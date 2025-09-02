Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

September 2, 2025, 11:15 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
BYU 1 0 0 0.0
Florida 1 0 0 0.0
Houston 1 0 0 0.0
Louisiana Tech 1 0 0 0.0
Louisiana-Monroe 1 0 0 0.0
North Texas 1 0 0 0.0
Purdue 1 0 0 0.0
San Diego St. 1 0 0 0.0
Wisconsin 1 0 0 0.0
Wyoming 1 0 0 0.0
Illinois 1 0 3 3.0
New Mexico St. 1 0 3 3.0
Oklahoma 1 0 3 3.0
Tulane 1 0 3 3.0
Vanderbilt 1 0 3 3.0
West Virginia 1 0 3 3.0
Arizona 1 0 6 6.0
Michigan St. 1 1 6 6.0
Missouri 1 0 6 6.0
Arkansas 1 0 7 7.0
Bowling Green 1 0 7 7.0
Georgia 1 0 7 7.0
Iowa 1 0 7 7.0
Kansas 2 0 14 7.0
Liberty 1 0 7 7.0
Maryland 1 1 7 7.0
Mississippi 1 0 7 7.0
Navy 1 0 7 7.0
Ohio St. 1 0 7 7.0
Oklahoma St. 1 0 7 7.0
South Florida 1 0 7 7.0
Texas Tech 1 0 7 7.0
Tulsa 1 0 7 7.0
Virginia 1 0 7 7.0
FIU 1 0 9 9.0
Pittsburgh 1 0 9 9.0
Wake Forest 1 0 9 9.0
Akron 1 0 10 10.0
Boston College 1 0 10 10.0
James Madison 1 0 10 10.0
Kennesaw St. 1 0 10 10.0
LSU 1 0 10 10.0
Memphis 1 0 10 10.0
Minnesota 1 0 10 10.0
Temple 1 0 10 10.0
UCF 1 0 10 10.0
Utah 1 0 10 10.0
Washington St. 1 0 10 10.0
Appalachian St. 1 0 11 11.0
Penn St. 1 0 11 11.0
South Carolina 1 0 11 11.0
Rice 1 0 12 12.0
Air Force 1 0 13 13.0
Oregon 1 0 13 13.0
SMU 1 0 13 13.0
Southern Cal 1 0 13 13.0
Uconn 1 0 13 13.0
Cent. Michigan 1 0 14 14.0
Indiana 1 0 14 14.0
Iowa St. 2 0 28 14.0
Louisiana-Lafayette 1 0 14 14.0
TCU 1 0 14 14.0
Texas 1 0 14 14.0
California 1 0 15 15.0
W. Kentucky 2 0 30 15.0
Kentucky 1 0 16 16.0
San Jose St. 1 0 16 16.0
Utah St. 1 0 16 16.0
Clemson 1 0 17 17.0
Delaware 1 0 17 17.0
Duke 1 0 17 17.0
Florida St. 1 0 17 17.0
Jacksonville St. 1 0 17 17.0
Kent St. 1 0 17 17.0
Louisville 1 0 17 17.0
Miami (Ohio) 1 0 17 17.0
Michigan 1 0 17 17.0
Mississippi St. 1 0 17 17.0
N. Illinois 1 0 17 17.0
NC State 1 0 17 17.0
Nebraska 1 0 17 17.0
Arizona St. 1 0 19 19.0
Cincinnati 1 0 20 20.0
Georgia Tech 1 0 20 20.0
Troy 1 0 20 20.0
South Alabama 1 0 21 21.0
Washington 1 0 21 21.0
Fresno St. 2 0 45 22.5
Buffalo 1 0 23 23.0
Northwestern 1 0 23 23.0
Stanford 1 0 23 23.0
W. Michigan 1 0 23 23.0
Arkansas St. 1 0 24 24.0
Auburn 1 0 24 24.0
East Carolina 1 0 24 24.0
Miami 1 0 24 24.0
Texas A&M 1 0 24 24.0
Toledo 1 1 24 24.0
Virginia Tech 1 1 24 24.0
Tennessee 1 0 26 26.0
UNLV 2 0 52 26.0
Colorado 1 0 27 27.0
Notre Dame 1 0 27 27.0
Old Dominion 1 0 27 27.0
Texas State 1 0 27 27.0
UTEP 1 0 28 28.0
Kansas St. 2 0 59 29.5
Army 1 0 30 30.0
Hawaii 2 0 60 30.0
Alabama 1 0 31 31.0
Ball St. 1 0 31 31.0
Rutgers 1 0 31 31.0
Boise St. 1 0 34 34.0
Charlotte 1 0 34 34.0
Middle Tennessee 1 0 34 34.0
New Mexico 1 0 34 34.0
Ohio 1 0 34 34.0
Oregon St. 1 0 34 34.0
Southern Miss. 1 0 34 34.0
Baylor 1 0 38 38.0
Colorado St. 1 0 38 38.0
FAU 1 0 39 39.0
Sam Houston St. 2 0 79 39.5
Georgia Southern 1 0 42 42.0
UAB 1 0 42 42.0
UTSA 1 0 42 42.0
Umass 1 0 42 42.0
UCLA 1 0 43 43.0
Marshall 1 0 45 45.0
Syracuse 1 0 45 45.0
Nevada 1 0 46 46.0
Coastal Carolina 1 0 48 48.0
North Carolina 1 0 48 48.0
E. Michigan 1 0 52 52.0
Georgia St. 1 0 63 63.0
Missouri St. 1 0 73 73.0

Sports
