
|28.0
|Virginia Tech
|5
|1
|140
|28.0
|UNLV
|4
|0
|113
|28.2
|Louisiana-Monroe
|4
|0
|114
|28.5
|Michigan St.
|4
|1
|115
|28.8
|Baylor
|5
|0
|144
|28.8
|Washington St.
|5
|1
|144
|28.8
|Cent. Michigan
|5
|0
|145
|29.0
|Tennessee
|5
|0
|145
|29.0
|Charlotte
|4
|0
|117
|29.2
|Stanford
|5
|0
|147
|29.4
|Syracuse
|5
|0
|148
|29.6
|Arkansas
|5
|0
|150
|30.0
|UTSA
|4
|0
|121
|30.2
|Utah St.
|5
|0
|152
|30.4
|Army
|4
|0
|124
|31.0
|Marshall
|5
|0
|155
|31.0
|Middle Tennessee
|5
|0
|155
|31.0
|UCLA
|4
|0
|125
|31.2
|Missouri St.
|5
|0
|158
|31.6
|South Alabama
|5
|0
|159
|31.8
|Arkansas St.
|5
|0
|160
|32.0
|Akron
|5
|0
|161
|32.2
|Louisiana-Lafayette
|5
|0
|161
|32.2
|Ball St.
|4
|0
|133
|33.2
|Oklahoma St.
|4
|0
|140
|35.0
|FAU
|4
|0
|146
|36.5
|E. Michigan
|5
|0
|183
|36.6
|Oregon St.
|5
|0
|183
|36.6
|Georgia Southern
|5
|0
|187
|37.4
|Air Force
|4
|0
|155
|38.8
|Umass
|4
|0
|158
|39.5
|UAB
|4
|0
|164
|41.0
|Sam Houston St.
|4
|0
|171
|42.8
|Kent St.
|4
|0
|176
|44.0
|Georgia St.
|4
|2
|192
|48.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.