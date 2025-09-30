Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Defense

The Associated Press

September 30, 2025, 11:14 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
E. Michigan 5 213 1394 15 278.8
Georgia Southern 5 203 1313 16 262.6
Kent St. 4 160 1031 12 257.8
UCLA 4 174 931 9 232.8
Georgia St. 4 163 909 18 227.2
Liberty 5 205 1125 9 225.0
UAB 4 178 891 11 222.8
Louisiana-Lafayette 5 227 1108 13 221.6
Oklahoma St. 4 157 852 7 213.0
W. Kentucky 5 183 1054 6 210.8
Arkansas St. 5 178 1006 12 201.2
Colorado 5 207 986 7 197.2
South Alabama 5 194 980 15 196.0
Texas State 4 151 760 7 190.0
Utah St. 5 211 935 9 187.0
Old Dominion 4 173 745 4 186.2
Umass 4 154 741 7 185.2
Akron 5 181 910 10 182.0
Kansas St. 5 227 908 10 181.6
North Texas 5 225 902 8 180.4
Baylor 5 209 901 10 180.2
Temple 4 122 720 9 180.0
Tulsa 5 205 896 11 179.2
New Mexico St. 4 176 699 4 174.8
FAU 4 146 696 9 174.0
Syracuse 5 162 870 7 174.0
Nebraska 4 134 694 6 173.5
Coastal Carolina 4 162 689 8 172.2
Middle Tennessee 5 193 851 7 170.2
Colorado St. 4 151 676 7 169.0
Army 4 152 675 9 168.8
Jacksonville St. 5 201 843 7 168.6
Arkansas 5 189 840 11 168.0
Southern Miss. 5 214 837 12 167.4
Ball St. 4 135 666 9 166.5
Delaware 4 146 665 7 166.2
Georgia Tech 5 197 831 7 166.2
Missouri St. 5 151 821 14 164.2
Mississippi 5 170 819 7 163.8
UCF 4 159 654 4 163.5
Ohio 5 163 815 7 163.0
Wyoming 4 133 652 5 163.0
Rice 5 181 813 8 162.6
Northwestern 4 124 647 4 161.8
Sam Houston St. 4 143 647 8 161.8
Kennesaw St. 5 190 805 8 161.0
Air Force 4 134 643 12 160.8
Alabama 4 148 642 6 160.5
Oregon St. 5 176 802 7 160.4
Uconn 5 192 800 9 160.0
Charlotte 4 140 633 6 158.2
Purdue 4 145 629 8 157.2
Boise St. 4 143 622 9 155.5
Cent. Michigan 5 169 775 11 155.0
UTEP 5 213 774 8 154.8
West Virginia 5 207 765 4 153.0
UNLV 4 112 609 5 152.2
Miami (Ohio) 4 156 608 5 152.0
Washington St. 5 174 752 9 150.4
Kansas 5 182 747 6 149.4
N. Illinois 4 147 591 4 147.8
Tulane 5 172 738 6 147.6
FIU 4 123 589 4 147.2
Kentucky 4 155 588 8 147.0
San Jose St. 4 152 580 6 145.0
NC State 5 149 724 9 144.8
South Carolina 5 197 716 5 143.2
W. Michigan 5 176 711 9 142.2
Utah 5 175 704 4 140.8
Wake Forest 4 162 560 4 140.0
Duke 5 186 698 12 139.6
Virginia Tech 5 169 689 9 137.8
North Carolina 4 146 546 5 136.5
Mississippi St. 5 172 677 3 135.4
Nevada 4 141 540 9 135.0
Bowling Green 5 166 674 7 134.8
Marshall 5 171 674 9 134.8
South Florida 4 145 530 6 132.5
Illinois 5 167 662 5 132.4
TCU 4 145 528 3 132.0
Troy 4 135 527 7 131.8
Virginia 5 168 657 10 131.4
Hawaii 6 196 770 8 128.3
Rutgers 5 136 641 9 128.2
Buffalo 5 186 636 6 127.2
Houston 4 150 501 5 125.2
Boston College 4 136 496 5 124.0
Clemson 4 143 488 4 122.0
Michigan St. 4 115 482 5 120.5
Notre Dame 4 128 481 5 120.2
Penn St. 4 145 478 1 119.5
Iowa St. 5 152 591 3 118.2
East Carolina 5 176 589 5 117.8
Louisville 4 138 470 3 117.5
Texas A&M 4 131 469 6 117.2
UTSA 4 133 462 6 115.5
Oregon 5 167 574 5 114.8
SMU 4 143 459 3 114.8
Tennessee 5 203 571 11 114.2
Stanford 5 144 566 4 113.2
Florida St. 4 141 446 4 111.5
New Mexico 4 115 446 4 111.5
California 5 140 557 7 111.4
Florida 4 132 445 3 111.2
Southern Cal 5 157 542 3 108.4
Cincinnati 4 132 428 1 107.0
Fresno St. 5 147 531 2 106.2
Louisiana Tech 5 159 529 1 105.8
Arizona 4 131 399 7 99.8
Ohio St. 4 134 389 0 97.2
Toledo 5 175 471 6 94.2
San Diego St. 4 136 375 1 93.8
Maryland 4 148 369 1 92.2
Navy 4 121 367 3 91.8
Memphis 5 148 457 7 91.4
Georgia 4 131 365 3 91.2
James Madison 4 129 362 2 90.5
Oklahoma 4 120 356 2 89.0
Auburn 5 172 440 2 88.0
Indiana 5 137 440 3 88.0
Louisiana-Monroe 4 118 343 3 85.8
LSU 5 145 422 3 84.4
Appalachian St. 4 131 337 3 84.2
Washington 4 113 337 4 84.2
Vanderbilt 5 132 399 2 79.8
Arizona St. 5 149 391 5 78.2
Michigan 4 132 312 2 78.0
BYU 4 120 305 3 76.2
Miami 4 117 305 2 76.2
Pittsburgh 4 164 304 5 76.0
Iowa 5 147 347 5 69.4
Minnesota 4 112 262 2 65.5
Missouri 5 118 312 2 62.4
Texas 4 112 245 3 61.2
Texas Tech 4 113 225 2 56.2
Wisconsin 4 95 200 2 50.0

