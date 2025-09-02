NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|BYU
|1
|48
|468
|5
|468.0
|Navy
|1
|56
|464
|6
|464.0
|West Virginia
|1
|53
|393
|5
|393.0
|Texas State
|1
|39
|392
|3
|392.0
|Georgia Tech
|1
|47
|320
|3
|320.0
|James Madison
|1
|44
|313
|4
|313.0
|Louisiana-Monroe
|1
|43
|311
|2
|311.0
|Iowa
|1
|53
|310
|3
|310.0
|Indiana
|1
|57
|309
|2
|309.0
|Auburn
|1
|52
|307
|4
|307.0
|Mississippi
|1
|44
|295
|4
|295.0
|Texas Tech
|1
|29
|294
|3
|294.0
|Utah
|1
|54
|286
|4
|286.0
|Washington
|1
|51
|283
|4
|283.0
|Army
|1
|66
|280
|3
|280.0
|UAB
|1
|35
|273
|5
|273.0
|Troy
|1
|44
|272
|2
|272.0
|Tulane
|1
|42
|269
|1
|269.0
|Air Force
|1
|51
|267
|4
|267.0
|Tulsa
|1
|46
|263
|2
|263.0
|TCU
|1
|35
|258
|2
|258.0
|Oregon
|1
|39
|253
|5
|253.0
|Uconn
|1
|33
|250
|4
|250.0
|Kansas
|2
|82
|492
|3
|246.0
|Tennessee
|1
|40
|246
|2
|246.0
|Georgia
|1
|44
|239
|3
|239.0
|Cent. Michigan
|1
|51
|236
|1
|236.0
|Memphis
|1
|33
|233
|4
|233.0
|Southern Cal
|1
|30
|233
|6
|233.0
|Florida St.
|1
|49
|230
|4
|230.0
|Louisville
|1
|30
|229
|4
|229.0
|UNLV
|2
|77
|455
|6
|227.5
|San Diego St.
|1
|53
|226
|4
|226.0
|FIU
|1
|38
|223
|6
|223.0
|Kentucky
|1
|43
|220
|3
|220.0
|Missouri
|1
|38
|219
|4
|219.0
|Old Dominion
|1
|23
|218
|2
|218.0
|Illinois
|1
|37
|209
|3
|209.0
|Rice
|1
|55
|206
|2
|206.0
|UTSA
|1
|33
|203
|2
|203.0
|Cincinnati
|1
|30
|202
|2
|202.0
|Arizona St.
|1
|22
|201
|3
|201.0
|Michigan
|1
|32
|201
|3
|201.0
|Ohio
|1
|31
|201
|1
|201.0
|Vanderbilt
|1
|31
|201
|3
|201.0
|Florida
|1
|38
|200
|1
|200.0
|Arkansas
|1
|40
|194
|0
|194.0
|Fresno St.
|2
|74
|388
|6
|194.0
|Liberty
|1
|40
|194
|1
|194.0
|South Alabama
|1
|41
|193
|3
|193.0
|Georgia St.
|1
|35
|191
|0
|191.0
|Houston
|1
|46
|191
|0
|191.0
|Temple
|1
|37
|191
|0
|191.0
|Mississippi St.
|1
|42
|188
|3
|188.0
|Arizona
|1
|33
|183
|4
|183.0
|Appalachian St.
|1
|38
|182
|1
|182.0
|Michigan St.
|1
|44
|181
|2
|181.0
|N. Illinois
|1
|48
|178
|1
|178.0
|Stanford
|1
|43
|177
|1
|177.0
|Iowa St.
|2
|88
|353
|5
|176.5
|Texas
|1
|37
|166
|0
|166.0
|Wyoming
|1
|39
|166
|0
|166.0
|Jacksonville St.
|1
|39
|165
|1
|165.0
|Wisconsin
|1
|43
|165
|1
|165.0
|Virginia
|1
|43
|164
|3
|164.0
|Duke
|1
|25
|159
|2
|159.0
|Sam Houston St.
|2
|66
|318
|4
|159.0
|Kennesaw St.
