NCAA FBS Team Rushing Defense

The Associated Press

September 23, 2025, 11:14 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
E. Michigan 4 162 1089 14 272.2
Kent St. 4 160 1031 12 257.8
Georgia Southern 4 150 982 13 245.5
UCLA 3 132 732 8 244.0
Georgia St. 4 163 909 18 227.2
Liberty 4 160 907 9 226.8
UAB 4 178 891 11 222.8
Louisiana-Lafayette 4 179 863 11 215.8
Oklahoma St. 3 118 633 5 211.0
W. Kentucky 4 149 840 5 210.0
Old Dominion 3 129 612 3 204.0
Arkansas St. 4 145 789 10 197.2
South Alabama 4 155 785 11 196.2
New Mexico St. 3 141 584 4 194.7
Colorado 4 171 778 6 194.5
Mississippi 4 148 762 6 190.5
Texas State 4 151 760 7 190.0
Air Force 3 103 565 10 188.3
Baylor 4 177 744 8 186.0
Miami (Ohio) 3 127 547 5 182.3
San Jose St. 3 126 543 4 181.0
Oregon St. 4 146 720 6 180.0
Temple 4 122 720 9 180.0
W. Michigan 4 153 716 8 179.0
Utah St. 4 181 713 7 178.2
Tulsa 4 162 711 7 177.8
Kansas St. 4 194 703 9 175.8
North Texas 4 180 698 6 174.5
Middle Tennessee 4 162 694 7 173.5
Nebraska 4 134 694 6 173.5
Colorado St. 3 118 518 7 172.7
Coastal Carolina 4 162 689 8 172.2
Northwestern 3 95 516 4 172.0
UTEP 4 171 679 7 169.8
Boise St. 3 114 503 8 167.7
Ball St. 4 135 666 9 166.5
Delaware 4 146 665 7 166.2
Missouri St. 4 122 662 12 165.5
Army 3 102 495 7 165.0
Akron 4 144 658 7 164.5
Cent. Michigan 4 140 652 10 163.0
Wyoming 4 133 652 5 163.0
Kennesaw St. 4 153 650 6 162.5
Sam Houston St. 4 143 647 8 161.8
Tulane 4 134 646 5 161.5
Ohio 4 127 635 6 158.8
Syracuse 4 125 635 4 158.8
Charlotte 4 140 633 6 158.2
Umass 3 102 473 2 157.7
Arkansas 4 149 630 7 157.5
Virginia Tech 4 137 630 8 157.5
Purdue 4 145 629 8 157.2
Georgia Tech 4 157 621 4 155.2
Jacksonville St. 4 151 618 4 154.5
Duke 4 159 613 12 153.2
UNLV 4 112 609 5 152.2
South Carolina 4 156 608 4 152.0
Rutgers 4 118 606 8 151.5
Washington St. 4 137 606 9 151.5
Uconn 4 150 596 8 149.0
FIU 4 123 589 4 147.2
N. Illinois 3 103 440 4 146.7
Southern Miss. 4 160 575 10 143.8
New Mexico 3 85 431 4 143.7
Texas A&M 3 107 417 5 139.0
Alabama 3 115 415 4 138.3
Kentucky 3 107 410 5 136.7
Mississippi St. 4 140 546 1 136.5
North Carolina 4 146 546 5 136.5
FAU 3 100 405 4 135.0
Nevada 4 141 540 9 135.0
Illinois 4 133 536 3 134.0
Kansas 4 145 533 4 133.2
Rice 4 133 530 5 132.5
South Florida 4 145 530 6 132.5
Wake Forest 3 120 397 2 132.3
Troy 4 135 527 7 131.8
West Virginia 4 160 523 3 130.8
Louisville 3 115 390 3 130.0
UCF 3 115 388 2 129.3
Stanford 4 130 515 4 128.8
Boston College 3 99 378 3 126.0
NC State 4 118 495 9 123.8
Clemson 4 143 488 4 122.0
Iowa St. 4 128 484 3 121.0
Michigan St. 4 115 482 5 120.5
Buffalo 4 155 471 5 117.8
UTSA 4 133 462 6 115.5
SMU 4 143 459 3 114.8
James Madison 3 103 335 2 111.7
Florida 4 132 445 3 111.2
Hawaii 5 162 554 6 110.8
Bowling Green 4 127 443 5 110.8
Utah 4 127 443 3 110.8
Ohio St. 3 104 328 0 109.3
Oregon 4 132 435 4 108.8
Louisiana-Monroe 3 91 326 3 108.7
Notre Dame 3 98 323 4 107.7
TCU 3 101 321 2 107.0
Fresno St. 5 147 531 2 106.2
Houston 3 101 312 3 104.0
Marshall 4 125 410 4 102.5
Toledo 4 140 405 6 101.2
Louisiana Tech 4 130 403 1 100.8
Penn St. 3 106 302 0 100.7
Virginia 4 120 401 7 100.2
Arizona 3 84 288 2 96.0
Memphis 4 119 382 4 95.5
Arizona St. 4 124 381 2 95.2
California 4 119 379 4 94.8
Tennessee 4 146 373 8 93.2
Southern Cal 4 122 371 2 92.8
Maryland 4 148 369 1 92.2
Cincinnati 3 105 276 1 92.0
Oklahoma 4 121 356 2 89.0
East Carolina 4 123 348 4 87.0
Indiana 4 106 348 2 87.0
San Diego St. 3 95 253 1 84.3
Pittsburgh 3 130 251 4 83.7
Georgia 3 93 248 2 82.7
Navy 3 82 247 3 82.3
Florida St. 3 93 235 0 78.3
Michigan 4 132 312 2 78.0
Miami 4 117 305 2 76.2
Missouri 4 102 293 2 73.2
Vanderbilt 4 107 279 2 69.8
LSU 4 100 256 1 64.0
Washington 3 79 188 3 62.7
Appalachian St. 3 87 185 3 61.7
Iowa 4 108 243 5 60.8
Texas 4 112 239 3 59.8
Auburn 4 125 233 1 58.2
Texas Tech 4 113 225 2 56.2
Wisconsin 4 95 200 2 50.0
BYU 3 83 133 1 44.3
Minnesota 3 70 124 0 41.3

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

