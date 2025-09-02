NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|1
|1
|100
|100.00
|Iowa St.
|2
|2
|117
|58.50
|South Alabama
|1
|1
|46
|46.00
|Indiana
|1
|3
|108
|36.00
|Illinois
|1
|4
|133
|33.25
|Iowa
|1
|2
|63
|31.50
|Texas A&M
|1
|5
|142
|28.40
|Duke
|1
|3
|82
|27.33
|South Carolina
|1
|3
|80
|26.67
|Arizona
|1
|2
|53
|26.50
|Missouri
|1
|2
|50
|25.00
|California
|1
|3
|73
|24.33
|SMU
|1
|2
|48
|24.00
|Temple
|1
|1
|24
|24.00
|Pittsburgh
|1
|6
|143
|23.83
|Louisville
|1
|6
|134
|22.33
|UCF
|1
|1
|21
|21.00
|Uconn
|1
|1
|21
|21.00
|Army
|1
|3
|60
|20.00
|Michigan St.
|1
|1
|20
|20.00
|UAB
|1
|2
|38
|19.00
|LSU
|1
|1
|18
|18.00
|Minnesota
|1
|1
|18
|18.00
|Texas State
|1
|2
|33
|16.50
|Clemson
|1
|1
|16
|16.00
|Memphis
|1
|1
|16
|16.00
|Miami (Ohio)
|1
|1
|16
|16.00
|Oklahoma
|1
|4
|63
|15.75
|Arizona St.
|1
|2
|31
|15.50
|Florida
|1
|3
|45
|15.00
|Mississippi
|1
|5
|67
|13.40
|Navy
|1
|4
|53
|13.25
|Hawaii
|2
|1
|13
|13.00
|Arkansas St.
|1
|2
|23
|11.50
|Oregon
|1
|3
|34
|11.33
|Fresno St.
|2
|5
|56
|11.20
|Boston College
|1
|8
|89
|11.12
|Colorado
|1
|1
|11
|11.00
|Vanderbilt
|1
|1
|11
|11.00
|West Virginia
|1
|5
|52
|10.40
|Kent St.
|1
|3
|30
|10.00
|San Diego St.
|1
|9
|89
|9.89
|Georgia Tech
|1
|2
|19
|9.50
|Louisiana-Monroe
|1
|3
|28
|9.33
|BYU
|1
|7
|65
|9.29
|Bowling Green
|1
|1
|9
|9.00
|Miami
|1
|1
|9
|9.00
|Tulsa
|1
|1
|9
|9.00
|UTSA
|1
|1
|9
|9.00
|Louisiana Tech
|1
|3
|25
|8.33
|South Florida
|1
|1
|8
|8.00
|Virginia
|1
|4
|31
|7.75
|Louisiana-Lafayette
|1
|3
|23
|7.67
|Air Force
|1
|1
|7
|7.00
|Georgia
|1
|4
|26
|6.50
|James Madison
|1
|2
|13
|6.50
|Sam Houston St.
|2
|3
|19
|6.33
|Kansas
|2
|10
|62
|6.20
|Houston
|1
|3
|18
|6.00
|North Texas
|1
|4
|24
|6.00
|Kansas St.
|2
|4
|23
|5.75
|Oklahoma St.
|1
|3
|17
|5.67
|Arkansas
|1
|5
|28
|5.60
|Washington
|1
|2
|11
|5.50
|Wyoming
|1
|2
|11
|5.50
|Middle Tennessee
|1
|3
|15
|5.00
|New Mexico St.
|1
|1
|5
|5.00
|W. Michigan
|1
|2
|10
|5.00
|Notre Dame
|1
|2
|9
|4.50
|Utah St.
|1
|5
|22
|4.40
|Liberty
|1
|1
|4
|4.00
|Stanford
|1
|1
|4
|4.00
|UNLV
|2
|1
|4
|4.00
|Purdue
|1
|2
|7
|3.50
|W. Kentucky
|2
|2
|7
|3.50
|Old Dominion
|1
|1
|3
|3.00
|Oregon St.
|1
|1
|3
|3.00
|Rice
|1
|1
|3
|3.00
|Texas
|1
|1
|3
|3.00
|Penn St.
|1
|3
|8
|2.67
|Maryland
|1
|2
|5
|2.50
|Virginia Tech
|1
|2
|5
|2.50
|Tennessee
|1
|1
|2
|2.00
|UTEP
|1
|5
|10
|2.00
|Marshall
|1
|2
|3
|1.50
|Nebraska
|1
|2
|3
|1.50
|Tulane
|1
|2
|3
|1.50
|Texas Tech
|1
|4
|5
|1.25
|Appalachian St.
|1
|5
|6
|1.20
|FIU
|1
|2
|2
|1.00
|Michigan
|1
|2
|2
|1.00
|Toledo
|1
|2
|2
|1.00
|Akron
|1
|0
|0
|.00
|Alabama
|1
|0
|0
|.00
|Auburn
|1
|0
|0
|.00
|Baylor
|1
|0
|0
|.00
|Boise St.
|1
|0
|0
|.00
|Buffalo
|1
|1
|0
|.00
|Cent. Michigan
|1
|0
|0
|.00
|Charlotte
|1
|0
|0
|.00
|Cincinnati
|1
|0
|0
|.00
|Coastal Carolina
|1
|0
|0
|.00
|Colorado St.
|1
|0
|0
|.00
|Delaware
|1
|1
|0
|.00
|E. Michigan
|1
|0
|0
|.00
|East Carolina
|1
|0
|0
|.00
|FAU
|1
|0
|0
|.00
|Florida St.
|1
|1
|0
|.00
|Georgia Southern
|1
|0
|0
|.00
|Georgia St.
|1
|0
|0
|.00
|Jacksonville St.
|1
|0
|0
|.00
|Kennesaw St.
|1
|0
|0
|.00
|Mississippi St.
|1
|3
|0
|.00
|Missouri St.
|1
|0
|0
|.00
|N. Illinois
|1
|0
|0
|.00
|NC State
|1
|0
|0
|.00
|Nevada
|1
|0
|0
|.00
|New Mexico
|1
|1
|0
|.00
|North Carolina
|1
|0
|0
|.00
|Northwestern
|1
|0
|0
|.00
|Ohio
|1
|0
|0
|.00
|Ohio St.
|1
|0
|0
|.00
|San Jose St.
|1
|0
|0
|.00
|Southern Cal
|1
|0
|0
|.00
|Southern Miss.
|1
|0
|0
|.00
|Syracuse
|1
|0
|0
|.00
|TCU
|1
|0
|0
|.00
|Troy
|1
|0
|0
|.00
|UCLA
|1
|0
|0
|.00
|Umass
|1
|0
|0
|.00
|Utah
|1
|0
|0
|.00
|Wake Forest
|1
|0
|0
|.00
|Washington St.
|1
|0
|0
|.00
|Wisconsin
|1
|0
|0
|.00
|Kentucky
|1
|2
|-3
|-1.50
|Ball St.
|1
|1
|-3
|-3.00
