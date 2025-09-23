Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Offense

The Associated Press

September 23, 2025, 11:14 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 3 170 1,126 15 375.3
Florida St. 3 154 1,089 17 363.0
Indiana 4 182 1,235 11 308.8
Army 3 204 904 8 301.3
Missouri 4 195 1,192 13 298.0
Air Force 3 167 802 11 267.3
BYU 3 123 797 9 265.7
Jacksonville St. 4 176 1,045 13 261.2
Washington 3 130 780 15 260.0
Oregon 4 152 1,021 14 255.2
Michigan 4 152 1,014 15 253.5
Southern Cal 4 143 1,009 15 252.2
Virginia 4 169 1,006 13 251.5
Georgia Tech 4 147 997 14 249.2
Rice 4 214 985 9 246.2
Old Dominion 3 97 735 10 245.0
Boise St. 3 108 732 10 244.0
Utah 4 176 971 12 242.8
Memphis 4 159 945 14 236.2
Arkansas 4 138 911 11 227.8
Vanderbilt 4 142 895 16 223.8
James Madison 3 133 666 8 222.0
Texas State 4 174 886 13 221.5
Arizona St. 4 163 876 7 219.0
Mississippi 4 174 874 13 218.5
Louisiana-Monroe 3 117 654 4 218.0
Tennessee 4 165 865 12 216.2
Kentucky 3 126 644 9 214.7
Tulane 4 164 844 8 211.0
Georgia 3 139 627 10 209.0
Mississippi St. 4 157 828 13 207.0
UTSA 4 135 824 8 206.0
UNLV 4 152 823 9 205.8
West Virginia 4 180 821 10 205.2
Texas Tech 4 148 818 10 204.5
Toledo 4 160 817 9 204.2
Texas 4 166 811 7 202.8
UCF 3 103 607 10 202.3
Houston 3 137 604 6 201.3
Iowa 4 170 802 10 200.5
Louisiana-Lafayette 4 130 797 8 199.2
Auburn 4 161 793 11 198.2
Uconn 4 136 784 11 196.0
Penn St. 3 105 581 9 193.7
Ohio 4 161 769 8 192.2
Ohio St. 3 103 576 6 192.0
Kansas 4 142 765 5 191.2
Nevada 4 153 757 2 189.2
Arizona 3 117 567 6 189.0
Tulsa 4 160 755 5 188.8
New Mexico 3 114 564 7 188.0
FIU 4 151 748 11 187.0
South Alabama 4 168 746 7 186.5
Cincinnati 3 85 551 6 183.7
Temple 4 158 730 4 182.5
Utah St. 4 149 725 11 181.2
Minnesota 3 127 541 6 180.3
Marshall 4 170 720 8 180.0
Northwestern 3 105 535 4 178.3
Miami 4 152 707 12 176.8
North Texas 4 142 707 14 176.8
Liberty 4 158 703 4 175.8
Fresno St. 5 175 874 13 174.8
TCU 3 100 524 4 174.7
NC State 4 150 697 9 174.2
Buffalo 4 150 678 8 169.5
Louisiana Tech 4 168 664 7 166.0
Georgia Southern 4 136 651 7 162.8
Appalachian St. 3 109 486 3 162.0
Iowa St. 4 152 644 7 161.0
N. Illinois 3 123 483 2 161.0
Notre Dame 3 110 483 9 161.0
Wyoming 4 151 641 3 160.2
Texas A&M 3 100 471 6 157.0
Akron 4 142 626 4 156.5
Colorado St. 3 110 468 6 156.0
Louisville 3 89 468 8 156.0
Michigan St. 4 144 616 8 154.0
Wake Forest 3 100 462 7 154.0
Kennesaw St. 4 156 609 6 152.2
Delaware 4 132 608 7 152.0
Oklahoma St. 3 117 456 3 152.0
Bowling Green 4 142 603 4 150.8
Ball St. 4 142 597 4 149.2
San Diego St. 3 117 442 6 147.3
Cent. Michigan 4 173 588 4 147.0
Coastal Carolina 4 138 585 4 146.2
E. Michigan 4 124 579 7 144.8
Nebraska 4 138 579 9 144.8
Colorado 4 124 565 7 141.2
Rutgers 4 154 564 10 141.0
SMU 4 138 564 8 141.0
Baylor 4 134 555 5 138.8
Troy 4 146 553 4 138.2
Arkansas St. 4 146 552 5 138.0
Virginia Tech 4 139 550 5 137.5
FAU 3 97 405 2 135.0
South Florida 4 112 537 6 134.2
Duke 4 108 529 5 132.2
East Carolina 4 150 525 10 131.2
Oklahoma 4 140 503 9 125.8
Illinois 4 136 496 9 124.0
Alabama 3 87 371 4 123.7
Florida 4 125 492 2 123.0
UCLA 3 80 366 1 122.0
San Jose St. 3 79 358 4 119.3
Syracuse 4 145 476 8 119.0
Southern Miss. 4 131 473 3 118.2
W. Kentucky 4 129 473 7 118.2
Wisconsin 4 150 471 4 117.8
UAB 4 113 468 8 117.0
LSU 4 125 467 6 116.8
Clemson 4 108 465 4 116.2
North Carolina 4 117 454 4 113.5
W. Michigan 4 152 448 4 112.0
Stanford 4 135 444 3 111.0
Georgia St. 4 114 438 2 109.5
Pittsburgh 3 87 328 5 109.3
Purdue 4 139 435 5 108.8
Sam Houston St. 4 123 434 4 108.5
Kansas St. 4 98 432 5 108.0
California 4 120 421 4 105.2
Maryland 4 123 411 4 102.8
Hawaii 5 143 482 0 96.4
UTEP 4 111 380 4 95.0
Miami (Ohio) 3 66 282 2 94.0
Charlotte 4 132 353 3 88.2
Kent St. 4 143 346 3 86.5
Missouri St. 4 123 334 3 83.5
South Carolina 4 124 321 3 80.2
Umass 3 84 230 4 76.7
Boston College 3 87 220 5 73.3
Oregon St. 4 109 280 3 70.0
Middle Tennessee 4 95 256 2 64.0
Washington St. 4 114 233 3 58.2
New Mexico St. 3 75 144 1 48.0

