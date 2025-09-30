NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|E. Michigan
|5
|213
|1394
|15
|278.8
|Georgia Southern
|5
|203
|1313
|16
|262.6
|Kent St.
|4
|160
|1031
|12
|257.8
|UCLA
|4
|174
|931
|9
|232.8
|Georgia St.
|4
|163
|909
|18
|227.2
|Liberty
|5
|205
|1125
|9
|225.0
|UAB
|4
|178
|891
|11
|222.8
|Louisiana-Lafayette
|5
|227
|1108
|13
|221.6
|Oklahoma St.
|4
|157
|852
|7
|213.0
|W. Kentucky
|5
|183
|1054
|6
|210.8
|Arkansas St.
|5
|178
|1006
|12
|201.2
|Colorado
|5
|207
|986
|7
|197.2
|South Alabama
|5
|194
|980
|15
|196.0
|Texas State
|4
|151
|760
|7
|190.0
|Utah St.
|5
|211
|935
|9
|187.0
|Old Dominion
|4
|173
|745
|4
|186.2
|Umass
|4
|154
|741
|7
|185.2
|Akron
|5
|181
|910
|10
|182.0
|Kansas St.
|5
|227
|908
|10
|181.6
|North Texas
|5
|225
|902
|8
|180.4
|Baylor
|5
|209
|901
|10
|180.2
|Temple
|4
|122
|720
|9
|180.0
|Tulsa
|5
|205
|896
|11
|179.2
|New Mexico St.
|4
|176
|699
|4
|174.8
|FAU
|4
|146
|696
|9
|174.0
|Syracuse
|5
|162
|870
|7
|174.0
|Nebraska
|4
|134
|694
|6
|173.5
|Coastal Carolina
|4
|162
|689
|8
|172.2
|Middle Tennessee
|5
|193
|851
|7
|170.2
|Colorado St.
|4
|151
|676
|7
|169.0
|Army
|4
|152
|675
|9
|168.8
|Jacksonville St.
|5
|201
|843
|7
|168.6
|Arkansas
|5
|189
|840
|11
|168.0
|Southern Miss.
|5
|214
|837
|12
|167.4
|Ball St.
|4
|135
|666
|9
|166.5
|Delaware
|4
|146
|665
|7
|166.2
|Georgia Tech
|5
|197
|831
|7
|166.2
|Missouri St.
|5
|151
|821
|14
|164.2
|Mississippi
|5
|170
|819
|7
|163.8
|UCF
|4
|159
|654
|4
|163.5
|Ohio
|5
|163
|815
|7
|163.0
|Wyoming
|4
|133
|652
|5
|163.0
|Rice
|5
|181
|813
|8
|162.6
|Northwestern
|4
|124
|647
|4
|161.8
|Sam Houston St.
|4
|143
|647
|8
|161.8
|Kennesaw St.
|5
|190
|805
|8
|161.0
|Air Force
|4
|134
|643
|12
|160.8
|Alabama
|4
|148
|642
|6
|160.5
|Oregon St.
|5
|176
|802
|7
|160.4
|Uconn
|5
|192
|800
|9
|160.0
|Charlotte
|4
|140
|633
|6
|158.2
|Purdue
|4
|145
|629
|8
|157.2
|Boise St.
|4
|143
|622
|9
|155.5
|Cent. Michigan
|5
|169
|775
|11
|155.0
|UTEP
|5
|213
|774
|8
|154.8
|West Virginia
|5
|207
|765
|4
|153.0
|UNLV
|4
|112
|609
|5
|152.2
|Miami (Ohio)
|4
|156
|608
|5
|152.0
|Washington St.
|5
|174
|752
|9
|150.4
|Kansas
|5
|182
|747
|6
|149.4
|N. Illinois
|4
|147
|591
|4
|147.8
|Tulane
|5
|172
|738
|6
|147.6
|FIU
|4
|123
|589
|4
|147.2
|Kentucky
|4
|155
|588
|8
|147.0
|San Jose St.
