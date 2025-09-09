NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|2
|107
|759
|10
|379.5
|BYU
|2
|89
|625
|7
|312.5
|Indiana
|2
|96
|622
|5
|311.0
|Washington
|2
|97
|607
|12
|303.5
|Florida St.
|2
|100
|591
|9
|295.5
|Oregon
|2
|76
|565
|10
|282.5
|Texas State
|2
|85
|560
|7
|280.0
|Utah
|2
|100
|559
|9
|279.5
|Georgia Tech
|2
|75
|543
|8
|271.5
|Southern Cal
|2
|63
|542
|10
|271.0
|Air Force
|1
|51
|267
|4
|267.0
|Auburn
|2
|86
|531
|7
|265.5
|Texas Tech
|2
|71
|524
|6
|262.0
|Temple
|2
|87
|520
|3
|260.0
|Army
|2
|136
|517
|5
|258.5
|TCU
|1
|35
|258
|2
|258.0
|Arkansas
|2
|69
|515
|4
|257.5
|Mississippi
|2
|92
|515
|7
|257.5
|Tulane
|2
|87
|510
|4
|255.0
|Tennessee
|2
|88
|505
|7
|252.5
|Jacksonville St.
|2
|89
|503
|5
|251.5
|Old Dominion
|2
|57
|486
|6
|243.0
|Missouri
|2
|85
|480
|6
|240.0
|Louisiana-Lafayette
|2
|76
|466
|4
|233.0
|West Virginia
|2
|81
|465
|6
|232.5
|UCF
|2
|69
|464
|7
|232.0
|Vanderbilt
|2
|68
|463
|6
|231.5
|Arizona St.
|2
|73
|452
|4
|226.0
|Boise St.
|2
|77
|450
|5
|225.0
|UTSA
|2
|67
|448
|5
|224.0
|Iowa
|2
|92
|441
|4
|220.5
|James Madison
|2
|91
|439
|5
|219.5
|Memphis
|2
|73
|438
|8
|219.0
|Georgia
|2
|84
|429
|7
|214.5
|Virginia
|2
|75
|421
|6
|210.5
|Buffalo
|2
|87
|414
|5
|207.0
|Tulsa
|2
|84
|410
|3
|205.0
|Louisiana-Monroe
|2
|75
|404
|2
|202.0
|Wake Forest
|2
|78
|403
|5
|201.5
|UNLV
|3
|109
|603
|7
|201.0
|Houston
|2
|84
|395
|3
|197.5
|Liberty
|2
|77
|393
|2
|196.5
|Kentucky
|2
|80
|392
|5
|196.0
|Uconn
|2
|67
|392
|5
|196.0
|Appalachian St.
|2
|71
|391
|1
|195.5
|Fresno St.
|3
|102
|585
|8
|195.0
|Ohio
|2
|79
|383
|2
|191.5
|Rice
|2
|108
|383
|3
|191.5
|South Alabama
|2
|82
|383
|5
|191.5
|Toledo
|2
|71
|366
|3
|183.0
|UAB
|2
|62
|365
|6
|182.5
|FIU
|2
|77
|364
|6
|182.0
|N. Illinois
|2
|96
|358
|2
|179.0
|Northwestern
|2
|68
|357
|2
|178.5
|Wyoming
|2
|76
|355
|2
|177.5
|Ohio St.
|2
|72
|351
|5
|175.5
|Troy
|2
|76
|350
|2
|175.0
|Michigan
|2
|64
|347
|4
|173.5
|Nebraska
|2
|69
|344
|5
|172.0
|Penn St.
|2
|67
|344
|6
|172.0
|Texas A&M
|2
|68
|343
|3
|171.5
|Louisville
|2
|60
|342
|5
|171.0
|Nevada
|2
|79
|342
|1
|171.0
|Coastal Carolina
|2
|81
|336
|2
|168.0
|Arizona
|2
|72
|333
|4
|166.5
|Illinois
|2
|79
|332
|6
|166.0
|Kansas
|3
|101
|495
|4
|165.0
|Michigan St.
