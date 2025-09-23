NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|Boston College
|3
|128
|95
|1
|1,181
|10
|393.67
|Texas Tech
|4
|146
|104
|4
|1,474
|16
|368.50
|Appalachian St.
|3
|136
|83
|4
|1,073
|6
|357.67
|Syracuse
|4
|170
|105
|3
|1,415
|12
|353.75
|Nebraska
|4
|152
|118
|1
|1,407
|12
|351.75
|TCU
|3
|109
|74
|3
|1,024
|11
|341.33
|Baylor
|4
|181
|114
|3
|1,354
|13
|338.50
|Tennessee
|4
|146
|96
|3
|1,351
|14
|337.75
|Alabama
|3
|106
|76
|0
|1,007
|13
|335.67
|Duke
|4
|152
|101
|2
|1,327
|11
|331.75
|Southern Cal
|4
|111
|81
|0
|1,326
|10
|331.50
|East Carolina
|4
|168
|115
|3
|1,324
|6
|331.00
|FAU
|3
|158
|98
|9
|980
|8
|326.67
|Mississippi
|4
|118
|76
|4
|1,299
|8
|324.75
|Arkansas
|4
|134
|86
|4
|1,297
|13
|324.25
|Texas A&M
|3
|107
|62
|2
|970
|10
|323.33
|W. Kentucky
|4
|162
|109
|2
|1,290
|11
|322.50
|UAB
|4
|152
|110
|3
|1,280
|8
|320.00
|Pittsburgh
|3
|108
|69
|3
|945
|10
|315.00
|Virginia
|4
|146
|99
|2
|1,252
|9
|313.00
|Oklahoma
|4
|144
|96
|3
|1,220
|6
|305.00
|Rutgers
|4
|134
|91
|1
|1,219
|9
|304.75
|Uconn
|4
|151
|100
|0
|1,189
|8
|297.25
|Boise St.
|3
|104
|60
|1
|875
|5
|291.67
|Ohio St.
|3
|80
|62
|3
|850
|9
|283.33
|SMU
|4
|126
|86
|5
|1,126
|9
|281.50
|Indiana
|4
|113
|86
|0
|1,119
|17
|279.75
|Purdue
|4
|131
|83
|6
|1,118
|8
|279.50
|Missouri St.
|4
|130
|87
|6
|1,109
|8
|277.25
|Washington
|3
|73
|53
|0
|828
|6
|276.00
|LSU
|4
|150
|105
|2
|1,100
|7
|275.00
|Southern Miss.
|4
|149
|98
|3
|1,094
|9
|273.50
|Delaware
|4
|149
|95
|2
|1,086
|8
|271.50
|NC State
|4
|128
|92
|4
|1,083
|7
|270.75
|Miami
|4
|127
|92
|3
|1,080
|7
|270.00
|UTEP
|4
|152
|85
|5
|1,077
|8
|269.25
|Oregon
|4
|107
|77
|1
|1,074
|11
|268.50
|Maryland
|4
|146
|86
|1
|1,063
|8
|265.75
|Florida St.
|3
|58
|41
|1
|797
|7
|265.67
|South Florida
|4
|128
|82
|2
|1,062
|7
|265.50
|Notre Dame
|3
|82
|56
|2
|795
|5
|265.00
|North Texas
|4
|137
|97
|0
|1,049
|10
|262.25
|Georgia
|3
|100
|69
|1
|784
|5
|261.33
|Louisville
|3
|93
|62
|3
|777
|3
|259.00
|Vanderbilt
|4
|108
|76
|2
|1,034
|9
|258.50
|Charlotte
|4
|141
|87
|4
|1,033
|5
|258.25
|California
|4
|150
|91
|3
|1,031
|7
|257.75
|Missouri
|4
|121
|89
|2
|1,025
|9
|256.25
|Cincinnati
|3
|72
|51
|1
|764
|10
|254.67
|New Mexico St.
|3
|109
|59
|3
|760
|5
|251.67
|Oregon St.
|4
|151
|86
|5
|997
|6
|249.25
|Clemson
|4
|149
|89
|4
|996
|6
|249.00
|Arizona
|3
|85
|49
|1
|745
|6
|248.33
|E. Michigan
|4
|137
|87
|2
|993
|5
|248.25
|UCF
|3
|89
|61
|0
|741
|3
|247.00
|Wake Forest
|3
|89
|57
|3
|739
|2
|246.33
|Utah St.
|4
|109
|71
|1
|985
|9
|246.25
|UNLV
|4
|112
|81
|3
|977
|8
|244.25
|Penn St.
|3
|99
|65
|1
|731
|5
|243.67
|Georgia Tech
|4
|96
|68
|2
|972
|4
|243.00
|Minnesota
|3
|84
|51
|3
|721
|5
|240.33
|San Jose St.
|3
|109
|58
|3
|718
|3
|239.33
|Hawaii
|5
|222
|135
|7
|1,196
|8
|239.20
|Georgia St.
|4
|144
|93
|4
|955
|9
|238.75
|Washington St.
|4
|145
|99
|5
|953
|6
|238.25
|Mississippi St.
