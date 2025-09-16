NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|E. Michigan
|3
|130
|875
|11
|291.7
|Georgia Southern
|3
|120
|874
|12
|291.3
|UCLA
|3
|132
|732
|8
|244.0
|Liberty
|3
|118
|680
|6
|226.7
|Louisiana-Lafayette
|3
|143
|680
|8
|226.7
|UAB
|3
|135
|656
|7
|218.7
|Oklahoma St.
|2
|75
|428
|5
|214.0
|Texas State
|3
|109
|633
|7
|211.0
|W. Kentucky
|3
|110
|633
|4
|211.0
|Virginia Tech
|3
|114
|631
|8
|210.3
|Georgia St.
|3
|126
|623
|10
|207.7
|South Alabama
|3
|124
|617
|9
|205.7
|Colorado
|3
|130
|613
|6
|204.3
|Old Dominion
|3
|129
|612
|3
|204.0
|Utah St.
|3
|141
|604
|7
|201.3
|Arkansas St.
|3
|96
|600
|7
|200.0
|Missouri St.
|3
|97
|591
|11
|197.0
|San Jose St.
|2
|83
|391
|2
|195.5
|Mississippi
|3
|109
|584
|6
|194.7
|New Mexico St.
|3
|141
|584
|4
|194.7
|Cent. Michigan
|3
|105
|580
|10
|193.3
|Baylor
|3
|129
|565
|7
|188.3
|Kennesaw St.
|3
|125
|558
|5
|186.0
|Kent St.
|3
|106
|543
|4
|181.0
|Kansas St.
|4
|194
|703
|9
|175.8
|Jacksonville St.
|3
|116
|526
|4
|175.3
|Tulsa
|3
|129
|526
|6
|175.3
|W. Michigan
|3
|111
|525
|7
|175.0
|Colorado St.
|2
|85
|346
|6
|173.0
|Northwestern
|3
|95
|516
|4
|172.0
|Middle Tennessee
|3
|113
|506
|5
|168.7
|Delaware
|3
|112
|505
|6
|168.3
|Syracuse
|3
|103
|495
|4
|165.0
|Miami (Ohio)
|2
|84
|327
|3
|163.5
|UCF
|2
|90
|325
|2
|162.5
|Akron
|3
|103
|481
|6
|160.3
|UNLV
|3
|90
|478
|5
|159.3
|Southern Miss.
|3
|122
|474
|7
|158.0
|Umass
|3
|102
|473
|2
|157.7
|Coastal Carolina
|3
|118
|466
|6
|155.3
|South Florida
|3
|107
|460
|4
|153.3
|Wyoming
|3
|102
|459
|3
|153.0
|Rice
|3
|101
|455
|5
|151.7
|Ball St.
|3
|98
|449
|6
|149.7
|FIU
|3
|92
|449
|3
|149.7
|Rutgers
|3
|80
|446
|4
|148.7
|Ohio
|3
|96
|444
|3
|148.0
|Duke
|3
|124
|442
|9
|147.3
|Oregon St.
|3
|100
|440
|5
|146.7
|Louisiana-Monroe
|2
|63
|293
|3
|146.5
|Georgia Tech
|3
|113
|437
|3
|145.7
|Washington St.
|3
|104
|433
|6
|144.3
|New Mexico
|3
|85
|431
|4
|143.7
|UTEP
|3
|129
|429
|5
|143.0
|Air Force
|2
|72
|283
|5
|141.5
|Mississippi St.
|3
|113
|421
|1
|140.3
|Uconn
|3
|114
|419
|7
|139.7
|Texas A&M
|3
|107
|417
|5
|139.0
|Alabama
|3
|115
|415
|4
|138.3
|Temple
|3
|92
|413
|5
|137.7
|Kentucky
|3
|107
|410
|5
|136.7
|Nebraska
|3
|101
|408
|3
|136.0
|FAU
|3
|100
|405
|4
|135.0
|Tulane
|3
|92
|405
|2
|135.0
|North Carolina
|3
|112
|403
|2
|134.3
|Troy
|3
|101
|402
|5
|134.0
|Army
|2
|60
|266
|2
|133.0
|Wake Forest
|3
|120
|397
|2
|132.3
|Nevada
|3
|108
|395
|6
|131.7
|Sam Houston St.
