NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|BYU
|2
|1
|3
|1.5
|Ohio St.
|2
|0
|7
|3.5
|Wyoming
|2
|0
|7
|3.5
|Arizona
|2
|0
|9
|4.5
|Houston
|2
|0
|9
|4.5
|Wisconsin
|2
|0
|10
|5.0
|Penn St.
|2
|0
|11
|5.5
|Georgia
|2
|0
|13
|6.5
|Maryland
|2
|1
|16
|8.0
|Oklahoma
|2
|0
|16
|8.0
|Oregon
|2
|0
|16
|8.0
|LSU
|2
|0
|17
|8.5
|Nebraska
|2
|1
|17
|8.5
|New Mexico St.
|2
|0
|17
|8.5
|Purdue
|2
|0
|17
|8.5
|Temple
|2
|0
|17
|8.5
|UCF
|2
|0
|17
|8.5
|California
|2
|0
|18
|9.0
|Florida
|2
|0
|18
|9.0
|Utah
|2
|0
|19
|9.5
|Wake Forest
|2
|1
|19
|9.5
|Florida St.
|2
|0
|20
|10.0
|Minnesota
|1
|0
|10
|10.0
|West Virginia
|2
|0
|20
|10.0
|Arkansas
|2
|0
|21
|10.5
|Texas
|2
|0
|21
|10.5
|Texas Tech
|2
|0
|21
|10.5
|Illinois
|2
|0
|22
|11.0
|South Carolina
|1
|0
|11
|11.0
|Indiana
|2
|0
|23
|11.5
|Iowa
|2
|0
|23
|11.5
|Louisiana Tech
|2
|0
|23
|11.5
|South Florida
|2
|1
|23
|11.5
|Vanderbilt
|2
|0
|23
|11.5
|Washington St.
|2
|1
|23
|11.5
|Appalachian St.
|2
|0
|24
|12.0
|Louisiana-Lafayette
|2
|0
|24
|12.0
|Air Force
|1
|0
|13
|13.0
|Memphis
|2
|0
|26
|13.0
|Pittsburgh
|2
|0
|26
|13.0
|Auburn
|2
|0
|27
|13.5
|East Carolina
|2
|0
|27
|13.5
|Miami
|2
|0
|27
|13.5
|Iowa St.
|3
|0
|41
|13.7
|TCU
|1
|0
|14
|14.0
|Tulsa
|2
|0
|28
|14.0
|Buffalo
|2
|0
|29
|14.5
|Mississippi
|2
|0
|30
|15.0
|North Texas
|2
|0
|30
|15.0
|Northwestern
|2
|0
|30
|15.0
|Alabama
|2
|0
|31
|15.5
|Louisville
|2
|0
|31
|15.5
|Navy
|2
|0
|31
|15.5
|Washington
|2
|0
|31
|15.5
|Georgia Tech
|2
|0
|32
|16.0
|Clemson
|2
|0
|33
|16.5
|Old Dominion
|2
|1
|33
|16.5
|Southern Cal
|2
|0
|33
|16.5
|Colorado
|2
|0
|34
|17.0
|Tulane
|2
|0
|34
|17.0
|San Diego St.
|2
|0
|36
|18.0
|Mississippi St.
|2
|0
|37
|18.5
|Missouri
|2
|1
|37
|18.5
|N. Illinois
|2
|0
|37
|18.5
|Kansas
|3
|0
|56
|18.7
|James Madison
|2
|0
|38
|19.0
|Cincinnati
|2
|0
|40
|20.0
|Uconn
|2
|0
|40
|20.0
|Bowling Green
|2
|0
|41
|20.5
|Jacksonville St.
|2
|0
|41
|20.5
|Liberty
|2
|0
|41
|20.5
|Michigan
|2
|0
|41
|20.5
|Virginia
|2
|0
|42
|21.0
|Arizona St.
|2
|0
|43
|21.5
|FIU
|2
|0
|43
|21.5
|Tennessee
|2
|0
|43
|21.5
|Ohio
|2
|0
|44
|22.0
|Toledo
|2
|1
|45
|22.5
|UTEP
|2
|0
|45
|22.5
|Kentucky
|2
|0
|46
|23.0
|Michigan St.
|2
|1
|46
|23.0
|Texas A&M
|2
|0
|46
|23.0
|Rice
|2
|0
|47
|23.5
|Troy
|2
|0
|47
|23.5
|Boise St.
|2
|0
|48
|24.0
|Coastal Carolina
|2
|0
|48
|24.0
|Delaware
|2
|0
|48
|24.0
|Fresno St.
|3
|0
|72
|24.0
|NC State
|2
|0
|48
|24.0
|Rutgers
|2
|0
|48
|24.0
|Stanford
|2
|0
|50
|25.0
|UNLV
|3
|0
|75
|25.0
|W. Kentucky
|3
|0
|75
|25.0
|Army
|2
|0
|51
|25.5
|North Carolina
|2
|0
|51
|25.5
|Boston College
|2
|0
|52
|26.0
|FAU
|2
|0
|53
|26.5
|Hawaii
|3
|0
|80
|26.7
|Charlotte
|2
|0
|54
|27.0
|Notre Dame
|1
|0
|27
|27.0
|San Jose St.
|2
|0
|54
|27.0
|South Alabama
|2
|0
|54
|27.0
|Southern Miss.
|2
|0
|54
|27.0
|Colorado St.
|2
|0
|55
|27.5
|Kansas St.
|3
|0
|83
|27.7
|New Mexico
|2
|0
|56
|28.0
|W. Michigan
|2
|0
|56
|28.0
|Cent. Michigan
|2
|0
|59
|29.5
|Utah St.
|2
|0
|60
|30.0
|SMU
|2
|0
|61
|30.5
|Duke
|2
|0
|62
|31.0
|Miami (Ohio)
|2
|0
|62
|31.0
|Nevada
|2
|0
|63
|31.5
|Texas State
|2
|1
|63
|31.5
|Syracuse
|2
|0
|65
|32.5
|Kennesaw St.
|2
|0
|66
|33.0
|Marshall
|2
|0
|66
|33.0
|Virginia Tech
|2
|1
|68
|34.0
|Umass
|2
|0
|69
|34.5
|Oregon St.
|2
|0
|70
|35.0
|Ball St.
|2
|0
|73
|36.5
|Louisiana-Monroe
|2
|0
|73
|36.5
|UCLA
|2
|0
|73
|36.5
|Middle Tennessee
|2
|0
|76
|38.0
|Oklahoma St.
|2
|0
|76
|38.0
|Sam Houston St.
|3
|0
|116
|38.7
|Akron
|2
|0
|78
|39.0
|Kent St.
|2
|0
|79
|39.5
|Arkansas St.
|2
|0
|80
|40.0
|E. Michigan
|2
|0
|80
|40.0
|UAB
|2
|0
|80
|40.0
|Baylor
|2
|0
|83
|41.5
|UTSA
|2
|0
|85
|42.5
|Missouri St.
|2
|0
|93
|46.5
|Georgia Southern
|2
|0
|101
|50.5
|Georgia St.
|2
|1
|101
|50.5
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.