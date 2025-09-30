Live Radio
NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

September 30, 2025

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 5 5 168 33.60
Iowa St. 5 4 122 30.50
Iowa 5 10 298 29.80
Delaware 4 3 81 27.00
Washington 4 4 106 26.50
Louisville 4 10 246 24.60
South Carolina 5 9 215 23.89
South Alabama 5 5 109 21.80
Duke 5 4 86 21.50
Illinois 5 8 170 21.25
Indiana 5 14 282 20.14
Michigan St. 4 6 118 19.67
Texas A&M 4 10 190 19.00
SMU 4 5 94 18.80
Florida 4 7 128 18.29
N. Illinois 4 1 18 18.00
South Florida 4 9 155 17.22
Texas State 4 2 33 16.50
Texas 4 8 131 16.38
FAU 4 6 93 15.50
Cent. Michigan 5 4 59 14.75
LSU 5 7 103 14.71
Pittsburgh 4 13 183 14.08
Kennesaw St. 5 6 84 14.00
Nebraska 4 11 154 14.00
Temple 4 7 97 13.86
Charlotte 4 5 69 13.80
Hawaii 6 2 27 13.50
Umass 4 3 39 13.00
Alabama 4 5 64 12.80
E. Michigan 5 4 51 12.75
Wisconsin 4 3 38 12.67
Washington St. 5 5 63 12.60
Southern Cal 5 2 25 12.50
Memphis 5 9 111 12.33
Southern Miss. 5 8 98 12.25
California 5 11 134 12.18
Mississippi St. 5 11 133 12.09
Army 4 5 60 12.00
Ohio St. 4 5 60 12.00
UCF 4 5 60 12.00
BYU 4 13 155 11.92
Utah 5 7 83 11.86
Ohio 5 5 59 11.80
Fresno St. 5 9 105 11.67
UAB 4 5 57 11.40
Oregon 5 12 135 11.25
Boston College 4 9 101 11.22
Miami (Ohio) 4 6 65 10.83
Colorado 5 4 43 10.75
Marshall 5 13 139 10.69
Toledo 5 18 192 10.67
Tennessee 5 14 149 10.64
Mississippi 5 11 117 10.64
Virginia 5 13 138 10.62
Nevada 4 5 53 10.60
Wyoming 4 8 84 10.50
Missouri 5 11 114 10.36
Arizona St. 5 3 31 10.33
Notre Dame 4 8 81 10.12
Clemson 4 4 40 10.00
Buffalo 5 13 129 9.92
Arizona 4 8 78 9.75
Navy 4 6 58 9.67
Georgia Tech 5 10 95 9.50
Louisiana-Monroe 4 3 28 9.33
Louisiana Tech 5 13 120 9.23
Missouri St. 5 6 55 9.17
FIU 4 5 45 9.00
Florida St. 4 5 45 9.00
Wake Forest 4 6 54 9.00
Vanderbilt 5 8 71 8.88
Kent St. 4 5 44 8.80
North Carolina 4 4 35 8.75
Miami 4 6 52 8.67
Colorado St. 4 7 59 8.43
Bowling Green 5 5 42 8.40
San Jose St. 4 3 25 8.33
Penn St. 4 11 91 8.27
West Virginia 5 9 73 8.11
Akron 5 4 32 8.00
Arkansas St. 5 8 64 8.00
East Carolina 5 7 56 8.00
Purdue 4 3 24 8.00
Oklahoma 4 10 79 7.90
Georgia 4 6 47 7.83
Uconn 5 9 69 7.67
San Diego St. 4 15 114 7.60
Old Dominion 4 7 53 7.57
Kansas 5 15 113 7.53
Minnesota 4 9 66 7.33
Middle Tennessee 5 7 51 7.29
Air Force 4 1 7 7.00
Sam Houston St. 4 4 27 6.75
Georgia Southern 5 5 33 6.60
Tulsa 5 6 39 6.50
James Madison 4 7 44 6.29
North Texas 5 7 44 6.29
Tulane 5 7 44 6.29
Appalachian St. 4 11 69 6.27
Kentucky 4 4 25 6.25
Virginia Tech 5 7 43 6.14
UTEP 5 13 75 5.77
Boise St. 4 4 23 5.75
Syracuse 5 5 28 5.60
Oregon St. 5 5 27 5.40
Houston 4 10 50 5.00
Liberty 5 4 19 4.75
Oklahoma St. 4 7 33 4.71
W. Michigan 5 9 41 4.56
Coastal Carolina 4 4 18 4.50
Rice 5 4 18 4.50
Baylor 5 8 34 4.25
Cincinnati 4 6 25 4.17
Texas Tech 4 11 45 4.09
Jacksonville St. 5 1 4 4.00
Arkansas 5 9 35 3.89
Kansas St. 5 8 31 3.88
Utah St. 5 8 31 3.88
Louisiana-Lafayette 5 6 22 3.67
Stanford 5 2 7 3.50
Auburn 5 9 31 3.44
NC State 5 5 17 3.40
Troy 4 6 18 3.00
New Mexico St. 4 6 17 2.83
Maryland 4 13 36 2.77
UTSA 4 7 17 2.43
W. Kentucky 5 3 7 2.33
UNLV 4 2 4 2.00
TCU 4 3 3 1.00
UCLA 4 2 2 1.00
Michigan 4 8 7 .88
Northwestern 4 6 4 .67
Ball St. 4 3 -1 -0.33
New Mexico 4 7 -7 -1.00
Georgia St. 4 1 -4 -4.00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

