NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|BYU
|3
|1
|16
|5.3
|Ohio St.
|3
|0
|16
|5.3
|Penn St.
|3
|0
|17
|5.7
|Texas
|4
|0
|31
|7.8
|Indiana
|4
|0
|33
|8.2
|Arizona
|3
|0
|26
|8.7
|UCF
|3
|0
|26
|8.7
|Oklahoma
|4
|1
|36
|9.0
|LSU
|4
|0
|37
|9.2
|Oregon
|4
|0
|37
|9.2
|Houston
|3
|0
|29
|9.7
|Florida St.
|3
|0
|30
|10.0
|Maryland
|4
|1
|43
|10.8
|Texas Tech
|4
|0
|45
|11.2
|Miami
|4
|0
|46
|11.5
|Mississippi St.
|4
|0
|47
|11.8
|San Diego St.
|3
|0
|36
|12.0
|Minnesota
|3
|0
|37
|12.3
|Vanderbilt
|4
|0
|51
|12.8
|Cincinnati
|3
|0
|40
|13.3
|Nebraska
|4
|1
|54
|13.5
|Iowa St.
|4
|0
|57
|14.2
|Louisiana Tech
|4
|0
|57
|14.2
|Iowa
|4
|0
|58
|14.5
|Toledo
|4
|1
|59
|14.8
|Utah
|4
|0
|59
|14.8
|Alabama
|3
|0
|45
|15.0
|East Carolina
|4
|0
|61
|15.2
|Florida
|4
|0
|64
|16.0
|Louisville
|3
|0
|48
|16.0
|Memphis
|4
|0
|64
|16.0
|Auburn
|4
|0
|66
|16.5
|California
|4
|0
|66
|16.5
|Kansas
|4
|0
|66
|16.5
|Missouri
|4
|1
|67
|16.8
|James Madison
|3
|0
|51
|17.0
|Wake Forest
|3
|1
|53
|17.7
|Michigan
|4
|0
|71
|17.8
|Georgia
|3
|0
|54
|18.0
|Navy
|3
|0
|54
|18.0
|Washington
|3
|0
|55
|18.3
|Mississippi
|4
|0
|75
|18.8
|Wisconsin
|4
|0
|75
|18.8
|Wyoming
|4
|0
|75
|18.8
|Pittsburgh
|3
|0
|57
|19.0
|Georgia Tech
|4
|0
|77
|19.2
|Buffalo
|4
|0
|78
|19.5
|North Texas
|4
|0
|78
|19.5
|Virginia
|4
|0
|78
|19.5
|Old Dominion
|3
|1
|59
|19.7
|TCU
|3
|0
|59
|19.7
|Fresno St.
|5
|0
|100
|20.0
|Rice
|4
|0
|81
|20.2
|South Carolina
|4
|0
|81
|20.2
|Southern Cal
|4
|0
|81
|20.2
|Arizona St.
|4
|0
|82
|20.5
|Tulsa
|4
|0
|82
|20.5
|Appalachian St.
|3
|0
|62
|20.7
|Hawaii
|5
|1
|106
|21.2
|Illinois
|4
|0
|85
|21.2
|West Virginia
|4
|0
|85
|21.2
|Northwestern
|3
|0
|64
|21.3
|South Florida
|4
|1
|86
|21.5
|New Mexico
|3
|0
|66
|22.0
|New Mexico St.
|3
|0
|66
|22.0
|Colorado
|4
|1
|90
|22.5
|Clemson
|4
|0
|91
|22.8
|North Carolina
|4
|0
|91
|22.8
|W. Kentucky
|4
|0
|91
|22.8
|Jacksonville St.
|4
|0
|92
|23.0
|Kentucky
|3
|0
|69
|23.0
|Troy
|4
|0
|92
|23.0
|Arkansas
|4
|0
|94
|23.5
|Bowling Green
|4
|0
|94
|23.5
|Liberty
|4
|0
|95
|23.8
|Colorado St.
|3
|0
|72
|24.0
|Rutgers
|4
|0
|96
|24.0
|Utah St.
|4
|0
|97
|24.2
|Kennesaw St.
|4
|0
|100
|25.0
|N. Illinois
|3
|0
|75
|25.0
|Texas State
|4
|1
|100
|25.0
|Marshall
|4
|0
|101
|25.2
|UTEP
|4
|0
|103
|25.8
|Temple
|4
|0
|104
|26.0
|Delaware
|4
|0
|105
|26.2
|Coastal Carolina
|4
|0
|106
|26.5
|Kansas St.
|4
|0
|106
|26.5
|Purdue
|4
|0
|106
|26.5
|SMU
|4
|0
|106
|26.5
|Southern Miss.
|4
|0
|106
|26.5
|Tulane
|4
|0
|106
|26.5
|W. Michigan
|4
|0
|107
|26.8
|Nevada
|4
|0
|108
|27.0
|FIU
|4
|0
|109
|27.2
|Uconn
|4
|0
|109
|27.2
|Boston College
|3
|0
|82
|27.3
|San Jose St.
|3
|0
|82
|27.3
|Louisiana-Lafayette
|4
|0
|110
|27.5
|Syracuse
|4
|0
|110
|27.5
|Tennessee
|4
|0
|111
|27.8
|UNLV
|4
|0
|113
|28.2
|Boise St.
|3
|0
|85
|28.3
|Texas A&M
|3
|0
|86
|28.7
|Michigan St.
|4
|1
|115
|28.8
|Akron
|4
|0
|116
|29.0
|Ohio
|4
|0
|116
|29.0
|Baylor
|4
|0
|117
|29.2
|Charlotte
|4
|0
|117
|29.2
|NC State
|4
|0
|117
|29.2
|Stanford
|4
|0
|118
|29.5
|Virginia Tech
|4
|1
|119
|29.8
|UTSA
|4
|0
|121
|30.2
|FAU
|3
|0
|91
|30.3
|South Alabama
|4
|0
|123
|30.8
|Oklahoma St.
|3
|0
|95
|31.7
|Army
|3
|0
|96
|32.0
|Duke
|4
|0
|129
|32.2
|Louisiana-Monroe
|3
|0
|98
|32.7
|Notre Dame
|3
|0
|98
|32.7
|Middle Tennessee
|4
|0
|131
|32.8
|Missouri St.
|4
|0
|131
|32.8
|Arkansas St.
|4
|0
|132
|33.0
|Cent. Michigan
|4
|0
|132
|33.0
|Ball St.
|4
|0
|133
|33.2
|Miami (Ohio)
|3
|0
|103
|34.3
|Washington St.
|4
|1
|141
|35.2
|UCLA
|3
|0
|108
|36.0
|Air Force
|3
|0
|111
|37.0
|Georgia Southern
|4
|0
|152
|38.0
|Umass
|3
|0
|116
|38.7
|Oregon St.
|4
|0
|156
|39.0
|E. Michigan
|4
|0
|159
|39.8
|UAB
|4
|0
|164
|41.0
|Sam Houston St.
|4
|0
|171
|42.8
|Kent St.
|4
|0
|176
|44.0
|Georgia St.
|4
|2
|192
|48.0