|3
|102
|383
|4
|127.7
|Boston College
|3
|99
|378
|3
|126.0
|Charlotte
|3
|94
|378
|3
|126.0
|Purdue
|3
|102
|375
|3
|125.0
|Notre Dame
|2
|70
|247
|4
|123.5
|Oregon
|3
|106
|368
|3
|122.7
|Hawaii
|4
|130
|490
|5
|122.5
|Virginia
|3
|89
|366
|6
|122.0
|Iowa St.
|4
|128
|484
|3
|121.0
|Boise St.
|2
|59
|234
|5
|117.0
|Kansas
|3
|104
|351
|3
|117.0
|Tennessee
|3
|127
|350
|7
|116.7
|Indiana
|3
|86
|346
|2
|115.3
|NC State
|3
|83
|346
|6
|115.3
|TCU
|2
|74
|227
|2
|113.5
|Arkansas
|3
|108
|340
|4
|113.3
|Marshall
|3
|110
|336
|3
|112.0
|Clemson
|3
|105
|333
|3
|111.0
|Fresno St.
|4
|120
|442
|2
|110.5
|Ohio St.
|3
|104
|328
|0
|109.3
|South Carolina
|3
|108
|323
|2
|107.7
|SMU
|3
|106
|321
|3
|107.0
|Toledo
|3
|103
|315
|4
|105.0
|Houston
|3
|101
|312
|3
|104.0
|North Texas
|3
|112
|311
|3
|103.7
|Stanford
|3
|88
|309
|3
|103.0
|UTSA
|3
|96
|309
|5
|103.0
|Buffalo
|3
|108
|308
|3
|102.7
|Maryland
|3
|106
|308
|1
|102.7
|Bowling Green
|3
|97
|303
|2
|101.0
|Penn St.
|3
|106
|302
|0
|100.7
|Louisville
|2
|86
|200
|2
|100.0
|Oklahoma
|3
|85
|289
|1
|96.3
|Arizona
|3
|84
|288
|2
|96.0
|Florida St.
|2
|65
|192
|0
|96.0
|San Diego St.
|2
|64
|188
|1
|94.0
|Louisiana Tech
|3
|95
|281
|1
|93.7
|West Virginia
|3
|119
|281
|2
|93.7
|Cincinnati
|3
|105
|277
|1
|92.3
|Missouri
|3
|80
|277
|2
|92.3
|Arizona St.
|3
|101
|274
|2
|91.3
|Utah
|3
|90
|270
|1
|90.0
|Michigan
|3
|101
|267
|2
|89.0
|James Madison
|2
|61
|177
|1
|88.5
|Florida
|3
|86
|261
|0
|87.0
|Southern Cal
|3
|90
|259
|1
|86.3
|Pittsburgh
|3
|130
|251
|4
|83.7
|Georgia
|3
|93
|248
|2
|82.7
|California
|3
|86
|247
|3
|82.3
|Navy
|3
|82
|247
|3
|82.3
|Vanderbilt
|3
|87
|247
|2
|82.3
|Washington
|2
|51
|161
|2
|80.5
|Miami
|3
|88
|225
|1
|75.0
|Illinois
|3
|84
|224
|0
|74.7
|N. Illinois
|2
|54
|148
|0
|74.0
|Texas
|3
|86
|212
|3
|70.7
|Memphis
|3
|87
|207
|1
|69.0
|Auburn
|3
|99
|201
|0
|67.0
|Michigan St.
|3
|75
|193
|2
|64.3
|Appalachian St.
|3
|87
|185
|3
|61.7
|East Carolina
|3
|89
|176
|2
|58.7
|Iowa
|3
|78
|173
|1
|57.7
|LSU
|3
|74
|168
|1
|56.0
|Wisconsin
|3
|72
|139
|1
|46.3
|Minnesota
|3
|70
|124
|0
|41.3
|Texas Tech
|3
|82
|124
|1
|41.3
|BYU
|2
|48
|14
|0
|7.0
