NCAA FBS Team Rushing Offense

September 16, 2025, 11:15 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 3 170 1,126 15 375.3
BYU 2 89 625 7 312.5
Indiana 3 133 923 8 307.7
Washington 2 97 607 12 303.5
Missouri 3 147 907 11 302.3
Florida St. 2 100 591 9 295.5
Utah 3 145 870 11 290.0
Virginia 3 127 800 12 266.7
Air Force 2 112 533 8 266.5
Army 2 136 517 5 258.5
Oregon 3 106 741 13 247.0
Arkansas 3 106 736 8 245.3
Old Dominion 3 97 736 10 245.3
Rice 3 168 730 6 243.3
Michigan 3 119 728 12 242.7
Auburn 3 125 726 10 242.0
Southern Cal 3 103 720 12 240.0
Jacksonville St. 3 131 717 8 239.0
Arizona St. 3 115 697 6 232.3
UCF 2 69 464 7 232.0
Georgia Tech 3 117 690 10 230.0
Texas State 3 127 679 8 226.3
Boise St. 2 77 450 5 225.0
Tulane 3 125 666 8 222.0
James Madison 2 91 439 5 219.5
Memphis 3 118 655 11 218.3
UTSA 3 102 652 7 217.3
Texas Tech 3 111 645 8 215.0
Kentucky 3 126 644 9 214.7
Iowa 3 132 642 6 214.0
West Virginia 3 139 639 9 213.0
Mississippi 3 132 633 10 211.0
Tennessee 3 122 630 8 210.0
Georgia 3 139 627 10 209.0
Toledo 3 118 626 8 208.7
Vanderbilt 3 105 609 8 203.0
Fresno St. 4 143 810 12 202.5
Louisiana-Monroe 2 75 404 2 202.0
Houston 3 137 604 6 201.3
UNLV 3 109 603 7 201.0
FIU 3 117 588 10 196.0
Louisiana-Lafayette 3 98 583 5 194.3
Penn St. 3 105 581 9 193.7
TCU 2 63 386 4 193.0
Ohio St. 3 103 576 6 192.0
Arizona 3 117 567 6 189.0
Uconn 3 99 567 8 189.0
New Mexico 3 114 564 7 188.0
Buffalo 3 116 563 6 187.7
Louisiana Tech 3 130 563 4 187.7
Cincinnati 3 85 551 6 183.7
Nevada 3 114 550 1 183.3
Tulsa 3 117 550 5 183.3
Texas 3 125 547 3 182.3
Temple 3 114 546 3 182.0
Minnesota 3 127 541 6 180.3
N. Illinois 2 96 358 2 179.0
Mississippi St. 3 108 536 9 178.7
Nebraska 3 107 536 9 178.7
Northwestern 3 105 535 4 178.3
Marshall 3 121 532 6 177.3
Liberty 3 115 531 3 177.0
NC State 3 115 526 6 175.3
Miami 3 106 523 9 174.3
South Alabama 3 124 523 5 174.3
Louisville 2 60 342 5 171.0
Michigan St. 3 112 504 7 168.0
Kansas 3 101 498 4 166.0
Illinois 3 116 494 9 164.7
Rutgers 3 124 494 6 164.7
Appalachian St. 3 109 486 3 162.0
Iowa St. 4 152 644 7 161.0
North Texas 3 100 478 9 159.3
Wyoming 3 110 476 3 158.7
Colorado St. 2 73 315 5 157.5
Texas A&M 3 100 471 6 157.0
SMU 3 111 470 8 156.7
Oklahoma 3 114 469 8 156.3
Delaware 3 101 468 6 156.0
San Diego St. 2 84 310 5 155.0
Wake Forest 3 100 462 7 154.0
Arkansas St. 3 118 460 4 153.3
Ohio 3 113 451 2 150.3
Baylor 3 111 448 5 149.3
UAB 3 93 446 7 148.7
Georgia Southern 3 96 445 3 148.3
Ball St. 3 105 421 3 140.3
Kennesaw St. 3 107 420 3 140.0
Bowling Green 3 113 413 3 137.7
Florida 3 96 412 1 137.3
Wisconsin 3 108 410 4 136.7
Stanford 3 104 409 2 136.3
Sam Houston St. 3 97 407 4 135.7
Oklahoma St. 2 84 271 2 135.5
East Carolina 3 115 406 9 135.3
Georgia St. 3 94 406 2 135.3
FAU 3 97 405 2 135.0
Coastal Carolina 3 107 403 2 134.3
E. Michigan 3 88 396 4 132.0
Virginia Tech 3 102 396 2 132.0
North Carolina 3 92 391 4 130.3
Utah St. 3 102 391 7 130.3
Troy 3 99 390 2 130.0
Duke 3 73 380 2 126.7
Colorado 3 93 372 5 124.0
Alabama 3 87 371 4 123.7
UCLA 3 80 366 1 122.0
California 3 90 364 4 121.3
Akron 3 107 361 1 120.3
Purdue 3 111 360 5 120.0
W. Michigan 3 115 358 2 119.3
Cent. Michigan 3 125 355 2 118.3
Southern Miss. 3 96 351 3 117.0
Maryland 3 100 350 3 116.7
UTEP 3 83 347 4 115.7
Notre Dame 2 67 229 4 114.5
LSU 3 90 332 2 110.7
South Carolina 3 102 330 3 110.0
Pittsburgh 3 87 328 5 109.3
W. Kentucky 3 96 328 4 109.3
Clemson 3 86 325 4 108.3
Kansas St. 4 98 432 5 108.0
Syracuse 3 108 320 7 106.7
Kent St. 3 115 304 3 101.3
Hawaii 4 116 393 0 98.2
South Florida 3 84 285 3 95.0
Charlotte 3 100 278 3 92.7
San Jose St. 2 53 160 1 80.0
Umass 3 84 230 4 76.7
Miami (Ohio) 2 44 151 2 75.5
Boston College 3 87 220 5 73.3
Oregon St. 3 83 213 2 71.0
Washington St. 3 86 206 2 68.7
Missouri St. 3 94 204 0 68.0
Middle Tennessee 3 80 182 1 60.7
New Mexico St. 3 75 144 1 48.0

