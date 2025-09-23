NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|E. Michigan
|4
|162
|1089
|14
|272.2
|Kent St.
|4
|160
|1031
|12
|257.8
|Georgia Southern
|4
|150
|982
|13
|245.5
|UCLA
|3
|132
|732
|8
|244.0
|Georgia St.
|4
|163
|909
|18
|227.2
|Liberty
|4
|160
|907
|9
|226.8
|UAB
|4
|178
|891
|11
|222.8
|Louisiana-Lafayette
|4
|179
|863
|11
|215.8
|Oklahoma St.
|3
|118
|633
|5
|211.0
|W. Kentucky
|4
|149
|840
|5
|210.0
|Old Dominion
|3
|129
|612
|3
|204.0
|Arkansas St.
|4
|145
|789
|10
|197.2
|South Alabama
|4
|155
|785
|11
|196.2
|New Mexico St.
|3
|141
|584
|4
|194.7
|Colorado
|4
|171
|778
|6
|194.5
|Mississippi
|4
|148
|762
|6
|190.5
|Texas State
|4
|151
|760
|7
|190.0
|Air Force
|3
|103
|565
|10
|188.3
|Baylor
|4
|177
|744
|8
|186.0
|Miami (Ohio)
|3
|127
|547
|5
|182.3
|San Jose St.
|3
|126
|543
|4
|181.0
|Oregon St.
|4
|146
|720
|6
|180.0
|Temple
|4
|122
|720
|9
|180.0
|W. Michigan
|4
|153
|716
|8
|179.0
|Utah St.
|4
|181
|713
|7
|178.2
|Tulsa
|4
|162
|711
|7
|177.8
|Kansas St.
|4
|194
|703
|9
|175.8
|North Texas
|4
|180
|698
|6
|174.5
|Middle Tennessee
|4
|162
|694
|7
|173.5
|Nebraska
|4
|134
|694
|6
|173.5
|Colorado St.
|3
|118
|518
|7
|172.7
|Coastal Carolina
|4
|162
|689
|8
|172.2
|Northwestern
|3
|95
|516
|4
|172.0
|UTEP
|4
|171
|679
|7
|169.8
|Boise St.
|3
|114
|503
|8
|167.7
|Ball St.
|4
|135
|666
|9
|166.5
|Delaware
|4
|146
|665
|7
|166.2
|Missouri St.
|4
|122
|662
|12
|165.5
|Army
|3
|102
|495
|7
|165.0
|Akron
|4
|144
|658
|7
|164.5
|Cent. Michigan
|4
|140
|652
|10
|163.0
|Wyoming
|4
|133
|652
|5
|163.0
|Kennesaw St.
|4
|153
|650
|6
|162.5
|Sam Houston St.
|4
|143
|647
|8
|161.8
|Tulane
|4
|134
|646
|5
|161.5
|Ohio
|4
|127
|635
|6
|158.8
|Syracuse
|4
|125
|635
|4
|158.8
|Charlotte
|4
|140
|633
|6
|158.2
|Umass
|3
|102
|473
|2
|157.7
|Arkansas
|4
|149
|630
|7
|157.5
|Virginia Tech
|4
|137
|630
|8
|157.5
|Purdue
|4
|145
|629
|8
|157.2
|Georgia Tech
|4
|157
|621
|4
|155.2
|Jacksonville St.
|4
|151
|618
|4
|154.5
|Duke
|4
|159
|613
|12
|153.2
|UNLV
|4
|112
|609
|5
|152.2
|South Carolina
|4
|156
|608
|4
|152.0
|Rutgers
|4
|118
|606
|8
|151.5
|Washington St.
|4
|137
|606
|9
|151.5
|Uconn
|4
|150
|596
|8
|149.0
|FIU
|4
|123
|589
|4
|147.2
|N. Illinois
|3
|103
|440
|4
|146.7
|Southern Miss.
|4
|160
|575
|10
|143.8
|New Mexico
|3
|85
|431
|4
|143.7
|Texas A&M
|3
|107
|417
|5
|139.0
|Alabama
|3
|115
|415
|4
|138.3
|Kentucky
|3
|107
|410
|5
|136.7
|Mississippi St.
