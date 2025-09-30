NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|Texas Tech
|4
|146
|104
|4
|1,474
|16
|368.50
|Nebraska
|4
|152
|118
|1
|1,407
|12
|351.75
|Baylor
|5
|216
|138
|3
|1,747
|17
|349.40
|Boston College
|4
|165
|116
|3
|1,378
|10
|344.50
|Southern Cal
|5
|154
|111
|1
|1,690
|12
|338.00
|Tennessee
|5
|186
|120
|5
|1,686
|15
|337.20
|Syracuse
|5
|207
|129
|4
|1,644
|12
|328.80
|FAU
|4
|209
|130
|9
|1,302
|8
|325.50
|Mississippi
|5
|157
|99
|5
|1,613
|9
|322.60
|Alabama
|4
|145
|101
|0
|1,287
|15
|321.75
|W. Kentucky
|5
|201
|135
|2
|1,607
|12
|321.40
|TCU
|4
|142
|95
|5
|1,283
|11
|320.75
|UAB
|4
|152
|110
|3
|1,280
|8
|320.00
|Duke
|5
|180
|123
|2
|1,595
|13
|319.00
|East Carolina
|5
|190
|130
|4
|1,575
|8
|315.00
|Notre Dame
|4
|114
|80
|2
|1,226
|9
|306.50
|Oklahoma
|4
|144
|96
|3
|1,220
|6
|305.00
|Pittsburgh
|4
|140
|86
|6
|1,204
|12
|301.00
|Arkansas
|5
|166
|103
|5
|1,504
|13
|300.80
|Boise St.
|4
|142
|85
|1
|1,196
|9
|299.00
|San Jose St.
|4
|167
|94
|3
|1,187
|6
|296.75
|Virginia
|5
|182
|125
|5
|1,481
|11
|296.20
|Texas A&M
|4
|129
|77
|3
|1,177
|10
|294.25
|Rutgers
|5
|168
|112
|2
|1,468
|11
|293.60
|Cincinnati
|4
|116
|80
|1
|1,152
|12
|288.00
|Appalachian St.
|4
|164
|95
|7
|1,138
|7
|284.50
|SMU
|4
|126
|86
|5
|1,126
|9
|281.50
|Purdue
|4
|131
|83
|6
|1,118
|8
|279.50
|Louisville
|4
|144
|95
|4
|1,116
|6
|279.00
|Hawaii
|6
|269
|170
|7
|1,653
|11
|275.50
|Delaware
|4
|149
|95
|2
|1,086
|8
|271.50
|Vanderbilt
|5
|143
|102
|3
|1,355
|14
|271.00
|Indiana
|5
|136
|99
|1
|1,352
|19
|270.40
|Miami
|4
|127
|92
|3
|1,080
|7
|270.00
|Uconn
|5
|183
|119
|0
|1,344
|9
|268.80
|Kansas
|5
|138
|91
|2
|1,336
|16
|267.20
|Maryland
|4
|146
|86
|1
|1,063
|8
|265.75
|South Florida
|4
|128
|82
|2
|1,062
|7
|265.50
|NC State
|5
|162
|118
|4
|1,323
|9
|264.60
|Ohio St.
|4
|108
|84
|3
|1,058
|11
|264.50
|Oregon
|5
|146
|106
|1
|1,322
|14
|264.40
|Florida St.
|4
|91
|60
|3
|1,055
|9
|263.75
|Missouri St.
|5
|162
|102
|6
|1,309
|9
|261.80
|Minnesota
|4
|125
|82
|3
|1,045
|8
|261.25
|New Mexico St.
|4
|147
|80
|4
|1,049
|6
|261.00
|LSU
|5
|184
|126
|3
|1,297
|8
|259.40
|Charlotte
|4
|141
|87
|4
|1,033
|5
|258.25
|California
|5
|184
|113
|4
|1,285
|9
|257.00
|North Texas
|5
|163
|111
|0
|1,283
|11
|256.60
|Missouri
|5
|153
|116
|3
|1,278
|10
|255.60
|Utah St.
|5
|147
|99
|1
|1,259
|14
|251.80
|Washington
|4
|96
|71
|0
|1,001
|6
|250.25
|Arizona
|4
|133
|81
|3
|998
|8
|249.50
|Southern Miss.
|5
|171
|111
|3
|1,246
|11
|249.20
|Clemson
|4
|149
|89
|4
|996
|6
|249.00
|UTEP
|5
|196
|107
|10
|1,224
|9
|244.80
|UNLV
|4
|111
|81
|3
|977
|8
|244.25
|Georgia Tech
|5
|139
|97
|2
|1,220
|5
|244.00
|Wake Forest
|4
|120
|71
|3
|972
|2
|243.00
|Arkansas St.
|5
|188
|121
|4
|1,213
|6
|242.60
|Illinois
|5
|131
|94
|1
|1,213
|12
|242.60
|Oregon St.
|5
|184
|106
|5
|1,198
|7
|239.60
|Georgia St.
|4
|144
|93
|4
|955
|9
|238.75
|Texas
|4
|116
|72
|3
|944
|9
|236.00
|Iowa St.
