NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|4
|4
|163
|40.75
|Iowa St.
|4
|3
|118
|39.33
|Iowa
|4
|8
|281
|35.12
|South Carolina
|4
|8
|220
|27.50
|Delaware
|4
|3
|81
|27.00
|Louisville
|3
|9
|240
|26.67
|Washington
|3
|4
|106
|26.50
|Cent. Michigan
|4
|2
|48
|24.00
|Illinois
|4
|7
|161
|23.00
|Texas A&M
|3
|7
|160
|22.86
|South Alabama
|4
|5
|109
|21.80
|Duke
|4
|4
|86
|21.50
|Indiana
|4
|14
|282
|20.14
|Michigan St.
|4
|6
|118
|19.67
|SMU
|4
|5
|94
|18.80
|Florida
|4
|7
|128
|18.29
|Pittsburgh
|3
|11
|197
|17.91
|South Florida
|4
|9
|155
|17.22
|Texas State
|4
|2
|33
|16.50
|Texas
|4
|8
|131
|16.38
|Miami (Ohio)
|3
|1
|16
|16.00
|FAU
|3
|6
|93
|15.50
|Utah
|4
|5
|77
|15.40
|LSU
|4
|6
|91
|15.17
|Army
|3
|4
|60
|15.00
|UCF
|3
|4
|60
|15.00
|Nebraska
|4
|11
|154
|14.00
|Temple
|4
|7
|97
|13.86
|Charlotte
|4
|5
|69
|13.80
|Kennesaw St.
|4
|5
|69
|13.80
|E. Michigan
|4
|3
|40
|13.33
|Hawaii
|5
|1
|13
|13.00
|Mississippi St.
|4
|10
|130
|13.00
|Notre Dame
|3
|6
|78
|13.00
|Umass
|3
|3
|39
|13.00
|Tennessee
|4
|12
|155
|12.92
|Alabama
|3
|5
|64
|12.80
|Southern Miss.
|4
|6
|76
|12.67
|Wisconsin
|4
|3
|38
|12.67
|BYU
|3
|11
|138
|12.55
|Southern Cal
|4
|2
|25
|12.50
|Marshall
|4
|11
|135
|12.27
|California
|4
|11
|134
|12.18
|Fresno St.
|5
|9
|105
|11.67
|Oregon
|4
|11
|128
|11.64
|Ohio
|4
|4
|46
|11.50
|UAB
|4
|5
|57
|11.40
|Memphis
|4
|8
|91
|11.38
|Bowling Green
|4
|3
|34
|11.33
|Boston College
|3
|9
|101
|11.22
|Mississippi
|4
|9
|100
|11.11
|Louisiana Tech
|4
|11
|121
|11.00
|Virginia
|4
|13
|138
|10.62
|Navy
|3
|5
|53
|10.60
|Nevada
|4
|5
|53
|10.60
|San Jose St.
|3
|2
|21
|10.50
|Wyoming
|4
|8
|84
|10.50
|San Diego St.
|3
|11
|115
|10.45
|Toledo
|4
|14
|145
|10.36
|Arizona St.
|4
|3
|31
|10.33
|Vanderbilt
|4
|6
|62
|10.33
|Arizona
|3
|7
|72
|10.29
|Clemson
|4
|4
|40
|10.00
|Colorado
|4
|3
|30
|10.00
|Buffalo
|4
|12
|114
|9.50
|Louisiana-Monroe
|3
|3
|28
|9.33
|Penn St.
|3
|10
|92
|9.20
|Missouri
|4
|8
|73
|9.12
|FIU
|4
|5
|45
|9.00
|Tulsa
|4
|4
|36
|9.00
|Wake Forest
|3
|6
|54
|9.00
|Kent St.
|4
|5
|44
|8.80
|North Carolina
|4
|4
|35
|8.75
|Miami
|4
|6
|52
|8.67
|Georgia Tech
|4
|8
|67
|8.38
|West Virginia
|4
|9
|73
|8.11
|Akron
|4
|4
|32
|8.00
|East Carolina
|4
|7
|56
|8.00
|Purdue
|4
|3
|24
|8.00
|Oklahoma
|4
|10
|79
|7.90
|Uconn
|4
|8
|63
|7.88
|Georgia
|3
|6
|47
|7.83
|Middle Tennessee
|4
|6
|47
|7.83
|James Madison
|3
|4
|31
|7.75
|Boise St.
|3
|3
|23
|7.67
|Kansas
|4
|15
|113
|7.53
|Arkansas St.
|4
|6
|44
|7.33
|Colorado St.
|3
|6
|44
|7.33
|Air Force
|3
|1
|7
|7.00
|Ohio St.
|3
|4
|28
|7.00
|Washington St.
|4
|3
|21
|7.00
|Sam Houston St.
|4
|4
|27
|6.75
|Minnesota
|3
|8
|53
|6.62
|Old Dominion
|3
|5
|33
|6.60
|Liberty
|4
|3
|19
|6.33
|Kentucky
|3
|4
|25
|6.25
|Texas Tech
|4
|9
|52
|5.78
|UTEP
|4
|11
|62
|5.64
|Syracuse
|4
|5
|28
|5.60
|Kansas St.
|4
|7
|39
|5.57
|Maryland
|4
|13
|72
|5.54
|Florida St.
|3
|4
|22
|5.50
|Georgia Southern
|4
|4
|22
|5.50
|Virginia Tech
|4
|5
|27
|5.40
|Houston
|3
|6
|32
|5.33
|Missouri St.
|4
|3
|16
|5.33
|Baylor
|4
|6
|31
|5.17
|Cincinnati
|3
|5
|25
|5.00
|North Texas
|4
|6
|30
|5.00
|Oklahoma St.
|3
|4
|20
|5.00
|Coastal Carolina
|4
|4
|18
|4.50
|Rice
|4
|4
|18
|4.50
|Utah St.
|4
|7
|31
|4.43
|Louisiana-Lafayette
|4
|5
|22
|4.40
|Jacksonville St.
|4
|1
|4
|4.00
|Oregon St.
|4
|2
|8
|4.00
|Arkansas
|4
|9
|35
|3.89
|Tulane
|4
|4
|15
|3.75
|Stanford
|4
|2
|7
|3.50
|UTSA
|4
|7
|24
|3.43
|NC State
|4
|5
|17
|3.40
|Auburn
|4
|8
|25
|3.12
|New Mexico St.
|3
|5
|15
|3.00
|Troy
|4
|6
|18
|3.00
|Appalachian St.
|3
|10
|24
|2.40
|W. Kentucky
|4
|3
|7
|2.33
|UNLV
|4
|2
|4
|2.00
|W. Michigan
|4
|7
|11
|1.57
|TCU
|3
|3
|3
|1.00
|UCLA
|3
|2
|2
|1.00
|Michigan
|4
|8
|7
|.88
|Northwestern
|3
|4
|2
|.50
|N. Illinois
|3
|0
|0
|.00
|New Mexico
|3
|5
|0
|.00
|Ball St.
|4
|3
|-1
|-0.33
|Georgia St.
|4
|1
|-4
|-4.00
