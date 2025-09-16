NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|3
|170
|1,126
|15
|375.3
|BYU
|2
|89
|625
|7
|312.5
|Indiana
|3
|133
|923
|8
|307.7
|Washington
|2
|97
|607
|12
|303.5
|Missouri
|3
|147
|907
|11
|302.3
|Florida St.
|2
|100
|591
|9
|295.5
|Utah
|3
|145
|870
|11
|290.0
|Virginia
|3
|127
|800
|12
|266.7
|Air Force
|2
|112
|533
|8
|266.5
|Army
|2
|136
|517
|5
|258.5
|Oregon
|3
|106
|741
|13
|247.0
|Arkansas
|3
|106
|736
|8
|245.3
|Old Dominion
|3
|97
|736
|10
|245.3
|Rice
|3
|168
|730
|6
|243.3
|Michigan
|3
|119
|728
|12
|242.7
|Auburn
|3
|125
|726
|10
|242.0
|Southern Cal
|3
|103
|720
|12
|240.0
|Jacksonville St.
|3
|131
|717
|8
|239.0
|Arizona St.
|3
|115
|697
|6
|232.3
|UCF
|2
|69
|464
|7
|232.0
|Georgia Tech
|3
|117
|690
|10
|230.0
|Texas State
|3
|127
|679
|8
|226.3
|Boise St.
|2
|77
|450
|5
|225.0
|Tulane
|3
|125
|666
|8
|222.0
|James Madison
|2
|91
|439
|5
|219.5
|Memphis
|3
|118
|655
|11
|218.3
|UTSA
|3
|102
|652
|7
|217.3
|Texas Tech
|3
|111
|645
|8
|215.0
|Kentucky
|3
|126
|644
|9
|214.7
|Iowa
|3
|132
|642
|6
|214.0
|West Virginia
|3
|139
|639
|9
|213.0
|Mississippi
|3
|132
|633
|10
|211.0
|Tennessee
|3
|122
|630
|8
|210.0
|Georgia
|3
|139
|627
|10
|209.0
|Toledo
|3
|118
|626
|8
|208.7
|Vanderbilt
|3
|105
|609
|8
|203.0
|Fresno St.
|4
|143
|810
|12
|202.5
|Louisiana-Monroe
|2
|75
|404
|2
|202.0
|Houston
|3
|137
|604
|6
|201.3
|UNLV
|3
|109
|603
|7
|201.0
|FIU
|3
|117
|588
|10
|196.0
|Louisiana-Lafayette
|3
|98
|583
|5
|194.3
|Penn St.
|3
|105
|581
|9
|193.7
|TCU
|2
|63
|386
|4
|193.0
|Ohio St.
|3
|103
|576
|6
|192.0
|Arizona
|3
|117
|567
|6
|189.0
|Uconn
|3
|99
|567
|8
|189.0
|New Mexico
|3
|114
|564
|7
|188.0
|Buffalo
|3
|116
|563
|6
|187.7
|Louisiana Tech
|3
|130
|563
|4
|187.7
|Cincinnati
|3
|85
|551
|6
|183.7
|Nevada
|3
|114
|550
|1
|183.3
|Tulsa
|3
|117
|550
|5
|183.3
|Texas
|3
|125
|547
|3
|182.3
|Temple
|3
|114
|546
|3
|182.0
|Minnesota
|3
|127
|541
|6
|180.3
|N. Illinois
|2
|96
|358
|2
|179.0
|Mississippi St.
|3
|108
|536
|9
|178.7
|Nebraska
|3
|107
|536
|9
|178.7
|Northwestern
|3
|105
|535
|4
|178.3
|Marshall
|3
|121
|532
|6
|177.3
|Liberty
|3
|115
|531
|3
|177.0
|NC State
|3
|115
|526
|6
|175.3
|Miami
|3
|106
|523
|9
|174.3
|South Alabama
|3
|124
|523
|5
|174.3
|Louisville
|2
|60
|342
|5
|171.0
|Michigan St.
|3
|112
|504
|7
|168.0
|Kansas
|3
|101
|498
|4
|166.0
|Illinois
|3
|116
|494
|9
|164.7
|Rutgers
|3
|124
|494
|6
|164.7
|Appalachian St.
