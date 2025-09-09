NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|Georgia Southern
|2
|78
|660
|9
|330.0
|E. Michigan
|2
|84
|623
|7
|311.5
|Liberty
|2
|82
|522
|5
|261.0
|Georgia St.
|2
|84
|500
|8
|250.0
|UAB
|2
|92
|497
|6
|248.5
|Baylor
|2
|96
|470
|7
|235.0
|Old Dominion
|2
|95
|445
|2
|222.5
|Kennesaw St.
|2
|86
|443
|4
|221.5
|UCLA
|2
|86
|434
|5
|217.0
|Oklahoma St.
|2
|75
|428
|5
|214.0
|Missouri St.
|2
|63
|424
|8
|212.0
|South Alabama
|2
|85
|422
|6
|211.0
|W. Kentucky
|3
|110
|633
|4
|211.0
|Arkansas St.
|2
|62
|413
|5
|206.5
|Colorado
|2
|77
|404
|3
|202.0
|Akron
|2
|72
|400
|5
|200.0
|Kent St.
|2
|77
|394
|3
|197.0
|San Jose St.
|2
|83
|391
|2
|195.5
|Syracuse
|2
|74
|388
|3
|194.0
|Texas State
|2
|67
|388
|5
|194.0
|Virginia Tech
|2
|74
|381
|4
|190.5
|Southern Miss.
|2
|84
|379
|5
|189.5
|Mississippi
|2
|72
|363
|2
|181.5
|W. Michigan
|2
|74
|363
|4
|181.5
|Rice
|2
|69
|355
|4
|177.5
|Mississippi St.
|2
|86
|353
|1
|176.5
|Colorado St.
|2
|85
|346
|6
|173.0
|Northwestern
|2
|65
|340
|1
|170.0
|Utah St.
|2
|80
|338
|3
|169.0
|Delaware
|2
|80
|331
|3
|165.5
|Charlotte
|2
|71
|330
|2
|165.0
|Miami (Ohio)
|2
|84
|327
|3
|163.5
|Marshall
|2
|82
|325
|3
|162.5
|UCF
|2
|90
|325
|2
|162.5
|Alabama
|2
|81
|323
|4
|161.5
|New Mexico
|2
|63
|322
|4
|161.0
|Oregon St.
|2
|60
|319
|3
|159.5
|UNLV
|3
|90
|478
|5
|159.3
|Rutgers
|2
|53
|318
|3
|159.0
|Ball St.
|2
|64
|317
|5
|158.5
|Nebraska
|2
|66
|315
|2
|157.5
|FIU
|2
|61
|314
|2
|157.0
|Kansas St.
|3
|149
|469
|7
|156.3
|Indiana
|2
|55
|307
|2
|153.5
|Jacksonville St.
|2
|74
|307
|1
|153.5
|Virginia
|2
|65
|307
|5
|153.5
|Middle Tennessee
|2
|78
|303
|5
|151.5
|Hawaii
|3
|107
|449
|5
|149.7
|Louisiana-Monroe
|2
|63
|293
|3
|146.5
|Nevada
|2
|78
|290
|5
|145.0
|Fresno St.
|3
|93
|431
|1
|143.7
|NC State
|2
|61
|287
|4
|143.5
|Duke
|2
|86
|286
|5
|143.0
|Texas A&M
|2
|68
|281
|2
|140.5
|Kentucky
|2
|77
|279
|4
|139.5
|North Carolina
|2
|64
|279
|2
|139.5
|Toledo
|2
|71
|279
|4
|139.5
|UTSA
|2
|69
|276
|5
|138.0
|Umass
|2
|62
|272
|0
|136.0
|Washington St.
|2
|75
|270
|2
|135.0
|SMU
|2
|79
|268
|3
|134.0
|Army
|2
|60
|266
|2
|133.0
|Tulane
|2
|68
|266
|2
|133.0
|Georgia Tech
|2
|78
|263
|1
|131.5
|Oklahoma
|2
|58
|263
|1
|131.5
|Coastal Carolina
|2
|69
|262
|3
|131.0
|Ohio St.
