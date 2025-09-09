Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Scoring Defense

NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

September 9, 2025, 11:14 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
BYU 2 1 3 1.5
Ohio St. 2 0 7 3.5
Wyoming 2 0 7 3.5
Arizona 2 0 9 4.5
Houston 2 0 9 4.5
Wisconsin 2 0 10 5.0
Penn St. 2 0 11 5.5
Georgia 2 0 13 6.5
Maryland 2 1 16 8.0
Oklahoma 2 0 16 8.0
Oregon 2 0 16 8.0
LSU 2 0 17 8.5
Nebraska 2 1 17 8.5
New Mexico St. 2 0 17 8.5
Purdue 2 0 17 8.5
Temple 2 0 17 8.5
UCF 2 0 17 8.5
California 2 0 18 9.0
Florida 2 0 18 9.0
Utah 2 0 19 9.5
Wake Forest 2 1 19 9.5
Florida St. 2 0 20 10.0
Minnesota 1 0 10 10.0
West Virginia 2 0 20 10.0
Arkansas 2 0 21 10.5
Texas 2 0 21 10.5
Texas Tech 2 0 21 10.5
Illinois 2 0 22 11.0
South Carolina 1 0 11 11.0
Indiana 2 0 23 11.5
Iowa 2 0 23 11.5
Louisiana Tech 2 0 23 11.5
South Florida 2 1 23 11.5
Vanderbilt 2 0 23 11.5
Washington St. 2 1 23 11.5
Appalachian St. 2 0 24 12.0
Louisiana-Lafayette 2 0 24 12.0
Air Force 1 0 13 13.0
Memphis 2 0 26 13.0
Pittsburgh 2 0 26 13.0
Auburn 2 0 27 13.5
East Carolina 2 0 27 13.5
Miami 2 0 27 13.5
Iowa St. 3 0 41 13.7
TCU 1 0 14 14.0
Tulsa 2 0 28 14.0
Buffalo 2 0 29 14.5
Mississippi 2 0 30 15.0
North Texas 2 0 30 15.0
Northwestern 2 0 30 15.0
Alabama 2 0 31 15.5
Louisville 2 0 31 15.5
Navy 2 0 31 15.5
Washington 2 0 31 15.5
Georgia Tech 2 0 32 16.0
Clemson 2 0 33 16.5
Old Dominion 2 1 33 16.5
Southern Cal 2 0 33 16.5
Colorado 2 0 34 17.0
Tulane 2 0 34 17.0
San Diego St. 2 0 36 18.0
Mississippi St. 2 0 37 18.5
Missouri 2 1 37 18.5
N. Illinois 2 0 37 18.5
Kansas 3 0 56 18.7
James Madison 2 0 38 19.0
Cincinnati 2 0 40 20.0
Uconn 2 0 40 20.0
Bowling Green 2 0 41 20.5
Jacksonville St. 2 0 41 20.5
Liberty 2 0 41 20.5
Michigan 2 0 41 20.5
Virginia 2 0 42 21.0
Arizona St. 2 0 43 21.5
FIU 2 0 43 21.5
Tennessee 2 0 43 21.5
Ohio 2 0 44 22.0
Toledo 2 1 45 22.5
UTEP 2 0 45 22.5
Kentucky 2 0 46 23.0
Michigan St. 2 1 46 23.0
Texas A&M 2 0 46 23.0
Rice 2 0 47 23.5
Troy 2 0 47 23.5
Boise St. 2 0 48 24.0
Coastal Carolina 2 0 48 24.0
Delaware 2 0 48 24.0
Fresno St. 3 0 72 24.0
NC State 2 0 48 24.0
Rutgers 2 0 48 24.0
Stanford 2 0 50 25.0
UNLV 3 0 75 25.0
W. Kentucky 3 0 75 25.0
Army 2 0 51 25.5
North Carolina 2 0 51 25.5
Boston College 2 0 52 26.0
FAU 2 0 53 26.5
Hawaii 3 0 80 26.7
Charlotte 2 0 54 27.0
Notre Dame 1 0 27 27.0
San Jose St. 2 0 54 27.0
South Alabama 2 0 54 27.0
Southern Miss. 2 0 54 27.0
Colorado St. 2 0 55 27.5
Kansas St. 3 0 83 27.7
New Mexico 2 0 56 28.0
W. Michigan 2 0 56 28.0
Cent. Michigan 2 0 59 29.5
Utah St. 2 0 60 30.0
SMU 2 0 61 30.5
Duke 2 0 62 31.0
Miami (Ohio) 2 0 62 31.0
Nevada 2 0 63 31.5
Texas State 2 1 63 31.5
Syracuse 2 0 65 32.5
Kennesaw St. 2 0 66 33.0
Marshall 2 0 66 33.0
Virginia Tech 2 1 68 34.0
Umass 2 0 69 34.5
Oregon St. 2 0 70 35.0
Ball St. 2 0 73 36.5
Louisiana-Monroe 2 0 73 36.5
UCLA 2 0 73 36.5
Middle Tennessee 2 0 76 38.0
Oklahoma St. 2 0 76 38.0
Sam Houston St. 3 0 116 38.7
Akron 2 0 78 39.0
Kent St. 2 0 79 39.5
Arkansas St. 2 0 80 40.0
E. Michigan 2 0 80 40.0
UAB 2 0 80 40.0
Baylor 2 0 83 41.5
UTSA 2 0 85 42.5
Missouri St. 2 0 93 46.5
Georgia Southern 2 0 101 50.5
Georgia St. 2 1 101 50.5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up