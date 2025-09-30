NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|4
|218
|1,409
|18
|352.2
|Florida St.
|4
|202
|1,345
|20
|336.2
|Missouri
|5
|247
|1,460
|18
|292.0
|Army
|4
|257
|1,145
|9
|286.2
|Indiana
|5
|221
|1,339
|11
|267.8
|Jacksonville St.
|5
|230
|1,307
|15
|261.4
|Air Force
|4
|201
|1,018
|13
|254.5
|Michigan
|4
|152
|1,014
|15
|253.5
|BYU
|4
|159
|1,005
|10
|251.2
|James Madison
|4
|186
|997
|11
|249.2
|Memphis
|5
|205
|1,236
|19
|247.2
|Virginia
|5
|217
|1,217
|17
|243.4
|Utah
|5
|223
|1,213
|13
|242.6
|Oregon
|5
|191
|1,197
|15
|239.4
|Old Dominion
|4
|142
|953
|10
|238.2
|Georgia Tech
|5
|189
|1,160
|16
|232.0
|Southern Cal
|5
|177
|1,135
|17
|227.0
|Vanderbilt
|5
|172
|1,117
|18
|223.4
|Texas State
|4
|174
|886
|13
|221.5
|Boise St.
|4
|152
|884
|10
|221.0
|Rice
|5
|253
|1,105
|9
|221.0
|Louisiana-Monroe
|4
|150
|871
|6
|217.8
|Arizona St.
|5
|207
|1,083
|8
|216.6
|West Virginia
|5
|228
|1,081
|11
|216.2
|Arkansas
|5
|168
|1,069
|12
|213.8
|Toledo
|5
|197
|1,069
|12
|213.8
|Georgia
|4
|172
|854
|12
|213.5
|Louisiana-Lafayette
|5
|176
|1,061
|13
|212.2
|Washington
|4
|160
|841
|15
|210.2
|Mississippi
|5
|219
|1,040
|15
|208.0
|UNLV
|4
|152
|825
|9
|206.2
|UTSA
|4
|135
|824
|8
|206.0
|Tulane
|5
|207
|1,029
|12
|205.8
|Mississippi St.
|5
|214
|1,026
|16
|205.2
|Texas Tech
|4
|148
|818
|10
|204.5
|UCF
|4
|136
|812
|11
|203.0
|Texas
|4
|166
|811
|7
|202.8
|Ohio
|5
|200
|1,000
|10
|200.0
|Tennessee
|5
|197
|996
|14
|199.2
|Marshall
|5
|218
|965
|10
|193.0
|Cincinnati
|4
|122
|766
|8
|191.5
|South Alabama
|5
|213
|950
|9
|190.0
|Uconn
|5
|167
|949
|12
|189.8
|Nevada
|4
|153
|757
|2
|189.2
|Kentucky
|4
|167
|752
|10
|188.0
|FIU
|4
|151
|748
|11
|187.0
|Northwestern
|4
|147
|734
|5
|183.5
|Kansas
|5
|169
|917
|5
|183.4
|Temple
|4
|158
|730
|4
|182.5
|Ohio St.
|4
|137
|725
|7
|181.2
|North Texas
|5
|181
|902
|18
|180.4
|Penn St.
|4
|140
|720
|10
|180.0
|Iowa
|5
|201
|894
|11
|178.8
|Cent. Michigan
|5
|224
|893
|5
|178.6
|Miami
|4
|152
|707
|12
|176.8
|Buffalo
|5
|192
|882
|9
|176.4
|Fresno St.
|5
|175
|874
|13
|174.8
|New Mexico
|4
|152
|696
|7
|174.0
|Notre Dame
|4
|150
|693
|13
|173.2
|Houston
|4
|167
|686
|7
|171.5
|Texas A&M
|4
|147
|678
|7
|169.5
|Tulsa
|5
|198
|847
|6
|169.4
|Auburn
|5
|184
|845
|12
|169.0
|Utah St.
