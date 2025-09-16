NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|3
|4
|163
|40.75
|Iowa St.
|4
|3
|118
|39.33
|Iowa
|3
|7
|238
|34.00
|South Carolina
|3
|7
|207
|29.57
|South Alabama
|3
|3
|88
|29.33
|Washington
|2
|4
|106
|26.50
|Illinois
|3
|6
|152
|25.33
|Texas A&M
|3
|7
|160
|22.86
|Louisville
|2
|6
|134
|22.33
|Duke
|3
|4
|86
|21.50
|Utah
|3
|4
|86
|21.50
|Indiana
|3
|11
|222
|20.18
|Michigan St.
|3
|6
|118
|19.67
|UCF
|2
|3
|59
|19.67
|SMU
|3
|5
|94
|18.80
|Florida
|3
|7
|128
|18.29
|Pittsburgh
|3
|11
|197
|17.91
|Nebraska
|3
|8
|133
|16.62
|Texas State
|3
|2
|33
|16.50
|Notre Dame
|2
|4
|65
|16.25
|Miami (Ohio)
|2
|1
|16
|16.00
|Arizona St.
|3
|2
|31
|15.50
|FAU
|3
|6
|93
|15.50
|Temple
|3
|6
|93
|15.50
|Army
|2
|4
|60
|15.00
|Missouri St.
|3
|1
|15
|15.00
|Texas
|3
|5
|75
|15.00
|Southern Miss.
|3
|5
|72
|14.40
|Mississippi St.
|3
|9
|129
|14.33
|Marshall
|3
|9
|127
|14.11
|LSU
|3
|3
|42
|14.00
|California
|3
|9
|123
|13.67
|Clemson
|3
|3
|40
|13.33
|Tennessee
|3
|9
|120
|13.33
|Hawaii
|4
|1
|13
|13.00
|Umass
|3
|3
|39
|13.00
|Alabama
|3
|5
|64
|12.80
|BYU
|2
|10
|126
|12.60
|Fresno St.
|4
|8
|98
|12.25
|Colorado St.
|2
|3
|36
|12.00
|Mississippi
|3
|6
|71
|11.83
|Virginia
|3
|11
|129
|11.73
|Oregon
|3
|5
|58
|11.60
|Arkansas St.
|3
|4
|46
|11.50
|Memphis
|3
|7
|80
|11.43
|UAB
|3
|5
|57
|11.40
|Bowling Green
|3
|3
|34
|11.33
|Boston College
|3
|9
|101
|11.22
|East Carolina
|3
|6
|67
|11.17
|Louisiana Tech
|3
|8
|89
|11.12
|Toledo
|3
|12
|128
|10.67
|Navy
|3
|5
|53
|10.60
|Nevada
|3
|5
|53
|10.60
|San Jose St.
|2
|2
|21
|10.50
|Buffalo
|3
|11
|114
|10.36
|Arizona
|3
|7
|72
|10.29
|North Carolina
|3
|3
|30
|10.00
|Wyoming
|3
|7
|68
|9.71
|Georgia Tech
|3
|7
|67
|9.57
|Oklahoma
|3
|8
|75
|9.38
|Florida St.
|2
|3
|28
|9.33
|Louisiana-Monroe
|2
|3
|28
|9.33
|San Diego St.
|2
|10
|93
|9.30
|Penn St.
|3
|10
|92
|9.20
|Missouri
|3
|8
|73
|9.12
|West Virginia
|3
|8
|73
|9.12
|Charlotte
|3
|3
|27
|9.00
|Colorado
|3
|2
|18
|9.00
|FIU
|3
|5
|45
|9.00
|Tulsa
|3
|4
|36
|9.00
|Wake Forest
|3
|6
|54
|9.00
|Kent St.
|3
|5
|44
|8.80
|Akron
|3
|1
|8
|8.00
|Boise St.
|2
|2
|16
|8.00
|Purdue
|3
|3
|24
|8.00
|Georgia
|3
|6
|47
|7.83
|James Madison
|2
|4
|31
|7.75
|Miami
|3
|5
|38
|7.60
|Kansas
|3
|11
|83
|7.55
|Air Force
|2
|1
|7
|7.00
|NC State
|3
|3
|21
|7.00
|Ohio St.
|3
|4
|28
|7.00
|Washington St.
|3
|3
|21
|7.00
|Sam Houston St.
|3
|4
|27
|6.75
|Syracuse
|3
|4
|27
|6.75
|Minnesota
|3
|8
|53
|6.62
|Delaware
|3
|2
|13
|6.50
|Kennesaw St.
|3
|2
|13
|6.50
|Texas Tech
|3
|8
|52
|6.50
|Liberty
|3
|3
|19
|6.33
|Kentucky
|3
|4
|25
|6.25
|Middle Tennessee
|3
|5
|31
|6.20
|Old Dominion
|3
|4
|24
|6.00
|UTSA
|3
|2
|12
|6.00
|Uconn
|3
|5
|29
|5.80
|Oklahoma St.
|2
|3
|17
|5.67
|Kansas St.
|4
|7
|39
|5.57
|Vanderbilt
|3
|2
|11
|5.50
|Houston
|3
|6
|32
|5.33
|Maryland
|3
|10
|52
|5.20
|Cincinnati
|3
|5
|25
|5.00
|North Texas
|3
|6
|30
|5.00
|Coastal Carolina
|3
|4
|18
|4.50
|Rice
|3
|4
|18
|4.50
|Utah St.
|3
|6
|27
|4.50
|Arkansas
|3
|7
|31
|4.43
|South Florida
|3
|3
|13
|4.33
|Virginia Tech
|3
|3
|13
|4.33
|UTEP
|3
|9
|38
|4.22
|Auburn
|3
|4
|16
|4.00
|Oregon St.
|3
|2
|8
|4.00
|Stanford
|3
|2
|7
|3.50
|New Mexico St.
|3
|5
|15
|3.00
|Wisconsin
|3
|1
|3
|3.00
|Louisiana-Lafayette
|3
|4
|10
|2.50
|Appalachian St.
|3
|10
|24
|2.40
|W. Kentucky
|3
|3
|7
|2.33
|Cent. Michigan
|3
|1
|2
|2.00
|Southern Cal
|3
|1
|2
|2.00
|UNLV
|3
|2
|4
|2.00
|W. Michigan
|3
|4
|6
|1.50
|Michigan
|3
|7
|8
|1.14
|Troy
|3
|1
|1
|1.00
|Tulane
|3
|3
|3
|1.00
|UCLA
|3
|2
|2
|1.00
|Georgia Southern
|3
|2
|1
|.50
|Northwestern
|3
|4
|2
|.50
|Ohio
|3
|2
|1
|.50
|Baylor
|3
|4
|0
|.00
|E. Michigan
|3
|0
|0
|.00
|Jacksonville St.
|3
|0
|0
|.00
|N. Illinois
|2
|0
|0
|.00
|New Mexico
|3
|5
|0
|.00
|TCU
|2
|0
|0
|.00
|Ball St.
|3
|3
|-1
|-0.33
|Georgia St.
|3
|1
|-4
|-4.00
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.