|1
|43
|158
|1
|158.0
|Pittsburgh
|1
|27
|158
|2
|158.0
|Bowling Green
|1
|44
|156
|1
|156.0
|Minnesota
|1
|44
|153
|0
|153.0
|Louisiana-Lafayette
|1
|31
|151
|1
|151.0
|Arkansas St.
|1
|36
|147
|3
|147.0
|Rutgers
|1
|37
|147
|1
|147.0
|Colorado
|1
|31
|146
|1
|146.0
|E. Michigan
|1
|33
|143
|2
|143.0
|SMU
|1
|33
|140
|2
|140.0
|Delaware
|1
|26
|137
|1
|137.0
|Penn St.
|1
|36
|135
|4
|135.0
|W. Kentucky
|2
|68
|269
|3
|134.5
|North Texas
|1
|41
|133
|3
|133.0
|Louisiana Tech
|1
|35
|132
|1
|132.0
|Wake Forest
|1
|47
|130
|1
|130.0
|Oklahoma St.
|1
|42
|127
|2
|127.0
|Utah St.
|1
|33
|127
|2
|127.0
|Kansas St.
|2
|56
|253
|3
|126.5
|Boise St.
|1
|38
|122
|0
|122.0
|California
|1
|32
|122
|1
|122.0
|Miami
|1
|38
|119
|1
|119.0
|South Carolina
|1
|37
|119
|1
|119.0
|South Florida
|1
|28
|117
|3
|117.0
|Ball St.
|1
|36
|116
|0
|116.0
|Virginia Tech
|1
|37
|115
|0
|115.0
|Maryland
|1
|30
|112
|0
|112.0
|Nebraska
|1
|36
|110
|0
|110.0
|LSU
|1
|31
|108
|1
|108.0
|Texas A&M
|1
|23
|108
|1
|108.0
|UCF
|1
|37
|108
|0
|108.0
|NC State
|1
|36
|105
|2
|105.0
|Oklahoma
|1
|32
|103
|2
|103.0
|Syracuse
|1
|44
|103
|3
|103.0
|UTEP
|1
|35
|103
|1
|103.0
|Umass
|1
|22
|103
|1
|103.0
|Southern Miss.
|1
|35
|102
|0
|102.0
|Boston College
|1
|39
|97
|3
|97.0
|Kent St.
|1
|37
|96
|0
|96.0
|Notre Dame
|1
|28
|93
|1
|93.0
|Purdue
|1
|30
|93
|2
|93.0
|Coastal Carolina
|1
|30
|91
|1
|91.0
|Akron
|1
|28
|89
|0
|89.0
|Alabama
|1
|29
|87
|0
|87.0
|Colorado St.
|1
|27
|85
|2
|85.0
|Georgia Southern
|1
|21
|84
|0
|84.0
|UCLA
|1
|28
|84
|0
|84.0
|Hawaii
|2
|53
|163
|0
|81.5
|Marshall
|1
|31
|78
|1
|78.0
|Nevada
|1
|31
|78
|0
|78.0
|New Mexico St.
|1
|32
|78
|1
|78.0
|FAU
|1
|32
|77
|0
|77.0
|Ohio St.
|1
|34
|77
|1
|77.0
|Charlotte
|1
|29
|76
|0
|76.0
|Northwestern
|1
|27
|76
|0
|76.0
|San Jose St.
|1
|24
|75
|0
|75.0
|Missouri St.
|1
|29
|65
|0
|65.0
|Oregon St.
|1
|27
|65
|2
|65.0
|Baylor
|1
|24
|64
|0
|64.0
|Toledo
|1
|29
|59
|1
|59.0
|New Mexico
|1
|28
|50
|0
|50.0
|North Carolina
|1
|28
|50
|1
|50.0
|Buffalo
|1
|24
|44
|0
|44.0
|Middle Tennessee
|1
|22
|44
|0
|44.0
|Miami (Ohio)
|1
|22
|34
|0
|34.0
|Clemson
|1
|20
|31
|1
|31.0
|East Carolina
|1
|29
|30
|1
|30.0
|W. Michigan
|1
|24
|29
|0
|29.0
|Washington St.
|1
|22
|3
|0
|3.0
