NCAA FBS Team Rushing Defense

September 16, 2025, 11:14 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
E. Michigan 3 130 875 11 291.7
Georgia Southern 3 120 874 12 291.3
UCLA 3 132 732 8 244.0
Liberty 3 118 680 6 226.7
Louisiana-Lafayette 3 143 680 8 226.7
UAB 3 135 656 7 218.7
Oklahoma St. 2 75 428 5 214.0
Texas State 3 109 633 7 211.0
W. Kentucky 3 110 633 4 211.0
Virginia Tech 3 114 631 8 210.3
Georgia St. 3 126 623 10 207.7
South Alabama 3 124 617 9 205.7
Colorado 3 130 613 6 204.3
Old Dominion 3 129 612 3 204.0
Utah St. 3 141 604 7 201.3
Arkansas St. 3 96 600 7 200.0
Missouri St. 3 97 591 11 197.0
San Jose St. 2 83 391 2 195.5
Mississippi 3 109 584 6 194.7
New Mexico St. 3 141 584 4 194.7
Cent. Michigan 3 105 580 10 193.3
Baylor 3 129 565 7 188.3
Kennesaw St. 3 125 558 5 186.0
Kent St. 3 106 543 4 181.0
Kansas St. 4 194 703 9 175.8
Jacksonville St. 3 116 526 4 175.3
Tulsa 3 129 526 6 175.3
W. Michigan 3 111 525 7 175.0
Colorado St. 2 85 346 6 173.0
Northwestern 3 95 516 4 172.0
Middle Tennessee 3 113 506 5 168.7
Delaware 3 112 505 6 168.3
Syracuse 3 103 495 4 165.0
Miami (Ohio) 2 84 327 3 163.5
UCF 2 90 325 2 162.5
Akron 3 103 481 6 160.3
UNLV 3 90 478 5 159.3
Southern Miss. 3 122 474 7 158.0
Umass 3 102 473 2 157.7
Coastal Carolina 3 118 466 6 155.3
South Florida 3 107 460 4 153.3
Wyoming 3 102 459 3 153.0
Rice 3 101 455 5 151.7
Ball St. 3 98 449 6 149.7
FIU 3 92 449 3 149.7
Rutgers 3 80 446 4 148.7
Ohio 3 96 444 3 148.0
Duke 3 124 442 9 147.3
Oregon St. 3 100 440 5 146.7
Louisiana-Monroe 2 63 293 3 146.5
Georgia Tech 3 113 437 3 145.7
Washington St. 3 104 433 6 144.3
New Mexico 3 85 431 4 143.7
UTEP 3 129 429 5 143.0
Air Force 2 72 283 5 141.5
Mississippi St. 3 113 421 1 140.3
Uconn 3 114 419 7 139.7
Texas A&M 3 107 417 5 139.0
Alabama 3 115 415 4 138.3
Temple 3 92 413 5 137.7
Kentucky 3 107 410 5 136.7
Nebraska 3 101 408 3 136.0
FAU 3 100 405 4 135.0
Tulane 3 92 405 2 135.0
North Carolina 3 112 403 2 134.3
Troy 3 101 402 5 134.0
Army 2 60 266 2 133.0
Wake Forest 3 120 397 2 132.3
Nevada 3 108 395 6 131.7
Sam Houston St. 3 102 383 4 127.7
Boston College 3 99 378 3 126.0
Charlotte 3 94 378 3 126.0
Purdue 3 102 375 3 125.0
Notre Dame 2 70 247 4 123.5
Oregon 3 106 368 3 122.7
Hawaii 4 130 490 5 122.5
Virginia 3 89 366 6 122.0
Iowa St. 4 128 484 3 121.0
Boise St. 2 59 234 5 117.0
Kansas 3 104 351 3 117.0
Tennessee 3 127 350 7 116.7
Indiana 3 86 346 2 115.3
NC State 3 83 346 6 115.3
TCU 2 74 227 2 113.5
Arkansas 3 108 340 4 113.3
Marshall 3 110 336 3 112.0
Clemson 3 105 333 3 111.0
Fresno St. 4 120 442 2 110.5
Ohio St. 3 104 328 0 109.3
South Carolina 3 108 323 2 107.7
SMU 3 106 321 3 107.0
Toledo 3 103 315 4 105.0
Houston 3 101 312 3 104.0
North Texas 3 112 311 3 103.7
Stanford 3 88 309 3 103.0
UTSA 3 96 309 5 103.0
Buffalo 3 108 308 3 102.7
Maryland 3 106 308 1 102.7
Bowling Green 3 97 303 2 101.0
Penn St. 3 106 302 0 100.7
Louisville 2 86 200 2 100.0
Oklahoma 3 85 289 1 96.3
Arizona 3 84 288 2 96.0
Florida St. 2 65 192 0 96.0
San Diego St. 2 64 188 1 94.0
Louisiana Tech 3 95 281 1 93.7
West Virginia 3 119 281 2 93.7
Cincinnati 3 105 277 1 92.3
Missouri 3 80 277 2 92.3
Arizona St. 3 101 274 2 91.3
Utah 3 90 270 1 90.0
Michigan 3 101 267 2 89.0
James Madison 2 61 177 1 88.5
Florida 3 86 261 0 87.0
Southern Cal 3 90 259 1 86.3
Pittsburgh 3 130 251 4 83.7
Georgia 3 93 248 2 82.7
California 3 86 247 3 82.3
Navy 3 82 247 3 82.3
Vanderbilt 3 87 247 2 82.3
Washington 2 51 161 2 80.5
Miami 3 88 225 1 75.0
Illinois 3 84 224 0 74.7
N. Illinois 2 54 148 0 74.0
Texas 3 86 212 3 70.7
Memphis 3 87 207 1 69.0
Auburn 3 99 201 0 67.0
Michigan St. 3 75 193 2 64.3
Appalachian St. 3 87 185 3 61.7
East Carolina 3 89 176 2 58.7
Iowa 3 78 173 1 57.7
LSU 3 74 168 1 56.0
Wisconsin 3 72 139 1 46.3
Minnesota 3 70 124 0 41.3
Texas Tech 3 82 124 1 41.3
BYU 2 48 14 0 7.0