|4
|107
|71
|2
|948
|8
|237.00
|Texas
|4
|116
|72
|3
|944
|9
|236.00
|Colorado
|4
|123
|76
|2
|935
|7
|233.75
|Virginia Tech
|4
|137
|85
|3
|928
|6
|232.00
|Arkansas St.
|4
|142
|92
|3
|925
|6
|231.25
|Georgia Southern
|4
|134
|79
|3
|894
|8
|223.50
|Kansas
|4
|110
|72
|2
|891
|12
|222.75
|Ohio
|4
|110
|71
|3
|889
|6
|222.25
|Iowa St.
|4
|105
|69
|1
|888
|7
|222.00
|Illinois
|4
|104
|73
|1
|882
|9
|220.50
|Michigan St.
|4
|105
|71
|2
|881
|9
|220.25
|South Carolina
|4
|101
|65
|2
|881
|4
|220.25
|Texas State
|4
|105
|69
|1
|878
|6
|219.50
|Tulsa
|4
|146
|93
|3
|872
|5
|218.00
|Old Dominion
|3
|73
|49
|3
|649
|5
|216.33
|Middle Tennessee
|4
|147
|83
|3
|863
|6
|215.75
|Toledo
|4
|128
|77
|4
|857
|7
|214.25
|Kansas St.
|4
|127
|77
|1
|851
|6
|212.75
|Utah
|4
|132
|94
|2
|843
|7
|210.75
|Kennesaw St.
|4
|119
|71
|2
|835
|2
|208.75
|Wisconsin
|4
|111
|74
|5
|823
|6
|205.75
|Florida
|4
|141
|95
|6
|821
|7
|205.25
|Kent St.
|4
|104
|58
|2
|816
|6
|204.00
|West Virginia
|4
|114
|72
|4
|812
|2
|202.75
|UCLA
|3
|98
|62
|3
|608
|3
|202.67
|Memphis
|4
|106
|70
|3
|807
|3
|201.75
|Liberty
|4
|108
|58
|3
|801
|6
|200.25
|UTSA
|4
|139
|87
|2
|800
|8
|200.00
|Miami (Ohio)
|3
|71
|38
|5
|599
|3
|199.67
|Fresno St.
|5
|132
|98
|5
|988
|5
|197.60
|Air Force
|3
|52
|30
|3
|586
|4
|195.33
|South Alabama
|4
|101
|70
|3
|772
|6
|193.00
|FIU
|4
|127
|80
|3
|769
|2
|192.25
|Colorado St.
|3
|97
|55
|2
|575
|2
|191.67
|Houston
|3
|73
|46
|0
|562
|4
|187.33
|Arizona St.
|4
|119
|72
|3
|748
|6
|187.00
|BYU
|3
|71
|47
|0
|559
|4
|186.33
|San Diego St.
|3
|77
|46
|0
|558
|3
|186.00
|Auburn
|4
|107
|71
|0
|741
|5
|185.25
|Wyoming
|4
|111
|63
|2
|740
|5
|185.00
|Michigan
|4
|103
|58
|1
|733
|2
|183.25
|Akron
|4
|128
|60
|2
|732
|4
|183.00
|Umass
|3
|94
|58
|2
|549
|0
|183.00
|Temple
|4
|109
|67
|0
|729
|12
|182.25
|Stanford
|4
|113
|65
|3
|723
|3
|180.75
|Northwestern
|3
|87
|51
|6
|541
|3
|180.33
|Buffalo
|4
|110
|65
|3
|711
|5
|177.75
|New Mexico
|3
|86
|57
|3
|524
|4
|174.67
|Tulane
|4
|113
|61
|1
|691
|3
|172.75
|Oklahoma St.
|3
|91
|51
|2
|517
|1
|172.33
|Kentucky
|3
|77
|38
|1
|512
|2
|170.67
|Louisiana Tech
|4
|87
|56
|1
|665
|4
|166.25
|Bowling Green
|4
|108
|68
|2
|660
|3
|165.00
|James Madison
|3
|83
|52
|3
|495
|4
|165.00
|Sam Houston St.
|4
|118
|69
|4
|641
|2
|160.25
|Troy
|4
|123
|64
|5
|641
|5
|160.25
|Cent. Michigan
|4
|78
|53
|1
|625
|5
|156.25
|Nevada
|4
|100
|53
|7
|600
|2
|150.00
|North Carolina
|4
|98
|62
|4
|600
|5
|150.00
|Jacksonville St.
|4
|101
|58
|2
|594
|2
|148.50
|Marshall
|4
|81
|50
|1
|587
|6
|146.75
|Coastal Carolina
|4
|128
|68
|6
|586
|2
|146.50
|W. Michigan
|4
|104
|52
|2
|567
|1
|141.75
|Iowa
|4
|89
|55
|1
|551
|4
|137.75
|Ball St.
|4
|72
|47
|2
|491
|4
|122.75
|Navy
|3
|32
|21
|2
|354
|3
|118.00
|N. Illinois
|3
|71
|43
|2
|342
|1
|114.00
|Army
|3
|42
|22
|3
|327
|3
|109.00
|Louisiana-Monroe
|3
|59
|33
|2
|327
|4
|109.00
|Louisiana-Lafayette
|4
|99
|47
|3
|405
|1
|101.25
|Rice
|4
|53
|39
|1
|308
|3
|77.00
