NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

September 16, 2025, 11:14 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
BYU 2 1 3 1.5
Ohio St. 3 0 16 5.3
Penn St. 3 0 17 5.7
Oklahoma 3 0 19 6.3
Illinois 3 0 22 7.3
Indiana 3 0 23 7.7
Nebraska 3 1 24 8.0
Utah 3 0 25 8.3
UCF 2 0 17 8.5
Arizona 3 0 26 8.7
East Carolina 3 0 27 9.0
LSU 3 0 27 9.0
Houston 3 0 29 9.7
Florida St. 2 0 20 10.0
Iowa 3 0 30 10.0
Oregon 3 0 30 10.0
Vanderbilt 3 0 30 10.0
Texas 3 0 31 10.3
California 3 0 32 10.7
Maryland 3 1 33 11.0
Memphis 3 0 33 11.0
Texas Tech 3 0 35 11.7
Louisiana Tech 3 0 37 12.3
Minnesota 3 0 37 12.3
Mississippi St. 3 0 37 12.3
Florida 3 0 38 12.7
Wyoming 3 0 38 12.7
Miami 3 0 39 13.0
Cincinnati 3 0 40 13.3
North Texas 3 0 40 13.3
Auburn 3 0 42 14.0
Iowa St. 4 0 57 14.2
Michigan 3 0 44 14.7
West Virginia 3 0 44 14.7
Alabama 3 0 45 15.0
Toledo 3 1 45 15.0
Louisville 2 0 31 15.5
Washington 2 0 31 15.5
Missouri 3 1 47 15.7
Wisconsin 3 0 48 16.0
Purdue 3 0 50 16.7
Southern Cal 3 0 50 16.7
South Carolina 3 0 52 17.3
TCU 2 0 35 17.5
Georgia Tech 3 0 53 17.7
Wake Forest 3 1 53 17.7
Bowling Green 3 0 54 18.0
Georgia 3 0 54 18.0
Navy 3 0 54 18.0
San Diego St. 2 0 36 18.0
N. Illinois 2 0 37 18.5
Kansas 3 0 56 18.7
Buffalo 3 0 57 19.0
Clemson 3 0 57 19.0
James Madison 2 0 38 19.0
North Carolina 3 0 57 19.0
Pittsburgh 3 0 57 19.0
Arizona St. 3 0 58 19.3
Rutgers 3 0 58 19.3
Virginia 3 0 58 19.3
Old Dominion 3 1 59 19.7
Temple 3 0 59 19.7
Fresno St. 4 0 79 19.8
Tulane 3 0 61 20.3
Appalachian St. 3 0 62 20.7
Arkansas 3 0 62 20.7
Hawaii 4 0 83 20.8
Liberty 3 0 64 21.3
Northwestern 3 0 64 21.3
Rice 3 0 64 21.3
Mississippi 3 0 65 21.7
New Mexico 3 0 66 22.0
New Mexico St. 3 0 66 22.0
Kentucky 3 0 69 23.0
Colorado 3 0 70 23.3
Michigan St. 3 1 70 23.3
Stanford 3 0 70 23.3
Tulsa 3 0 70 23.3
FIU 3 0 71 23.7
SMU 3 0 71 23.7
Boise St. 2 0 48 24.0
NC State 3 0 72 24.0
South Florida 3 1 72 24.0
UTEP 3 0 72 24.0
Marshall 3 0 73 24.3
Troy 3 0 75 25.0
UNLV 3 0 75 25.0
W. Kentucky 3 0 75 25.0
Louisiana-Lafayette 3 0 76 25.3
Southern Miss. 3 0 76 25.3
Army 2 0 51 25.5
Nevada 3 0 77 25.7
Kennesaw St. 3 0 79 26.3
Kansas St. 4 0 106 26.5
Ohio 3 0 81 27.0
San Jose St. 2 0 54 27.0
Boston College 3 0 82 27.3
Jacksonville St. 3 0 82 27.3
Washington St. 3 1 82 27.3
Colorado St. 2 0 55 27.5
Uconn 3 0 84 28.0
South Alabama 3 0 85 28.3
Coastal Carolina 3 0 86 28.7
Texas A&M 3 0 86 28.7
Tennessee 3 0 87 29.0
Charlotte 3 0 89 29.7
Delaware 3 0 89 29.7
Middle Tennessee 3 0 89 29.7
Syracuse 3 0 89 29.7
Baylor 3 0 90 30.0
Utah St. 3 0 90 30.0
FAU 3 0 91 30.3
Air Force 2 0 62 31.0
Miami (Ohio) 2 0 62 31.0
W. Michigan 3 0 94 31.3
Duke 3 0 96 32.0
Texas State 3 1 97 32.3
Ball St. 3 0 102 34.0
Notre Dame 2 0 68 34.0
Arkansas St. 3 0 104 34.7
UTSA 3 0 105 35.0
UAB 3 0 108 36.0
UCLA 3 0 108 36.0
Akron 3 0 109 36.3
Louisiana-Monroe 2 0 73 36.5
Kent St. 3 0 110 36.7
Virginia Tech 3 1 113 37.7
Oklahoma St. 2 0 76 38.0
Oregon St. 3 0 115 38.3
Sam Houston St. 3 0 116 38.7
Umass 3 0 116 38.7
Missouri St. 3 0 121 40.3
Cent. Michigan 3 0 122 40.7
Georgia St. 3 2 122 40.7
E. Michigan 3 0 128 42.7
Georgia Southern 3 0 135 45.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