|2
|79
|330
|3
|165.0
|NC State
|2
|71
|321
|6
|160.5
|Texas
|2
|69
|321
|1
|160.5
|Wisconsin
|2
|74
|318
|4
|159.0
|Colorado St.
|2
|73
|315
|5
|157.5
|North Texas
|2
|71
|315
|5
|157.5
|Miami
|2
|68
|313
|5
|156.5
|San Diego St.
|2
|84
|310
|5
|155.0
|Rutgers
|2
|78
|309
|3
|154.5
|Cincinnati
|2
|59
|308
|3
|154.0
|Purdue
|2
|83
|308
|4
|154.0
|Minnesota
|1
|44
|153
|0
|153.0
|Iowa St.
|3
|118
|457
|5
|152.3
|California
|2
|66
|303
|4
|151.5
|SMU
|2
|77
|303
|5
|151.5
|Florida
|2
|70
|302
|1
|151.0
|Arkansas St.
|2
|78
|300
|3
|150.0
|Alabama
|2
|65
|299
|3
|149.5
|UTEP
|2
|60
|297
|3
|148.5
|Pittsburgh
|2
|53
|282
|4
|141.0
|Colorado
|2
|70
|277
|3
|138.5
|Cent. Michigan
|2
|92
|276
|2
|138.0
|Sam Houston St.
|3
|97
|407
|4
|135.7
|Oklahoma St.
|2
|84
|271
|2
|135.5
|FAU
|2
|66
|270
|1
|135.0
|Marshall
|2
|64
|269
|3
|134.5
|New Mexico
|2
|68
|266
|4
|133.0
|E. Michigan
|2
|58
|265
|3
|132.5
|UCLA
|2
|58
|257
|1
|128.5
|Bowling Green
|2
|78
|254
|2
|127.0
|Mississippi St.
|2
|72
|254
|3
|127.0
|Kennesaw St.
|2
|75
|247
|1
|123.5
|South Florida
|2
|57
|245
|3
|122.5
|W. Michigan
|2
|81
|245
|2
|122.5
|Duke
|2
|49
|241
|2
|120.5
|Oklahoma
|2
|72
|241
|4
|120.5
|Southern Miss.
|2
|71
|241
|1
|120.5
|Georgia St.
|2
|62
|240
|1
|120.0
|South Carolina
|1
|37
|119
|1
|119.0
|LSU
|2
|65
|236
|2
|118.0
|Virginia Tech
|2
|68
|229
|1
|114.5
|Georgia Southern
|2
|54
|226
|0
|113.0
|Baylor
|2
|68
|225
|2
|112.5
|Delaware
|2
|56
|221
|1
|110.5
|W. Kentucky
|3
|96
|328
|4
|109.3
|Kansas St.
|3
|74
|327
|3
|109.0
|Oregon St.
|2
|61
|205
|2
|102.5
|Utah St.
|2
|68
|205
|2
|102.5
|Umass
|2
|57
|204
|3
|102.0
|Akron
|2
|64
|202
|0
|101.0
|East Carolina
|2
|66
|202
|6
|101.0
|Maryland
|2
|58
|198
|0
|99.0
|North Carolina
|2
|61
|198
|2
|99.0
|Stanford
|2
|67
|196
|1
|98.0
|Louisiana Tech
|2
|62
|194
|1
|97.0
|Hawaii
|3
|87
|286
|0
|95.3
|Notre Dame
|1
|28
|93
|1
|93.0
|Boston College
|2
|64
|164
|4
|82.0
|Kent St.
|2
|71
|160
|1
|80.0
|San Jose St.
|2
|53
|160
|1
|80.0
|Clemson
|2
|51
|151
|2
|75.5
|Miami (Ohio)
|2
|44
|151
|2
|75.5
|Missouri St.
|2
|67
|151
|0
|75.5
|Syracuse
|2
|73
|147
|4
|73.5
|Washington St.
|2
|58
|142
|1
|71.0
|New Mexico St.
|2
|58
|117
|1
|58.5
|Ball St.
|2
|69
|113
|0
|56.5
|Charlotte
|2
|58
|97
|0
|48.5
|Middle Tennessee
|2
|50
|77
|0
|38.5