|4
|152
|580
|6
|145.0
|NC State
|5
|149
|724
|9
|144.8
|South Carolina
|5
|197
|716
|5
|143.2
|W. Michigan
|5
|176
|711
|9
|142.2
|Utah
|5
|175
|704
|4
|140.8
|Wake Forest
|4
|162
|560
|4
|140.0
|Duke
|5
|186
|698
|12
|139.6
|Virginia Tech
|5
|169
|689
|9
|137.8
|North Carolina
|4
|146
|546
|5
|136.5
|Mississippi St.
|5
|172
|677
|3
|135.4
|Nevada
|4
|141
|540
|9
|135.0
|Bowling Green
|5
|166
|674
|7
|134.8
|Marshall
|5
|171
|674
|9
|134.8
|South Florida
|4
|145
|530
|6
|132.5
|Illinois
|5
|167
|662
|5
|132.4
|TCU
|4
|145
|528
|3
|132.0
|Troy
|4
|135
|527
|7
|131.8
|Virginia
|5
|168
|657
|10
|131.4
|Hawaii
|6
|196
|770
|8
|128.3
|Rutgers
|5
|136
|641
|9
|128.2
|Buffalo
|5
|186
|636
|6
|127.2
|Houston
|4
|150
|501
|5
|125.2
|Boston College
|4
|136
|496
|5
|124.0
|Clemson
|4
|143
|488
|4
|122.0
|Michigan St.
|4
|115
|482
|5
|120.5
|Notre Dame
|4
|128
|481
|5
|120.2
|Penn St.
|4
|145
|478
|1
|119.5
|Iowa St.
|5
|152
|591
|3
|118.2
|East Carolina
|5
|176
|589
|5
|117.8
|Louisville
|4
|138
|470
|3
|117.5
|Texas A&M
|4
|131
|469
|6
|117.2
|UTSA
|4
|133
|462
|6
|115.5
|Oregon
|5
|167
|574
|5
|114.8
|SMU
|4
|143
|459
|3
|114.8
|Tennessee
|5
|203
|571
|11
|114.2
|Stanford
|5
|144
|566
|4
|113.2
|Florida St.
|4
|141
|446
|4
|111.5
|New Mexico
|4
|115
|446
|4
|111.5
|California
|5
|140
|557
|7
|111.4
|Florida
|4
|132
|445
|3
|111.2
|Southern Cal
|5
|157
|542
|3
|108.4
|Cincinnati
|4
|132
|428
|1
|107.0
|Fresno St.
|5
|147
|531
|2
|106.2
|Louisiana Tech
|5
|159
|529
|1
|105.8
|Arizona
|4
|131
|399
|7
|99.8
|Ohio St.
|4
|134
|389
|0
|97.2
|Toledo
|5
|175
|471
|6
|94.2
|San Diego St.
|4
|136
|375
|1
|93.8
|Maryland
|4
|148
|369
|1
|92.2
|Navy
|4
|121
|367
|3
|91.8
|Memphis
|5
|148
|457
|7
|91.4
|Georgia
|4
|131
|365
|3
|91.2
|James Madison
|4
|129
|362
|2
|90.5
|Oklahoma
|4
|120
|356
|2
|89.0
|Auburn
|5
|172
|440
|2
|88.0
|Indiana
|5
|137
|440
|3
|88.0
|Louisiana-Monroe
|4
|118
|343
|3
|85.8
|LSU
|5
|145
|422
|3
|84.4
|Appalachian St.
|4
|131
|337
|3
|84.2
|Washington
|4
|113
|337
|4
|84.2
|Vanderbilt
|5
|132
|399
|2
|79.8
|Arizona St.
|5
|149
|391
|5
|78.2
|Michigan
|4
|132
|312
|2
|78.0
|BYU
|4
|120
|305
|3
|76.2
|Miami
|4
|117
|305
|2
|76.2
|Pittsburgh
|4
|164
|304
|5
|76.0
|Iowa
|5
|147
|347
|5
|69.4
|Minnesota
|4
|112
|262
|2
|65.5
|Missouri
|5
|118
|312
|2
|62.4
|Texas
|4
|112
|245
|3
|61.2
|Texas Tech
|4
|113
|225
|2
|56.2
|Wisconsin
|4
|95
|200
|2
|50.0
