NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

September 23, 2025, 11:14 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
Boston College 3 128 95 1 1,181 10 393.67
Texas Tech 4 146 104 4 1,474 16 368.50
Appalachian St. 3 136 83 4 1,073 6 357.67
Syracuse 4 170 105 3 1,415 12 353.75
Nebraska 4 152 118 1 1,407 12 351.75
TCU 3 109 74 3 1,024 11 341.33
Baylor 4 181 114 3 1,354 13 338.50
Tennessee 4 146 96 3 1,351 14 337.75
Alabama 3 106 76 0 1,007 13 335.67
Duke 4 152 101 2 1,327 11 331.75
Southern Cal 4 111 81 0 1,326 10 331.50
East Carolina 4 168 115 3 1,324 6 331.00
FAU 3 158 98 9 980 8 326.67
Mississippi 4 118 76 4 1,299 8 324.75
Arkansas 4 134 86 4 1,297 13 324.25
Texas A&M 3 107 62 2 970 10 323.33
W. Kentucky 4 162 109 2 1,290 11 322.50
UAB 4 152 110 3 1,280 8 320.00
Pittsburgh 3 108 69 3 945 10 315.00
Virginia 4 146 99 2 1,252 9 313.00
Oklahoma 4 144 96 3 1,220 6 305.00
Rutgers 4 134 91 1 1,219 9 304.75
Uconn 4 151 100 0 1,189 8 297.25
Boise St. 3 104 60 1 875 5 291.67
Ohio St. 3 80 62 3 850 9 283.33
SMU 4 126 86 5 1,126 9 281.50
Indiana 4 113 86 0 1,119 17 279.75
Purdue 4 131 83 6 1,118 8 279.50
Missouri St. 4 130 87 6 1,109 8 277.25
Washington 3 73 53 0 828 6 276.00
LSU 4 150 105 2 1,100 7 275.00
Southern Miss. 4 149 98 3 1,094 9 273.50
Delaware 4 149 95 2 1,086 8 271.50
NC State 4 128 92 4 1,083 7 270.75
Miami 4 127 92 3 1,080 7 270.00
UTEP 4 152 85 5 1,077 8 269.25
Oregon 4 107 77 1 1,074 11 268.50
Maryland 4 146 86 1 1,063 8 265.75
Florida St. 3 58 41 1 797 7 265.67
South Florida 4 128 82 2 1,062 7 265.50
Notre Dame 3 82 56 2 795 5 265.00
North Texas 4 137 97 0 1,049 10 262.25
Georgia 3 100 69 1 784 5 261.33
Louisville 3 93 62 3 777 3 259.00
Vanderbilt 4 108 76 2 1,034 9 258.50
Charlotte 4 141 87 4 1,033 5 258.25
California 4 150 91 3 1,031 7 257.75
Missouri 4 121 89 2 1,025 9 256.25
Cincinnati 3 72 51 1 764 10 254.67
New Mexico St. 3 109 59 3 760 5 251.67
Oregon St. 4 151 86 5 997 6 249.25
Clemson 4 149 89 4 996 6 249.00
Arizona 3 85 49 1 745 6 248.33
E. Michigan 4 137 87 2 993 5 248.25
UCF 3 89 61 0 741 3 247.00
Wake Forest 3 89 57 3 739 2 246.33
Utah St. 4 109 71 1 985 9 246.25
UNLV 4 112 81 3 977 8 244.25
Penn St. 3 99 65 1 731 5 243.67
Georgia Tech 4 96 68 2 972 4 243.00
Minnesota 3 84 51 3 721 5 240.33
San Jose St. 3 109 58 3 718 3 239.33
Hawaii 5 222 135 7 1,196 8 239.20
Georgia St. 4 144 93 4 955 9 238.75
Washington St. 4 145 99 5 953 6 238.25
