NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|3
|170
|1,126
|15
|375.3
|Florida St.
|3
|154
|1,089
|17
|363.0
|Indiana
|4
|182
|1,235
|11
|308.8
|Army
|3
|204
|904
|8
|301.3
|Missouri
|4
|195
|1,192
|13
|298.0
|Air Force
|3
|167
|802
|11
|267.3
|BYU
|3
|123
|797
|9
|265.7
|Jacksonville St.
|4
|176
|1,045
|13
|261.2
|Washington
|3
|130
|780
|15
|260.0
|Oregon
|4
|152
|1,021
|14
|255.2
|Michigan
|4
|152
|1,014
|15
|253.5
|Southern Cal
|4
|143
|1,009
|15
|252.2
|Virginia
|4
|169
|1,006
|13
|251.5
|Georgia Tech
|4
|147
|997
|14
|249.2
|Rice
|4
|214
|985
|9
|246.2
|Old Dominion
|3
|97
|735
|10
|245.0
|Boise St.
|3
|108
|732
|10
|244.0
|Utah
|4
|176
|971
|12
|242.8
|Memphis
|4
|159
|945
|14
|236.2
|Arkansas
|4
|138
|911
|11
|227.8
|Vanderbilt
|4
|142
|895
|16
|223.8
|James Madison
|3
|133
|666
|8
|222.0
|Texas State
|4
|174
|886
|13
|221.5
|Arizona St.
|4
|163
|876
|7
|219.0
|Mississippi
|4
|174
|874
|13
|218.5
|Louisiana-Monroe
|3
|117
|654
|4
|218.0
|Tennessee
|4
|165
|865
|12
|216.2
|Kentucky
|3
|126
|644
|9
|214.7
|Tulane
|4
|164
|844
|8
|211.0
|Georgia
|3
|139
|627
|10
|209.0
|Mississippi St.
|4
|157
|828
|13
|207.0
|UTSA
|4
|135
|824
|8
|206.0
|UNLV
|4
|152
|823
|9
|205.8
|West Virginia
|4
|180
|821
|10
|205.2
|Texas Tech
|4
|148
|818
|10
|204.5
|Toledo
|4
|160
|817
|9
|204.2
|Texas
|4
|166
|811
|7
|202.8
|UCF
|3
|103
|607
|10
|202.3
|Houston
|3
|137
|604
|6
|201.3
|Iowa
|4
|170
|802
|10
|200.5
|Louisiana-Lafayette
|4
|130
|797
|8
|199.2
|Auburn
|4
|161
|793
|11
|198.2
|Uconn
|4
|136
|784
|11
|196.0
|Penn St.
|3
|105
|581
|9
|193.7
|Ohio
|4
|161
|769
|8
|192.2
|Ohio St.
|3
|103
|576
|6
|192.0
|Kansas
|4
|142
|765
|5
|191.2
|Nevada
|4
|153
|757
|2
|189.2
|Arizona
|3
|117
|567
|6
|189.0
|Tulsa
|4
|160
|755
|5
|188.8
|New Mexico
|3
|114
|564
|7
|188.0
|FIU
|4
|151
|748
|11
|187.0
|South Alabama
|4
|168
|746
|7
|186.5
|Cincinnati
|3
|85
|551
|6
|183.7
|Temple
|4
|158
|730
|4
|182.5
|Utah St.
|4
|149
|725
|11
|181.2
|Minnesota
|3
|127
|541
|6
|180.3
|Marshall
|4
|170
|720
|8
|180.0
|Northwestern
|3
|105
|535
|4
|178.3
|Miami
|4
|152
|707
|12
|176.8
|North Texas
|4
|142
|707
|14
|176.8
|Liberty
|4
|158
|703
|4
|175.8
|Fresno St.
|5
|175
|874
|13
|174.8
|TCU
|3
|100
|524
|4
|174.7
|NC State
|4
|150
|697
|9
|174.2
|Buffalo
|4
|150
|678
|8
|169.5
|Louisiana Tech
|4
|168
|664
|7
|166.0
|Georgia Southern
|4
|136
|651
|7
|162.8
|Appalachian St.
