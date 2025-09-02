Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Rushing Offense

NCAA FBS Team Rushing Offense

The Associated Press

September 2, 2025, 11:15 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
BYU 1 48 468 5 468.0
Navy 1 56 464 6 464.0
West Virginia 1 53 393 5 393.0
Texas State 1 39 392 3 392.0
Georgia Tech 1 47 320 3 320.0
James Madison 1 44 313 4 313.0
Louisiana-Monroe 1 43 311 2 311.0
Iowa 1 53 310 3 310.0
Indiana 1 57 309 2 309.0
Auburn 1 52 307 4 307.0
Mississippi 1 44 295 4 295.0
Texas Tech 1 29 294 3 294.0
Utah 1 54 286 4 286.0
Washington 1 51 283 4 283.0
Army 1 66 280 3 280.0
UAB 1 35 273 5 273.0
Troy 1 44 272 2 272.0
Tulane 1 42 269 1 269.0
Air Force 1 51 267 4 267.0
Tulsa 1 46 263 2 263.0
TCU 1 35 258 2 258.0
Oregon 1 39 253 5 253.0
Uconn 1 33 250 4 250.0
Kansas 2 82 492 3 246.0
Tennessee 1 40 246 2 246.0
Georgia 1 44 239 3 239.0
Cent. Michigan 1 51 236 1 236.0
Memphis 1 33 233 4 233.0
Southern Cal 1 30 233 6 233.0
Florida St. 1 49 230 4 230.0
Louisville 1 30 229 4 229.0
UNLV 2 77 455 6 227.5
San Diego St. 1 53 226 4 226.0
FIU 1 38 223 6 223.0
Kentucky 1 43 220 3 220.0
Missouri 1 38 219 4 219.0
Old Dominion 1 23 218 2 218.0
Illinois 1 37 209 3 209.0
Rice 1 55 206 2 206.0
UTSA 1 33 203 2 203.0
Cincinnati 1 30 202 2 202.0
Arizona St. 1 22 201 3 201.0
Michigan 1 32 201 3 201.0
Ohio 1 31 201 1 201.0
Vanderbilt 1 31 201 3 201.0
Florida 1 38 200 1 200.0
Arkansas 1 40 194 0 194.0
Fresno St. 2 74 388 6 194.0
Liberty 1 40 194 1 194.0
South Alabama 1 41 193 3 193.0
Georgia St. 1 35 191 0 191.0
Houston 1 46 191 0 191.0
Temple 1 37 191 0 191.0
Mississippi St. 1 42 188 3 188.0
Arizona 1 33 183 4 183.0
Appalachian St. 1 38 182 1 182.0
Michigan St. 1 44 181 2 181.0
N. Illinois 1 48 178 1 178.0
Stanford 1 43 177 1 177.0
Iowa St. 2 88 353 5 176.5
Texas 1 37 166 0 166.0
Wyoming 1 39 166 0 166.0
Jacksonville St. 1 39 165 1 165.0
Wisconsin 1 43 165 1 165.0
Virginia 1 43 164 3 164.0
Duke 1 25 159 2 159.0
Sam Houston St. 2 66 318 4 159.0
Kennesaw St. 1 43 158 1 158.0
Pittsburgh 1 27 158 2 158.0
Bowling Green 1 44 156 1 156.0
Minnesota 1 44 153 0 153.0
Louisiana-Lafayette 1 31 151 1 151.0
Arkansas St. 1 36 147 3 147.0
Rutgers 1 37 147 1 147.0
Colorado 1 31 146 1 146.0
E. Michigan 1 33 143 2 143.0
SMU 1 33 140 2 140.0
Delaware 1 26 137 1 137.0
Penn St. 1 36 135 4 135.0
W. Kentucky 2 68 269 3 134.5
North Texas 1 41 133 3 133.0
Louisiana Tech 1 35 132 1 132.0
Wake Forest 1 47 130 1 130.0
Oklahoma St. 1 42 127 2 127.0
Utah St. 1 33 127 2 127.0
Kansas St. 2 56 253 3 126.5
Boise St. 1 38 122 0 122.0
California 1 32 122 1 122.0
Miami 1 38 119 1 119.0
South Carolina 1 37 119 1 119.0
South Florida 1 28 117 3 117.0
Ball St. 1 36 116 0 116.0
Virginia Tech 1 37 115 0 115.0
Maryland 1 30 112 0 112.0
Nebraska 1 36 110 0 110.0
LSU 1 31 108 1 108.0
Texas A&M 1 23 108 1 108.0
UCF 1 37 108 0 108.0
NC State 1 36 105 2 105.0
Oklahoma 1 32 103 2 103.0
Syracuse 1 44 103 3 103.0
UTEP 1 35 103 1 103.0
Umass 1 22 103 1 103.0
Southern Miss. 1 35 102 0 102.0
Boston College 1 39 97 3 97.0
Kent St. 1 37 96 0 96.0
Notre Dame 1 28 93 1 93.0
Purdue 1 30 93 2 93.0
Coastal Carolina 1 30 91 1 91.0
Akron 1 28 89 0 89.0
Alabama 1 29 87 0 87.0
Colorado St. 1 27 85 2 85.0
Georgia Southern 1 21 84 0 84.0
UCLA 1 28 84 0 84.0
Hawaii 2 53 163 0 81.5
Marshall 1 31 78 1 78.0
Nevada 1 31 78 0 78.0
New Mexico St. 1 32 78 1 78.0
FAU 1 32 77 0 77.0
Ohio St. 1 34 77 1 77.0
Charlotte 1 29 76 0 76.0
Northwestern 1 27 76 0 76.0
San Jose St. 1 24 75 0 75.0
Missouri St. 1 29 65 0 65.0
Oregon St. 1 27 65 2 65.0
Baylor 1 24 64 0 64.0
Toledo 1 29 59 1 59.0
New Mexico 1 28 50 0 50.0
North Carolina 1 28 50 1 50.0
Buffalo 1 24 44 0 44.0
Middle Tennessee 1 22 44 0 44.0
Miami (Ohio) 1 22 34 0 34.0
Clemson 1 20 31 1 31.0
East Carolina 1 29 30 1 30.0
W. Michigan 1 24 29 0 29.0
Washington St. 1 22 3 0 3.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up