|5
|174
|844
|11
|168.8
|Arizona
|4
|141
|674
|6
|168.5
|Wake Forest
|4
|140
|672
|10
|168.0
|Liberty
|5
|202
|836
|5
|167.2
|Wyoming
|4
|151
|641
|3
|160.2
|Bowling Green
|5
|178
|783
|5
|156.6
|Virginia Tech
|5
|170
|779
|5
|155.8
|Baylor
|5
|173
|774
|7
|154.8
|Michigan St.
|4
|144
|616
|8
|154.0
|Colorado St.
|4
|147
|614
|6
|153.5
|Oklahoma St.
|4
|149
|613
|5
|153.2
|Kennesaw St.
|5
|187
|766
|6
|153.2
|Duke
|5
|145
|764
|8
|152.8
|Delaware
|4
|132
|608
|7
|152.0
|Appalachian St.
|4
|138
|605
|4
|151.2
|N. Illinois
|4
|164
|605
|2
|151.2
|NC State
|5
|182
|756
|10
|151.2
|Iowa St.
|5
|199
|755
|12
|151.0
|Ball St.
|4
|142
|597
|4
|149.2
|Louisiana Tech
|5
|207
|742
|8
|148.4
|San Diego St.
|4
|161
|593
|6
|148.2
|Colorado
|5
|161
|737
|9
|147.4
|Coastal Carolina
|4
|138
|585
|4
|146.2
|Nebraska
|4
|138
|579
|9
|144.8
|Minnesota
|4
|145
|576
|7
|144.0
|East Carolina
|5
|200
|705
|12
|141.0
|SMU
|4
|138
|564
|8
|141.0
|E. Michigan
|5
|153
|702
|8
|140.4
|Rutgers
|5
|196
|702
|12
|140.4
|Kansas St.
|5
|142
|698
|7
|139.6
|Southern Miss.
|5
|181
|698
|6
|139.6
|Akron
|5
|177
|692
|4
|138.4
|Troy
|4
|146
|553
|4
|138.2
|Miami (Ohio)
|4
|115
|546
|4
|136.5
|Georgia Southern
|5
|162
|678
|7
|135.6
|South Florida
|4
|112
|537
|6
|134.2
|TCU
|4
|125
|534
|7
|133.5
|Illinois
|5
|171
|667
|10
|133.4
|W. Michigan
|5
|205
|664
|8
|132.8
|Louisville
|4
|123
|521
|9
|130.2
|W. Kentucky
|5
|158
|632
|9
|126.4
|Oklahoma
|4
|140
|503
|9
|125.8
|UCLA
|4
|109
|497
|1
|124.2
|Florida
|4
|125
|492
|2
|123.0
|Alabama
|4
|125
|488
|5
|122.0
|FAU
|4
|126
|480
|5
|120.0
|Wisconsin
|4
|150
|471
|4
|117.8
|UAB
|4
|113
|468
|8
|117.0
|Clemson
|4
|108
|465
|4
|116.2
|Arkansas St.
|5
|173
|569
|5
|113.8
|North Carolina
|4
|117
|454
|4
|113.5
|Syracuse
|5
|172
|561
|8
|112.2
|Missouri St.
|5
|157
|548
|4
|109.6
|Georgia St.
|4
|114
|438
|2
|109.5
|Purdue
|4
|139
|435
|5
|108.8
|Sam Houston St.
|4
|123
|434
|4
|108.5
|California
|5
|157
|539
|6
|107.8
|LSU
|5
|147
|524
|7
|104.8
|San Jose St.
|4
|93
|415
|4
|103.8
|Maryland
|4
|123
|411
|4
|102.8
|Pittsburgh
|4
|110
|408
|5
|102.0
|UTEP
|5
|140
|506
|4
|101.2
|South Carolina
|5
|172
|499
|6
|99.8
|Boston College
|4
|108
|398
|8
|99.5
|Stanford
|5
|161
|481
|5
|96.2
|Oregon St.
|5
|158
|469
|5
|93.8
|Hawaii
|6
|174
|560
|2
|93.3
|Charlotte
|4
|132
|353
|3
|88.2
|Kent St.
|4
|143
|346
|3
|86.5
|Middle Tennessee
|5
|132
|411
|4
|82.2
|Washington St.
|5
|147
|391
|3
|78.2
|Umass
|4
|100
|249
|4
|62.2
|New Mexico St.
|4
|105
|159
|1
|39.8
