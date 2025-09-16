Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Punt Returns

NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

September 16, 2025, 11:14 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 3 4 163 40.75
Iowa St. 4 3 118 39.33
Iowa 3 7 238 34.00
South Carolina 3 7 207 29.57
South Alabama 3 3 88 29.33
Washington 2 4 106 26.50
Illinois 3 6 152 25.33
Texas A&M 3 7 160 22.86
Louisville 2 6 134 22.33
Duke 3 4 86 21.50
Utah 3 4 86 21.50
Indiana 3 11 222 20.18
Michigan St. 3 6 118 19.67
UCF 2 3 59 19.67
SMU 3 5 94 18.80
Florida 3 7 128 18.29
Pittsburgh 3 11 197 17.91
Nebraska 3 8 133 16.62
Texas State 3 2 33 16.50
Notre Dame 2 4 65 16.25
Miami (Ohio) 2 1 16 16.00
Arizona St. 3 2 31 15.50
FAU 3 6 93 15.50
Temple 3 6 93 15.50
Army 2 4 60 15.00
Missouri St. 3 1 15 15.00
Texas 3 5 75 15.00
Southern Miss. 3 5 72 14.40
Mississippi St. 3 9 129 14.33
Marshall 3 9 127 14.11
LSU 3 3 42 14.00
California 3 9 123 13.67
Clemson 3 3 40 13.33
Tennessee 3 9 120 13.33
Hawaii 4 1 13 13.00
Umass 3 3 39 13.00
Alabama 3 5 64 12.80
BYU 2 10 126 12.60
Fresno St. 4 8 98 12.25
Colorado St. 2 3 36 12.00
Mississippi 3 6 71 11.83
Virginia 3 11 129 11.73
Oregon 3 5 58 11.60
Arkansas St. 3 4 46 11.50
Memphis 3 7 80 11.43
UAB 3 5 57 11.40
Bowling Green 3 3 34 11.33
Boston College 3 9 101 11.22
East Carolina 3 6 67 11.17
Louisiana Tech 3 8 89 11.12
Toledo 3 12 128 10.67
Navy 3 5 53 10.60
Nevada 3 5 53 10.60
San Jose St. 2 2 21 10.50
Buffalo 3 11 114 10.36
Arizona 3 7 72 10.29
North Carolina 3 3 30 10.00
Wyoming 3 7 68 9.71
Georgia Tech 3 7 67 9.57
Oklahoma 3 8 75 9.38
Florida St. 2 3 28 9.33
Louisiana-Monroe 2 3 28 9.33
San Diego St. 2 10 93 9.30
Penn St. 3 10 92 9.20
Missouri 3 8 73 9.12
West Virginia 3 8 73 9.12
Charlotte 3 3 27 9.00
Colorado 3 2 18 9.00
FIU 3 5 45 9.00
Tulsa 3 4 36 9.00
Wake Forest 3 6 54 9.00
Kent St. 3 5 44 8.80
Akron 3 1 8 8.00
Boise St. 2 2 16 8.00
Purdue 3 3 24 8.00
Georgia 3 6 47 7.83
James Madison 2 4 31 7.75
Miami 3 5 38 7.60
Kansas 3 11 83 7.55
Air Force 2 1 7 7.00
NC State 3 3 21 7.00
Ohio St. 3 4 28 7.00
Washington St. 3 3 21 7.00
Sam Houston St. 3 4 27 6.75
Syracuse 3 4 27 6.75
Minnesota 3 8 53 6.62
Delaware 3 2 13 6.50
Kennesaw St. 3 2 13 6.50
Texas Tech 3 8 52 6.50
Liberty 3 3 19 6.33
Kentucky 3 4 25 6.25
Middle Tennessee 3 5 31 6.20
Old Dominion 3 4 24 6.00
UTSA 3 2 12 6.00
Uconn 3 5 29 5.80
Oklahoma St. 2 3 17 5.67
Kansas St. 4 7 39 5.57
Vanderbilt 3 2 11 5.50
Houston 3 6 32 5.33
Maryland 3 10 52 5.20
Cincinnati 3 5 25 5.00
North Texas 3 6 30 5.00
Coastal Carolina 3 4 18 4.50
Rice 3 4 18 4.50
Utah St. 3 6 27 4.50
Arkansas 3 7 31 4.43
South Florida 3 3 13 4.33
Virginia Tech 3 3 13 4.33
UTEP 3 9 38 4.22
Auburn 3 4 16 4.00
Oregon St. 3 2 8 4.00
Stanford 3 2 7 3.50
New Mexico St. 3 5 15 3.00
Wisconsin 3 1 3 3.00
Louisiana-Lafayette 3 4 10 2.50
Appalachian St. 3 10 24 2.40
W. Kentucky 3 3 7 2.33
Cent. Michigan 3 1 2 2.00
Southern Cal 3 1 2 2.00
UNLV 3 2 4 2.00
W. Michigan 3 4 6 1.50
Michigan 3 7 8 1.14
Troy 3 1 1 1.00
Tulane 3 3 3 1.00
UCLA 3 2 2 1.00
Georgia Southern 3 2 1 .50
Northwestern 3 4 2 .50
Ohio 3 2 1 .50
Baylor 3 4 0 .00
E. Michigan 3 0 0 .00
Jacksonville St. 3 0 0 .00
N. Illinois 2 0 0 .00
New Mexico 3 5 0 .00
TCU 2 0 0 .00
Ball St. 3 3 -1 -0.33
Georgia St. 3 1 -4 -4.00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up