Mississippi St. 4 107 71 2 948 8 237.00
Texas 4 116 72 3 944 9 236.00
Colorado 4 123 76 2 935 7 233.75
Virginia Tech 4 137 85 3 928 6 232.00
Arkansas St. 4 142 92 3 925 6 231.25
Georgia Southern 4 134 79 3 894 8 223.50
Kansas 4 110 72 2 891 12 222.75
Ohio 4 110 71 3 889 6 222.25
Iowa St. 4 105 69 1 888 7 222.00
Illinois 4 104 73 1 882 9 220.50
Michigan St. 4 105 71 2 881 9 220.25
South Carolina 4 101 65 2 881 4 220.25
Texas State 4 105 69 1 878 6 219.50
Tulsa 4 146 93 3 872 5 218.00
Old Dominion 3 73 49 3 649 5 216.33
Middle Tennessee 4 147 83 3 863 6 215.75
Toledo 4 128 77 4 857 7 214.25
Kansas St. 4 127 77 1 851 6 212.75
Utah 4 132 94 2 843 7 210.75
Kennesaw St. 4 119 71 2 835 2 208.75
Wisconsin 4 111 74 5 823 6 205.75
Florida 4 141 95 6 821 7 205.25
Kent St. 4 104 58 2 816 6 204.00
West Virginia 4 114 72 4 812 2 202.75
UCLA 3 98 62 3 608 3 202.67
Memphis 4 106 70 3 807 3 201.75
Liberty 4 108 58 3 801 6 200.25
UTSA 4 139 87 2 800 8 200.00
Miami (Ohio) 3 71 38 5 599 3 199.67
Fresno St. 5 132 98 5 988 5 197.60
Air Force 3 52 30 3 586 4 195.33
South Alabama 4 101 70 3 772 6 193.00
FIU 4 127 80 3 769 2 192.25
Colorado St. 3 97 55 2 575 2 191.67
Houston 3 73 46 0 562 4 187.33
Arizona St. 4 119 72 3 748 6 187.00
BYU 3 71 47 0 559 4 186.33
San Diego St. 3 77 46 0 558 3 186.00
Auburn 4 107 71 0 741 5 185.25
Wyoming 4 111 63 2 740 5 185.00
Michigan 4 103 58 1 733 2 183.25
Akron 4 128 60 2 732 4 183.00
Umass 3 94 58 2 549 0 183.00
Temple 4 109 67 0 729 12 182.25
Stanford 4 113 65 3 723 3 180.75
Northwestern 3 87 51 6 541 3 180.33
Buffalo 4 110 65 3 711 5 177.75
New Mexico 3 86 57 3 524 4 174.67
Tulane 4 113 61 1 691 3 172.75
Oklahoma St. 3 91 51 2 517 1 172.33
Kentucky 3 77 38 1 512 2 170.67
Louisiana Tech 4 87 56 1 665 4 166.25
Bowling Green 4 108 68 2 660 3 165.00
James Madison 3 83 52 3 495 4 165.00
Sam Houston St. 4 118 69 4 641 2 160.25
Troy 4 123 64 5 641 5 160.25
Cent. Michigan 4 78 53 1 625 5 156.25
Nevada 4 100 53 7 600 2 150.00
North Carolina 4 98 62 4 600 5 150.00
Jacksonville St. 4 101 58 2 594 2 148.50
Marshall 4 81 50 1 587 6 146.75
Coastal Carolina 4 128 68 6 586 2 146.50
W. Michigan 4 104 52 2 567 1 141.75
Iowa 4 89 55 1 551 4 137.75
Ball St. 4 72 47 2 491 4 122.75
Navy 3 32 21 2 354 3 118.00
N. Illinois 3 71 43 2 342 1 114.00
Army 3 42 22 3 327 3 109.00
Louisiana-Monroe 3 59 33 2 327 4 109.00
Louisiana-Lafayette 4 99 47 3 405 1 101.25
Rice 4 53 39 1 308 3 77.00

