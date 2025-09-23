Live Radio
NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

September 23, 2025, 11:15 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 4 4 163 40.75
Iowa St. 4 3 118 39.33
Iowa 4 8 281 35.12
South Carolina 4 8 220 27.50
Delaware 4 3 81 27.00
Louisville 3 9 240 26.67
Washington 3 4 106 26.50
Cent. Michigan 4 2 48 24.00
Illinois 4 7 161 23.00
Texas A&M 3 7 160 22.86
South Alabama 4 5 109 21.80
Duke 4 4 86 21.50
Indiana 4 14 282 20.14
Michigan St. 4 6 118 19.67
SMU 4 5 94 18.80
Florida 4 7 128 18.29
Pittsburgh 3 11 197 17.91
South Florida 4 9 155 17.22
Texas State 4 2 33 16.50
Texas 4 8 131 16.38
Miami (Ohio) 3 1 16 16.00
FAU 3 6 93 15.50
Utah 4 5 77 15.40
LSU 4 6 91 15.17
Army 3 4 60 15.00
UCF 3 4 60 15.00
Nebraska 4 11 154 14.00
Temple 4 7 97 13.86
Charlotte 4 5 69 13.80
Kennesaw St. 4 5 69 13.80
E. Michigan 4 3 40 13.33
Hawaii 5 1 13 13.00
Mississippi St. 4 10 130 13.00
Notre Dame 3 6 78 13.00
Umass 3 3 39 13.00
Tennessee 4 12 155 12.92
Alabama 3 5 64 12.80
Southern Miss. 4 6 76 12.67
Wisconsin 4 3 38 12.67
BYU 3 11 138 12.55
Southern Cal 4 2 25 12.50
Marshall 4 11 135 12.27
California 4 11 134 12.18
Fresno St. 5 9 105 11.67
Oregon 4 11 128 11.64
Ohio 4 4 46 11.50
UAB 4 5 57 11.40
Memphis 4 8 91 11.38
Bowling Green 4 3 34 11.33
Boston College 3 9 101 11.22
Mississippi 4 9 100 11.11
Louisiana Tech 4 11 121 11.00
Virginia 4 13 138 10.62
Navy 3 5 53 10.60
Nevada 4 5 53 10.60
San Jose St. 3 2 21 10.50
Wyoming 4 8 84 10.50
San Diego St. 3 11 115 10.45
Toledo 4 14 145 10.36
Arizona St. 4 3 31 10.33
Vanderbilt 4 6 62 10.33
Arizona 3 7 72 10.29
Clemson 4 4 40 10.00
Colorado 4 3 30 10.00
Buffalo 4 12 114 9.50
Louisiana-Monroe 3 3 28 9.33
Penn St. 3 10 92 9.20
Missouri 4 8 73 9.12
FIU 4 5 45 9.00
Tulsa 4 4 36 9.00
Wake Forest 3 6 54 9.00
Kent St. 4 5 44 8.80
North Carolina 4 4 35 8.75
Miami 4 6 52 8.67
Georgia Tech 4 8 67 8.38
West Virginia 4 9 73 8.11
Akron 4 4 32 8.00
East Carolina 4 7 56 8.00
Purdue 4 3 24 8.00
Oklahoma 4 10 79 7.90
Uconn 4 8 63 7.88
Georgia 3 6 47 7.83
Middle Tennessee 4 6 47 7.83
James Madison 3 4 31 7.75
Boise St. 3 3 23 7.67
Kansas 4 15 113 7.53
Arkansas St. 4 6 44 7.33
Colorado St. 3 6 44 7.33
Air Force 3 1 7 7.00
Ohio St. 3 4 28 7.00
Washington St. 4 3 21 7.00
Sam Houston St. 4 4 27 6.75
Minnesota 3 8 53 6.62
Old Dominion 3 5 33 6.60
Liberty 4 3 19 6.33
Kentucky 3 4 25 6.25
Texas Tech 4 9 52 5.78
UTEP 4 11 62 5.64
Syracuse 4 5 28 5.60
Kansas St. 4 7 39 5.57
Maryland 4 13 72 5.54
Florida St. 3 4 22 5.50
Georgia Southern 4 4 22 5.50
Virginia Tech 4 5 27 5.40
Houston 3 6 32 5.33
Missouri St. 4 3 16 5.33
Baylor 4 6 31 5.17
Cincinnati 3 5 25 5.00
North Texas 4 6 30 5.00
Oklahoma St. 3 4 20 5.00
Coastal Carolina 4 4 18 4.50
Rice 4 4 18 4.50
Utah St. 4 7 31 4.43
Louisiana-Lafayette 4 5 22 4.40
Jacksonville St. 4 1 4 4.00
Oregon St. 4 2 8 4.00
Arkansas 4 9 35 3.89
Tulane 4 4 15 3.75
Stanford 4 2 7 3.50
UTSA 4 7 24 3.43
NC State 4 5 17 3.40
Auburn 4 8 25 3.12
New Mexico St. 3 5 15 3.00
Troy 4 6 18 3.00
Appalachian St. 3 10 24 2.40
W. Kentucky 4 3 7 2.33
UNLV 4 2 4 2.00
W. Michigan 4 7 11 1.57
TCU 3 3 3 1.00
UCLA 3 2 2 1.00
Michigan 4 8 7 .88
Northwestern 3 4 2 .50
N. Illinois 3 0 0 .00
New Mexico 3 5 0 .00
Ball St. 4 3 -1 -0.33
Georgia St. 4 1 -4 -4.00