|4
|140
|546
|1
|136.5
|North Carolina
|4
|146
|546
|5
|136.5
|FAU
|3
|100
|405
|4
|135.0
|Nevada
|4
|141
|540
|9
|135.0
|Illinois
|4
|133
|536
|3
|134.0
|Kansas
|4
|145
|533
|4
|133.2
|Rice
|4
|133
|530
|5
|132.5
|South Florida
|4
|145
|530
|6
|132.5
|Wake Forest
|3
|120
|397
|2
|132.3
|Troy
|4
|135
|527
|7
|131.8
|West Virginia
|4
|160
|523
|3
|130.8
|Louisville
|3
|115
|390
|3
|130.0
|UCF
|3
|115
|388
|2
|129.3
|Stanford
|4
|130
|515
|4
|128.8
|Boston College
|3
|99
|378
|3
|126.0
|NC State
|4
|118
|495
|9
|123.8
|Clemson
|4
|143
|488
|4
|122.0
|Iowa St.
|4
|128
|484
|3
|121.0
|Michigan St.
|4
|115
|482
|5
|120.5
|Buffalo
|4
|155
|471
|5
|117.8
|UTSA
|4
|133
|462
|6
|115.5
|SMU
|4
|143
|459
|3
|114.8
|James Madison
|3
|103
|335
|2
|111.7
|Florida
|4
|132
|445
|3
|111.2
|Hawaii
|5
|162
|554
|6
|110.8
|Bowling Green
|4
|127
|443
|5
|110.8
|Utah
|4
|127
|443
|3
|110.8
|Ohio St.
|3
|104
|328
|0
|109.3
|Oregon
|4
|132
|435
|4
|108.8
|Louisiana-Monroe
|3
|91
|326
|3
|108.7
|Notre Dame
|3
|98
|323
|4
|107.7
|TCU
|3
|101
|321
|2
|107.0
|Fresno St.
|5
|147
|531
|2
|106.2
|Houston
|3
|101
|312
|3
|104.0
|Marshall
|4
|125
|410
|4
|102.5
|Toledo
|4
|140
|405
|6
|101.2
|Louisiana Tech
|4
|130
|403
|1
|100.8
|Penn St.
|3
|106
|302
|0
|100.7
|Virginia
|4
|120
|401
|7
|100.2
|Arizona
|3
|84
|288
|2
|96.0
|Memphis
|4
|119
|382
|4
|95.5
|Arizona St.
|4
|124
|381
|2
|95.2
|California
|4
|119
|379
|4
|94.8
|Tennessee
|4
|146
|373
|8
|93.2
|Southern Cal
|4
|122
|371
|2
|92.8
|Maryland
|4
|148
|369
|1
|92.2
|Cincinnati
|3
|105
|276
|1
|92.0
|Oklahoma
|4
|121
|356
|2
|89.0
|East Carolina
|4
|123
|348
|4
|87.0
|Indiana
|4
|106
|348
|2
|87.0
|San Diego St.
|3
|95
|253
|1
|84.3
|Pittsburgh
|3
|130
|251
|4
|83.7
|Georgia
|3
|93
|248
|2
|82.7
|Navy
|3
|82
|247
|3
|82.3
|Florida St.
|3
|93
|235
|0
|78.3
|Michigan
|4
|132
|312
|2
|78.0
|Miami
|4
|117
|305
|2
|76.2
|Missouri
|4
|102
|293
|2
|73.2
|Vanderbilt
|4
|107
|279
|2
|69.8
|LSU
|4
|100
|256
|1
|64.0
|Washington
|3
|79
|188
|3
|62.7
|Appalachian St.
|3
|87
|185
|3
|61.7
|Iowa
|4
|108
|243
|5
|60.8
|Texas
|4
|112
|239
|3
|59.8
|Auburn
|4
|125
|233
|1
|58.2
|Texas Tech
|4
|113
|225
|2
|56.2
|Wisconsin
|4
|95
|200
|2
|50.0
|BYU
|3
|83
|133
|1
|44.3
|Minnesota
|3
|70
|124
|0
|41.3