|2
|70
|260
|0
|130.0
|Maryland
|2
|80
|257
|1
|128.5
|Sam Houston St.
|3
|102
|383
|4
|127.7
|Louisiana Tech
|2
|78
|254
|1
|127.0
|Louisiana-Lafayette
|2
|81
|253
|3
|126.5
|Stanford
|2
|65
|253
|2
|126.5
|North Texas
|2
|84
|247
|2
|123.5
|Notre Dame
|1
|38
|119
|1
|119.0
|West Virginia
|2
|85
|235
|1
|117.5
|Boise St.
|2
|59
|234
|5
|117.0
|Kansas
|3
|104
|351
|3
|117.0
|South Carolina
|1
|37
|115
|0
|115.0
|South Florida
|2
|70
|224
|0
|112.0
|Arkansas
|2
|68
|222
|1
|111.0
|Ohio
|2
|65
|219
|2
|109.5
|Penn St.
|2
|70
|219
|0
|109.5
|Houston
|2
|78
|216
|1
|108.0
|Iowa St.
|3
|88
|324
|2
|108.0
|New Mexico St.
|2
|73
|215
|1
|107.5
|Cincinnati
|2
|70
|208
|1
|104.0
|Southern Cal
|2
|62
|207
|0
|103.5
|UTEP
|2
|73
|203
|3
|101.5
|Louisville
|2
|86
|200
|2
|100.0
|Cent. Michigan
|2
|50
|199
|2
|99.5
|Purdue
|2
|62
|197
|1
|98.5
|Air Force
|1
|38
|97
|0
|97.0
|Florida St.
|2
|65
|192
|0
|96.0
|Wake Forest
|2
|76
|192
|2
|96.0
|Oregon
|2
|69
|190
|1
|95.0
|Michigan
|2
|68
|188
|2
|94.0
|San Diego St.
|2
|64
|188
|1
|94.0
|Clemson
|2
|63
|186
|1
|93.0
|Miami
|2
|61
|185
|1
|92.5
|Temple
|2
|50
|185
|1
|92.5
|Troy
|2
|56
|185
|2
|92.5
|Arizona
|2
|60
|183
|0
|91.5
|FAU
|2
|60
|181
|0
|90.5
|James Madison
|2
|61
|177
|1
|88.5
|Uconn
|2
|69
|172
|2
|86.0
|Memphis
|2
|64
|167
|1
|83.5
|Boston College
|2
|62
|165
|2
|82.5
|Bowling Green
|2
|59
|165
|1
|82.5
|Florida
|2
|61
|165
|0
|82.5
|Buffalo
|2
|64
|164
|1
|82.0
|Texas
|2
|63
|162
|2
|81.0
|Vanderbilt
|2
|58
|161
|1
|80.5
|Washington
|2
|51
|161
|2
|80.5
|Tulsa
|2
|66
|159
|1
|79.5
|Missouri
|2
|58
|157
|1
|78.5
|Arizona St.
|2
|59
|155
|1
|77.5
|Tennessee
|2
|72
|152
|4
|76.0
|Utah
|2
|56
|149
|0
|74.5
|N. Illinois
|2
|54
|148
|0
|74.0
|Wyoming
|2
|57
|148
|1
|74.0
|Iowa
|2
|51
|147
|0
|73.5
|Georgia
|2
|59
|123
|1
|61.5
|California
|2
|49
|117
|2
|58.5
|Texas Tech
|2
|60
|116
|1
|58.0
|Illinois
|2
|50
|111
|0
|55.5
|East Carolina
|2
|63
|109
|2
|54.5
|Navy
|2
|49
|107
|1
|53.5
|TCU
|1
|28
|50
|1
|50.0
|Michigan St.
|2
|49
|96
|1
|48.0
|LSU
|2
|47
|89
|1
|44.5
|Minnesota
|1
|24
|44
|0
|44.0
|Pittsburgh
|2
|72
|77
|1
|38.5
|Appalachian St.
|2
|62
|75
|1
|37.5
|Wisconsin
|2
|50
|67
|0
|33.5
|Auburn
|2
|57
|61
|0
|30.5
|BYU
|2
|48
|14
|0
|7.0