|3
|109
|486
|3
|162.0
|Iowa St.
|4
|152
|644
|7
|161.0
|N. Illinois
|3
|123
|483
|2
|161.0
|Notre Dame
|3
|110
|483
|9
|161.0
|Wyoming
|4
|151
|641
|3
|160.2
|Texas A&M
|3
|100
|471
|6
|157.0
|Akron
|4
|142
|626
|4
|156.5
|Colorado St.
|3
|110
|468
|6
|156.0
|Louisville
|3
|89
|468
|8
|156.0
|Michigan St.
|4
|144
|616
|8
|154.0
|Wake Forest
|3
|100
|462
|7
|154.0
|Kennesaw St.
|4
|156
|609
|6
|152.2
|Delaware
|4
|132
|608
|7
|152.0
|Oklahoma St.
|3
|117
|456
|3
|152.0
|Bowling Green
|4
|142
|603
|4
|150.8
|Ball St.
|4
|142
|597
|4
|149.2
|San Diego St.
|3
|117
|442
|6
|147.3
|Cent. Michigan
|4
|173
|588
|4
|147.0
|Coastal Carolina
|4
|138
|585
|4
|146.2
|E. Michigan
|4
|124
|579
|7
|144.8
|Nebraska
|4
|138
|579
|9
|144.8
|Colorado
|4
|124
|565
|7
|141.2
|Rutgers
|4
|154
|564
|10
|141.0
|SMU
|4
|138
|564
|8
|141.0
|Baylor
|4
|134
|555
|5
|138.8
|Troy
|4
|146
|553
|4
|138.2
|Arkansas St.
|4
|146
|552
|5
|138.0
|Virginia Tech
|4
|139
|550
|5
|137.5
|FAU
|3
|97
|405
|2
|135.0
|South Florida
|4
|112
|537
|6
|134.2
|Duke
|4
|108
|529
|5
|132.2
|East Carolina
|4
|150
|525
|10
|131.2
|Oklahoma
|4
|140
|503
|9
|125.8
|Illinois
|4
|136
|496
|9
|124.0
|Alabama
|3
|87
|371
|4
|123.7
|Florida
|4
|125
|492
|2
|123.0
|UCLA
|3
|80
|366
|1
|122.0
|San Jose St.
|3
|79
|358
|4
|119.3
|Syracuse
|4
|145
|476
|8
|119.0
|Southern Miss.
|4
|131
|473
|3
|118.2
|W. Kentucky
|4
|129
|473
|7
|118.2
|Wisconsin
|4
|150
|471
|4
|117.8
|UAB
|4
|113
|468
|8
|117.0
|LSU
|4
|125
|467
|6
|116.8
|Clemson
|4
|108
|465
|4
|116.2
|North Carolina
|4
|117
|454
|4
|113.5
|W. Michigan
|4
|152
|448
|4
|112.0
|Stanford
|4
|135
|444
|3
|111.0
|Georgia St.
|4
|114
|438
|2
|109.5
|Pittsburgh
|3
|87
|328
|5
|109.3
|Purdue
|4
|139
|435
|5
|108.8
|Sam Houston St.
|4
|123
|434
|4
|108.5
|Kansas St.
|4
|98
|432
|5
|108.0
|California
|4
|120
|421
|4
|105.2
|Maryland
|4
|123
|411
|4
|102.8
|Hawaii
|5
|143
|482
|0
|96.4
|UTEP
|4
|111
|380
|4
|95.0
|Miami (Ohio)
|3
|66
|282
|2
|94.0
|Charlotte
|4
|132
|353
|3
|88.2
|Kent St.
|4
|143
|346
|3
|86.5
|Missouri St.
|4
|123
|334
|3
|83.5
|South Carolina
|4
|124
|321
|3
|80.2
|Umass
|3
|84
|230
|4
|76.7
|Boston College
|3
|87
|220
|5
|73.3
|Oregon St.
|4
|109
|280
|3
|70.0
|Middle Tennessee
|4
|95
|256
|2
|64.0
|Washington St.
|4
|114
|233
|3
|58.2
|New Mexico St.
|3
|75
|144
|1
|48.0
