NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|BYU
|2
|1
|3
|1.5
|Ohio St.
|3
|0
|16
|5.3
|Penn St.
|3
|0
|17
|5.7
|Oklahoma
|3
|0
|19
|6.3
|Illinois
|3
|0
|22
|7.3
|Indiana
|3
|0
|23
|7.7
|Nebraska
|3
|1
|24
|8.0
|Utah
|3
|0
|25
|8.3
|UCF
|2
|0
|17
|8.5
|Arizona
|3
|0
|26
|8.7
|East Carolina
|3
|0
|27
|9.0
|LSU
|3
|0
|27
|9.0
|Houston
|3
|0
|29
|9.7
|Florida St.
|2
|0
|20
|10.0
|Iowa
|3
|0
|30
|10.0
|Oregon
|3
|0
|30
|10.0
|Vanderbilt
|3
|0
|30
|10.0
|Texas
|3
|0
|31
|10.3
|California
|3
|0
|32
|10.7
|Maryland
|3
|1
|33
|11.0
|Memphis
|3
|0
|33
|11.0
|Texas Tech
|3
|0
|35
|11.7
|Louisiana Tech
|3
|0
|37
|12.3
|Minnesota
|3
|0
|37
|12.3
|Mississippi St.
|3
|0
|37
|12.3
|Florida
|3
|0
|38
|12.7
|Wyoming
|3
|0
|38
|12.7
|Miami
|3
|0
|39
|13.0
|Cincinnati
|3
|0
|40
|13.3
|North Texas
|3
|0
|40
|13.3
|Auburn
|3
|0
|42
|14.0
|Iowa St.
|4
|0
|57
|14.2
|Michigan
|3
|0
|44
|14.7
|West Virginia
|3
|0
|44
|14.7
|Alabama
|3
|0
|45
|15.0
|Toledo
|3
|1
|45
|15.0
|Louisville
|2
|0
|31
|15.5
|Washington
|2
|0
|31
|15.5
|Missouri
|3
|1
|47
|15.7
|Wisconsin
|3
|0
|48
|16.0
|Purdue
|3
|0
|50
|16.7
|Southern Cal
|3
|0
|50
|16.7
|South Carolina
|3
|0
|52
|17.3
|TCU
|2
|0
|35
|17.5
|Georgia Tech
|3
|0
|53
|17.7
|Wake Forest
|3
|1
|53
|17.7
|Bowling Green
|3
|0
|54
|18.0
|Georgia
|3
|0
|54
|18.0
|Navy
|3
|0
|54
|18.0
|San Diego St.
|2
|0
|36
|18.0
|N. Illinois
|2
|0
|37
|18.5
|Kansas
|3
|0
|56
|18.7
|Buffalo
|3
|0
|57
|19.0
|Clemson
|3
|0
|57
|19.0
|James Madison
|2
|0
|38
|19.0
|North Carolina
|3
|0
|57
|19.0
|Pittsburgh
|3
|0
|57
|19.0
|Arizona St.
|3
|0
|58
|19.3
|Rutgers
|3
|0
|58
|19.3
|Virginia
|3
|0
|58
|19.3
|Old Dominion
|3
|1
|59
|19.7
|Temple
|3
|0
|59
|19.7
|Fresno St.
|4
|0
|79
|19.8
|Tulane
|3
|0
|61
|20.3
|Appalachian St.
|3
|0
|62
|20.7
|Arkansas
|3
|0
|62
|20.7
|Hawaii
|4
|0
|83
|20.8
|Liberty
|3
|0
|64
|21.3
|Northwestern
|3
|0
|64
|21.3
|Rice
|3
|0
|64
|21.3
|Mississippi
|3
|0
|65
|21.7
|New Mexico
|3
|0
|66
|22.0
|New Mexico St.
|3
|0
|66
|22.0
|Kentucky
|3
|0
|69
|23.0
|Colorado
|3
|0
|70
|23.3
|Michigan St.
|3
|1
|70
|23.3
|Stanford
|3
|0
|70
|23.3
|Tulsa
|3
|0
|70
|23.3
|FIU
|3
|0
|71
|23.7
|SMU
|3
|0
|71
|23.7
|Boise St.
|2
|0
|48
|24.0
|NC State
|3
|0
|72
|24.0
|South Florida
|3
|1
|72
|24.0
|UTEP
|3
|0
|72
|24.0
|Marshall
|3
|0
|73
|24.3
|Troy
|3
|0
|75
|25.0
|UNLV
|3
|0
|75
|25.0
|W. Kentucky
|3
|0
|75
|25.0
|Louisiana-Lafayette
|3
|0
|76
|25.3
|Southern Miss.
|3
|0
|76
|25.3
|Army
|2
|0
|51
|25.5
|Nevada
|3
|0
|77
|25.7
|Kennesaw St.
|3
|0
|79
|26.3
|Kansas St.
|4
|0
|106
|26.5
|Ohio
|3
|0
|81
|27.0
|San Jose St.
|2
|0
|54
|27.0
|Boston College
|3
|0
|82
|27.3
|Jacksonville St.
|3
|0
|82
|27.3
|Washington St.
|3
|1
|82
|27.3
|Colorado St.
|2
|0
|55
|27.5
|Uconn
|3
|0
|84
|28.0
|South Alabama
|3
|0
|85
|28.3
|Coastal Carolina
|3
|0
|86
|28.7
|Texas A&M
|3
|0
|86
|28.7
|Tennessee
|3
|0
|87
|29.0
|Charlotte
|3
|0
|89
|29.7
|Delaware
|3
|0
|89
|29.7
|Middle Tennessee
|3
|0
|89
|29.7
|Syracuse
|3
|0
|89
|29.7
|Baylor
|3
|0
|90
|30.0
|Utah St.
|3
|0
|90
|30.0
|FAU
|3
|0
|91
|30.3
|Air Force
|2
|0
|62
|31.0
|Miami (Ohio)
|2
|0
|62
|31.0
|W. Michigan
|3
|0
|94
|31.3
|Duke
|3
|0
|96
|32.0
|Texas State
|3
|1
|97
|32.3
|Ball St.
|3
|0
|102
|34.0
|Notre Dame
|2
|0
|68
|34.0
|Arkansas St.
|3
|0
|104
|34.7
|UTSA
|3
|0
|105
|35.0
|UAB
|3
|0
|108
|36.0
|UCLA
|3
|0
|108
|36.0
|Akron
|3
|0
|109
|36.3
|Louisiana-Monroe
|2
|0
|73
|36.5
|Kent St.
|3
|0
|110
|36.7
|Virginia Tech
|3
|1
|113
|37.7
|Oklahoma St.
|2
|0
|76
|38.0
|Oregon St.
|3
|0
|115
|38.3
|Sam Houston St.
|3
|0
|116
|38.7
|Umass
|3
|0
|116
|38.7
|Missouri St.
|3
|0
|121
|40.3
|Cent. Michigan
|3
|0
|122
|40.7
|Georgia St.
|3
|2
|122
|40.7
|E. Michigan
|3
|0
|128
|42.7
|Georgia Southern
|3
|0
|135
|45.0
