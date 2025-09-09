Live Radio
NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

September 9, 2025, 11:15 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 2 2 107 53.50
Iowa St. 3 3 118 39.33
Indiana 2 4 143 35.75
Illinois 2 4 133 33.25
South Alabama 2 3 88 29.33
Utah 2 2 58 29.00
South Carolina 1 3 80 26.67
Washington 2 4 106 26.50
Southern Miss. 2 3 71 23.67
Memphis 2 3 70 23.33
Texas A&M 2 7 160 22.86
Alabama 2 2 45 22.50
Louisville 2 6 134 22.33
Duke 2 4 86 21.50
Florida 2 4 85 21.25
Pittsburgh 2 8 169 21.12
UCF 2 3 59 19.67
Iowa 2 3 56 18.67
Minnesota 1 1 18 18.00
SMU 2 3 52 17.33
Temple 2 5 83 16.60
Texas State 2 2 33 16.50
Fresno St. 3 6 98 16.33
Clemson 2 1 16 16.00
Miami (Ohio) 2 1 16 16.00
Arizona St. 2 2 31 15.50
FAU 2 4 62 15.50
Arizona 2 3 46 15.33
Army 2 4 60 15.00
Missouri St. 2 1 15 15.00
Tennessee 2 8 120 15.00
California 2 8 117 14.62
Virginia 2 8 112 14.00
Nebraska 2 7 95 13.57
Marshall 2 4 54 13.50
Navy 2 4 53 13.25
Hawaii 3 1 13 13.00
Missouri 2 5 65 13.00
East Carolina 2 3 38 12.67
BYU 2 10 126 12.60
Oregon 2 4 49 12.25
Colorado St. 2 3 36 12.00
LSU 2 2 24 12.00
Mississippi 2 6 71 11.83
Louisiana Tech 2 5 59 11.80
Georgia Tech 2 6 69 11.50
Boston College 2 8 89 11.12
Vanderbilt 2 1 11 11.00
Oklahoma 2 6 65 10.83
UAB 2 4 43 10.75
Arkansas St. 2 3 32 10.67
Wake Forest 2 5 53 10.60
San Jose St. 2 2 21 10.50
West Virginia 2 7 71 10.14
Kent St. 2 3 30 10.00
Wyoming 2 7 68 9.71
Florida St. 2 3 28 9.33
Louisiana-Monroe 2 3 28 9.33
Tulsa 2 3 28 9.33
San Diego St. 2 10 93 9.30
Buffalo 2 8 74 9.25
Colorado 2 2 18 9.00
Boise St. 2 2 16 8.00
NC State 2 1 8 8.00
Ohio St. 2 1 8 8.00
Old Dominion 2 2 16 8.00
Purdue 2 3 24 8.00
James Madison 2 4 31 7.75
Kansas 3 11 83 7.55
Middle Tennessee 2 4 30 7.50
Air Force 1 1 7 7.00
Georgia 2 5 35 7.00
Michigan St. 2 4 28 7.00
Nevada 2 2 14 7.00
Rice 2 2 14 7.00
Washington St. 2 3 21 7.00
Sam Houston St. 3 4 27 6.75
Miami 2 3 20 6.67
Delaware 2 2 13 6.50
South Florida 2 2 13 6.50
Liberty 2 3 19 6.33
Mississippi St. 2 5 31 6.20
Kennesaw St. 2 1 6 6.00
North Texas 2 4 24 6.00
UTSA 2 2 12 6.00
Uconn 2 5 29 5.80
New Mexico St. 2 3 17 5.67
Oklahoma St. 2 3 17 5.67
Texas Tech 2 7 39 5.57
Arkansas 2 6 33 5.50
Houston 2 4 20 5.00
UTEP 2 7 33 4.71
Kansas St. 3 5 23 4.60
Bowling Green 2 2 9 4.50
Notre Dame 1 2 9 4.50
Utah St. 2 5 22 4.40
Auburn 2 4 16 4.00
Maryland 2 5 20 4.00
North Carolina 2 2 8 4.00
Oregon St. 2 2 8 4.00
Stanford 2 1 4 4.00
Penn St. 2 6 23 3.83
Toledo 2 5 16 3.20
Cincinnati 2 1 3 3.00
FIU 2 4 12 3.00
Syracuse 2 2 6 3.00
Umass 2 2 6 3.00
Wisconsin 2 1 3 3.00
Charlotte 2 2 5 2.50
Louisiana-Lafayette 2 4 10 2.50
Virginia Tech 2 2 5 2.50
Appalachian St. 2 10 24 2.40
W. Kentucky 3 3 7 2.33
Cent. Michigan 2 1 2 2.00
UNLV 3 2 4 2.00
W. Michigan 2 3 6 2.00
Michigan 2 4 6 1.50
New Mexico 2 2 3 1.50
Texas 2 2 3 1.50
Coastal Carolina 2 2 2 1.00
Troy 2 1 1 1.00
Tulane 2 3 3 1.00
Georgia Southern 2 2 1 .50
Northwestern 2 4 2 .50
Ohio 2 2 1 .50
Akron 2 0 0 .00
E. Michigan 2 0 0 .00
Georgia St. 2 0 0 .00
Jacksonville St. 2 0 0 .00
N. Illinois 2 0 0 .00
Southern Cal 2 0 0 .00
TCU 1 0 0 .00
UCLA 2 1 0 .00
Kentucky 2 2 -3 -1.50
Ball St. 2 1 -3 -3.00
Baylor 2 2 -6 -3.00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

