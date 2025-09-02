Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Defense

The Associated Press

September 2, 2025, 11:15 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
E. Michigan 1 39 392 3 392.0
Georgia Southern 1 45 351 5 351.0
Colorado 1 47 320 3 320.0
Old Dominion 1 57 309 2 309.0
Baylor 1 52 307 4 307.0
Georgia St. 1 44 295 4 295.0
UCLA 1 54 286 4 286.0
Colorado St. 1 51 283 4 283.0
Northwestern 1 42 269 1 269.0
North Carolina 1 35 258 2 258.0
Syracuse 1 40 246 2 246.0
Marshall 1 44 239 3 239.0
San Jose St. 1 51 236 1 236.0
Missouri St. 1 30 233 6 233.0
Alabama 1 49 230 4 230.0
Toledo 1 43 220 3 220.0
Indiana 1 23 218 2 218.0
Louisiana-Lafayette 1 55 206 2 206.0
Texas A&M 1 33 203 2 203.0
Nebraska 1 30 202 2 202.0
UAB 1 41 202 2 202.0
New Mexico 1 32 201 3 201.0
Rutgers 1 31 201 1 201.0
Delaware 1 41 200 1 200.0
Army 1 42 192 2 192.0
Mississippi 1 35 191 0 191.0
Umass 1 37 191 0 191.0
Southern Miss. 1 42 188 3 188.0
Washington St. 1 45 188 1 188.0
Liberty 1 32 184 1 184.0
Charlotte 1 38 182 1 182.0
South Alabama 1 40 181 3 181.0
W. Michigan 1 44 181 2 181.0
Hawaii 2 76 360 5 180.0
Akron 1 39 166 0 166.0
Ohio St. 1 37 166 0 166.0
Miami (Ohio) 1 43 165 1 165.0
UCF 1 39 165 1 165.0
Coastal Carolina 1 43 164 3 164.0
Kent St. 1 35 164 0 164.0
Duke 1 44 163 2 163.0
W. Kentucky 2 68 326 2 163.0
Wake Forest 1 43 158 1 158.0
Missouri 1 39 154 0 154.0
Buffalo 1 44 153 0 153.0
UNLV 2 60 305 4 152.5
Rice 1 31 151 1 151.0
Middle Tennessee 1 47 150 2 150.0
Ohio 1 37 147 1 147.0
Georgia Tech 1 31 146 1 146.0
Fresno St. 2 59 291 1 145.5
Texas State 1 33 143 2 143.0
Nevada 1 36 135 4 135.0
Kennesaw St. 1 47 130 1 130.0
Sam Houston St. 2 68 260 4 130.0
Louisiana Tech 1 44 128 0 128.0
Uconn 1 40 128 1 128.0
UTEP 1 33 127 2 127.0
Oregon St. 1 32 122 1 122.0
South Florida 1 38 122 0 122.0
Tulsa 1 40 120 1 120.0
Notre Dame 1 38 119 1 119.0
Virginia Tech 1 37 119 1 119.0
Memphis 1 37 118 0 118.0
Boise St. 1 28 117 3 117.0
Oklahoma 1 26 117 0 117.0
Kansas St. 2 79 232 5 116.0
Oklahoma St. 1 38 116 0 116.0
Purdue 1 36 116 0 116.0
South Carolina 1 37 115 0 115.0
FAU 1 30 112 0 112.0
Cincinnati 1 36 110 0 110.0
Clemson 1 31 108 1 108.0
Jacksonville St. 1 37 108 0 108.0
UTSA 1 23 108 1 108.0
SMU 1 35 107 1 107.0
East Carolina 1 36 105 2 105.0
FIU 1 30 105 0 105.0
Temple 1 22 103 1 103.0
Tennessee 1 44 103 3 103.0
Utah St. 1 35 103 1 103.0
Mississippi St. 1 35 102 0 102.0
Air Force 1 38 97 0 97.0
Iowa St. 2 49 193 1 96.5
Stanford 1 24 96 0 96.0
Ball St. 1 30 93 2 93.0
Miami 1 28 93 1 93.0
Arkansas St. 1 33 92 1 92.0
Virginia 1 30 91 1 91.0
Arizona St. 1 29 89 1 89.0
Wyoming 1 28 89 0 89.0
Florida St. 1 29 87 0 87.0
Washington 1 27 85 2 85.0
Utah 1 28 84 0 84.0
Louisiana-Monroe 1 27 81 0 81.0
Georgia 1 31 78 1 78.0
Penn St. 1 31 78 0 78.0
Maryland 1 32 77 0 77.0
Texas 1 34 77 1 77.0
Appalachian St. 1 29 76 0 76.0
Tulane 1 27 76 0 76.0
Cent. Michigan 1 24 75 0 75.0
Louisville 1 39 74 1 74.0
Arkansas 1 26 69 1 69.0
New Mexico St. 1 35 68 0 68.0
Arizona 1 29 67 0 67.0
California 1 27 65 2 65.0
Southern Cal 1 29 65 0 65.0
Troy 1 25 65 1 65.0
Auburn 1 24 64 0 64.0
James Madison 1 31 64 0 64.0
N. Illinois 1 26 62 0 62.0
Bowling Green 1 30 59 0 59.0
Kentucky 1 29 59 1 59.0
West Virginia 1 37 53 0 53.0
Texas Tech 1 26 52 0 52.0
Michigan 1 28 50 0 50.0
TCU 1 28 50 1 50.0
San Diego St. 1 27 49 0 49.0
Vanderbilt 1 27 47 0 47.0
Oregon 1 27 46 1 46.0
Kansas 2 57 90 1 45.0
Minnesota 1 24 44 0 44.0
Iowa 1 21 43 0 43.0
Houston 1 25 39 0 39.0
Florida 1 32 37 0 37.0
Pittsburgh 1 31 37 0 37.0
Wisconsin 1 22 34 0 34.0
LSU 1 20 31 1 31.0
North Texas 1 27 31 0 31.0
NC State 1 29 30 1 30.0
Illinois 1 26 29 0 29.0
Michigan St. 1 24 29 0 29.0
Boston College 1 27 16 1 16.0
Navy 1 22 15 0 15.0
BYU 1 24 -5 0 -5.0

Sports