|3
|109
|486
|3
|162.0
|Iowa St.
|4
|152
|644
|7
|161.0
|North Texas
|3
|100
|478
|9
|159.3
|Wyoming
|3
|110
|476
|3
|158.7
|Colorado St.
|2
|73
|315
|5
|157.5
|Texas A&M
|3
|100
|471
|6
|157.0
|SMU
|3
|111
|470
|8
|156.7
|Oklahoma
|3
|114
|469
|8
|156.3
|Delaware
|3
|101
|468
|6
|156.0
|San Diego St.
|2
|84
|310
|5
|155.0
|Wake Forest
|3
|100
|462
|7
|154.0
|Arkansas St.
|3
|118
|460
|4
|153.3
|Ohio
|3
|113
|451
|2
|150.3
|Baylor
|3
|111
|448
|5
|149.3
|UAB
|3
|93
|446
|7
|148.7
|Georgia Southern
|3
|96
|445
|3
|148.3
|Ball St.
|3
|105
|421
|3
|140.3
|Kennesaw St.
|3
|107
|420
|3
|140.0
|Bowling Green
|3
|113
|413
|3
|137.7
|Florida
|3
|96
|412
|1
|137.3
|Wisconsin
|3
|108
|410
|4
|136.7
|Stanford
|3
|104
|409
|2
|136.3
|Sam Houston St.
|3
|97
|407
|4
|135.7
|Oklahoma St.
|2
|84
|271
|2
|135.5
|East Carolina
|3
|115
|406
|9
|135.3
|Georgia St.
|3
|94
|406
|2
|135.3
|FAU
|3
|97
|405
|2
|135.0
|Coastal Carolina
|3
|107
|403
|2
|134.3
|E. Michigan
|3
|88
|396
|4
|132.0
|Virginia Tech
|3
|102
|396
|2
|132.0
|North Carolina
|3
|92
|391
|4
|130.3
|Utah St.
|3
|102
|391
|7
|130.3
|Troy
|3
|99
|390
|2
|130.0
|Duke
|3
|73
|380
|2
|126.7
|Colorado
|3
|93
|372
|5
|124.0
|Alabama
|3
|87
|371
|4
|123.7
|UCLA
|3
|80
|366
|1
|122.0
|California
|3
|90
|364
|4
|121.3
|Akron
|3
|107
|361
|1
|120.3
|Purdue
|3
|111
|360
|5
|120.0
|W. Michigan
|3
|115
|358
|2
|119.3
|Cent. Michigan
|3
|125
|355
|2
|118.3
|Southern Miss.
|3
|96
|351
|3
|117.0
|Maryland
|3
|100
|350
|3
|116.7
|UTEP
|3
|83
|347
|4
|115.7
|Notre Dame
|2
|67
|229
|4
|114.5
|LSU
|3
|90
|332
|2
|110.7
|South Carolina
|3
|102
|330
|3
|110.0
|Pittsburgh
|3
|87
|328
|5
|109.3
|W. Kentucky
|3
|96
|328
|4
|109.3
|Clemson
|3
|86
|325
|4
|108.3
|Kansas St.
|4
|98
|432
|5
|108.0
|Syracuse
|3
|108
|320
|7
|106.7
|Kent St.
|3
|115
|304
|3
|101.3
|Hawaii
|4
|116
|393
|0
|98.2
|South Florida
|3
|84
|285
|3
|95.0
|Charlotte
|3
|100
|278
|3
|92.7
|San Jose St.
|2
|53
|160
|1
|80.0
|Umass
|3
|84
|230
|4
|76.7
|Miami (Ohio)
|2
|44
|151
|2
|75.5
|Boston College
|3
|87
|220
|5
|73.3
|Oregon St.
|3
|83
|213
|2
|71.0
|Washington St.
|3
|86
|206
|2
|68.7
|Missouri St.
|3
|94
|204
|0
|68.0
|Middle Tennessee
|3
|80
|182
|1
|60.7
|New Mexico St.
|3
|75
|144
|1
|48.0
