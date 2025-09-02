Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Punt Returns

NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

September 2, 2025, 11:16 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 1 1 100 100.00
Iowa St. 2 2 117 58.50
South Alabama 1 1 46 46.00
Indiana 1 3 108 36.00
Illinois 1 4 133 33.25
Iowa 1 2 63 31.50
Texas A&M 1 5 142 28.40
Duke 1 3 82 27.33
South Carolina 1 3 80 26.67
Arizona 1 2 53 26.50
Missouri 1 2 50 25.00
California 1 3 73 24.33
SMU 1 2 48 24.00
Temple 1 1 24 24.00
Pittsburgh 1 6 143 23.83
Louisville 1 6 134 22.33
UCF 1 1 21 21.00
Uconn 1 1 21 21.00
Army 1 3 60 20.00
Michigan St. 1 1 20 20.00
UAB 1 2 38 19.00
LSU 1 1 18 18.00
Minnesota 1 1 18 18.00
Texas State 1 2 33 16.50
Clemson 1 1 16 16.00
Memphis 1 1 16 16.00
Miami (Ohio) 1 1 16 16.00
Oklahoma 1 4 63 15.75
Arizona St. 1 2 31 15.50
Florida 1 3 45 15.00
Mississippi 1 5 67 13.40
Navy 1 4 53 13.25
Hawaii 2 1 13 13.00
Arkansas St. 1 2 23 11.50
Oregon 1 3 34 11.33
Fresno St. 2 5 56 11.20
Boston College 1 8 89 11.12
Colorado 1 1 11 11.00
Vanderbilt 1 1 11 11.00
West Virginia 1 5 52 10.40
Kent St. 1 3 30 10.00
San Diego St. 1 9 89 9.89
Georgia Tech 1 2 19 9.50
Louisiana-Monroe 1 3 28 9.33
BYU 1 7 65 9.29
Bowling Green 1 1 9 9.00
Miami 1 1 9 9.00
Tulsa 1 1 9 9.00
UTSA 1 1 9 9.00
Louisiana Tech 1 3 25 8.33
South Florida 1 1 8 8.00
Virginia 1 4 31 7.75
Louisiana-Lafayette 1 3 23 7.67
Air Force 1 1 7 7.00
Georgia 1 4 26 6.50
James Madison 1 2 13 6.50
Sam Houston St. 2 3 19 6.33
Kansas 2 10 62 6.20
Houston 1 3 18 6.00
North Texas 1 4 24 6.00
Kansas St. 2 4 23 5.75
Oklahoma St. 1 3 17 5.67
Arkansas 1 5 28 5.60
Washington 1 2 11 5.50
Wyoming 1 2 11 5.50
Middle Tennessee 1 3 15 5.00
New Mexico St. 1 1 5 5.00
W. Michigan 1 2 10 5.00
Notre Dame 1 2 9 4.50
Utah St. 1 5 22 4.40
Liberty 1 1 4 4.00
Stanford 1 1 4 4.00
UNLV 2 1 4 4.00
Purdue 1 2 7 3.50
W. Kentucky 2 2 7 3.50
Old Dominion 1 1 3 3.00
Oregon St. 1 1 3 3.00
Rice 1 1 3 3.00
Texas 1 1 3 3.00
Penn St. 1 3 8 2.67
Maryland 1 2 5 2.50
Virginia Tech 1 2 5 2.50
Tennessee 1 1 2 2.00
UTEP 1 5 10 2.00
Marshall 1 2 3 1.50
Nebraska 1 2 3 1.50
Tulane 1 2 3 1.50
Texas Tech 1 4 5 1.25
Appalachian St. 1 5 6 1.20
FIU 1 2 2 1.00
Michigan 1 2 2 1.00
Toledo 1 2 2 1.00
Akron 1 0 0 .00
Alabama 1 0 0 .00
Auburn 1 0 0 .00
Baylor 1 0 0 .00
Boise St. 1 0 0 .00
Buffalo 1 1 0 .00
Cent. Michigan 1 0 0 .00
Charlotte 1 0 0 .00
Cincinnati 1 0 0 .00
Coastal Carolina 1 0 0 .00
Colorado St. 1 0 0 .00
Delaware 1 1 0 .00
E. Michigan 1 0 0 .00
East Carolina 1 0 0 .00
FAU 1 0 0 .00
Florida St. 1 1 0 .00
Georgia Southern 1 0 0 .00
Georgia St. 1 0 0 .00
Jacksonville St. 1 0 0 .00
Kennesaw St. 1 0 0 .00
Mississippi St. 1 3 0 .00
Missouri St. 1 0 0 .00
N. Illinois 1 0 0 .00
NC State 1 0 0 .00
Nevada 1 0 0 .00
New Mexico 1 1 0 .00
North Carolina 1 0 0 .00
Northwestern 1 0 0 .00
Ohio 1 0 0 .00
Ohio St. 1 0 0 .00
San Jose St. 1 0 0 .00
Southern Cal 1 0 0 .00
Southern Miss. 1 0 0 .00
Syracuse 1 0 0 .00
TCU 1 0 0 .00
Troy 1 0 0 .00
UCLA 1 0 0 .00
Umass 1 0 0 .00
Utah 1 0 0 .00
Wake Forest 1 0 0 .00
Washington St. 1 0 0 .00
Wisconsin 1 0 0 .00
Kentucky 1 2 -3 -1.50
Ball St. 1 1 -3 -3.00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up