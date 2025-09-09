NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|2
|2
|107
|53.50
|Iowa St.
|3
|3
|118
|39.33
|Indiana
|2
|4
|143
|35.75
|Illinois
|2
|4
|133
|33.25
|South Alabama
|2
|3
|88
|29.33
|Utah
|2
|2
|58
|29.00
|South Carolina
|1
|3
|80
|26.67
|Washington
|2
|4
|106
|26.50
|Southern Miss.
|2
|3
|71
|23.67
|Memphis
|2
|3
|70
|23.33
|Texas A&M
|2
|7
|160
|22.86
|Alabama
|2
|2
|45
|22.50
|Louisville
|2
|6
|134
|22.33
|Duke
|2
|4
|86
|21.50
|Florida
|2
|4
|85
|21.25
|Pittsburgh
|2
|8
|169
|21.12
|UCF
|2
|3
|59
|19.67
|Iowa
|2
|3
|56
|18.67
|Minnesota
|1
|1
|18
|18.00
|SMU
|2
|3
|52
|17.33
|Temple
|2
|5
|83
|16.60
|Texas State
|2
|2
|33
|16.50
|Fresno St.
|3
|6
|98
|16.33
|Clemson
|2
|1
|16
|16.00
|Miami (Ohio)
|2
|1
|16
|16.00
|Arizona St.
|2
|2
|31
|15.50
|FAU
|2
|4
|62
|15.50
|Arizona
|2
|3
|46
|15.33
|Army
|2
|4
|60
|15.00
|Missouri St.
|2
|1
|15
|15.00
|Tennessee
|2
|8
|120
|15.00
|California
|2
|8
|117
|14.62
|Virginia
|2
|8
|112
|14.00
|Nebraska
|2
|7
|95
|13.57
|Marshall
|2
|4
|54
|13.50
|Navy
|2
|4
|53
|13.25
|Hawaii
|3
|1
|13
|13.00
|Missouri
|2
|5
|65
|13.00
|East Carolina
|2
|3
|38
|12.67
|BYU
|2
|10
|126
|12.60
|Oregon
|2
|4
|49
|12.25
|Colorado St.
|2
|3
|36
|12.00
|LSU
|2
|2
|24
|12.00
|Mississippi
|2
|6
|71
|11.83
|Louisiana Tech
|2
|5
|59
|11.80
|Georgia Tech
|2
|6
|69
|11.50
|Boston College
|2
|8
|89
|11.12
|Vanderbilt
|2
|1
|11
|11.00
|Oklahoma
|2
|6
|65
|10.83
|UAB
|2
|4
|43
|10.75
|Arkansas St.
|2
|3
|32
|10.67
|Wake Forest
|2
|5
|53
|10.60
|San Jose St.
|2
|2
|21
|10.50
|West Virginia
|2
|7
|71
|10.14
|Kent St.
|2
|3
|30
|10.00
|Wyoming
|2
|7
|68
|9.71
|Florida St.
|2
|3
|28
|9.33
|Louisiana-Monroe
|2
|3
|28
|9.33
|Tulsa
|2
|3
|28
|9.33
|San Diego St.
|2
|10
|93
|9.30
|Buffalo
|2
|8
|74
|9.25
|Colorado
|2
|2
|18
|9.00
|Boise St.
|2
|2
|16
|8.00
|NC State
|2
|1
|8
|8.00
|Ohio St.
|2
|1
|8
|8.00
|Old Dominion
|2
|2
|16
|8.00
|Purdue
|2
|3
|24
|8.00
|James Madison
|2
|4
|31
|7.75
|Kansas
|3
|11
|83
|7.55
|Middle Tennessee
|2
|4
|30
|7.50
|Air Force
|1
|1
|7
|7.00
|Georgia
|2
|5
|35
|7.00
|Michigan St.
|2
|4
|28
|7.00
|Nevada
|2
|2
|14
|7.00
|Rice
|2
|2
|14
|7.00
|Washington St.
|2
|3
|21
|7.00
|Sam Houston St.
|3
|4
|27
|6.75
|Miami
|2
|3
|20
|6.67
|Delaware
|2
|2
|13
|6.50
|South Florida
|2
|2
|13
|6.50
|Liberty
|2
|3
|19
|6.33
|Mississippi St.
|2
|5
|31
|6.20
|Kennesaw St.
|2
|1
|6
|6.00
|North Texas
|2
|4
|24
|6.00
|UTSA
|2
|2
|12
|6.00
|Uconn
|2
|5
|29
|5.80
|New Mexico St.
|2
|3
|17
|5.67
|Oklahoma St.
|2
|3
|17
|5.67
|Texas Tech
|2
|7
|39
|5.57
|Arkansas
|2
|6
|33
|5.50
|Houston
|2
|4
|20
|5.00
|UTEP
|2
|7
|33
|4.71
|Kansas St.
|3
|5
|23
|4.60
|Bowling Green
|2
|2
|9
|4.50
|Notre Dame
|1
|2
|9
|4.50
|Utah St.
|2
|5
|22
|4.40
|Auburn
|2
|4
|16
|4.00
|Maryland
|2
|5
|20
|4.00
|North Carolina
|2
|2
|8
|4.00
|Oregon St.
|2
|2
|8
|4.00
|Stanford
|2
|1
|4
|4.00
|Penn St.
|2
|6
|23
|3.83
|Toledo
|2
|5
|16
|3.20
|Cincinnati
|2
|1
|3
|3.00
|FIU
|2
|4
|12
|3.00
|Syracuse
|2
|2
|6
|3.00
|Umass
|2
|2
|6
|3.00
|Wisconsin
|2
|1
|3
|3.00
|Charlotte
|2
|2
|5
|2.50
|Louisiana-Lafayette
|2
|4
|10
|2.50
|Virginia Tech
|2
|2
|5
|2.50
|Appalachian St.
|2
|10
|24
|2.40
|W. Kentucky
|3
|3
|7
|2.33
|Cent. Michigan
|2
|1
|2
|2.00
|UNLV
|3
|2
|4
|2.00
|W. Michigan
|2
|3
|6
|2.00
|Michigan
|2
|4
|6
|1.50
|New Mexico
|2
|2
|3
|1.50
|Texas
|2
|2
|3
|1.50
|Coastal Carolina
|2
|2
|2
|1.00
|Troy
|2
|1
|1
|1.00
|Tulane
|2
|3
|3
|1.00
|Georgia Southern
|2
|2
|1
|.50
|Northwestern
|2
|4
|2
|.50
|Ohio
|2
|2
|1
|.50
|Akron
|2
|0
|0
|.00
|E. Michigan
|2
|0
|0
|.00
|Georgia St.
|2
|0
|0
|.00
|Jacksonville St.
|2
|0
|0
|.00
|N. Illinois
|2
|0
|0
|.00
|Southern Cal
|2
|0
|0
|.00
|TCU
|1
|0
|0
|.00
|UCLA
|2
|1
|0
|.00
|Kentucky
|2
|2
|-3
|-1.50
|Ball St.
|2
|1
|-3
|-3.00
|Baylor
|2
|2
|-6
|-3.00
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.