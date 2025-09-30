Live Radio
NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

September 30, 2025, 11:14 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
Texas Tech 4 146 104 4 1,474 16 368.50
Nebraska 4 152 118 1 1,407 12 351.75
Baylor 5 216 138 3 1,747 17 349.40
Boston College 4 165 116 3 1,378 10 344.50
Southern Cal 5 154 111 1 1,690 12 338.00
Tennessee 5 186 120 5 1,686 15 337.20
Syracuse 5 207 129 4 1,644 12 328.80
FAU 4 209 130 9 1,302 8 325.50
Mississippi 5 157 99 5 1,613 9 322.60
Alabama 4 145 101 0 1,287 15 321.75
W. Kentucky 5 201 135 2 1,607 12 321.40
TCU 4 142 95 5 1,283 11 320.75
UAB 4 152 110 3 1,280 8 320.00
Duke 5 180 123 2 1,595 13 319.00
East Carolina 5 190 130 4 1,575 8 315.00
Notre Dame 4 114 80 2 1,226 9 306.50
Oklahoma 4 144 96 3 1,220 6 305.00
Pittsburgh 4 140 86 6 1,204 12 301.00
Arkansas 5 166 103 5 1,504 13 300.80
Boise St. 4 142 85 1 1,196 9 299.00
San Jose St. 4 167 94 3 1,187 6 296.75
Virginia 5 182 125 5 1,481 11 296.20
Texas A&M 4 129 77 3 1,177 10 294.25
Rutgers 5 168 112 2 1,468 11 293.60
Cincinnati 4 116 80 1 1,152 12 288.00
Appalachian St. 4 164 95 7 1,138 7 284.50
SMU 4 126 86 5 1,126 9 281.50
Purdue 4 131 83 6 1,118 8 279.50
Louisville 4 144 95 4 1,116 6 279.00
Hawaii 6 269 170 7 1,653 11 275.50
Delaware 4 149 95 2 1,086 8 271.50
Vanderbilt 5 143 102 3 1,355 14 271.00
Indiana 5 136 99 1 1,352 19 270.40
Miami 4 127 92 3 1,080 7 270.00
Uconn 5 183 119 0 1,344 9 268.80
Kansas 5 138 91 2 1,336 16 267.20
Maryland 4 146 86 1 1,063 8 265.75
South Florida 4 128 82 2 1,062 7 265.50
NC State 5 162 118 4 1,323 9 264.60
Ohio St. 4 108 84 3 1,058 11 264.50
Oregon 5 146 106 1 1,322 14 264.40
Florida St. 4 91 60 3 1,055 9 263.75
Missouri St. 5 162 102 6 1,309 9 261.80
Minnesota 4 125 82 3 1,045 8 261.25
New Mexico St. 4 147 80 4 1,049 6 261.00
LSU 5 184 126 3 1,297 8 259.40
Charlotte 4 141 87 4 1,033 5 258.25
California 5 184 113 4 1,285 9 257.00
North Texas 5 163 111 0 1,283 11 256.60
Missouri 5 153 116 3 1,278 10 255.60
Utah St. 5 147 99 1 1,259 14 251.80
Washington 4 96 71 0 1,001 6 250.25
Arizona 4 133 81 3 998 8 249.50
Southern Miss. 5 171 111 3 1,246 11 249.20
Clemson 4 149 89 4 996 6 249.00
UTEP 5 196 107 10 1,224 9 244.80
UNLV 4 111 81 3 977 8 244.25
Georgia Tech 5 139 97 2 1,220 5 244.00
Wake Forest 4 120 71 3 972 2 243.00
Arkansas St. 5 188 121 4 1,213 6 242.60
Illinois 5 131 94 1 1,213 12 242.60
Oregon St. 5 184 106 5 1,198 7 239.60
Georgia St. 4 144 93 4 955 9 238.75
