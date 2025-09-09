Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Defense

The Associated Press

September 9, 2025, 11:15 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
Georgia Southern 2 78 660 9 330.0
E. Michigan 2 84 623 7 311.5
Liberty 2 82 522 5 261.0
Georgia St. 2 84 500 8 250.0
UAB 2 92 497 6 248.5
Baylor 2 96 470 7 235.0
Old Dominion 2 95 445 2 222.5
Kennesaw St. 2 86 443 4 221.5
UCLA 2 86 434 5 217.0
Oklahoma St. 2 75 428 5 214.0
Missouri St. 2 63 424 8 212.0
South Alabama 2 85 422 6 211.0
W. Kentucky 3 110 633 4 211.0
Arkansas St. 2 62 413 5 206.5
Colorado 2 77 404 3 202.0
Akron 2 72 400 5 200.0
Kent St. 2 77 394 3 197.0
San Jose St. 2 83 391 2 195.5
Syracuse 2 74 388 3 194.0
Texas State 2 67 388 5 194.0
Virginia Tech 2 74 381 4 190.5
Southern Miss. 2 84 379 5 189.5
Mississippi 2 72 363 2 181.5
W. Michigan 2 74 363 4 181.5
Rice 2 69 355 4 177.5
Mississippi St. 2 86 353 1 176.5
Colorado St. 2 85 346 6 173.0
Northwestern 2 65 340 1 170.0
Utah St. 2 80 338 3 169.0
Delaware 2 80 331 3 165.5
Charlotte 2 71 330 2 165.0
Miami (Ohio) 2 84 327 3 163.5
Marshall 2 82 325 3 162.5
UCF 2 90 325 2 162.5
Alabama 2 81 323 4 161.5
New Mexico 2 63 322 4 161.0
Oregon St. 2 60 319 3 159.5
UNLV 3 90 478 5 159.3
Rutgers 2 53 318 3 159.0
Ball St. 2 64 317 5 158.5
Nebraska 2 66 315 2 157.5
FIU 2 61 314 2 157.0
Kansas St. 3 149 469 7 156.3
Indiana 2 55 307 2 153.5
Jacksonville St. 2 74 307 1 153.5
Virginia 2 65 307 5 153.5
Middle Tennessee 2 78 303 5 151.5
Hawaii 3 107 449 5 149.7
Louisiana-Monroe 2 63 293 3 146.5
Nevada 2 78 290 5 145.0
Fresno St. 3 93 431 1 143.7
NC State 2 61 287 4 143.5
Duke 2 86 286 5 143.0
Texas A&M 2 68 281 2 140.5
Kentucky 2 77 279 4 139.5
North Carolina 2 64 279 2 139.5
Toledo 2 71 279 4 139.5
UTSA 2 69 276 5 138.0
Umass 2 62 272 0 136.0
Washington St. 2 75 270 2 135.0
SMU 2 79 268 3 134.0
Army 2 60 266 2 133.0
Tulane 2 68 266 2 133.0
Georgia Tech 2 78 263 1 131.5
Oklahoma 2 58 263 1 131.5
Coastal Carolina 2 69 262 3 131.0
Ohio St. 2 70 260 0 130.0
Maryland 2 80 257 1 128.5
Sam Houston St. 3 102 383 4 127.7
Louisiana Tech 2 78 254 1 127.0
Louisiana-Lafayette 2 81 253 3 126.5
Stanford 2 65 253 2 126.5
North Texas 2 84 247 2 123.5
Notre Dame 1 38 119 1 119.0
West Virginia 2 85 235 1 117.5
Boise St. 2 59 234 5 117.0
Kansas 3 104 351 3 117.0
South Carolina 1 37 115 0 115.0
South Florida 2 70 224 0 112.0
Arkansas 2 68 222 1 111.0
Ohio 2 65 219 2 109.5
Penn St. 2 70 219 0 109.5
Houston 2 78 216 1 108.0
Iowa St. 3 88 324 2 108.0
New Mexico St. 2 73 215 1 107.5
Cincinnati 2 70 208 1 104.0
Southern Cal 2 62 207 0 103.5
UTEP 2 73 203 3 101.5
Louisville 2 86 200 2 100.0
Cent. Michigan 2 50 199 2 99.5
Purdue 2 62 197 1 98.5
Air Force 1 38 97 0 97.0
Florida St. 2 65 192 0 96.0
Wake Forest 2 76 192 2 96.0
Oregon 2 69 190 1 95.0
Michigan 2 68 188 2 94.0
San Diego St. 2 64 188 1 94.0
Clemson 2 63 186 1 93.0
Miami 2 61 185 1 92.5
Temple 2 50 185 1 92.5
Troy 2 56 185 2 92.5
Arizona 2 60 183 0 91.5
FAU 2 60 181 0 90.5
James Madison 2 61 177 1 88.5
Uconn 2 69 172 2 86.0
Memphis 2 64 167 1 83.5
Boston College 2 62 165 2 82.5
Bowling Green 2 59 165 1 82.5
Florida 2 61 165 0 82.5
Buffalo 2 64 164 1 82.0
Texas 2 63 162 2 81.0
Vanderbilt 2 58 161 1 80.5
Washington 2 51 161 2 80.5
Tulsa 2 66 159 1 79.5
Missouri 2 58 157 1 78.5
Arizona St. 2 59 155 1 77.5
Tennessee 2 72 152 4 76.0
Utah 2 56 149 0 74.5
N. Illinois 2 54 148 0 74.0
Wyoming 2 57 148 1 74.0
Iowa 2 51 147 0 73.5
Georgia 2 59 123 1 61.5
California 2 49 117 2 58.5
Texas Tech 2 60 116 1 58.0
Illinois 2 50 111 0 55.5
East Carolina 2 63 109 2 54.5
Navy 2 49 107 1 53.5
TCU 1 28 50 1 50.0
Michigan St. 2 49 96 1 48.0
LSU 2 47 89 1 44.5
Minnesota 1 24 44 0 44.0
Pittsburgh 2 72 77 1 38.5
Appalachian St. 2 62 75 1 37.5
Wisconsin 2 50 67 0 33.5
Auburn 2 57 61 0 30.5
BYU 2 48 14 0 7.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

