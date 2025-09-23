Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Scoring Defense

NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

September 23, 2025, 11:14 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
BYU 3 1 16 5.3
Ohio St. 3 0 16 5.3
Penn St. 3 0 17 5.7
Texas 4 0 31 7.8
Indiana 4 0 33 8.2
Arizona 3 0 26 8.7
UCF 3 0 26 8.7
Oklahoma 4 1 36 9.0
LSU 4 0 37 9.2
Oregon 4 0 37 9.2
Houston 3 0 29 9.7
Florida St. 3 0 30 10.0
Maryland 4 1 43 10.8
Texas Tech 4 0 45 11.2
Miami 4 0 46 11.5
Mississippi St. 4 0 47 11.8
San Diego St. 3 0 36 12.0
Minnesota 3 0 37 12.3
Vanderbilt 4 0 51 12.8
Cincinnati 3 0 40 13.3
Nebraska 4 1 54 13.5
Iowa St. 4 0 57 14.2
Louisiana Tech 4 0 57 14.2
Iowa 4 0 58 14.5
Toledo 4 1 59 14.8
Utah 4 0 59 14.8
Alabama 3 0 45 15.0
East Carolina 4 0 61 15.2
Florida 4 0 64 16.0
Louisville 3 0 48 16.0
Memphis 4 0 64 16.0
Auburn 4 0 66 16.5
California 4 0 66 16.5
Kansas 4 0 66 16.5
Missouri 4 1 67 16.8
James Madison 3 0 51 17.0
Wake Forest 3 1 53 17.7
Michigan 4 0 71 17.8
Georgia 3 0 54 18.0
Navy 3 0 54 18.0
Washington 3 0 55 18.3
Mississippi 4 0 75 18.8
Wisconsin 4 0 75 18.8
Wyoming 4 0 75 18.8
Pittsburgh 3 0 57 19.0
Georgia Tech 4 0 77 19.2
Buffalo 4 0 78 19.5
North Texas 4 0 78 19.5
Virginia 4 0 78 19.5
Old Dominion 3 1 59 19.7
TCU 3 0 59 19.7
Fresno St. 5 0 100 20.0
Rice 4 0 81 20.2
South Carolina 4 0 81 20.2
Southern Cal 4 0 81 20.2
Arizona St. 4 0 82 20.5
Tulsa 4 0 82 20.5
Appalachian St. 3 0 62 20.7
Hawaii 5 1 106 21.2
Illinois 4 0 85 21.2
West Virginia 4 0 85 21.2
Northwestern 3 0 64 21.3
South Florida 4 1 86 21.5
New Mexico 3 0 66 22.0
New Mexico St. 3 0 66 22.0
Colorado 4 1 90 22.5
Clemson 4 0 91 22.8
North Carolina 4 0 91 22.8
W. Kentucky 4 0 91 22.8
Jacksonville St. 4 0 92 23.0
Kentucky 3 0 69 23.0
Troy 4 0 92 23.0
Arkansas 4 0 94 23.5
Bowling Green 4 0 94 23.5
Liberty 4 0 95 23.8
Colorado St. 3 0 72 24.0
Rutgers 4 0 96 24.0
Utah St. 4 0 97 24.2
Kennesaw St. 4 0 100 25.0
N. Illinois 3 0 75 25.0
Texas State 4 1 100 25.0
Marshall 4 0 101 25.2
UTEP 4 0 103 25.8
Temple 4 0 104 26.0
Delaware 4 0 105 26.2
Coastal Carolina 4 0 106 26.5
Kansas St. 4 0 106 26.5
Purdue 4 0 106 26.5
SMU 4 0 106 26.5
Southern Miss. 4 0 106 26.5
Tulane 4 0 106 26.5
W. Michigan 4 0 107 26.8
Nevada 4 0 108 27.0
FIU 4 0 109 27.2
Uconn 4 0 109 27.2
Boston College 3 0 82 27.3
San Jose St. 3 0 82 27.3
Louisiana-Lafayette 4 0 110 27.5
Syracuse 4 0 110 27.5
Tennessee 4 0 111 27.8
UNLV 4 0 113 28.2
Boise St. 3 0 85 28.3
Texas A&M 3 0 86 28.7
Michigan St. 4 1 115 28.8
Akron 4 0 116 29.0
Ohio 4 0 116 29.0
Baylor 4 0 117 29.2
Charlotte 4 0 117 29.2
NC State 4 0 117 29.2
Stanford 4 0 118 29.5
Virginia Tech 4 1 119 29.8
UTSA 4 0 121 30.2
FAU 3 0 91 30.3
South Alabama 4 0 123 30.8
Oklahoma St. 3 0 95 31.7
Army 3 0 96 32.0
Duke 4 0 129 32.2
Louisiana-Monroe 3 0 98 32.7
Notre Dame 3 0 98 32.7
Middle Tennessee 4 0 131 32.8
Missouri St. 4 0 131 32.8
Arkansas St. 4 0 132 33.0
Cent. Michigan 4 0 132 33.0
Ball St. 4 0 133 33.2
Miami (Ohio) 3 0 103 34.3
Washington St. 4 1 141 35.2
UCLA 3 0 108 36.0
Air Force 3 0 111 37.0
Georgia Southern 4 0 152 38.0
Umass 3 0 116 38.7
Oregon St. 4 0 156 39.0
E. Michigan 4 0 159 39.8
UAB 4 0 164 41.0
Sam Houston St. 4 0 171 42.8
Kent St. 4 0 176 44.0
Georgia St. 4 2 192 48.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up