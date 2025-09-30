NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|5
|5
|168
|33.60
|Iowa St.
|5
|4
|122
|30.50
|Iowa
|5
|10
|298
|29.80
|Delaware
|4
|3
|81
|27.00
|Washington
|4
|4
|106
|26.50
|Louisville
|4
|10
|246
|24.60
|South Carolina
|5
|9
|215
|23.89
|South Alabama
|5
|5
|109
|21.80
|Duke
|5
|4
|86
|21.50
|Illinois
|5
|8
|170
|21.25
|Indiana
|5
|14
|282
|20.14
|Michigan St.
|4
|6
|118
|19.67
|Texas A&M
|4
|10
|190
|19.00
|SMU
|4
|5
|94
|18.80
|Florida
|4
|7
|128
|18.29
|N. Illinois
|4
|1
|18
|18.00
|South Florida
|4
|9
|155
|17.22
|Texas State
|4
|2
|33
|16.50
|Texas
|4
|8
|131
|16.38
|FAU
|4
|6
|93
|15.50
|Cent. Michigan
|5
|4
|59
|14.75
|LSU
|5
|7
|103
|14.71
|Pittsburgh
|4
|13
|183
|14.08
|Kennesaw St.
|5
|6
|84
|14.00
|Nebraska
|4
|11
|154
|14.00
|Temple
|4
|7
|97
|13.86
|Charlotte
|4
|5
|69
|13.80
|Hawaii
|6
|2
|27
|13.50
|Umass
|4
|3
|39
|13.00
|Alabama
|4
|5
|64
|12.80
|E. Michigan
|5
|4
|51
|12.75
|Wisconsin
|4
|3
|38
|12.67
|Washington St.
|5
|5
|63
|12.60
|Southern Cal
|5
|2
|25
|12.50
|Memphis
|5
|9
|111
|12.33
|Southern Miss.
|5
|8
|98
|12.25
|California
|5
|11
|134
|12.18
|Mississippi St.
|5
|11
|133
|12.09
|Army
|4
|5
|60
|12.00
|Ohio St.
|4
|5
|60
|12.00
|UCF
|4
|5
|60
|12.00
|BYU
|4
|13
|155
|11.92
|Utah
|5
|7
|83
|11.86
|Ohio
|5
|5
|59
|11.80
|Fresno St.
|5
|9
|105
|11.67
|UAB
|4
|5
|57
|11.40
|Oregon
|5
|12
|135
|11.25
|Boston College
|4
|9
|101
|11.22
|Miami (Ohio)
|4
|6
|65
|10.83
|Colorado
|5
|4
|43
|10.75
|Marshall
|5
|13
|139
|10.69
|Toledo
|5
|18
|192
|10.67
|Tennessee
|5
|14
|149
|10.64
|Mississippi
|5
|11
|117
|10.64
|Virginia
|5
|13
|138
|10.62
|Nevada
|4
|5
|53
|10.60
|Wyoming
|4
|8
|84
|10.50
|Missouri
|5
|11
|114
|10.36
|Arizona St.
|5
|3
|31
|10.33
|Notre Dame
|4
|8
|81
|10.12
|Clemson
|4
|4
|40
|10.00
|Buffalo
|5
|13
|129
|9.92
|Arizona
|4
|8
|78
|9.75
|Navy
|4
|6
|58
|9.67
|Georgia Tech
|5
|10
|95
|9.50
|Louisiana-Monroe
|4
|3
|28
|9.33
|Louisiana Tech
|5
|13
|120
|9.23
|Missouri St.
|5
|6
|55
|9.17
|FIU
|4
|5
|45
|9.00
|Florida St.
|4
|5
|45
|9.00
|Wake Forest
|4
|6
|54
|9.00
|Vanderbilt
|5
|8
|71
|8.88
|Kent St.
|4
|5
|44
|8.80
|North Carolina
|4
|4
|35
|8.75
|Miami
|4
|6
|52
|8.67
|Colorado St.
|4
|7
|59
|8.43
|Bowling Green
|5
|5
|42
|8.40
|San Jose St.
|4
|3
|25
|8.33
|Penn St.
|4
|11
|91
|8.27
|West Virginia
|5
|9
|73
|8.11
|Akron
|5
|4
|32
|8.00
|Arkansas St.
|5
|8
|64
|8.00
|East Carolina
|5
|7
|56
|8.00
|Purdue
|4
|3
|24
|8.00
|Oklahoma
|4
|10
|79
|7.90
|Georgia
|4
|6
|47
|7.83
|Uconn
|5
|9
|69
|7.67
|San Diego St.
|4
|15
|114
|7.60
|Old Dominion
|4
|7
|53
|7.57
|Kansas
|5
|15
|113
|7.53
|Minnesota
|4
|9
|66
|7.33
|Middle Tennessee
|5
|7
|51
|7.29
|Air Force
|4
|1
|7
|7.00
|Sam Houston St.
|4
|4
|27
|6.75
|Georgia Southern
|5
|5
|33
|6.60
|Tulsa
|5
|6
|39
|6.50
|James Madison
|4
|7
|44
|6.29
|North Texas
|5
|7
|44
|6.29
|Tulane
|5
|7
|44
|6.29
|Appalachian St.
|4
|11
|69
|6.27
|Kentucky
|4
|4
|25
|6.25
|Virginia Tech
|5
|7
|43
|6.14
|UTEP
|5
|13
|75
|5.77
|Boise St.
|4
|4
|23
|5.75
|Syracuse
|5
|5
|28
|5.60
|Oregon St.
|5
|5
|27
|5.40
|Houston
|4
|10
|50
|5.00
|Liberty
|5
|4
|19
|4.75
|Oklahoma St.
|4
|7
|33
|4.71
|W. Michigan
|5
|9
|41
|4.56
|Coastal Carolina
|4
|4
|18
|4.50
|Rice
|5
|4
|18
|4.50
|Baylor
|5
|8
|34
|4.25
|Cincinnati
|4
|6
|25
|4.17
|Texas Tech
|4
|11
|45
|4.09
|Jacksonville St.
|5
|1
|4
|4.00
|Arkansas
|5
|9
|35
|3.89
|Kansas St.
|5
|8
|31
|3.88
|Utah St.
|5
|8
|31
|3.88
|Louisiana-Lafayette
|5
|6
|22
|3.67
|Stanford
|5
|2
|7
|3.50
|Auburn
|5
|9
|31
|3.44
|NC State
|5
|5
|17
|3.40
|Troy
|4
|6
|18
|3.00
|New Mexico St.
|4
|6
|17
|2.83
|Maryland
|4
|13
|36
|2.77
|UTSA
|4
|7
|17
|2.43
|W. Kentucky
|5
|3
|7
|2.33
|UNLV
|4
|2
|4
|2.00
|TCU
|4
|3
|3
|1.00
|UCLA
|4
|2
|2
|1.00
|Michigan
|4
|8
|7
|.88
|Northwestern
|4
|6
|4
|.67
|Ball St.
|4
|3
|-1
|-0.33
|New Mexico
|4
|7
|-7
|-1.00
|Georgia St.
|4
|1
|-4
|-4.00
