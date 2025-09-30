Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Offense

NCAA FBS Team Rushing Offense

The Associated Press

September 30, 2025, 11:15 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 4 218 1,409 18 352.2
Florida St. 4 202 1,345 20 336.2
Missouri 5 247 1,460 18 292.0
Army 4 257 1,145 9 286.2
Indiana 5 221 1,339 11 267.8
Jacksonville St. 5 230 1,307 15 261.4
Air Force 4 201 1,018 13 254.5
Michigan 4 152 1,014 15 253.5
BYU 4 159 1,005 10 251.2
James Madison 4 186 997 11 249.2
Memphis 5 205 1,236 19 247.2
Virginia 5 217 1,217 17 243.4
Utah 5 223 1,213 13 242.6
Oregon 5 191 1,197 15 239.4
Old Dominion 4 142 953 10 238.2
Georgia Tech 5 189 1,160 16 232.0
Southern Cal 5 177 1,135 17 227.0
Vanderbilt 5 172 1,117 18 223.4
Texas State 4 174 886 13 221.5
Boise St. 4 152 884 10 221.0
Rice 5 253 1,105 9 221.0
Louisiana-Monroe 4 150 871 6 217.8
Arizona St. 5 207 1,083 8 216.6
West Virginia 5 228 1,081 11 216.2
Arkansas 5 168 1,069 12 213.8
Toledo 5 197 1,069 12 213.8
Georgia 4 172 854 12 213.5
Louisiana-Lafayette 5 176 1,061 13 212.2
Washington 4 160 841 15 210.2
Mississippi 5 219 1,040 15 208.0
UNLV 4 152 825 9 206.2
UTSA 4 135 824 8 206.0
Tulane 5 207 1,029 12 205.8
Mississippi St. 5 214 1,026 16 205.2
Texas Tech 4 148 818 10 204.5
UCF 4 136 812 11 203.0
Texas 4 166 811 7 202.8
Ohio 5 200 1,000 10 200.0
Tennessee 5 197 996 14 199.2
Marshall 5 218 965 10 193.0
Cincinnati 4 122 766 8 191.5
South Alabama 5 213 950 9 190.0
Uconn 5 167 949 12 189.8
Nevada 4 153 757 2 189.2
Kentucky 4 167 752 10 188.0
FIU 4 151 748 11 187.0
Northwestern 4 147 734 5 183.5
Kansas 5 169 917 5 183.4
Temple 4 158 730 4 182.5
Ohio St. 4 137 725 7 181.2
North Texas 5 181 902 18 180.4
Penn St. 4 140 720 10 180.0
Iowa 5 201 894 11 178.8
Cent. Michigan 5 224 893 5 178.6
Miami 4 152 707 12 176.8
Buffalo 5 192 882 9 176.4
Fresno St. 5 175 874 13 174.8
New Mexico 4 152 696 7 174.0
Notre Dame 4 150 693 13 173.2
Houston 4 167 686 7 171.5
Texas A&M 4 147 678 7 169.5
Tulsa 5 198 847 6 169.4
Auburn 5 184 845 12 169.0
Utah St. 5 174 844 11 168.8
Arizona 4 141 674 6 168.5
Wake Forest 4 140 672 10 168.0
Liberty 5 202 836 5 167.2
Wyoming 4 151 641 3 160.2
Bowling Green 5 178 783 5 156.6
Virginia Tech 5 170 779 5 155.8
Baylor 5 173 774 7 154.8
Michigan St. 4 144 616 8 154.0
Colorado St. 4 147 614 6 153.5
Oklahoma St. 4 149 613 5 153.2
Kennesaw St. 5 187 766 6 153.2
Duke 5 145 764 8 152.8
Delaware 4 132 608 7 152.0
Appalachian St. 4 138 605 4 151.2
N. Illinois 4 164 605 2 151.2
NC State 5 182 756 10 151.2
Iowa St. 5 199 755 12 151.0
Ball St. 4 142 597 4 149.2
Louisiana Tech 5 207 742 8 148.4
San Diego St. 4 161 593 6 148.2
Colorado 5 161 737 9 147.4
Coastal Carolina 4 138 585 4 146.2
Nebraska 4 138 579 9 144.8
Minnesota 4 145 576 7 144.0
East Carolina 5 200 705 12 141.0
SMU 4 138 564 8 141.0
E. Michigan 5 153 702 8 140.4
Rutgers 5 196 702 12 140.4
Kansas St. 5 142 698 7 139.6
Southern Miss. 5 181 698 6 139.6
Akron 5 177 692 4 138.4
Troy 4 146 553 4 138.2
Miami (Ohio) 4 115 546 4 136.5
Georgia Southern 5 162 678 7 135.6
South Florida 4 112 537 6 134.2
TCU 4 125 534 7 133.5
Illinois 5 171 667 10 133.4
W. Michigan 5 205 664 8 132.8
Louisville 4 123 521 9 130.2
W. Kentucky 5 158 632 9 126.4
Oklahoma 4 140 503 9 125.8
UCLA 4 109 497 1 124.2
Florida 4 125 492 2 123.0
Alabama 4 125 488 5 122.0
FAU 4 126 480 5 120.0
Wisconsin 4 150 471 4 117.8
UAB 4 113 468 8 117.0
Clemson 4 108 465 4 116.2
Arkansas St. 5 173 569 5 113.8
North Carolina 4 117 454 4 113.5
Syracuse 5 172 561 8 112.2
Missouri St. 5 157 548 4 109.6
Georgia St. 4 114 438 2 109.5
Purdue 4 139 435 5 108.8
Sam Houston St. 4 123 434 4 108.5
California 5 157 539 6 107.8
LSU 5 147 524 7 104.8
San Jose St. 4 93 415 4 103.8
Maryland 4 123 411 4 102.8
Pittsburgh 4 110 408 5 102.0
UTEP 5 140 506 4 101.2
South Carolina 5 172 499 6 99.8
Boston College 4 108 398 8 99.5
Stanford 5 161 481 5 96.2
Oregon St. 5 158 469 5 93.8
Hawaii 6 174 560 2 93.3
Charlotte 4 132 353 3 88.2
Kent St. 4 143 346 3 86.5
Middle Tennessee 5 132 411 4 82.2
Washington St. 5 147 391 3 78.2
Umass 4 100 249 4 62.2
New Mexico St. 4 105 159 1 39.8

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

