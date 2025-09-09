Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Rushing Offense

NCAA FBS Team Rushing Offense

The Associated Press

September 9, 2025, 11:14 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 2 107 759 10 379.5
BYU 2 89 625 7 312.5
Indiana 2 96 622 5 311.0
Washington 2 97 607 12 303.5
Florida St. 2 100 591 9 295.5
Oregon 2 76 565 10 282.5
Texas State 2 85 560 7 280.0
Utah 2 100 559 9 279.5
Georgia Tech 2 75 543 8 271.5
Southern Cal 2 63 542 10 271.0
Air Force 1 51 267 4 267.0
Auburn 2 86 531 7 265.5
Texas Tech 2 71 524 6 262.0
Temple 2 87 520 3 260.0
Army 2 136 517 5 258.5
TCU 1 35 258 2 258.0
Arkansas 2 69 515 4 257.5
Mississippi 2 92 515 7 257.5
Tulane 2 87 510 4 255.0
Tennessee 2 88 505 7 252.5
Jacksonville St. 2 89 503 5 251.5
Old Dominion 2 57 486 6 243.0
Missouri 2 85 480 6 240.0
Louisiana-Lafayette 2 76 466 4 233.0
West Virginia 2 81 465 6 232.5
UCF 2 69 464 7 232.0
Vanderbilt 2 68 463 6 231.5
Arizona St. 2 73 452 4 226.0
Boise St. 2 77 450 5 225.0
UTSA 2 67 448 5 224.0
Iowa 2 92 441 4 220.5
James Madison 2 91 439 5 219.5
Memphis 2 73 438 8 219.0
Georgia 2 84 429 7 214.5
Virginia 2 75 421 6 210.5
Buffalo 2 87 414 5 207.0
Tulsa 2 84 410 3 205.0
Louisiana-Monroe 2 75 404 2 202.0
Wake Forest 2 78 403 5 201.5
UNLV 3 109 603 7 201.0
Houston 2 84 395 3 197.5
Liberty 2 77 393 2 196.5
Kentucky 2 80 392 5 196.0
Uconn 2 67 392 5 196.0
Appalachian St. 2 71 391 1 195.5
Fresno St. 3 102 585 8 195.0
Ohio 2 79 383 2 191.5
Rice 2 108 383 3 191.5
South Alabama 2 82 383 5 191.5
Toledo 2 71 366 3 183.0
UAB 2 62 365 6 182.5
FIU 2 77 364 6 182.0
N. Illinois 2 96 358 2 179.0
Northwestern 2 68 357 2 178.5
Wyoming 2 76 355 2 177.5
Ohio St. 2 72 351 5 175.5
Troy 2 76 350 2 175.0
Michigan 2 64 347 4 173.5
Nebraska 2 69 344 5 172.0
Penn St. 2 67 344 6 172.0
Texas A&M 2 68 343 3 171.5
Louisville 2 60 342 5 171.0
Nevada 2 79 342 1 171.0
Coastal Carolina 2 81 336 2 168.0
Arizona 2 72 333 4 166.5
Illinois 2 79 332 6 166.0
Kansas 3 101 495 4 165.0
Michigan St. 2 79 330 3 165.0
NC State 2 71 321 6 160.5
Texas 2 69 321 1 160.5
Wisconsin 2 74 318 4 159.0
Colorado St. 2 73 315 5 157.5
North Texas 2 71 315 5 157.5
Miami 2 68 313 5 156.5
San Diego St. 2 84 310 5 155.0
Rutgers 2 78 309 3 154.5
Cincinnati 2 59 308 3 154.0
Purdue 2 83 308 4 154.0
Minnesota 1 44 153 0 153.0
Iowa St. 3 118 457 5 152.3
California 2 66 303 4 151.5
SMU 2 77 303 5 151.5
Florida 2 70 302 1 151.0
Arkansas St. 2 78 300 3 150.0
Alabama 2 65 299 3 149.5
UTEP 2 60 297 3 148.5
Pittsburgh 2 53 282 4 141.0
Colorado 2 70 277 3 138.5
Cent. Michigan 2 92 276 2 138.0
Sam Houston St. 3 97 407 4 135.7
Oklahoma St. 2 84 271 2 135.5
FAU 2 66 270 1 135.0
Marshall 2 64 269 3 134.5
New Mexico 2 68 266 4 133.0
E. Michigan 2 58 265 3 132.5
UCLA 2 58 257 1 128.5
Bowling Green 2 78 254 2 127.0
Mississippi St. 2 72 254 3 127.0
Kennesaw St. 2 75 247 1 123.5
South Florida 2 57 245 3 122.5
W. Michigan 2 81 245 2 122.5
Duke 2 49 241 2 120.5
Oklahoma 2 72 241 4 120.5
Southern Miss. 2 71 241 1 120.5
Georgia St. 2 62 240 1 120.0
South Carolina 1 37 119 1 119.0
LSU 2 65 236 2 118.0
Virginia Tech 2 68 229 1 114.5
Georgia Southern 2 54 226 0 113.0
Baylor 2 68 225 2 112.5
Delaware 2 56 221 1 110.5
W. Kentucky 3 96 328 4 109.3
Kansas St. 3 74 327 3 109.0
Oregon St. 2 61 205 2 102.5
Utah St. 2 68 205 2 102.5
Umass 2 57 204 3 102.0
Akron 2 64 202 0 101.0
East Carolina 2 66 202 6 101.0
Maryland 2 58 198 0 99.0
North Carolina 2 61 198 2 99.0
Stanford 2 67 196 1 98.0
Louisiana Tech 2 62 194 1 97.0
Hawaii 3 87 286 0 95.3
Notre Dame 1 28 93 1 93.0
Boston College 2 64 164 4 82.0
Kent St. 2 71 160 1 80.0
San Jose St. 2 53 160 1 80.0
Clemson 2 51 151 2 75.5
Miami (Ohio) 2 44 151 2 75.5
Missouri St. 2 67 151 0 75.5
Syracuse 2 73 147 4 73.5
Washington St. 2 58 142 1 71.0
New Mexico St. 2 58 117 1 58.5
Ball St. 2 69 113 0 56.5
Charlotte 2 58 97 0 48.5
Middle Tennessee 2 50 77 0 38.5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