|5
|127
|84
|2
|1,176
|7
|235.20
|UCF
|4
|115
|74
|2
|938
|4
|234.50
|E. Michigan
|5
|165
|104
|3
|1,168
|5
|233.60
|Stanford
|5
|156
|94
|3
|1,167
|5
|233.40
|Old Dominion
|4
|99
|67
|4
|920
|8
|230.00
|Toledo
|5
|152
|97
|4
|1,150
|10
|230.00
|Middle Tennessee
|5
|189
|111
|4
|1,148
|6
|229.60
|Georgia
|4
|120
|82
|1
|914
|6
|228.50
|Washington St.
|5
|173
|115
|5
|1,142
|8
|228.40
|Utah
|5
|162
|119
|3
|1,133
|12
|226.60
|Mississippi St.
|5
|136
|89
|3
|1,128
|9
|225.60
|Tulsa
|5
|182
|111
|4
|1,117
|6
|223.40
|Virginia Tech
|5
|171
|105
|3
|1,105
|8
|221.00
|Michigan St.
|4
|105
|71
|2
|881
|9
|220.25
|Texas State
|4
|105
|69
|1
|878
|6
|219.50
|Ohio
|5
|135
|88
|4
|1,097
|8
|219.40
|New Mexico
|4
|117
|81
|3
|868
|9
|217.00
|Penn St.
|4
|124
|79
|2
|868
|7
|217.00
|Air Force
|4
|65
|40
|4
|864
|7
|216.00
|Georgia Southern
|5
|158
|93
|3
|1,059
|9
|211.80
|Colorado
|5
|139
|87
|3
|1,054
|8
|210.80
|South Carolina
|5
|116
|77
|2
|1,044
|4
|208.80
|Houston
|4
|109
|66
|1
|832
|6
|208.00
|Arizona St.
|5
|158
|99
|3
|1,039
|8
|207.80
|Wisconsin
|4
|111
|74
|5
|823
|6
|205.75
|Florida
|4
|141
|95
|6
|821
|7
|205.25
|Kent St.
|4
|104
|58
|2
|816
|6
|204.00
|Kansas St.
|5
|153
|95
|2
|1,019
|8
|203.80
|Kennesaw St.
|5
|139
|84
|2
|1,012
|5
|202.40
|Oklahoma St.
|4
|137
|78
|2
|808
|2
|202.00
|Miami (Ohio)
|4
|95
|51
|5
|807
|5
|201.75
|Memphis
|5
|125
|83
|3
|1,003
|5
|200.60
|UTSA
|4
|139
|87
|2
|800
|8
|200.00
|Fresno St.
|5
|132
|98
|5
|988
|5
|197.60
|UCLA
|4
|126
|81
|3
|788
|4
|197.00
|South Alabama
|5
|136
|88
|4
|964
|7
|192.80
|FIU
|4
|127
|80
|3
|769
|2
|192.25
|Colorado St.
|4
|125
|74
|2
|763
|2
|190.75
|Tulane
|5
|145
|79
|1
|943
|3
|188.60
|Wyoming
|4
|111
|63
|2
|740
|5
|185.00
|BYU
|4
|100
|66
|0
|738
|6
|184.50
|Michigan
|4
|103
|58
|1
|733
|2
|183.25
|Temple
|4
|109
|67
|0
|729
|12
|182.25
|West Virginia
|5
|127
|78
|4
|897
|3
|179.20
|Liberty
|5
|120
|64
|4
|878
|6
|175.60
|Auburn
|5
|140
|89
|0
|866
|5
|173.20
|Marshall
|5
|112
|74
|1
|845
|9
|169.00
|San Diego St.
|4
|99
|60
|2
|673
|3
|168.25
|Buffalo
|5
|139
|82
|3
|836
|6
|167.20
|Bowling Green
|5
|137
|87
|5
|830
|4
|166.00
|Northwestern
|4
|105
|63
|6
|656
|4
|164.00
|Louisiana Tech
|5
|112
|72
|2
|819
|5
|163.80
|Umass
|4
|133
|72
|3
|654
|1
|163.50
|Akron
|5
|153
|74
|2
|811
|4
|162.20
|James Madison
|4
|105
|63
|3
|643
|5
|160.75
|Sam Houston St.
|4
|118
|69
|4
|641
|2
|160.25
|Troy
|4
|123
|64
|5
|641
|5
|160.25
|Kentucky
|4
|96
|48
|3
|636
|2
|159.00
|Cent. Michigan
|5
|97
|68
|1
|765
|7
|153.00
|Nevada
|4
|100
|53
|7
|600
|2
|150.00
|North Carolina
|4
|98
|62
|4
|600
|5
|150.00
|Iowa
|5
|127
|79
|3
|743
|4
|148.60
|Coastal Carolina
|4
|128
|68
|6
|586
|2
|146.50
|W. Michigan
|5
|128
|69
|3
|723
|2
|144.60
|Jacksonville St.
|5
|126
|71
|4
|722
|3
|144.40
|Navy
|4
|45
|29
|3
|526
|3
|131.50
|Louisiana-Monroe
|4
|84
|49
|3
|502
|6
|125.50
|Ball St.
|4
|72
|47
|2
|491
|4
|122.75
|Louisiana-Lafayette
|5
|127
|61
|5
|602
|3
|120.40
|N. Illinois
|4
|87
|50
|3
|399
|1
|99.75
|Army
|4
|54
|28
|3
|376
|3
|94.00
|Rice
|5
|74
|51
|1
|422
|4
|84.40