Texas 4 116 72 3 944 9 236.00
Iowa St. 5 127 84 2 1,176 7 235.20
UCF 4 115 74 2 938 4 234.50
E. Michigan 5 165 104 3 1,168 5 233.60
Stanford 5 156 94 3 1,167 5 233.40
Old Dominion 4 99 67 4 920 8 230.00
Toledo 5 152 97 4 1,150 10 230.00
Middle Tennessee 5 189 111 4 1,148 6 229.60
Georgia 4 120 82 1 914 6 228.50
Washington St. 5 173 115 5 1,142 8 228.40
Utah 5 162 119 3 1,133 12 226.60
Mississippi St. 5 136 89 3 1,128 9 225.60
Tulsa 5 182 111 4 1,117 6 223.40
Virginia Tech 5 171 105 3 1,105 8 221.00
Michigan St. 4 105 71 2 881 9 220.25
Texas State 4 105 69 1 878 6 219.50
Ohio 5 135 88 4 1,097 8 219.40
New Mexico 4 117 81 3 868 9 217.00
Penn St. 4 124 79 2 868 7 217.00
Air Force 4 65 40 4 864 7 216.00
Georgia Southern 5 158 93 3 1,059 9 211.80
Colorado 5 139 87 3 1,054 8 210.80
South Carolina 5 116 77 2 1,044 4 208.80
Houston 4 109 66 1 832 6 208.00
Arizona St. 5 158 99 3 1,039 8 207.80
Wisconsin 4 111 74 5 823 6 205.75
Florida 4 141 95 6 821 7 205.25
Kent St. 4 104 58 2 816 6 204.00
Kansas St. 5 153 95 2 1,019 8 203.80
Kennesaw St. 5 139 84 2 1,012 5 202.40
Oklahoma St. 4 137 78 2 808 2 202.00
Miami (Ohio) 4 95 51 5 807 5 201.75
Memphis 5 125 83 3 1,003 5 200.60
UTSA 4 139 87 2 800 8 200.00
Fresno St. 5 132 98 5 988 5 197.60
UCLA 4 126 81 3 788 4 197.00
South Alabama 5 136 88 4 964 7 192.80
FIU 4 127 80 3 769 2 192.25
Colorado St. 4 125 74 2 763 2 190.75
Tulane 5 145 79 1 943 3 188.60
Wyoming 4 111 63 2 740 5 185.00
BYU 4 100 66 0 738 6 184.50
Michigan 4 103 58 1 733 2 183.25
Temple 4 109 67 0 729 12 182.25
West Virginia 5 127 78 4 897 3 179.20
Liberty 5 120 64 4 878 6 175.60
Auburn 5 140 89 0 866 5 173.20
Marshall 5 112 74 1 845 9 169.00
San Diego St. 4 99 60 2 673 3 168.25
Buffalo 5 139 82 3 836 6 167.20
Bowling Green 5 137 87 5 830 4 166.00
Northwestern 4 105 63 6 656 4 164.00
Louisiana Tech 5 112 72 2 819 5 163.80
Umass 4 133 72 3 654 1 163.50
Akron 5 153 74 2 811 4 162.20
James Madison 4 105 63 3 643 5 160.75
Sam Houston St. 4 118 69 4 641 2 160.25
Troy 4 123 64 5 641 5 160.25
Kentucky 4 96 48 3 636 2 159.00
Cent. Michigan 5 97 68 1 765 7 153.00
Nevada 4 100 53 7 600 2 150.00
North Carolina 4 98 62 4 600 5 150.00
Iowa 5 127 79 3 743 4 148.60
Coastal Carolina 4 128 68 6 586 2 146.50
W. Michigan 5 128 69 3 723 2 144.60
Jacksonville St. 5 126 71 4 722 3 144.40
Navy 4 45 29 3 526 3 131.50
Louisiana-Monroe 4 84 49 3 502 6 125.50
Ball St. 4 72 47 2 491 4 122.75
Louisiana-Lafayette 5 127 61 5 602 3 120.40
N. Illinois 4 87 50 3 399 1 99.75
Army 4 54 28 3 376 3 94.00
Rice 5 74 51 1 422 4 84.40

